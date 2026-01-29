Марокко высоко оценивает политические реформы Казахстана

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы была принята главным советником короля Марокко по вопросам экономики и диалога цивилизаций Андре Азуле.





В ходе встречи стороны отметили растущую динамику двусторонних отношений и совпадение стратегических интересов двух стран. Саулекуль Сайлаукызы проинформировала собеседника о масштабных конституционных реформах в Казахстане, озвученных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым на V заседании Национального курултая.





Особый интерес марокканской стороны вызвала роль Казахстана как глобальной площадки межконфессионального диалога. Посол, отметив важность продолжения межцивилизационного взаимодействия между Казахстаном и Марокко, представила итоги VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, прошедшего в Астане в сентябре 2025 года.





Советник короля с восхищением отзываясь о Казахстане, дал высокую оценку казахстанскому внешнеполитическому курсу и опыту политической модернизации, отметив прагматизм и взвешенность проводимых реформ. Он также подчеркнул концептуальную близость позиций Астаны и Рабата в вопросах поддержания мира, толерантности, диалога культур и цивилизаций.





В данном контексте стороны сошлись во мнении, что решение Астаны присоединиться к "Авраамским соглашениям", а также недавнее присоединение Казахстана и Марокко к "Совету мира", инициированным президентом США Дональдом Трампом, открывает новые возможности для укрепления всестороннего казахско-марокканского сотрудничества.





Андре Азуле подчеркнул актуальность интеллектуального и философского наследия Аль-Фараби в условиях глобальной фрагментации и межцивилизационных противоречий, выразив при этом полную солидарность с инициативой президента Казахстана по популяризации идей великого мыслителя на мировом уровне.





Кроме того, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия и перспективы расширения политических, торгово- экономических и культурно-гуманитарных связей. Особое внимание было уделено реализации договоренностей по итогам визитов главы МИД и спикера мажилиса парламента РК в 2025 году, включая увеличение объемов взаимной торговли, налаживание оптимальных межконтинентальных транспортно-логистических маршрутов и запуск совместных инвестиционных проектов.