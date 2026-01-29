В Румынии высоко оценены реформы Казахстана в сфере прав человека

Рассказать друзьям

В ходе 3-го Форума парламентских комитетов по правовым вопросам, Посол Казахстана в Румынии Ерлик Али проинформировал участников форума о текущей ситуации в стране в сфере защиты прав человека, уделив особое внимание вопросам предупреждения и противодействия семейному и бытовому насилию.

Было отмечено, что данная проблематика находится в центре внимания государственных органов Казахстана, принимаются комплексные меры по совершенствованию законодательства, усилению институциональных механизмов защиты пострадавших, а также развитию профилактических и социальных программ.

Кроме того, казахский дипломат подробно проинформировал о проводимых в стране политических и правовых реформах, в том числе о трансформации парламентской системы и изменениях в конституционно-правовой архитектуре государства.

В ходе обсуждений было подчёркнуто, что Казахстан вступил в новый этап политической модернизации, включающий комплекс конституционных и парламентских реформ, инициированных Президентом Касым-Жомартом Токаевым и обсуждённых на Национальном Курултае.

Национальный Курултай был отмечен как эффективная площадка общественного диалога, вовлекающая граждан в обсуждение стратегических реформ и законодательных инициатив, способствующих модернизации государственного управления и укреплению политической стабильности.

Выступление казахстанской стороны вызвало интерес у участников форума и стало вкладом в обмен опытом в области правового развития, парламентских реформ и международного сотрудничества в сфере защиты прав человека.

3-й ежегодный Форум собрал делегации парламентских юридических комиссий из Румынии, Молдовы, Украины и Албании, а также представителей Азербайджана, Казахстана и Грузии в качестве приглашённых гостей.

Работа форума проходила в формате пленарных заседаний и тематических панельных дискуссий, что позволило участникам обменяться национальным опытом и выработать общие подходы к актуальным правовым вызовам. По итогам встречи была подтверждена приверженность сторон принципам правового государства и продолжению конструктивного межпарламентского диалога.

Источник: МИД РК






