Казахстан и международные религиозные организации расширяют сотрудничество в рамках Африканского союза

Посол Казахстана в Эфиопии, постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел встречу с Региональным директором международной организации по Африке "Инициатива Объединенных религий" (URI), представителем при Африканском союзе и отделении ООН в Африке Послом Мусси Хайлу.





Встреча была посвящена обсуждению ключевых инициатив президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученных им на Курултае. Особое внимание было уделено переходу Казахстана к новой политической модели, которая включает трансформацию законодательной ветви власти, учреждение поста Вице-президента, укрепление национально-гражданской идентичности.





Мусси Хайлу высоко оценил вклад Казахстана в развитие "духовной дипломатии". Он отметил, что принципы, продвигаемые Казахстаном, полностью созвучны миссии "Объединенной инициативы религий".





В ходе беседы Региональным директором был представлен подробный обзор относительно инициатив президента Казахстана, а также обсуждены вопросы о перспективах проведения совместных мероприятий в рамках различных международных площадок, в том числе на полях Африканского Союза.





Кроме того, собеседники затронули темы касательно итогов работы VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося в сентябре 2025 года в Астане и продвижение принципов Астанинской Декларации, а также дальнейшие перспективы межконфессионального сотрудничества.





В завершение встречи Жалгас Адилбаев подчеркнул, что Казахстан продолжит активно работать над сближением культур и религий, способствуя созданию гармоничного международного сообщества.