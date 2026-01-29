Казахстан и Вьетнам укрепляют торгово-экономическое сотрудничество

Рассказать друзьям

При поддержке посольства Казахстана во Вьетнаме и Внешнеторговой палаты Казахстана, на площадке регионального офиса НПП "Атамекен" Алматы состоялась онлайн нетворкинг-сессия с представителями Национальной ассоциации предпринимательства Вьетнама (ViNen).





На сессии приняли участие руководство Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" в Алматы, Ассоциации экспортеров Казахстана и представители Almaty Invest.





С вьетнамской стороны в мероприятии приняли участие руководство ViNen, Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды, и другие вьетнамские предприятия, заинтересованные в создании проектов на территории Казахстана.





В своей приветственной речи Посол Казахстана во Вьетнаме Канат Тумыш отметил динамичное развитие двусторонних связей и подчеркнул важность наращивания торгово-экономического партнерства.





На сегодняшний день во Вьетнаме работают две компании с участием казахстанского капитала - "Cottecons" и "Kusto Group". Кроме того, в Казахстане в настоящее время реализуются шесть инвестиционных проектов с участием вьетнамских компаний, таких как "VinGroup", "Sovico Group", "Crystal Bay Tourism Group", "ROX Group" и "Mareven Food Central", - отметил Посол.





В свою очередь, президент "ViNen" Динь Вьет Хоа подтвердил готовность расширения взаимодействия и проведения регулярных B2B мероприятий между деловыми кругами двух стран. Президент также отметил важность обмена опытом, изучения рынка и организации совместных тренингов, а также пригласил казахстанские компании для участия в деловых мероприятиях, организованных вьетнамской стороной.





По словам Специального представителя Внешнеторговой палаты Казахстана в странах АСЕАН Серика Амирова, Социалистическая Республика Вьетнам с населением около 102 млн человек является лидером по росту валового внутреннего продукта среди стран АСЕАН по итогам прошлого года, который вырос на 8,02% и составил 514 млрд долларов США. В 2025 г. объем привлеченных зарубежных инвестиций в страну достиг 38,4 млрд долларов США, а сумма внешней торговли превысила 930 млрд долларов США. Несомненно, страна представляет большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.





По итогам мероприятия, достигнута предварительная договоренность между сторонами по дальнейшему взаимодействию и реализации совместных проектов в области легкой промышленности, продуктов питания, сельского хозяйства, туризма, образования, информационных технологий, здравоохранения и др.