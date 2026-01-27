В Исламабаде обсудили перспективы развития казахско-пакистанского сотрудничества

Рассказать друзьям

В Институте региональных исследований при МИД Исламской Республики Пакистан состоялся семинар с участием посла Казахстана в Пакистане Ержана Кистафина, посвященный развитию сотрудничества между РК и ИРП, сообщает пресс-служба МИД.





Мероприятие собрало представителей академического сообщества, аналитических центров и студентов профильных специальностей, а также представителей дипломатического корпуса.





Кистафин в своем выступлении подробно осветил основные направления и практические механизмы реализации сотрудничества между Астаной и Исламабадом, подчеркнув значимость развития политического диалога, торгово-экономических связей, региональной взаимосвязанности, сотрудничества в сфере безопасности, культурного обмена и взаимодействия на международных площадках. Особое внимание было уделено роли Казахстана и Пакистана в качестве транзитных транспортно-логистических хабов в Центральной и Южной Азии, а также перспективам расширения сотрудничества в контексте региональной интеграции.





Посол отдельно обратил внимание на приоритетное значение транзитно-транспортной повестки, и в этом контексте рассказал о ключевых итогах прошедшего в Кызылорде V заседания Национального курултая, особо выделив поручения президента РК по развитию Казахстана в качестве ключевого международного транспортно-логистического хаба по направлению Восток-Запад и Север-Юг.





Участники мероприятия обсудили возможности и вызовы в реализации двусторонних проектов, а также потенциальные направления дальнейшего углубления взаимодействия в широком региональном контексте.