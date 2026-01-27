Греция высоко оценила политические и конституционные реформы в Казахстане

Рассказать друзьям

В МИД Греции состоялась встреча посла Казахстана в Греции Тимура Султангожина с вновь назначенным директором политического департамента "А5" Министерства иностранных дел Греции Элени Триантафилу, курирующей вопросы сотрудничества с Казахстаном и странами Центральной Азии, сообщает пресс-служба МИД.





В ходе переговоров был проведен обстоятельный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития казахско-греческих отношений. Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых на высшем и высоком уровнях, а также графику взаимных визитов и расширению контактов по линии профильных ведомств.





Отдельным блоком обсуждения стали вопросы расширения двусторонней договорно-правовой базы как одного из ключевых инструментов для обеспечения устойчивого и поступательного развития сотрудничества между Казахстаном и Грецией. Кроме того, была подчеркнута заинтересованность Казахстана в активизации прямых связей между деловыми кругами двух стран, привлечении греческих инвестиций и совместной реализации перспективных экономических проектов.





Посол проинформировал греческую коллегу о масштабных политических и конституционных реформах, объявленных президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым на заседании Национального курултая.





Со своей стороны, Триантафилу, высоко оценив поступательное развитие Казахстана и проводимые реформы, подтвердила высокий уровень двусторонних отношений, а также выразила готовность греческой стороны и впредь содействовать их дальнейшему углублению и наполнению практическим содержанием.





В завершение встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, подтвердив совпадение или близость позиций по ряду ключевых тем и обоюдную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога.