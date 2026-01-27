Полумордвинов стал новым председателем Республиканской нотариальной палаты

Фото: Depositphotos

Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова на заседании правительства представила концепцию "Дети Казахстана" и рассказала, на что будут потрачены 1,3 трлн тенге, выделенные на ее реализацию.





Министр сообщила, что концепция "Дети Казахстана" разработана по поручению президента страны и рассчитана на 2026 - 2030 годы.





В 2025 году по данным статистики в Казахстане насчитывается около 7 миллионов детей, что составляет 34% от общего количества населения.





Концепция направлена на повышение последовательности и эффективности принимаемых мер в сфере защиты прав детей.Она охватывает четыре основные направления, включающие права детей в таких сферах, как безопасность, образование, здоровье, а также право на семью и социальную защиту", - рассказала Жулдыз Сулейменова.





Она отметила, что для оценки эффективности предусмотрены 10 индикаторов, а для реализации 158 мероприятий. Общий объем финансирования составляет 1,3 трлн тенге.





В частности, в рамках концепции планируется внедрение в школах часа педагога-психолога и открытие 40 кабинетов помощи для детей, пострадавших от насилия. Запланировано введение лицензирования летних лагерей с 1 апреля 2026 года, а детских садов с 2027 года. Вместе с тем планируется усиление требований к педагогам-психологам и социальным педагогам, ежегодное повышение их квалификации.





Реализуются комплексные меры, направленные на повышение безопасности детей на дорогах и улучшение их перевозки. Также предусмотрены мероприятия по предотвращению трагических случаев на воде, включая увеличение числа оборудованных и безопасных мест для купания, а также обучение детей навыкам плавания и безопасному поведению на воде. В рамках направления "Право ребенка на образование" рассматриваются конкретные и равные возможности для каждого ребенка получать качественное образование. Повышается квалификация педагогов по раннему развитию детей, а их учебные программы обновляются", - рассказала министр.





Для детей с особыми образовательными потребностями предусмотрен комплекс мероприятий, включая расширение сети психолого-медико-педагогических консультаций, развитие кабинетов коррекционной поддержки и центров аутизма, а также внедрение системного сопровождения детей в организациях образования.





Кроме того, планируется лицензирование деятельности организаций, предоставляющих специальную психолого-педагогическую поддержку. Это позволит обеспечить высокий уровень качества предоставляемых услуг.





Сулейменова отметила, что в рамках концепции особое внимание уделено одному из основных прав ребенка - институту семьи, ответственности родителей и механизмам социальной поддержки. Утверждены системные меры, направленные на укрепление института семьи и усиление ответственности родителей и приемных семей.





В свою очередь премьер-министр Олжас Бектнов сообщил, что с 1 февраля в Казахстане вводится особый контроль и надзор за всеми организациями образования по принципу "внезапности". Он уточнил, что контроль касается вопросов оздоровления детей, их безопасности, питания,





Поручаю министерствам здравоохранения, просвещения, культуры, труда и социальной защиты, туризма, внутренних дел совместно с акиматами до 30 января подготовить реестр объектов, подлежащих особому контролю и надзору", - распорядился премьер.



