23.01.2026, 11:46 53676
Канат Шарлапаев стал главой НПП "Атамекен"
Фото: gov.kz
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Канат Шарлапаев избран председателем национальной палаты предпринимателей "Атамекен" на XIII Съезде палаты предпринимателей, передает корреспондент агентства.
Съезд утвердил изменения и дополнения в Устав Палаты и состав президиума. Решением большинства голосов новым председателем президиума НПП "Атамекен" избран Канат Шарлапаев", - сообщили в НПП.
Напомним, ранее НПП "Атамекен" возглавлял Раимбек Баталов.
Канат Шарлапаев родился в 1981 году. Окончил Крэнфилдскую школу менеджмента и Саратовский социально-экономический университет. В разные годы работал главным финансовым директором по России, Украине и Казахстану, старшим вице-президентом "Ситибанка".
В 2020 году был региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, инвестбанка "Сити" (ОАЭ). В сентябре 2023 года возглавил Министерство промышленности и строительства.
В феврале прошлого года Шарлапаев был назначен помощником президента Казахстана. 25 сентября указом главы государства он освобожден от должности помощника президента РК по экономическим вопросам.
В сентябре 2025 года Канат Шарлапаев был исключен из совета директоров акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
23.01.2026, 19:12 28901
Гульмира Сабденбек возглавила Фонд социального медицинского страхования
Фото: Минфин РК
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председателем правления Фонда социального медицинского страхования назначена Гульмира Сабденбек, сообщили в пресс-службе Министерства финансов РК.
У Гульмиры Сабденбек профильное медицинское образование, степень магистра общественного здравоохранения (MPH), а также управленческий опыт в сфере здравоохранения. В разные годы занимала руководящие должности, возглавляла департамент стратегического развития национального медицинского холдинга, являлась заместителем председателя правления АО "Национальный научный кардиохирургический центр". В предыдущей должности заместителя заведующего отделом социально-экономической политики администрации президента Республики Казахстан курировала вопросы социальной политики и устойчивого развития, государственного аудита и финансового контроля", - проинформировали в ведомстве.
Первым заместителем председателя правления стал Айдар Мекебеков. Ранее он занимал должность директора департамента по противодействию хищениям в ТОО "Корпорация "Казахмыс".
Деятельность Фонда социального медицинского страхования будет ориентирована на целевое и прозрачное распределение финансовых средств с учетом реальных потребностей населения, а также на обеспечение качественной медицинской помощи", - подчеркнули в Минфине.
Напомним, ФСМС передали в ведение Министерства финансов после выявления системных финансовых нарушений в деятельности фонда.
23.01.2026, 17:09 35261
Токаев вручил государственный флаг олимпийской и паралимпийской сборной Казахстана
Фото: Акорда
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственный флаг Республики Казахстан членам национальной сборной - Денису Никише, Аяулым Амреновой и члену паралимпийской сборной Казахстана Ерболу Хамитову, сообщили в Акорде.
Президент подчеркнул особую значимость предстоящих XXV зимних Олимпийских игр и XIV зимних Паралимпийских игр, которые соберут в Италии сильнейших спортсменов мира.
В Олимпийских играх примут участие около 40 атлетов из Казахстана, которые выступят в 10 видах спорта. Для большинства из них это будет дебют на столь престижных состязаниях. Предстоящие соревнования не только откроют перед вами уникальные возможности, но и послужат серьезным испытанием. Путь к зимней Олимпиаде был непростым. Наши атлеты показали отличные результаты на международных аренах, завоевав 17 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую медали. Большие надежды мы также возлагаем на наших спортсменов, которым предстоит защищать честь страны на Паралимпийских играх. Несгибаемый дух и сильная воля паралимпийцев являются примером для всех нас. На данный момент мы получили 10 лицензий для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Италии в начале марта. Ожидается, что это число может увеличиться", - заявил Токаев.
Глава государства отметил, что представители национальной сборной тщательно готовились к главным стартам четырехлетия, ведь на зимних Олимпийских и Паралимпийских играх соберутся лучшие из лучших.
Конечно, спорт непредсказуем. Но уже то, что вы прошли через жесткий квалификационный отбор и стали членами олимпийской сборной Казахстана, говорит о вашем потенциале и заряженности на победу. За годы Независимости наши спортсмены не раз доказывали свой высокий профессионализм, в упорной борьбе достигая побед на зимних олимпийских играх. В историю отечественного спорта навсегда вписаны имена Владимира Смирнова, Людмилы Прокашевой, Елены Хрусталевой, Дениса Тена, Юлии Галышевой и многих других олимпийцев. В честь достижений отечественных атлетов на крупнейших мировых спортивных аренах уже неоднократно звучал гимн и поднимался флаг нашей страны. Верю, что и впереди будет немало побед. Как я отметил в своем недавнем выступлении на заседании Национального курултая, спортивные успехи становятся достоянием всей страны, укрепляют общенациональную солидарность и авторитет Республики Казахстан в современном мире", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Президент отметил, что наши спортсмены достойно выступают и поднимаются на пьедестал почета на многочисленных соревнованиях. Они укрепляют престиж страны и служат ярким образцом подлинного созидательного патриотизма.
Желаю всем успехов и побед! Пусть всегда высоко реет наш бирюзовый флаг!" - заключил глава государства.
Напомним, на предстоящих XXV зимних Олимпийских играх казахстанцы будут состязаться в десяти видах спорта.
23.01.2026, 14:25 43686
Хищение в частных школах и нецелевое использование в АПК: озвучены предварительные итоги аудита
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр финансов Мади Такиев доложил о предварительных итогах аудита финансирования частных школ и агропромышленного комплекса премьер-министру Казахстана Олжасу Бектенову, сообщает пресс-служба правительства.
В частности, проведенный Министерством финансов аудит финансирования частных школ выявил ряд системных нарушений. В их числе:
● завышение численности учащихся за счет приписок и многократные переводы между школами;
● необоснованное завышение количества ученических мест без учета фактической вместимости зданий;
● извлечение двойной выгоды за счет занижения доходов в налоговой отчетности для получения бюджетного финансирования и сокращения при этом налоговых выплат;
● проведение текущего и косметического ремонта вместо капитального.
Министр финансов привел многочисленные факты нарушений.
Аудиторские мероприятия в Минфине продолжаются, и по их итогам будут подготовлены предложения и рекомендации по совершенствованию механизма финансирования частных школ", - заявили в пресс-службе.
Также, согласно результатам аудита финансирования агропромышленного комплекса, в период 2023-2024 годах общий объем выявленных нарушений составил порядка 300 млрд тенге, из которых прямые потери бюджета - 32 млрд тенге. Всего за 2 года на меры господдержки АПК было выделено порядка 1,2 трлн тенге.
В субсидировании аграриев установлены теневые схемы на сумму 5,5 млрд тенге. В частности, в 11 регионах зафиксированы случаи фиктивной продажи одного и того же крупного рогатого скота между получателями субсидий на 808,1 млн тенге (...) По инвестиционным проектам АПК, реализуемым в рамках бюджетных кредитов, выявлены нарушения на сумму 13,3 млрд тенге. Установлены факты, когда скот и оборудование либо не поставлялись вовсе, либо поставлялись в меньшем объеме; отдельные строительные работы оплачивались, но фактически не выполнялись", - заявили в правительстве.
Кроме того, выявлены грубые нарушения при выдаче микрокредитов конечным заемщикам с просроченной задолженностью и действующими арестами. Мади Такиев доложил, что 25 заемщиков с общей задолженностью 45,8 млн тенге получили кредиты на сумму 177,7 млн тенге.
В ходе встречи руководитель правительства дал ряд поручений:
● внедрить сквозной цифровой мониторинг с интеграцией информационных систем Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства и местных исполнительных органов;
● пересмотреть системы субсидирования с ориентацией на фактический выход продукции вместо бумажных показателей;
● использовать форматно-логический контроль, блокирующий продажу субсидированного скота до выполнения условий господдержки;
● проводить обязательную государственную экспертизу строительно-монтажных работ по инвестиционным проектам, реализуемым с использованием государственных кредитов.
Материалы по конкретным фактам нарушений передаются в правоохранительные органы для принятия процессуальных решений", - добавили в правительстве.
Ранее сообщалось, что в Казахстане введут мораторий на размещение госзаказа в новых частных школах.
23.01.2026, 13:15 46136
Нацфонд - детям: сколько денег перечислят на счета юным казахстанцам
Фото: Depositphotos
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов на брифинге рассказал, сколько денег перечислят на счета юным казахстанцам по программе "Нацфонд - детям" в 2026 году, передает корреспондент агентства.
Исходя из предварительных данных, это будет сумма примерно такая же, как в прошлом году, - 100-130 долларов на ребенка", - заявил Тимур Сулейменов.
Также, по данным главы банка, доход от управления Национальным фондом составил 8,7 млрд долларов.
Это 15% годовых в долларах. Обе цифры являются рекордными - таких цифр никогда не было в истории управления Национальным фондом. Поэтому они позволили Нацфонду вырасти, несмотря на значительные трансферты изъятия из него", - добавил он.
Напомним, что согласно программе "Нацфонд - детям" 50% инвестиционного дохода Национального фонда Республики Казахстан раз в год распределяется между детьми - гражданами Республики Казахстан, которые родились в 2006 году и позднее. За 2023 год всем получателям ЦН начислено по 100,52 доллара США, за 2024 год - по 129,38 доллара США. Детям, которым за 2023 год поступили первые средства из Нацфонда, за исключением лиц 2006 года рождения, в текущем году начислен инвестиционный доход в размере 3,04 доллара США. В результате целевые накопления ребенка, родившегося в 2006 году, составляют 100,52 долларов США, родившегося в 2007 году - 232,94 доллара США.
Совершеннолетние граждане должны самостоятельно получать информацию о своих ЦН посредством их личного кабинета на интернет-ресурсах ЕНПФ либо электронного правительства, чтобы затем обратиться к уполномоченному оператору для открытия банковского счета в долларах США и подачи онлайн-заявления на выплату ЦН для улучшения жилищных условий и (или) оплаты образования.
23.01.2026, 10:00 59376
Казахстан вступил в Совет мира без финансового взноса
Фото: Акорда
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям устава, сообщили корреспонденту Kazakhstan Today в пресс-службе Акорды.
Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в уставе добровольный взнос в размере 1 млрд долларов США не является условием членства. Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока", - уточнили в Акорде.
Напомним, 22 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
23.01.2026, 09:38 60981
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 4 трлн 225 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 368,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 856,6 млрд тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
По итогам 2025 года численность пенсионеров составила 2 млн 491 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии за 2025 год составил 143 143 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 549 тенге, базовой пенсии - 47 594 тенге", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что с начала 2025 года размер базовой пенсионной выплаты был увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2026 года размеры пенсионных выплат из бюджета увеличены на 10%. Минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге - 70% от прожиточного минимума, максимальный размер - повышен со 110% до 118% от прожиточного минимума и составляет 60 005 тенге.
По данным Минтруда, в 2025 году работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5 млн 514 тыс. работников на сумму 760 млрд тенге.
С 1 января 2024 года в Казахстане были введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году-2,5 %, в 2026 году - 3,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.
Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе. Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной - за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной - за счет взносов работодателей. Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года", - пояснили в министерстве.
Отмечается, что расходы работодателя по уплате ОПВР, в соответствии с Налоговым кодексом РК, отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя остается на приемлемом уровне.
Напомним, пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождены от ИПН.
22.01.2026, 20:19 98606
О чем говорили Токаев и Трамп на церемонии подписания Устава Совета мира Дополнено
Фото: Акорда
Давос. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители ряда СМИ обратились с просьбой прокомментировать содержание краткой беседы президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом в ходе церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе, сообщили в пресс-службе Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе "365 побед президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-й победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям", - рассказали в пресс-службе Акорды.
Кроме того, глава государства пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла". В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил Токаева за поддержку его инициативы о создании Совета мира.
Дополнено 22.01.2026, 20.48
Глава государства провел ряд встреч в Давосе, сообщает Акорда.
В Давосе президент РК Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино.
22.01.2026, 18:26 85261
Плановые проверки медорганизаций возобновляет Минздрав
Фото: unsplash.com
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК возобновляет проверки медицинских организаций на соответствие квалификационным требованиям субъектов контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с утвержденным графиком на 2026 год контрольными мероприятиями будут охвачены 118 государственных и частных медицинских организаций. Основное внимание в ходе контрольных мероприятий будет уделено наличию квалифицированных специалистов, соответствующего медицинского оборудования, а также помещений, отвечающих установленным нормативам", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что в первом полугодии 2026 года профилактический контроль с посещением пройдут 57 медицинских организаций.
Профилактический контроль проводится в целях предупреждения нарушений в сфере здравоохранения, повышения качества и безопасности медицинских услуг, а также защиты прав пациентов. Проверки будут осуществляться строго в рамках действующего законодательства с соблюдением принципов законности, объективности и прозрачности. Их проведение направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а также на защиту прав пациентов", - уточнили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что Минздрав Казахстана усиливает контроль за деятельностью процедурных кабинетов.
