Депутатов Курултая предложили наделить правом влиять на отставку министров
Сенатор предложил запретить коррупционерам участвовать в выборах
Астана. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат сената парламента Нурлан Бекназаров на втором заседании комиссии по конституционной реформе предложил наделить депутатов Курултая правом влиять на отставку министров, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
По его словам, рассмотрение и утверждение отчета правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении бюджета предлагается отнести к компетенции Курултая.
Непринятие Курултаем данного отчета будет означать выражение недоверия правительству", - отметил он.
Также по инициативе не менее одной трети от общего числа депутатов Курултая предусматривается право заслушивать отчеты членов правительства РК по вопросам их деятельности.
В случае неисполнения законов Республики по итогам рассмотрения отчета Курултай получает право принять заявление в адрес президента РК с предложением об освобождении члена правительства от должности. В таких случаях президент РК принимает решение об освобождении члена правительства от должности", - добавил депутат.
Кроме того, он предложил запретить коррупционерам участвовать в выборах.
Граждане, признанные виновными в коррупционных преступлениях или правонарушениях в установленном законом порядке, не должны иметь права быть избранными", - заявил Нурлан Бекназаров.
По мнению депутата, право участвовать в выборах и референдумах не должно предоставляться гражданам, признанным судом недееспособными, а также лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы.
Также министр юстиции Ерлан Сарсембаев рассказал о порядке проведения выборов в случае досрочного прекращения полномочий президента Казахстана.
Ситуация досрочного прекращения президентских полномочий объективно относится к числу наиболее чувствительных для политической системы. Четко установленный срок принятия решения Крултаем обеспечивает оперативность и предсказуемость действий государства. Семидневный срок для объявления выборов выполняет функцию государственной конституционной гарантии, не позволяя затягивать процесс и использовать образовавшуюся паузу в политических целях", - сообщил министр.
По его словам, таким образом подчеркивается приоритет народного волеизъявления как источника легитимности президентской власти.
Кроме того, он рассказал о возможных изменениях в порядке вступления избранного президента в должность.
Предлагается установить, что присяга приносится в течение одного месяца со дня официального опубликования итогов выборов. Тем самым также предусматривается отказ от конкретной календарной даты, а день принесения присяги напрямую увязывается с датой объявления результатов выборов", - сказал Сарсембаев.
Он предложил уточнить правовой статус председателя Верховного суда в Конституции.
В частности, по его словам, для обеспечения правовой определенности в статье 82 Конституции планируется закрепить норму о том, что председатель Верховного суда в течение всего срока своих полномочий одновременно является судьей Верховного суда.
Напомним, в субботу состоялось первое заседание комиссии по конституционной реформе.