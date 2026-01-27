Депутатов Курултая предложили наделить правом влиять на отставку министров

Фото: Depositphotos

Астана. 27 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане утвердили Комплексные планы развития приоритетных туристских дестинаций страны. Определены ключевые зоны развития туризма - Алматинский горный кластер, Щучинско-Боровская курортная зона и туристская зона Мангистау. Для указанных территорий предусматривается комплекс мер по развитию туристской инфраструктуры, реализации инвестиционных проектов, продвижению туристского потенциала, а также цифровизации отрасли. Об этом сообщил на заседании правительства министр туризма и спорта Ербол Мырзабосынов.





По его словам, в Алматинском регионе курорты объединят в единую систему: появятся 30 новых канатных дорог и 161 км лыжных трасс. Это позволит снизить нагрузку в пиковые сезоны и довести турпоток до 5 млн человек. Проект имеет высокий экономический потенциал, так как расходы горнолыжного туриста составляют в среднем $350, что в 7 раз превышает затраты пляжного туриста.





Комплексный план развития Щучинско-Боровской курортной зоны направлен на перераспределение туристской нагрузки с озер Щучье и Боровое за счет развития инфраструктуры на озерах Катарколь, Малое и Большое Чебачье, Жукей. В рамках реализации плана в прошлом году были построены зона "Променад" в поселке Бурабай, велодорожка протяженностью 10 км, введены восемь смотровых площадок и четыре автостоянки, благоустроен общественный пляж на озере Щучье, а также запущен экскурсионный вертолетный тур. Ожидается, что к концу 2029 года количество въездных туристов увеличится до 94 тыс. человек, а численность занятых в сфере туризма достигнет 32,5 тыс. человек.





Отдельное внимание в рамках государственной политики развития туризма уделяется туристской зоне Мангистау. Комплексный план предусматривает развитие курортных зон "Теплый пляж" и "Кендирли", а также повышение доступности уникальных природных объектов, включая Бозжыра и Тамшалы. В целом к 2029 году планируется расширение гостиничной инфраструктуры и привлечение дополнительно порядка 150 тыс. туристов.