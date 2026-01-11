Токаев провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля

Изменения могут негативно повлиять на международную репутацию Казахстана

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 6 января. KAZAKHSTAN TODAY - Аккредитованные в Казахстане европейские и австралийские дипломатические представительства выступили с совместным заявлением по поводу недавно принятых изменений в казахстанском законодательстве "о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", - Аккредитованные в Казахстане европейские и австралийские дипломатические представительства выступили с совместным заявлением по поводу недавно принятых изменений в казахстанском законодательстве "о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений", сообщили в пресс-службе представительства Европейского союза в РК.





Мы, нижеподписавшиеся дипломатические представительства, с глубоким беспокойством принимаем к сведению недавние изменения в законодательстве, направленные на "запрещение пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений". На наш взгляд, эти изменения не соответствуют международным обязательствам Казахстана в области прав человека и создают возможность для произвольной трактовки, что может затронуть основные свободы, в частности, свободу от дискриминации. Кроме того, мы категорически не согласны с аналогией, проведенной в этих изменениях между сексуальной ориентацией и педофилией, последнее из которых во всем мире рассматривается как серьезное уголовное преступление", - говорится в заявлении.





Дипломаты отметили, что эти изменения могут негативно повлиять на международную репутацию республики и подтвердили готовность вступить в конструктивный диалог с властями Казахстана по этому вопросу.





Совместное заявление подписали аккредитованные в Казахстане дипломатические представительства Австралии, Австрийской Республики, Королевства Бельгии, Чешской Республики, Королевства Дании, Эстонской Республики, Финляндской Республики, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Ирландии, Латвийской Республики, Литовской Республики, Королевства Нидерландов, Королевства Норвегия, Португальской Республики, Королевства Испания, Королевства Швеция, Швейцарской Конфедерации, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и Европейского Союза.





Напомним, что в начале июня петиция против пропаганды ЛГБТ в Казахстане собрала 50 тысяч подписей. В ООН призвали власти Казахстана отклонить петицию о запрете пропаганды ЛГБТ.



