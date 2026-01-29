28.01.2026, 11:35 28066

В столице Венгрии представлены конституционные реформы Казахстана

Посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с Заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Штифтером для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня в рамках казахско-венгерского стратегического партнёрства.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обзор предстоящих двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях, а также возможности дальнейшего расширения взаимодействия, включая вопросы развития договорно-правовой базы и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кроме того, в ходе встречи венгерская сторона была проинформирована о важных инициативах будущего развития Казахстана и предстоящих конституционных реформах, предложенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на Национальном Курултае в Кызылорде. В частности, были изложены взгляды Главы государства к наименованию, структуре и полномочиям будущего парламента, а также его предложения по реформированию общественно-политических и государственных институтов власти (Народного собрания, вице-президентства и т.д.).

В свою очередь, А.Штифтер отметил, что Венгрия придаёт большое значение развитию отношений с Организацией тюркских государств и странами Центральной Азии, включая Казахстан. Будапешт заинтересован не только в углублении политических связей, но и в расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Дальнейшая активизация всестороннего сотрудничества с Казахстаном - венгерским стратегическим партнёром в Центральной Азии, а также "средней державой" и ведущим государством региона - является официальным приоритетом Будапешта.

По итогам переговоров дипломаты договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между двумя странами, и отметив, что 2025 год является важным годом, выразив уверенность, что 2026 год также будет насыщен крупными и значимыми событиями как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

29.01.2026, 12:16 1076

Актуальные вопросы международного гуманитарного сотрудничества обсуждены в МИД Казахстана

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял главу Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Биляну Милошевич.

Б.Милошевич выразила благодарность казахской стороне за постоянную поддержку МККК в выполнении его гуманитарной миссии. Высоко оценила работу Казахстана в продвижении Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также вклад страны по защите ценностей гуманизма, продвижению целей устойчивого развития, международного мира и безопасности на региональных и международных площадках.

Е.Ашикбаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с МККК и дальнейшему содействию глобальным усилиям, направленным на обеспечение полного соблюдения норм международного гуманитарного права и укрепление коллективной этической и юридической ответственности.

Собеседники обсудили дальнейшие действия в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также подготовку к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны в Аммане, Иордании, в конце 2026 года.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на глобальных, региональных и национальных платформах.

МККК - независимая неправительственная организация, основной целью которой является предоставление помощи жертвам войны, насилия и гуманитарных катастроф по всему миру. Организация осуществляет свою деятельность в Центральной Азии с 1992 года, Региональное представительство расположено в Ташкенте. В 2019 году Миссия МККК открыло свое представительство в Астане.

Глобальная инициатива по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву была запущена на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2024 года 6 странами - Казахстаном, Бразилией, Иорданией, Китаем, Францией и Южной Африкой совместно с Международным Комитетом Красного Креста.

28.01.2026, 20:23 63646

Казахстан и Международный валютный фонд: вклад Казахстана в продовольственную безопасность стран Ближнего Востока

Состоялась встреча Посла Казахстана в Кувейте Ержана Елекеева с директором Ближневосточного центра экономики и финансов Международного валютного фонда (IMF CEF) Сами Бен Насером.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих тенденциях и вызовах в мировой экономике, а также обсудили актуальные вопросы обеспечения устойчивого экономического роста и продовольственной безопасности в условиях глобальной нестабильности.

Казахстанская сторона представила потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса, экспорта продовольственной продукции и обеспечения стабильных поставок сельскохозяйственных товаров, отметив возрастающую роль Казахстана как надежного партнера в сфере продовольственной безопасности.

Особое внимание было уделено возможностям проведения в Кувейте совместного экспертного мероприятия, посвященного вопросам продовольственной безопасности и вкладу Казахстана в обеспечение продовольственной устойчивости стран Ближнего Востока, в том числе Кувейта.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества, продолжении экспертного диалога и проработке возможных форматов взаимодействия с участием профильных ведомств и международных организаций.

Ближневосточный центр экономики и финансов Международного валютного фонда (IMF CEF) - региональный центр, расположенный в Кувейте, который оказывает поддержку 22 арабским государствам в сфере экономической политики и финансового управления. Центр занимается обучением, обменом опытом и экспертной поддержкой, способствуя укреплению экономической устойчивости и развитию институционального потенциала стран региона.
 
28.01.2026, 20:00 64156

Казахстан и Кувейт обсудили сотрудничество в сфере цифровизации

Состоялась встреча Посла Казахстана в Кувейте Ержана Елекеева с председателем Управления по регулированию в сфере коммуникаций и информационных технологий Кувейта (CITRA) Халедом Аль-Замелем.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в области цифровизации, развития информационно-коммуникационных технологий, искусственного интеллекта, электронного правительства и цифровых государственных сервисов.

Посол Казахстана проинформировал о приоритетах цифровой трансформации в Казахстане, развитии экосистемы электронного правительства, а также о национальных инициативах в сфере искусственного интеллекта и "умных" технологий.

В свою очередь, руководство CITRA выразило заинтересованность в изучении казахстанского опыта и налаживании практического взаимодействия по данным направлениям.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества, обмене экспертным опытом и развитии партнерства в сфере цифровой экономики, отметив важность координации усилий в рамках предстоящей 5-й Генеральной Ассамблеи Организации по цифровому сотрудничеству (Digital Cooperation Organization), которая пройдет в Кувейте 4-5 февраля этого года.
 
28.01.2026, 19:35 64666

Вопросы сотрудничества по линии международных организаций обсуждены в Аммане

В Министерстве иностранных дел и по делам экспатриантов Иорданского Хашимитского Королевства состоялась встреча посла Казахстана в Иордании Талгата Шалданбай с директором департамента международных организаций МИД Иордании Али Аль-Басулом.

Посол Казахстана выразил признательность иорданской стороне за последовательную поддержку казахстанских инициатив в Организации Объединенных Наций, Организации исламского сотрудничества, Исламской организации по продовольственной безопасности ОИС и других многосторонних форматах, а также за конструктивное взаимодействие в вопросах институционального развития международных механизмов.

Кроме того, посол ознакомил собеседника с основными итогами 5-го заседания Национального курултая Республики Казахстан, на котором были рассмотрены ключевые направления дальнейшего развития страны, включая масштабные политические и конституционные реформы.

Собеседники подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении координации по линии международных организаций, включая практику взаимной поддержки кандидатур и инициатив двух стран на многосторонних площадках.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность продолжить тесную координацию и углублять сотрудничество по линии международных организаций в духе партнерства.
 
28.01.2026, 19:30 65386

В Парламентской Ассамблее Совета Европы представлены конституционные реформы в Казахстане

Депутат сената парламента Республики Казахстан Султанбек Макежанов принял участие в работе зимней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

В ходе нынешней сессии депутаты ПАСЕ избрали Петру Байр (Австрия, "Социалисты, демократы и зеленые") в качестве нового президента Ассамблеи.

В рамках визита состоялась встреча Султанбека Макежанова с новым президентом ПАСЕ, в ходе которой сенатор передал Петру Байр поздравление председателя сената Казахстана Маулена Ашимбаева с избранием на высокий пост.

На встрече были обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, включая проведение в ПАСЕ совместных мероприятий. Султанбек Макежанов подробно рассказал о проводимых в Казахстане политических реформах, отдельное внимание уделив переходу на однопалатный парламент и конституционной реформе.

Президент ПАСЕ проявила интерес к новеллам парламентской реформы, построению многопартийной системы, взаимодействию парламента с другими ветвями власти, гендерному равенству и защите прав женщин.

Также рассмотрели взаимодействие Казахстана с ООН в контексте защиты прав человека. Отдельное место было уделено экономической ситуации в Казахстане, развитию сельских территорий.

В завершение беседы Султанбек Макежанов пригласил Петру Байр посетить Казахстан в удобное для нее время.

Кроме этого, Султанбек Макежанов провел встречу с председателем фракции ПАСЕ "Европейские консерваторы, патриоты и союзники" Жолтом Неметом. Парламентарии обсудили текущую повестку дня Ассамблеи, парламентскую реформу в Казахстане, а также взаимодействие между Казахстаном и ПАСЕ.

На полях пленарной сессии также состоялись отдельные встречи с депутатом "Альянса либералов и демократов за Европу" Майклом Германом, а также группой литовских депутатов во главе с председателем национальной делегации в ПАСЕ Бируте Васайт и дуайеном депутатского корпуса ПАСЕ Эмануэлисом Зингерисом.

Депутаты ПАСЕ были проинформированы о ходе политических преобразований в Казахстане, предстоящих парламентской и конституционной реформах.
 
28.01.2026, 19:19 66286

Казахстан и Вьетнам укрепляют торгово-экономическое сотрудничество

При поддержке посольства Казахстана во Вьетнаме и Внешнеторговой палаты Казахстана, на площадке регионального офиса НПП "Атамекен" Алматы состоялась онлайн нетворкинг-сессия с представителями Национальной ассоциации предпринимательства Вьетнама (ViNen).

На сессии приняли участие руководство Национальной палаты предпринимателей "Атамекен" в Алматы, Ассоциации экспортеров Казахстана и представители Almaty Invest.

С вьетнамской стороны в мероприятии приняли участие руководство ViNen, Вьетнамской ассоциации текстиля и одежды, и другие вьетнамские предприятия, заинтересованные в создании проектов на территории Казахстана.

В своей приветственной речи Посол Казахстана во Вьетнаме Канат Тумыш отметил динамичное развитие двусторонних связей и подчеркнул важность наращивания торгово-экономического партнерства.

На сегодняшний день во Вьетнаме работают две компании с участием казахстанского капитала - "Cottecons" и "Kusto Group". Кроме того, в Казахстане в настоящее время реализуются шесть инвестиционных проектов с участием вьетнамских компаний, таких как "VinGroup", "Sovico Group", "Crystal Bay Tourism Group", "ROX Group" и "Mareven Food Central", - отметил Посол.


В свою очередь, президент "ViNen" Динь Вьет Хоа подтвердил готовность расширения взаимодействия и проведения регулярных B2B мероприятий между деловыми кругами двух стран. Президент также отметил важность обмена опытом, изучения рынка и организации совместных тренингов, а также пригласил казахстанские компании для участия в деловых мероприятиях, организованных вьетнамской стороной.

По словам Специального представителя Внешнеторговой палаты Казахстана в странах АСЕАН Серика Амирова, Социалистическая Республика Вьетнам с населением около 102 млн человек является лидером по росту валового внутреннего продукта среди стран АСЕАН по итогам прошлого года, который вырос на 8,02% и составил 514 млрд долларов США. В 2025 г. объем привлеченных зарубежных инвестиций в страну достиг 38,4 млрд долларов США, а сумма внешней торговли превысила 930 млрд долларов США. Несомненно, страна представляет большой потенциал для взаимовыгодного сотрудничества.

По итогам мероприятия, достигнута предварительная договоренность между сторонами по дальнейшему взаимодействию и реализации совместных проектов в области легкой промышленности, продуктов питания, сельского хозяйства, туризма, образования, информационных технологий, здравоохранения и др.
 
28.01.2026, 19:10 66721

Казахстан - Таиланд: новый импульс экспертному диалогу

Посол Казахстана в Королевстве Таиланд Маргулан Баймухан провел встречу с Иссарой Сириваттханавутом, генеральным секретарем Института короля Праджадипока (King Prajadhipok’s Institute, KPI).

Институт является ведущим национальным центром Таиланда по исследованиям в области демократии, конституционализма, политических процессов и эффективного государственного управления. Институт активно осуществляет образовательные программы и курсы повышения квалификации для руководящего состава страны и провинций, научные исследования и консультативную деятельность, а также сотрудничает с государственными органами, парламентскими структурами и международными организациями.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере государственного управления, общественного развития, парламентаризма и подготовки кадров для ЦГО и МИО, а также возможности установления партнерских связей между профильными научно-образовательными и аналитическими структурами Казахстана и Таиланда.

В ходе беседы казахский дипломат подробно рассказал таиландской стороне о ключевых приоритетах политической модернизации, обозначенных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в выступлении на V заседании Национального курултая в Кызылорде в январе 2026 года. Посол отметил, что реформы направлены на построение "Справедливого Казахстана", укрепление принципа "Закон и Порядок" и повышение эффективности государственного управления.

Также посол отдельно отметил решение главы государства о создании Конституционной комиссии, которая призвана системно обобщить предложения по дальнейшему совершенствованию государственного устройства и подготовить пакет конституционных изменений для последующего вынесения на общенациональный референдум.

Маргулан Баймухан особо подчеркнул, что проводимые в стране преобразования необратимы и направлены на формирование эффективного, открытого и ориентированного для нужд граждан государства, а также на дальнейшее развитие устойчивых демократических институтов.

Казахстан открыт к практическому и содержательному сотрудничеству с профильными институтами Королевства Таиланда. Обмен экспертами, совместные исследования и образовательные программы могли бы внести значительный вклад в развитие кадрового потенциала наших стран", - подчеркнул Маргулан Баймухан.


В свою очередь, генеральный секретарь Иссара Сириваттханавут выразил заинтересованность в установлении партнерских связей с казахстанскими научно-образовательными и аналитическими учреждениями, отметив высокий потенциал для сотрудничества в сфере сравнительных исследований, обмена опытом в области парламентской деятельности, развития институтов демократии и повышения эффективности государственного управления.

Стороны обсудили возможные форматы сотрудничества, включая проведение совместных семинаров и конференций, обмен экспертами и слушателями образовательных программ, а также реализацию совместных исследовательских проектов.

По итогам встречи была достигнута договоренность о проработке визита Генерального секретаря KPI в Казахстан с целью проведения предметных встреч с государственными органами, научно-образовательными и аналитическими структурами, а также определения конкретных направлений практической кооперации.

Институт короля Праджадипока (King Prajadhipok’s Institute, KPI) один из ключевых национальных центров Таиланда в сфере демократического развития, парламентаризма и современного государственного управления. Институт выполняет роль ведущей экспертно-аналитической и образовательной площадки для Парламента и государственных органов, сочетая прикладные исследования, разработку рекомендаций и подготовку кадров.
 
28.01.2026, 18:56 67141

Казахстан и международные религиозные организации расширяют сотрудничество в рамках Африканского союза

Посол Казахстана в Эфиопии, постоянный представитель Казахстана при Африканском союзе Жалгас Адилбаев провел встречу с Региональным директором международной организации по Африке "Инициатива Объединенных религий" (URI), представителем при Африканском союзе и отделении ООН в Африке Послом Мусси Хайлу.

Встреча была посвящена обсуждению ключевых инициатив президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, озвученных им на Курултае. Особое внимание было уделено переходу Казахстана к новой политической модели, которая включает трансформацию законодательной ветви власти, учреждение поста Вице-президента, укрепление национально-гражданской идентичности.

Мусси Хайлу высоко оценил вклад Казахстана в развитие "духовной дипломатии". Он отметил, что принципы, продвигаемые Казахстаном, полностью созвучны миссии "Объединенной инициативы религий".

В ходе беседы Региональным директором был представлен подробный обзор относительно инициатив президента Казахстана, а также обсуждены вопросы о перспективах проведения совместных мероприятий в рамках различных международных площадок, в том числе на полях Африканского Союза.

Кроме того, собеседники затронули темы касательно итогов работы VIII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, состоявшегося в сентябре 2025 года в Астане и продвижение принципов Астанинской Декларации, а также дальнейшие перспективы межконфессионального сотрудничества.

В завершение встречи Жалгас Адилбаев подчеркнул, что Казахстан продолжит активно работать над сближением культур и религий, способствуя созданию гармоничного международного сообщества.
 
