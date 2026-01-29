В столице Венгрии представлены конституционные реформы Казахстана

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Венгрии Абзал Сапарбекулы встретился с Заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел и торговли Венгрии Адамом Штифтером для обсуждения актуальных вопросов двусторонней повестки дня в рамках казахско-венгерского стратегического партнёрства.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, провели обзор предстоящих двусторонних визитов на высоком и высшем уровнях, а также возможности дальнейшего расширения взаимодействия, включая вопросы развития договорно-правовой базы и сотрудничество в рамках международных организаций.

Кроме того, в ходе встречи венгерская сторона была проинформирована о важных инициативах будущего развития Казахстана и предстоящих конституционных реформах, предложенных Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым на Национальном Курултае в Кызылорде. В частности, были изложены взгляды Главы государства к наименованию, структуре и полномочиям будущего парламента, а также его предложения по реформированию общественно-политических и государственных институтов власти (Народного собрания, вице-президентства и т.д.).

В свою очередь, А.Штифтер отметил, что Венгрия придаёт большое значение развитию отношений с Организацией тюркских государств и странами Центральной Азии, включая Казахстан. Будапешт заинтересован не только в углублении политических связей, но и в расширении взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Дальнейшая активизация всестороннего сотрудничества с Казахстаном - венгерским стратегическим партнёром в Центральной Азии, а также "средней державой" и ведущим государством региона - является официальным приоритетом Будапешта.

По итогам переговоров дипломаты договорились о дальнейшем укреплении стратегического партнёрства между двумя странами, и отметив, что 2025 год является важным годом, выразив уверенность, что 2026 год также будет насыщен крупными и значимыми событиями как на двустороннем, так и на многостороннем уровнях.

