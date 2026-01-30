Бангкок заинтересован в расширении сотрудничества и укреплении экономических связей с Казахстаном

Рассказать друзьям

Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан встретился с губернатором Бангкока Чадчартом Ситтипунтом, сообщает МИД РК.





В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Таиландом, а также расширение взаимодействия между Бангкоком и казахстанскими регионами и деловыми кругами.





Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в сферах туризма, городской инфраструктуры, устойчивого развития, внедрения "умных" городских решений, логистики и цифровизации городских услуг. Отмечен взаимный интерес к реализации совместных проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и развитие предпринимательства.





Казахский дипломат информировал о ключевых направлениях социально-экономического развития Республики Казахстан, а также о конституционных реформах, инициированных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.





Маргулан Баймухан подчеркнул приверженность Казахстана многовекторной и прагматичной внешней политике, а также готовность к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Таиландом.





Губернатор Чадчарт Ситтипунт выразил заинтересованность в активизации контактов с Астаной и другими регионами Казахстана отметив потенциал Бангкока как одного из ведущих экономических, финансовых и туристических центров региона. Он подчеркнул важность обмена опытом в сфере городского управления, цифровизации, искусственного интеллекта, устойчивого развития, и модернизации инфраструктуры.





Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты и содействовать установлению прямых связей между органами местного самоуправления, деловыми кругами и экспертным сообществом городов и регионов двух стран.





В завершение встречи была достигнута договоренность о продолжении диалога и проработке конкретных инициатив и проектов, включая организацию презентаций торгово-экономических и инвестиционных возможностей Казахстана, а также возможных взаимных визитов.





В Бангкоке проживает около 10-11 млн человек в пределах города и более 16-17 млн человек в составе агломерации Большого Бангкока. Это не только важнейший экономический и культурный центр страны, но и один из самых посещаемых городов мира. По данным международных туристических рейтингов, в частности индекса Euromonitor International Top 100 City Destinations Index, Бангкок в последние годы занимал первое место в мире по количеству международных туристских прибытий. В год город принимает порядка 35 млн иностранных туристов.