29.01.2026, 19:05 34951

Бангкок заинтересован в расширении сотрудничества и укреплении экономических связей с Казахстаном

Посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан встретился с губернатором Бангкока Чадчартом Ситтипунтом, сообщает МИД РК.

В ходе встречи были обсуждены перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Таиландом, а также расширение взаимодействия между Бангкоком и казахстанскими регионами и деловыми кругами.

Особое внимание было уделено возможностям сотрудничества в сферах туризма, городской инфраструктуры, устойчивого развития, внедрения "умных" городских решений, логистики и цифровизации городских услуг. Отмечен взаимный интерес к реализации совместных проектов, направленных на повышение инвестиционной привлекательности и развитие предпринимательства.

Казахский дипломат информировал о ключевых направлениях социально-экономического развития Республики Казахстан, а также о конституционных реформах, инициированных президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Маргулан Баймухан подчеркнул приверженность Казахстана многовекторной и прагматичной внешней политике, а также готовность к дальнейшему расширению многопланового сотрудничества с Таиландом.

Губернатор Чадчарт Ситтипунт выразил заинтересованность в активизации контактов с Астаной и другими регионами Казахстана отметив потенциал Бангкока как одного из ведущих экономических, финансовых и туристических центров региона. Он подчеркнул важность обмена опытом в сфере городского управления, цифровизации, искусственного интеллекта, устойчивого развития, и модернизации инфраструктуры.

Стороны подтвердили намерение поддерживать регулярные контакты и содействовать установлению прямых связей между органами местного самоуправления, деловыми кругами и экспертным сообществом городов и регионов двух стран.

В завершение встречи была достигнута договоренность о продолжении диалога и проработке конкретных инициатив и проектов, включая организацию презентаций торгово-экономических и инвестиционных возможностей Казахстана, а также возможных взаимных визитов.

В Бангкоке проживает около 10-11 млн человек в пределах города и более 16-17 млн человек в составе агломерации Большого Бангкока. Это не только важнейший экономический и культурный центр страны, но и один из самых посещаемых городов мира. По данным международных туристических рейтингов, в частности индекса Euromonitor International Top 100 City Destinations Index, Бангкок в последние годы занимал первое место в мире по количеству международных туристских прибытий. В год город принимает порядка 35 млн иностранных туристов.
 
новости по теме

29.01.2026, 20:09 33526

Казахстан и Марокко укрепляют партнерство в сфере городского развития и культуры

Посол Казахстана в Марокко Саулекуль Сайлаукызы встретилась с мэром Рабата Фатихой Аль-Мудни, сообщает МИД РК.

В ходе встречи стороны обсудили ход реализации дорожной карты между Астаной и Рабатом на 2024-2027 годы, которая охватывает широкий спектр направлений - от торгово-экономического и экологического взаимодействия до культурных обменов.

Особое внимание собеседники уделили вопросам градостроительства, урбанистики, жилищного строительства, озеленения городов, туризма и внедрения умных технологий. Стороны подчеркнули важность регулярного диалога и организации взаимных визитов для обмена передовым опытом.

Отдельная тема была посвящена взаимодействию в области культуры. Казахстанский дипломат информировала об организации в Рабате масштабного празднования Наурыз с участием Акимата Астаны и казахстанских артистов, в рамках которого марокканская публика может ознакомиться с традициями и бытом казахского народа, насладиться национальной кухней и музыкой.

Фатиха Аль-Мудни высоко оценила динамику двустороннего взаимодействия и проводимые в Казахстане реформы. Мэр Рабата выразила намерение посетить Астану с визитом в этом году для изучения казахстанского опыта и дальнейшего углубления побратимских отношений со столицей Казахстана, установленных в 2023 году.
 
29.01.2026, 20:00 34331

Казахстан представил конституционные реформы французским сенаторам

В посольстве Казахстана во Франции состоялась встреча с депутатами сената парламента Франции, членами группы дружбы Сената "Франция - Центральная Азия", сообщает МИД РК.

В ходе встречи посол Казахстана Гульсара Арыстанкулова проинформировала французскую сторону о конституционной реформе в стране, озвученной главой государства Касым-Жомартом Токаевым на пятом заседании Национального курултая. Особое внимание было уделено ключевым направлениям преобразований, включая создание однопалатного парламента, введение поста Вице-президента, а также формирование института "Халық кеңесі".

В свою очередь французские сенаторы оценили представленные реформы как амбициозную инициативу, подчеркнув их значимость для дальнейшего устойчивого развития Казахстана. Также сенаторы подтвердили свою заинтересованность в укреплении межпарламентского диалога.

Кроме того, сенаторы отметили, что придают особое значение политическим реформам и общественно-политическим процессам, реализуемым в стране, и подчеркнули, что постоянно отслеживают ход реализации стратегических направлений развития государства и новаторских инициатив в политике.

В завершение встречи стороны отметили динамичное развитие казахско-французского сотрудничества и выразили готовность к продолжению конструктивного взаимодействия, в том числе в рамках группы дружбы "Франция - Центральная Азия".
 
29.01.2026, 18:32 35896

Тунис выразил поддержку внешнеполитическим инициативам Казахстана

Посол Казахстана в Тунисе по совместительству Ануарбек Ахметов вручил копии верительных грамот министру иностранных дел, по делам миграции и тунисцев за рубежом Мохамеду Али Нафти, сообщили в пресс-службе МИД РК.

Отметив свои теплые воспоминания о Казахстане, министр иностранных дел Туниса поздравил посла с назначением и выразил надежду на дальнейшее всестороннее укрепление отношений между двумя странами.

Ануарбек Ахметов поблагодарил министра за добрые пожелания и отметил, что приложит все усилия для вывода сотрудничества на качественно новый уровень.

В ходе встречи стороны подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации двустороннего политического диалога и расширении торгово-экономического сотрудничества.

Рассматривая взаимодействие двух государств в многосторонних форматах, Мохамед Али Нафти отметил, что "тунисская сторона продолжит поддержку инициатив братского Казахстана в рамках ООН, ОИС и других международных организаций".

Отдельное внимание было уделено вопросам взаимодействия между деловыми кругами двух стран, а также возможностям реализации совместных проектов в приоритетных секторах экономики.

В завершение встречи собеседники выразили готовность продолжать конструктивный диалог и активизировать двустороннее сотрудничество на благо народов двух государств.
 
29.01.2026, 16:31 43071

Вопросы экономического и гуманитарного сотрудничества обсуждены в Аммане

Посол Казахстана в Иордании Шалданбай встретился с Директором департамента Азии и Океании Министерства иностранных дел и по делам экспатриантов Иордании Королевства Мухаммадом Абу Венди.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия, выразив удовлетворение высоким и динамично развивающимся уровнем казахско-иорданского сотрудничества.

Особое внимание было уделено практической реализации ранее достигнутых на уровне Глав государств договорённостей, в том числе в торгово-экономической и гуманитарной сфере. Была отмечена важность запуска прямого авиасообщения и развития сотрудничества в фармацевтической, фосфатной, транспортно-инфраструктурной и цифровой сферах. Кроме того, была отмечена необходимость институциализации и поступательного развития политического диалога, включая возобновление практики проведения политических консультаций.

Посол Казахстана выразил благодарность иорданской стороне за конструктивный диалог и тесное взаимодействие в рамках Организации исламского сотрудничества, включая ожидаемую ратификацию Иорданией Устава Исламской организации по продовольственной безопасности, а также поддержку совместных гуманитарных инициатив, таких как сотрудничество с Международным комитетом Красного Креста и запуск Глобальной инициативы по укреплению политической приверженности международному гуманитарному праву.

В ходе встречи были обсуждены перспективы практического содержательного наполнения двусторонней повестки, в том числе намерение по проведению в 2026 г. Торговой миссии Казахстана в Иорданию, а также возможность проведения межмидовских консультаций, организации очередных заседаний Межправительственной комиссии, Делового совета и реализации других совместных мероприятий, в том числе культурно-гуманитарного характера.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность поддерживать регулярные контакты и тесное взаимодействие, направленные на поступательное развитие двустороннего сотрудничества.
 
29.01.2026, 16:24 43646

Казахстанские конституционные реформы в фокусе экспертного обсуждения в Ташкенте

В Посольстве Казахстана в Узбекистане состоялся круглый стол по обсуждению конституционных реформ, предложенных Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе V заседания Национального курултая Казахстана 20 января 2026 г., и недавнего интервью Главы государства газете "Turkistan".

В мероприятии приняли участие депутаты Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, Послы иностранных государств и сотрудники дипломатических миссий, представители аналитических центров, эксперты и журналисты.

В своём выступлении Посол Бейбут Атамкулов ознакомил участников с ключевыми направлениями конституционных реформ, сообщил о начале работы Конституционной комиссии. Особое внимание было уделено преобразованиям по переходу к однопалатному Парламенту, созданию Народного совета "Халық кеңесі" и введению должности Вице-президента.

Посол также затронул вопросы внешнеполитических приоритетов Казахстана, подчеркнув роль дипломатии в формировании региональной и глобальной стабильности. В этом контексте отмечено присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям и недавнее учреждение Совета мира как важного шага по развитию диалога и укрепления доверия.

В продолжение круглого стола выступили депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, представители дипломатического корпуса и экспертного сообщества. Их развёрнутые оценки и практические соображения придали дискуссии конструктивный характер.

Участники положительно оценили нововведения, указав о масштабности реформ, представленных Президентом Казахстана К.К.Токаевым, и их влиянии не только на модернизацию политической системы страны, но и на формирование долгосрочного вектора развития всей Центральной Азии. Депутаты и эксперты выразили высокую заинтересованность в наблюдении за ходом реализации реформ, отметили их системность и актуальность в нынешних условиях.

От Законодательной палаты Олий Мажлиса содержательные оценки и комментарии представили депутаты Дилором Файзиева и Илхом Абдуллаев.

Со стороны научно-экспертного блока выступили Ректор Университета журналистики и массовых коммуникаций Шерзодхон Кудратходжа, Первый заместитель директора Института стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Узбекистана Акрамжон Неъматов, заместитель директора Международного института Центральной Азии Шерзод Файзиев и заместитель руководителя Республиканского центра изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" Мансур Сеитов.

От имени дипломатического корпуса своё видение региональной повестки в контексте объявленных реформ высказал Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев.

По итогам выступлений последовала оживлённая дискуссия, в которой активное участие приняли известные эксперты Равшан Назаров и Бахтиёр Эргашев.

В завершение мероприятия Б.Атамкулов отметил ценность опыта Узбекистана, полученного в ходе конституционной реформы 2023 года, и выразил уверенность, что открытый экспертный диалог будет способствовать выработке взвешенных и эффективных решений.
 
29.01.2026, 13:49 48826

В Эр-Рияде рассмотрены перспективы взаимодействия деловых кругов Казахстана и Саудовской Аравии

Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел встречу с председателем торгово-промышленной палаты Эр-Рияда, главным исполнительным директором Obeikan Investment Group Абдаллой Аль-Обейканом, сообщает МИД.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы укрепления торгово-экономического сотрудничества между деловыми кругами двух стран.

М.Менилбеков подчеркнул благоприятный инвестиционный климат в стране, реализуемые государственные меры по поддержке иностранных инвесторов, а также отметил потенциал Казахстана в качестве регионального хаба для выхода на рынки Центральной Азии и Евразии.

В свою очередь, Абдалла Аль-Обейкан выразил готовность содействовать установлению прямых контактов между предпринимателями двух стран и поддержать инициативы по организации бизнес-миссий и совместных мероприятий.

По итогам встречи стороны договорились продолжить рабочие контакты и согласовали дальнейшие шаги, направленные на развитие взаимовыгодного партнерства.
 
29.01.2026, 12:16 51956

Актуальные вопросы международного гуманитарного сотрудничества обсуждены в МИД Казахстана

Первый заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Ержан Ашикбаев принял главу Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Биляну Милошевич.

Б.Милошевич выразила благодарность казахской стороне за постоянную поддержку МККК в выполнении его гуманитарной миссии. Высоко оценила работу Казахстана в продвижении Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также вклад страны по защите ценностей гуманизма, продвижению целей устойчивого развития, международного мира и безопасности на региональных и международных площадках.

Е.Ашикбаев подтвердил приверженность Казахстана тесному сотрудничеству с МККК и дальнейшему содействию глобальным усилиям, направленным на обеспечение полного соблюдения норм международного гуманитарного права и укрепление коллективной этической и юридической ответственности.

Собеседники обсудили дальнейшие действия в рамках Глобальной инициативы по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву, а также подготовку к Конференции высокого уровня по вопросам гуманности во время войны в Аммане, Иордании, в конце 2026 года.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении долгосрочного сотрудничества между Казахстаном и МККК на глобальных, региональных и национальных платформах.

МККК - независимая неправительственная организация, основной целью которой является предоставление помощи жертвам войны, насилия и гуманитарных катастроф по всему миру. Организация осуществляет свою деятельность в Центральной Азии с 1992 года, Региональное представительство расположено в Ташкенте. В 2019 году Миссия МККК открыло свое представительство в Астане.

Глобальная инициатива по усилению политической приверженности международному гуманитарному праву была запущена на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре 2024 года 6 странами - Казахстаном, Бразилией, Иорданией, Китаем, Францией и Южной Африкой совместно с Международным Комитетом Красного Креста.

Источник: МИД РК


28.01.2026, 20:23 88651

Казахстан и Международный валютный фонд: вклад Казахстана в продовольственную безопасность стран Ближнего Востока

Состоялась встреча Посла Казахстана в Кувейте Ержана Елекеева с директором Ближневосточного центра экономики и финансов Международного валютного фонда (IMF CEF) Сами Бен Насером.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о текущих тенденциях и вызовах в мировой экономике, а также обсудили актуальные вопросы обеспечения устойчивого экономического роста и продовольственной безопасности в условиях глобальной нестабильности.

Казахстанская сторона представила потенциал страны в сфере агропромышленного комплекса, экспорта продовольственной продукции и обеспечения стабильных поставок сельскохозяйственных товаров, отметив возрастающую роль Казахстана как надежного партнера в сфере продовольственной безопасности.

Особое внимание было уделено возможностям проведения в Кувейте совместного экспертного мероприятия, посвященного вопросам продовольственной безопасности и вкладу Казахстана в обеспечение продовольственной устойчивости стран Ближнего Востока, в том числе Кувейта.

Стороны выразили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества, продолжении экспертного диалога и проработке возможных форматов взаимодействия с участием профильных ведомств и международных организаций.

Ближневосточный центр экономики и финансов Международного валютного фонда (IMF CEF) - региональный центр, расположенный в Кувейте, который оказывает поддержку 22 арабским государствам в сфере экономической политики и финансового управления. Центр занимается обучением, обменом опытом и экспертной поддержкой, способствуя укреплению экономической устойчивости и развитию институционального потенциала стран региона.
 
