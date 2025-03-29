Двое рабочих пострадали при пожаре на Павлодарском нефтехимическом заводе

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Тараз. 28 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта в 16.00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, - Сетью сейсмических станций ТОО "ННЦСНИ" МЧС РК 28 марта в 16.00 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Казахстана.





По информации МЧС, эпицентр расположен в 323 километрах на юго-запад от Алматы на территории Кыргызстана.





Землетрясение ощущалось в Жамбылской области. В частности, расчетная интенсивность толчков в селе Мерке составила 5 баллов, в селе Кулан - 4,4 балла, в городе Шу - 2,6 балла, в селе Толе би - 2,5 балла, в селе Сарыкемер - 2,5 балла, в Таразе - 2,4 балла, в селе Кордай - 2,4 балла, в селе Аса 2,2 балла, в селе Мойынкум - 2 балла.





Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.



