Казахстан привлек $95 млн для инвестирования ИИ-проектов
Более 60% средств составили инвестиции казахстанского бизнеса
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Созданный по поручению президента Касым-Жомарта Токаева "Фонд фондов" под управлением платформы Alem Capital Management (ACM) официально перешел в фазу активных инвестиций, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.
Благодаря четырехсторонней синергии власти, правительства, ресурсов Astana Hub и частных инвесторов в октябре 2025 года было зафиксировано "первое закрытие" (first close) в объеме $95 млн, при этом более 60% средств составили инвестиции казахстанского бизнеса. На текущий момент под управлением ACM уже активно работают два ключевых направления: фонд Alem Ventures Fund, сфокусированный на ИИ-стартапах, и Alem Crypto Fund, специализирующийся на цифровых активах", - рассказали в ведомстве.
Кроме того, в рамках международного технологического форума GITEX AI Kazakhstan 2026 было объявлено об одобрении сделок с тремя крупными венчурными фондами под управлением Bigsky, MOST и Sturgeon, которые станут проводниками капитала для отечественных компаний на международной арене.
Как подчеркнули в министерстве, стратегия ACM охватывает не только поддержку талантов, но и создание критической ИИ-инфраструктуры, включая развитие сети дата-центров и обеспечение их энергетическими ресурсами.
Сегодня Казахстан уже обеспечивает более 60% всех венчурных сделок в регионе, а среднесрочная цель "Фонда фондов" по доведению объема капитала до $1 млрд откроет отечественным предпринимателям прямой доступ к экспертизе мировых лидеров уровня Andreessen Horowitz и Lightspeed", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Инвестиционный процесс рассчитан на 5 лет и призван повысить стандарты корпоративного управления и закрепить за Казахстаном статус главного технологического и инвестиционного хаба Центральной Евразии.
30.04.2026, 13:37
Лавров: Россия занимает второе место среди торговых партнеров Казахстана
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия занимает второе место среди основных торговых партнеров Казахстана, а также удерживает лидерство по объему иностранных инвестиций, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Казахстана Ермеком Кошербаевым.
Сергей Лавров подчеркнул, что доля несырьевого компонента в товарообороте двух стран превышает 80%, что говорит о высоком качестве структуры двусторонних обменов.
Одновременно Россия уверенно удерживает первенство по объему иностранного капиталовложения в казахстанскую экономику. Здесь зарегистрировано порядка 19 тысяч компаний с участием российского капитала, а общий объем инвестиций оценивается в десятки миллиардов", - подчеркнул глава МИД России.
Также он назвал флагманским совместный проект возведения по российскому дизайну первой в Казахстане атомной электростанции.
Это будет означать создание в республике целой новой отрасли национальной экономики", - добавил Лавров.
Ранее Ермек Кошербаев проинформировал, что по итогам 2025 года объем взаимной торговли России и Казахстана превысил 27 млрд долларов.
Напомним, российская госкорпорация "Росатом" стала лидером международного консорциума, который займется строительством первой атомной электростанции в Казахстане.
30.04.2026, 12:28
Впервые с июня 2022 года цена нефти Brent превысила $120 за баррель
Цены взлетели на фоне сообщений о том, что президента США Дональда Трампа проинформируют о новых военных планах против Ирана
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2026 года на лондонской бирже ICE поднималась выше $120 баррель впервые с 17 июня 2022 года, сообщает ТАСС.
По данным торгов стоимость Brent росла на 7,88%, до $120,03 за баррель.
Позже Brent замедлила рост и торговалась на уровне $119,95 за баррель (+7,81%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в июне 2026 года росла на 8,15%, до $108,07 за баррель, отмечает издание.
Как сообщает РБК, цены на нефть подскочили на фоне сообщений о том, что президента США Дональда Трампа проинформируют о новых военных планах против Ирана. Центральное командование США (CENTCOM) подготовило план серии "коротких и мощных" ударов по Ирану, чтобы преодолеть тупик в переговорах с Тегераном.
30.04.2026, 09:09
Фонд "Самрук-Қазына" приобрел акции "Казахтелекома"
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд "Самрук-Қазына" приобрел на KASE 10,43% простых акций АО "Казахтелеком". В результате сделки доля фонда в размещенных простых акциях компании увеличилась с 80,85% до 91,28%, сообщили в пресс-службе АО "Самрук-Қазына".
Согласно обновленной стратегии "Казахтелекома", компания ориентируется на устойчивый рост стоимости за счет развития технологий искусственного интеллекта, цифровой инфраструктуры и вывода на рынок новых цифровых сервисов.
Отмечается, что "Казахтелеком" находится в стадии модернизации телекоммуникационной инфраструктуры: сформирован высокопроизводительный вычислительный кластер, компания занимает значительную долю рынка медиауслуг, активно представлена в мобильном сегменте и предоставляет широкий спектр цифровых сервисов, формирующих основу для долгосрочного роста бизнеса.
Сделка направлена на консолидацию доли фонда на этапе роста компании с последующим выводом акций на рынок на более привлекательных условиях, что позволит создать дополнительную ценность для инвесторов. Данный подход соответствует долгосрочным планам фонда и предусмотрен постановлением правительства РК от 24 октября 2025 года № 894, которым определено проведение SPO АО "Казахтелеком" до 2029 года", - пояснили в пресс-службе фонда.
Ранее сообщалось, что "Самрук-Қазына" направит 5,3 трлн тенге на стратегические проекты в 2026 году.
29.04.2026, 16:30
В Казахстане до 1 декабря отменят госрегулирование цен на лекарства
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Завершить работу по дерегулированию цен на лекарства к 1 декабря 2026 года поручил премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов на заседании совета отечественных предпринимателей, сообщили в правительстве.
До 1 июня текущего года необходимо завершить работу по дерегулированию цен на лекарственные средства в оптово-розничном сегменте стоимостью до 1 МРП, свыше 1 МРП - до 1 декабря текущего года", - сообщили в кабмине.
Также премьер поручил Министерству здравоохранения до 1 июля обеспечить регистрацию лекарственных средств и медицинских изделий по принципу единого окна.
В ходе заседания было отмечено, что на сегодня работой по дерегулированию цен охвачено порядка 2,5 тыс. безрецептурных препаратов, достигнута договоренность еще по 1,8 тыс. рецептурных лекарств стоимостью до 1 МРП.
По данным правительства, в настоящее время в Казахстане зарегистрировано 209 отечественных производителей, 43 из которых специализируются на выпуске лекарственных средств, 166 - на выпуске медицинских изделий. Действует 83 долгосрочных договора с 31 казахстанским товаропроизводителем на поставку свыше 2 тыс. наименований фармпродукции. С декабря 2025 года заключено 6 инвестиционных проектов на сумму 316,3 млрд тенге.
Напомним, в аптеках Казахстана незаконно продавали бесплатные лекарства.
29.04.2026, 15:42
Деятельность нескольких криптобирж в Казахстане признали незаконной
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - О платформах цифровых активов, работающих без лицензии, предупредили участников финансового рынка в комитете МФЦА по регулированию финансовых услуг (AFSA).
Регулятор отметил, что ряд зарубежных платформ продолжают рекламировать свои услуги гражданам Казахстана без необходимого разрешения. В частности, предупреждение касается таких площадок, как OKX, HTX, Bitget и MEXC.
В комитете напомнили, что оборот цифровых активов на территории Казахстана запрещен без соответствующей лицензии или разрешения, выданных в соответствии с правом МФЦА или законодательством.
По данным регулятора, использование нелицензированных платформ связано с рядом рисков для потребителей. Среди них - отсутствие механизмов правовой защиты из-за отсутствия надзора, вероятность вовлечения в мошеннические схемы и операции, связанные с отмыванием доходов, а также высокий риск потери инвестиций вследствие агрессивной или вводящей в заблуждение рекламы.
Кроме того, пользователи могут столкнуться с утечками персональных данных, техническими сбоями и ограничениями доступа к собственным средствам. В AFSA также указали, что такие платформы нередко предоставляют доступ к высокорисковым инструментам, включая маржинальную торговлю, деривативы и P2P-сервисы, без должного раскрытия рисков и механизмов защиты инвесторов.
AFSA рекомендует проверять регуляторный статус компании через официальный публичный реестр AFSA.
Напомним, в Темиртау вынесен приговор по делу о незаконном майнинге на 185 млн тенге.
29.04.2026, 14:59
Переговоры Токаева и премьера Чехии: акцент на инвестициях и энергетике
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вопросы многостороннего сотрудничества между двумя странами обсудили президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, проинформировали в Акорде.
В частности, стороны обсудили перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах промышленности, нефти и газа, атомной энергетики, транспорта и логистики, оборонной промышленности, цифровизации, сельского хозяйства и здравоохранения.
Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в Казахстане активно работают более 190 чешских компаний, включая таких инвесторов, как Škoda, Omnipol, Tatra, ZVVZ и других давних промышленных партнеров.
Андрей Бабиш отметил, что Чехия заинтересована в сотрудничестве в Казахстаном в энергетической сфере.
Крайне заинтересованы в долгосрочных поставках нефти. Безусловно, Казахстан также представляет для нас интерес как крупнейший производитель урана в мире, поскольку наша стратегия развития энергетической сферы опирается на атомную энергетику", - подчеркнул он.
Премьер подтвердил готовность чешских компаний к участию в реализации совместных проектов в этой сфере. Кроме того, Бабиш заявил о намерении Чехии содействовать в вопросе облегчения визового режима для граждан Казахстана.
В ходе переговоров президент Казахстана также поблагодарил чешскую сторону за содействие в реализации уникального проекта по реинтродукции лошади Пржевальского в казахских степях.
В завершение Касым-Жомарт Токаев наградил Андрея Бабиша орденом "Достық" І степени.
Ранее стороны провели переговоры в узком составе, в ходе которых были отмечены длительные дружественные отношения между двумя странами.
29.04.2026, 13:15
Зарплата в конвертах: налоговые органы будут проверять бухгалтеров
Теперь работодателям будет выгоднее указывать реальную зарплату сотрудника
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане разработали систему с использованием искусственного интеллекта для борьбы с "серой" зарплатой. Бухгалтеры будут получать push-уведомления о возможных неофициальных выплатах сотрудникам, сообщил в ходе заседания мажилиса вице-министр юстиции Бекболат Молдабеков.
Мы совместно с Минфином подготовили пуш-уведомления для бухгалтеров. Будем им направлять и говорить, что ваш сотрудник получает очень маленькую зарплату при таком дипломе и квалификации", - цитирует zakon.kz Молдабекова.
Он отметил, что ни один бухгалтер не захочет столкнуться с проверкой со стороны Налогового комитета.
Раньше сотрудник мог получать деньги в конверте и указывать, что получает 70 тысяч тенге, чтобы минимально платить алименты", - пояснил Бекболат Молдабеков.
По его словам, теперь работодателям будет выгоднее указывать реальную зарплату сотрудника, пишет tengrinews.kz.
Наша задача - цифровизация, искусственный интеллект, чтобы у алиментов были реальные суммы от выплат, чтобы дети получали эти деньги", - добавил он.
Ранее сообщалось, что жителям Казахстана станет проще взыскать алименты за рубежом. Теперь судебные приказы о взыскании алиментов включаются в перечень актов, подлежащих признанию и исполнению.
29.04.2026, 12:01
Казахстан не рассматривает изменение формата участия в сделке ОПЕК+
Астана. 29 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На сегодняшний день Республика Казахстан не рассматривает изменение формата участия в сделке ОПЕК+, сообщила советник министра - официальный представитель Министерства энергетики Республики Казахстан Асель Серикпаева.
Вопрос об изменении формата участия страны в альянсе на повестке дня не стоит", - заявила она.
Ранее стало известно, что Объединенные Арабские Эмираты с 1 мая выходят из ОПЕК и ОПЕК+. Решение было принято после пересмотра производственной политики ОАЭ. На фоне этого заявления в некоторых СМИ появилась информация о том, что Казахстан также может рассмотреть выход из сделки ОПЕК+.
Для справки:
ОПЕК - международная межправительственная организация, созданная нефтеэкспортирующими странами для контроля квот добычи на нефть.
Казахстан не является членом ОПЕК, однако участвует в формате ОПЕК+, объединяющем страны организации и ряд крупных нефтедобывающих государств. В рамках этого соглашения республика координирует уровень добычи нефти с другими участниками для стабилизации мирового рынка.
