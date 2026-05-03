Казахстан привлек $95 млн для инвестирования ИИ-проектов

Рассказать друзьям

Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Созданный по поручению президента Касым-Жомарта Токаева "Фонд фондов" под управлением платформы Alem Capital Management (ACM) официально перешел в фазу активных инвестиций, сообщили в Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК.





Благодаря четырехсторонней синергии власти, правительства, ресурсов Astana Hub и частных инвесторов в октябре 2025 года было зафиксировано "первое закрытие" (first close) в объеме $95 млн, при этом более 60% средств составили инвестиции казахстанского бизнеса. На текущий момент под управлением ACM уже активно работают два ключевых направления: фонд Alem Ventures Fund, сфокусированный на ИИ-стартапах, и Alem Crypto Fund, специализирующийся на цифровых активах", - рассказали в ведомстве.





Кроме того, в рамках международного технологического форума GITEX AI Kazakhstan 2026 было объявлено об одобрении сделок с тремя крупными венчурными фондами под управлением Bigsky, MOST и Sturgeon, которые станут проводниками капитала для отечественных компаний на международной арене.





Как подчеркнули в министерстве, стратегия ACM охватывает не только поддержку талантов, но и создание критической ИИ-инфраструктуры, включая развитие сети дата-центров и обеспечение их энергетическими ресурсами.





Сегодня Казахстан уже обеспечивает более 60% всех венчурных сделок в регионе, а среднесрочная цель "Фонда фондов" по доведению объема капитала до $1 млрд откроет отечественным предпринимателям прямой доступ к экспертизе мировых лидеров уровня Andreessen Horowitz и Lightspeed", - рассказали в пресс-службе ведомства.





Инвестиционный процесс рассчитан на 5 лет и призван повысить стандарты корпоративного управления и закрепить за Казахстаном статус главного технологического и инвестиционного хаба Центральной Евразии.