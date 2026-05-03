02.05.2026, 12:47 28121
Задержанного в Польше казахстанца освободили после личного вмешательства Токаева - Смадияров
Фото: Акорда
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Польше после вмешательства президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева освободили задержанного гражданина Казахстана, сообщил пресс-секретарь главы государства Айбек Смадияров.
По словам Смадиярова, казахстанец был освобожден 28 апреля. Освобождение стало возможным благодаря личному участию Касым-Жомарта Токаева, "последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом".
Президент Казахстана в ходе состоявшегося на днях телефонного разговора с президентом Беларуси Александром Лукашенко выразил ему искреннюю благодарность за конструктивное сотрудничество наших стран в этой сложной ситуации. Глава государства также считает уместным выразить признательность президенту России Владимиру Путину за содействие в достижении взаимоприемлемого результата", - рассказал пресс-секретарь.
Глава государства также направит письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску, чтобы поблагодарить их за конструктивный и взвешенный подход в сложившейся ситуации.
Напомним, о задержании помощника военного атташе Казахстана в Польше стало известно в августе прошлого года. Тогда СМИ сообщили, что арест был произведен польскими правоохранительными органами в рамках расследования дела, связанного с деятельностью, квалифицируемой как шпионаж. В Минобороны РК задержание подтвердили.
02.05.2026, 13:19 26796
Казахстанские дипломаты провели серию встреч в Азии, Европе и на Ближнем Востоке
Фото: МИД РК
Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч в Китае, Саудовской Аравии, Молдове, Таиланде, Черногории и Гонконге, обсудив вопросы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, цифровизации, образования и культуры. Отдельное внимание уделено развитию межрегиональных связей и продвижению цифровых и инвестиционных инициатив Казахстана.
В культурном центре Казахстана в Пекине состоялся круглый стол на тему "Конституционные реформы в Республике Казахстан". Мероприятие было организовано Ассоциацией казахских студентов в Китае (KSAC) при поддержке посольства РК в КНР и культурного центра Казахстана в Пекине.
Участники представили содержательные доклады, посвященные ключевым направлениям конституционных реформ, включая развитие парламентской системы, укрепление гарантии прав и свобод граждан и совершенствование механизмов государственного управления. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам казахско-китайского сотрудничества в области молодежного обмена, образования, науки и гуманитарного взаимодействия.
Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с заместителем министра энергетики королевства по международным связям и сотрудничеству Нассером Аль-Доссари. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках многосторонних площадок.
Также Менилбеков встретился с исполняющим обязанности главы Саудовского центра международных стратегических партнерств Раадом Аль-Баракати. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.
Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков встретился с заместителем премьер-министра - министром экономического развития и цифровизации Евгением Осмокеску.
Айдарбеков проинформировал собеседника о реализуемых руководством Казахстана мерах, направленных на дальнейшее социально-экономическое и политическое развитие страны. Особое внимание было уделено курсу экономических и политических реформ президента РК, а также вопросам привлечения иностранных инвестиций и приверженности Казахстана своим международным обязательствам.
Генконсул РК в городе Джидде Руслан Коспанов посетил Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации, расположенный в комплексе Абрадж аль-Бейт (Башня с часами) в Мекке. В ходе встречи и переговоров с Файезом Кансара, генеральным менеджером компании-оператора Музея Al-Salam Company (ASC), были обсуждены возможные направления взаимодействия в сфере культуры, просвещения и туризма, направленные на расширение возможностей для граждан Казахстана, посещающих священные города Мекку и Медину.
В рамках рабочей поездки в северо-восточные регионы для изучения транспортных коридоров Королевства Таиланд посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел ряд встреч и ознакомительных визитов в провинциях Удон Тани и Нонгкхай, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в области торговли, промышленности и логистики.
Генеральный консул Казахстана в Черногории Габиден Темирбек провел встречу с министром государственного управления страны Марашем Дукайем. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-черногорского сотрудничества в области цифровой трансформации, включая государственное управление, GovTech, модернизацию государственной службы и применение искусственного интеллекта.
Генеральный консул РК в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев провел встречу с руководителем управления иностранных дел народного правительства города Дэяна провинции Сычуань Гу Шэньвэем. В ходе двусторонней встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского межрегионального сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия и договорились способствовать развитию сотрудничества в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта и новых технологий, а также вносить вклад в развитие партнерства в инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной областях.
Генконсул Казахстана в Гонконге Бауыржан Досманбетов встретился с соучредителем-председателем Alibaba Group Джозефом Цаем, были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере цифровых технологий и искусственного интеллекта. Председатель Alibaba Group был проинформирован о ходе реализации Казахстаном стратегии Digital Kazakhstan, направленной на развитие цифровой экономики и формирование регионального AI-хаба. Компания Alibaba Group получила приглашение принять участие в проекте AI Data Center Valley - международном хабе для дата-центров, облачных сервисов и AI-компаний, а также войти в состав совета по развитию искусственного интеллекта при президенте Республики Казахстан для усиления международной экспертизы.
01.05.2026, 13:25 74481
МИД: Казахстан укрепляет международное сотрудничество и диалог с партнерами
Фото: МИД РК
Астана. 1 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан продолжает развивать внешнеполитическое и экономическое сотрудничество, а также укреплять международный диалог и гуманитарные связи, сообщили в пресс-службе МИД РК.
В рамках визита в Мумбаи посол Казахстана в Индии Азамат Ескараев провел ряд встреч с представителями бизнеса и политических кругов штата Махараштра. Индийские компании подтвердили заинтересованность в реализации проектов в Казахстане, рассматривая страну как ключевого партнера в Центральной Азии. Особое внимание уделено сотрудничеству в энергетике, горно-металлургическом секторе, инфраструктуре и цифровых технологиях, включая возможное строительство дата-центра в Экибастузе.
Также обсуждалась реализация совместного проекта по производству титанового шлака, направленного на развитие промышленной кооперации между двумя странами.
Кроме того, в Астане состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Армана Исетова с активистами РОО "Ассамблея жастары". Участники обсудили роль молодежи в развитии "публичной дипломатии" и укреплении межэтнического согласия. Отмечено, что вовлечение молодежи во внешнеполитические процессы является одним из приоритетов государственной политики.
В этот же день в столице прошла ежегодная встреча "Дружеский завтрак" с участием дипломатического корпуса и международных организаций, включая Организацию Объединенных Наций, представителей Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии и Всемирного банка. В ходе мероприятия обсуждены приоритеты внешней политики Казахстана и подтверждена приверженность страны мирному урегулированию конфликтов и развитию международного партнерства.
30.04.2026, 20:02 114216
МИД: Казахстан провел встречи по развитию торгово-экономического сотрудничества с рядом стран
Фото: МИД РК
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Дипломаты Казахстана провели ряд международных встреч и мероприятий, в ходе которых обсудили развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, обмен опытом в сфере госуправления, расширение деловых связей и продвижение казахстанских инвестиционных проектов, сообщили в Министерстве иностранных дел РК.
Посол Казахстана в Финляндии Азамат Абдраимов встретился с министром внешней торговли и развития Финляндии Вилле Тавио, стороны обсудили текущее состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, а также подготовку заседания Ммежправительственной комиссии и развитие деловых связей между двумя странами.
Тем временем руководитель аппарата МИД Казахстана Амангельды Саинов и директор департамента человеческих ресурсов МИД РК Медет Макулжанов провели встречу с представителями МИД Грузии, в ходе которой стороны обсудили организацию внутренней работы внешнеполитических ведомств, развитие кадрового потенциала, совершенствование управленческих процессов и подходы к финансовому администрированию, а также подтвердили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом по административно-управленческой линии.
Между тем в Копенгагене прошел казахско-датский деловой круглый стол, на котором Казахстан представил инвестиционные проекты и обсудил с датским бизнесом расширение торгово-экономического сотрудничества, включая планы по развитию производств, горнодобывающего сервиса и привлечению инвестиций, а также перспективы совместных финансовых инструментов и новых проектов с участием ведущих компаний и институтов Дании.
30.04.2026, 16:01 128676
Казахстан рассматривает визит Путина как центральное мероприятие двусторонней повестки - Токаев
Фото: Акорда
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан рассматривает визит президента России Владимира Путина как центральное мероприятие двусторонней повестки 2026 года. Об этом сообщил президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, информирует Акорда.
Рассматриваем этот визит как центральное мероприятие двусторонней повестки текущего года. Уверен, он станет важным этапом в углублении союзнических отношений наших стран", - сказал президент.
Глава государства отметил поступательное развитие казахско-российских отношений в духе стратегического партнерства и союзничества. Он подчеркнул важность практической реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также дальнейшего укрепления торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.
В свою очередь Сергей Лавров проинформировал главу государства о ходе подготовки визита и отметил, что все ключевые вопросы многопланового сотрудничества Казахстана и России обстоятельно прорабатываются на уровне правительств и внешнеполитических ведомств двух стран.
Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
Напомним, визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Казахстан запланирован на конец мая текущего года.
30.04.2026, 15:21 129321
Россия признательна Казахстану за взвешенный подход к оценке происходящего - Лавров о ситуации на Украине
Без устранения первопричин украинского кризиса невозможно справедливое долгосрочное урегулирование, отметил глава МИД РФ
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия признательна Казахстану за понимание ситуации и взвешенный подход к оценке происходящего на Украине, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Знаем, что эти оценки, в том числе на уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, регулярно излагаются на различных международных мероприятиях. Главное, что без устранения первопричин украинского кризиса невозможно справедливое долгосрочное урегулирование", - сообщил глава МИД России.
Также, по его словам, Россия по-прежнему заинтересована в возобновлении переговорного процесса на основе имеющихся российско-американских пониманий.
Вчера президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом подтвердил эту нашу позицию. Рассчитываем, что достигнутые на Аляске договоренности будут воплощаться в жизнь", - добавил Сергей Лавров.
Напомним, в прошлом году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подтвердил готовность республики стать площадкой для российско-украинских переговоров для прекращения конфликта.
30.04.2026, 14:45 130696
Каспий должен оставаться зоной мира и сотрудничества - глава МИД России
Лавров назвал недопустимым и неприемлемым удар антииранской коалиции
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Каспийское море должно оставаться зоной мира и сотрудничества, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Вынуждены констатировать, что неспровоцированная вооруженная агрессия США и Израиля в отношении Ирана самым негативным образом затронула Каспийское море и побережье, которые должны оставаться зоной мира и сотрудничества", - сказал Сергей Лавров.
Глава МИД России назвал недопустимым и неприемлемым удар антииранской коалиции, нанесенный 18 марта по инфраструктуре морского порта Энзели.
Говоря о Ближнем Востоке, считаем важным не упускать из виду то, что происходит в Ливане, и особенно сложившийся тупик в отношении создания палестинского государства, из которого не видно выхода", - добавил он.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что любое применение вооруженных сил в Прикаспийском регионе должно быть исключено и запрещено.
30.04.2026, 14:25 133226
Россия выразила благодарность Казахстану за вклад в создание международной организации по русскому языку
Фото: МИД РК
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Россия благодарна Казахстану за вклад в создание международной организации по русскому языку, заявил на пресс-конференции министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Напомню, что эта инициатива исходила от президента Касым-Жомарта Токаева. 1 апреля в городе Сочи, в образовательном центре "Сириус", начал работу секретариат этой весьма перспективной организации, направленной на сохранение позиций русского языка и укрепление общего русскоязычного культурно-гуманитарного пространства", - сообщил он.
Также, по его словам, Россия позитивно оценила взаимодействие с Казахстаном по линии внешнеполитических ведомств.
Наши страны продолжают работать над обеспечением оптимального уровня дипломатического и консульского присутствия друг друга на территории обеих стран", - сказал министр.
Ранее министры иностранных дел Казахстана и России подписали план мероприятий на 2027-2028 годы.
30.04.2026, 14:22 125541
Сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается в духе стратегического партнерства - Кошербаев
Фото: gov.kz
Астана. 30 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество между Казахстаном и Россией развивается в духе стратегического партнерства и союзничества. Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе переговоров с главой МИД России Сергеем Лавровым, сообщает пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
Комплексное сотрудничество между нашими странами последовательно развивается в духе всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества", - подчеркнул Ермек Кошербаев.
Глава МИД Казахстана отметил, что Россия входит в число основных торгово-экономических партнеров Казахстана.
По итогам 2025 года товарооборот превысил 27 млрд долларов, при этом сохраняется значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли и расширения кооперации", - заявили в пресс-службе.
Кроме того, успешно развивается инвестиционное сотрудничество. В частности, за последние 20 лет объем прямых российских инвестиций в экономику Казахстана составил 29,3 млрд долларов, казахстанских в экономику РФ - 9 млрд долларов.
Российские компании активно участвуют в реализации крупных инициатив в промышленности, энергетике, транспорте и других отраслях", - подчеркнули в ведомстве.
По информации МИД, одним из драйверов торгово-экономических связей Казахстана с Россией остается промышленная кооперация.
В число новых и перспективных направлений сотрудничества вошли сферы цифровых решений, искусственного интеллекта и высоких технологий. Весомый потенциал взаимодействия сохраняется и в базовых отраслях - энергетике и транспортно-логистической сфере", - проинформировали в пресс-службе.
Также собеседники обменялись видением дальнейшего развития международного транспортного коридора Север - Юг, автомагистрали Западная Европа - Западный Китай и повышения пропускной способности приграничной инфраструктуры.
В процессе обмена мнениями по проблематике экологии, изменения климата и рационального использования водных ресурсов были обсуждены итоги прошедшего 22-23 апреля в Астане Регионального экологического саммита. Стороны сошлись во мнении о необходимости продвижения практического сотрудничества в этой сфере.
Кроме того, собеседники выразили удовлетворенность уровнем взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере и констатировали, что успешно проведенные в Астане Дни России в Казахстане являются результатом естественного продолжения традиционно активного культурного обмена между нашими странами.
Также взаимодействию в сфере образования было уделено особое внимание, при этом подчеркивалось, что реализуемые в этой отрасли проекты являются долгосрочным вложением в подготовку кадров и укрепление интеллектуального потенциала двух стран. В этой связи были обсуждены проекты по созданию казахско-российских школ на территории двух стран, а также развитие совместных образовательных инициатив, в том числе по созданию филиалов школы "Сириус" в Астане и Алматы.
На сегодняшний день в Казахстане успешно функционируют филиалы ведущих российских вузов. При этом в 2025 году были открыты филиалы казахстанских вузов КазНУ имени аль-Фараби в Омске и МГИМО в Астане. В то же время в России обучаются порядка 60 тыс. казахстанских студентов", - сообщили в МИД.
Главы внешнеполитических ведомств провели обстоятельный обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, а также по вопросам взаимодействия в рамках международных и региональных организаций. Кроме того, на переговорах особое внимание было уделено подготовке предстоящего государственного визита президента РФ Владимира Путина в Казахстан.
Ранее министры иностранных дел Казахстана и России подписали план мероприятий на 2027-2028 годы.
