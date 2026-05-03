Казахстанские дипломаты провели серию встреч в Азии, Европе и на Ближнем Востоке

Фото: МИД РК

Астана. 2 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели серию встреч в Китае, Саудовской Аравии, Молдове, Таиланде, Черногории и Гонконге, обсудив вопросы сотрудничества в сферах экономики, энергетики, цифровизации, образования и культуры. Отдельное внимание уделено развитию межрегиональных связей и продвижению цифровых и инвестиционных инициатив Казахстана.





В культурном центре Казахстана в Пекине состоялся круглый стол на тему "Конституционные реформы в Республике Казахстан". Мероприятие было организовано Ассоциацией казахских студентов в Китае (KSAC) при поддержке посольства РК в КНР и культурного центра Казахстана в Пекине.





Участники представили содержательные доклады, посвященные ключевым направлениям конституционных реформ, включая развитие парламентской системы, укрепление гарантии прав и свобод граждан и совершенствование механизмов государственного управления. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам казахско-китайского сотрудничества в области молодежного обмена, образования, науки и гуманитарного взаимодействия.





Посол Казахстана в Саудовской Аравии Мадияр Менилбеков провел переговоры с заместителем министра энергетики королевства по международным связям и сотрудничеству Нассером Аль-Доссари. Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества между Казахстаном и Саудовской Аравией в энергетической сфере, а также подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в рамках многосторонних площадок.





Также Менилбеков встретился с исполняющим обязанности главы Саудовского центра международных стратегических партнерств Раадом Аль-Баракати. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего взаимодействия, уделив особое внимание расширению сотрудничества в политической, торгово-экономической и инвестиционной сферах.





Посол РК в Молдове Алмат Айдарбеков встретился с заместителем премьер-министра - министром экономического развития и цифровизации Евгением Осмокеску.





Айдарбеков проинформировал собеседника о реализуемых руководством Казахстана мерах, направленных на дальнейшее социально-экономическое и политическое развитие страны. Особое внимание было уделено курсу экономических и политических реформ президента РК, а также вопросам привлечения иностранных инвестиций и приверженности Казахстана своим международным обязательствам.





Генконсул РК в городе Джидде Руслан Коспанов посетил Международный музей биографии Пророка и исламской цивилизации, расположенный в комплексе Абрадж аль-Бейт (Башня с часами) в Мекке. В ходе встречи и переговоров с Файезом Кансара, генеральным менеджером компании-оператора Музея Al-Salam Company (ASC), были обсуждены возможные направления взаимодействия в сфере культуры, просвещения и туризма, направленные на расширение возможностей для граждан Казахстана, посещающих священные города Мекку и Медину.





В рамках рабочей поездки в северо-восточные регионы для изучения транспортных коридоров Королевства Таиланд посол Казахстана в Таиланде Маргулан Баймухан провел ряд встреч и ознакомительных визитов в провинциях Удон Тани и Нонгкхай, направленных на укрепление двустороннего сотрудничества в области торговли, промышленности и логистики.





Генеральный консул Казахстана в Черногории Габиден Темирбек провел встречу с министром государственного управления страны Марашем Дукайем. Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-черногорского сотрудничества в области цифровой трансформации, включая государственное управление, GovTech, модернизацию государственной службы и применение искусственного интеллекта.





Генеральный консул РК в городе Сиане Жошыхан Кыраубаев провел встречу с руководителем управления иностранных дел народного правительства города Дэяна провинции Сычуань Гу Шэньвэем. В ходе двусторонней встречи обсуждены текущее состояние и перспективы развития казахско-китайского межрегионального сотрудничества. Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в углублении взаимодействия и договорились способствовать развитию сотрудничества в сферах цифровой экономики, искусственного интеллекта и новых технологий, а также вносить вклад в развитие партнерства в инвестиционной, образовательной и культурно-гуманитарной областях.



