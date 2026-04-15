14.04.2026, 10:22
В Казахстане ввели запрет на вывоз маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане совместным приказом министра сельского хозяйства и министра финансов введен запрет на вывоз крупного и маточного поголовья мелкого рогатого скота.
Запрет на вывоз с территории Республики Казахстан маточного поголовья крупного рогатого скота (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 0102) и маточного поголовья мелкого рогатого скота (код ЕТН ВЭД ЕАЭС 0104) введен на шесть месяцев с 12 апреля 2026 года", - говорится в приказе.
В пояснительной записке говорится, что ограничение направлено на сохранение репродуктивного стада и исключение экспорта коров и овец.
В начале года сообщалось, что в Казахстане намерены увеличить поголовье крупного рогатого скота до 12 млн.
В марте было принято решение о продлении запрета на вывоз из Казахстана маточного поголовья крупного и мелкого рогатого скота, а также бычков КРС, в том числе в государства - члены ЕАЭС. Также был введен полугодовой запрет на импорт куриных яиц, в том числе из стран ЕАЭС.
новости по теме
15.04.2026, 17:12 5151
Участок в предгорьях Заилийского Алатау площадью 4,2 га вернули государству
Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула государству земельный участок в предгорьях Заилийского Алатау, сообщили в ведомстве.
В рамках надзорной деятельности выявлено незаконное предоставление в частную собственность земельного участка, площадью 4,2 га. Спорный участок относится к землям оздоровительного назначения и является элементом экологической сети", - рассказали в прокуратуре.
По иску прокуратуры Алатауского района суд признал заключенные сделки недействительными. Судебной коллегией Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено в силе.
Принятыми мерами спорный земельный участок стоимостью более 2 млрд тенге возвращен в государственную собственность.
Ранее экологический активист Ажар Джандосова прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок-Жайляу и рассказала, как застройка может повлиять на экосистему урочища.
15.04.2026, 13:00 20736
Свыше 832 тысяч га бывшего Семипалатинского ядерного полигона переводят в состав земель запаса
Семей. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приняли постановление правительства "О некоторых вопросах перевода земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в состав земель запаса", передает корреспондент агентства.
Перевести земли бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона общей площадью 832,9 тысячи гектаров в состав земель запаса Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай, согласно приложению к настоящему постановлению, в целях последующего перевода в земли зоны ядерной безопасности", - сообщает в тексте документа.
Акиматам Павлодарской области и области Абай предписывается принять соответствующие меры.
С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, Семипалатинский полигон - это обособленная, строго охраняемая территория, которая предназначалась для выполнения комплекса работ по подготовке и проведению испытаний ядерных зарядов, в том числе и в военных целях. Полигон представлял собой сложную разветвленную структуру со всеми элементами жизнеобеспечения, развернутой научно-исследовательской базой, большим количеством зданий и сооружений на различных площадках.
15.04.2026, 11:55 27821
Две казахстанские авиакомпании привлечены к административной ответственности
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по вопросам авиатопливообеспечения Министерством транспорта Казахстана установлены факты представления АО "Air Astana" и АО "FlyArystan" искаженных данных по объему авиатоплива, сообщили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях к указанным авиакомпаниям применены меры административного характера в виде штрафа в размере 100 МРП в отношении каждой из них", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 МРП в 2026 году составляет 4325 тенге.
Как сообщалось ранее, Ибрахим Жанлыел вступил в должность главного исполнительного директора группы компаний Air Astana.
15.04.2026, 09:17 39601
Назначен командующий войсками регионального командования "Запад"
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Карибаев Нурлан Серикбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад", сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в конце марта Артыков Бауыржан Шубаевич был освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад". Эту должность он занимал с февраля 2024 года.
14.04.2026, 20:37 104666
МИД: Итоги встреч в сфере дипломатии, экономики и культуры
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские дипломаты провели ряд встреч и приняли участие в важных мероприятиях за рубежом, сообщает Министерство иностранных дел РК.
Транспорт и логистика: Казахстан - Латвия
Посол РК в Латвии Даурен Карипов встретился с министром транспорта Латвии Атисом Швинкой.
Стороны обсудили расширение транзитных маршрутов, модернизацию инфраструктуры и цифровизацию грузооборота.
Особый акцент был сделан на перевозках через латвийские порты и ускоренной доставке казахстанских товаров в ЕС по железной дороге. Сопредседатели казахстанско-латвийского делового совета Роман Абенов и Ринальдс Плявниекс предложили конкретные шаги для усиления сотрудничества.
СВМДА и Египет: безопасность и многостороннее сотрудничество
Генсек СВМДА Кайрат Сарыбай посетил Каир при поддержке посольства РК. Он провел переговоры с генсеком Лиги арабских государств Ахмедом Абульгейтом, замглавы МИД Египта Амром Шербини, экс-министром Мохаммедом эль-Ораби и директором Каирского центра по миростроительству Сейфом Кандилем.
Обсуждались трансформация СВМДА в полноценную организацию к саммиту в Баку, роль Египта в связях с Африкой, вопросы безопасности в Западной Азии и сотрудничество молодежных структур.
9 апреля Сарыбай также участвовал в презентации арабского перевода книги дипломата Аскара Мусинова "Ближний и Средний Восток в системе международных отношений" в Каирском университете. В рамках презентации зрителям был показан видеофильм о биографии Мусинова. Представители МИД поблагодарили посольство за перевод книги.
Культурная дипломатия: Стамбул и Каир
В Университете Кент Стамбул по инициативе генконсульства РК прошел кулинарный конкурс по приготовлению бауырсаков среди казахстанских студентов из пяти городов Турции. Мероприятие, целью которого стала популяризация казахской культуры и укрепление дружбы с Турцией, посетили представители науки, СМИ и молодежь разных стран.
Инновации: казахстанский стартап - призер в Вене
На Венском форуме по энергии и климату стартап HydroTech Atm 17-летней Даны Кадырбек стал призером конкурса Global Cleantech Innovation Programme. Проект - автономное устройство для получения питьевой воды из атмосферы с помощью наноматериалов - уже проходит пилотное внедрение в РК. Дана также выступила спикером пленарной сессии по зеленому переходу. Казахстан стал первой страной ЦА в программе GCIP и представил в Вене три стартапа: HydroTech Atm, SpaceLab и Forest Hero.
Развитие бизнеса: Турция и Казахстан
В генеральном консульстве Казахстана в Стамбуле состоялась встреча с представителями казахстанского бизнес-сообщества, осуществляющими деятельность в сферах производства, торговли, туризма, образования и логистики в Турции. Особое внимание было уделено вопросам расширения инвестиционного взаимодействия, наращивания присутствия казахстанской продукции на турецком рынке, продвижения несырьевого экспорта, а также укрепления двусторонних деловых связей.
Казахстанско-канадский деловой диалог
Заместитель министра иностранных дел Республики Казахстан Алибек Куантыров совершил рабочий визит в Торонто, в ходе которого принял участие в круглом столе и провел ряд встреч. В частности, он встретился с министром экономического развития, создания рабочих мест и торговли провинции Онтарио Виктором Федели. Стороны отметили позитивную динамику двустороннего взаимодействия, в том числе с провинцией Онтарио.
Кроме того, состоялись встречи Куантырова с рядом канадских компаний.
Вновь назначенный посол Кувейта в Казахстане вручил копии верительных грамот
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Бакаев встретился с вновь назначенным послом Кувейта в Казахстане Адилем Ахмедом Сулайманом аль-Гунайманом. В ходе встречи посол Кувейта подтвердил приверженность усилению взаимовыгодного сотрудничества между двумя странами, а также углублению сотрудничества в рамках международных организаций.
Стороны обсудили вопросы активизации политического диалога, укрепления торгово-экономического и инвестиционного партнерства, а также расширения взаимодействия в сферах сельского хозяйства и цифровизации.
Казахстанская культура в центре внимания в Брюсселе
Посольство Казахстана в Бельгии провело в Брюсселе масштабное культурное мероприятие, собравшее более 500 гостей, включая многочисленных соотечественников и студентов, а также представителей бельгийских властей, дипломатического корпуса, европейских институтов и деловых кругов.
С приветственным словом выступил посол Республики Казахстан Роман Василенко, подчеркнувший значимость подобных культурных инициатив как эффективного инструмента укрепления международного диалога и взаимопонимания.
В Амстердаме состоялся концерт казахстанских музыкантов
В одном из престижных концертных залов Европы - Консертгебау состоялся концерт Казахского квартета имени Газизы Жубановой с участием выдающейся пианистки Людмилы Берлинской. Концертная программа включала произведения мировой классики и казахстанской музыкальной культуры, в том числе сочинения Роберта Шумана, Газизы Жубановой и Дмитрия Шостаковича. Выступление стало ярким примером синтеза европейской и казахстанской музыкальных традиций.
14.04.2026, 18:05 81546
В Казахстане изменят правила сдачи экзаменов на водительские права
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Казахстана совместно с Министерством цифрового развития прорабатывают изменения в правила приема экзаменов на получение водительских удостоверений, сообщили в пресс-службе МВД.
Предусматривается отмена ограничения по количеству попыток сдачи экзамена. Также вводится возможность досрочной повторной сдачи практического экзамена - каждые 10 дней на платной основе. При этом сохраняется право на бесплатную пересдачу - один раз в 30 дней", - уточнили в МВД.
По данным ведомства, также прорабатываются решения, направленные на повышение уровня автоматизации процесса приема экзаменов и минимизацию человеческого фактора.
Напомним, совершенствование процедуры сдачи экзаменов на получение водительских удостоверений рассмотрели сегодня в правительстве.
Согласно нововведениям, граждане смогут сдавать экзамен на получение водительского удостоверения неограниченное количество раз на платной основе, соблюдая интервал не менее 10 календарных дней между попытками.
Отмечено, что в настоящее время гражданам предоставляются три бесплатные попытки: две - с интервалом в один день, третья - через 30 дней. По истечении указанных попыток требовалось повторное прохождение обучения, что в отдельных случаях создавало условия, подталкивающие граждан к незаконным способам получения водительских удостоверений. Новая норма позволит сделать процедуру более доступной, исключить излишние ограничения и снизить риски коррупционных проявлений.
Вторая мера предусматривает запуск пилотного проекта на базе филиала в Астане Национального центра тестирования Министерства науки и высшего образования РК. Планируется апробация технологий обеспечения академической честности с последующим масштабированием на всю систему сдачи теоретического экзамена на получение водительских прав.
Параллельно с апробацией технологий НЦТ МНВО проведет комплексные психометрические исследования тестов теоретического экзамена с целью подтверждения их пригодности для достоверной оценки знаний, умений и навыков, необходимых для безопасного управления транспортным средством.
Третьей и четвертой мерами станут активное применение технологий ИИ: технологии дополненной реальности (AR) при приеме теоретических экзаменов и компьютерного зрения (Computer Vision) для автоматизированного контроля процесса сдачи практического экзамена. Эти меры позволят минимизировать возможность использования запрещенных технических средств и зафиксировать нарушения.
Пятая мера направлена на максимальное усиление информационной безопасности цифровых решений, связанных с получением водительского удостоверения, в том числе за счет их включения в перечень критически важных объектов информатизации. Это позволит усилить ответственность за нарушения и несанкционированное вмешательство вплоть до уголовной.
Шестой важной мерой станет введение норм об административной ответственности. Ответственность будет предусмотрена как для услугополучателей, так и для лиц, содействующих незаконному получению водительских удостоверений. Такие меры будут применяться при выявлении нарушений в ходе сдачи экзаменов. К ним относятся использование запрещенных устройств, микронаушников, микрокамер, а также передающих и принимающих устройств связи. Также предусматривается возможность дисквалификации от сдачи теоретических экзаменов сроком на 1 год.
Седьмая мера касается ужесточения требований к деятельности автошкол. При оценке их работы будут учитываться качество подготовки водителей и обратная связь от граждан. Также планируется введение лицензирования их деятельности. В случае низкого качества подготовки водителей будет предусмотрен полный отзыв лицензии.
Как сообщалось ранее, в Казахстане запустили пилотный проект по замене водительского удостоверения онлайн.
14.04.2026, 17:24 79766
Налог на собак может быть нецелесообразным - МНЭ
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - На пресс-конференции в правительстве вице-министр национальной экономики РК Азамат Амрин прокомментировал инициативу депутатов мажилиса о введении налога для владельцев собак.
Любое предложение, особенно введение какого-то нового налога, требует глубокого анализа. Это надо, во-первых, обсуждать. А во-вторых, цель этого налога - ухаживать за собаками или сократить количество бездомных собак? А в данном случае, когда налог добавляешь, вроде как будто бы, наоборот, стимулирование того, чтобы собак не было. За них же налог надо платить. Поэтому здесь вопросов много на самом деле. Давайте будем обсуждать", - прокомментировал Амрин.
Также он напомнил, что новый Налоговый кодекс предусматривает сокращение налогов, плат и сборов на 30%.
Добавление нового налога, наверное, в конкретном случае может быть нецелесообразно, - уточнил вице-министр.
Напомним, проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах. Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
По мнению некоторых казахстанцев, предлагаемые нововведения носят чрезмерно жесткий характер и представляют собой "кампанию, эффективность которой вызывает вопросы, в том числе в контексте расходования бюджетных средств".
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
Общественный деятель и основатель "Клуба добряков" Гульмира Абдрашева в эксклюзивном интервью журналисту Kazakhstan Today раскритиковала законопроект, назвав "эвтаназию" бездомных животных неэффективной мерой. По ее мнению, проблема требует системного подхода - через стерилизацию, учет и ответственность владельцев, а не массовое уничтожение животных.
14.04.2026, 13:20 91961
Токаев дал ряд поручений по активному развитию горного туризма и зон отдыха на Алаколе и Балхаше
Начато укрепление береговой линии водоемов
Астана. 14 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с акимом области Жетісу Бейбитом Исабаеваем дал ряд поручений по активному развитию горного туризма и зон отдыха на Алаколе и Балхаше, сообщает Акорда.
Также президент дал поручения по организации эффективной работы пограничного пункта "Достық" и СЭЗ "Хоргос" на границе с Китаем.
Как сообщил Бейбит Исабаев, по итогам 2025 года достигнуты все основные целевые индикаторы. Привлечено 610 млрд тенге инвестиций, что выше показателей предыдущего года на 12,8%.
Президенту были представлены планы развития агропромышленного комплекса. Расширены площади посевов сельскохозяйственных культур, в том числе сахарной свеклы. Ведутся работы по увеличению мощностей Аксуского и Коксуского сахарных заводов в два раза, до 950 тыс. тонн. До 2027 года запланирована реализация 23 инвестиционных проектов на сумму 94,4 млрд тенге. В частности, намечено строительство птицефабрик, откормочных площадок, рыбных и тепличных хозяйств и других объектов.
Также глава государства был проинформирован о развитии инфраструктуры. Уровень газификации в области достиг 67,2%. Завершено строительство газопровода Талдыкорган - Ушарал, что позволило газифицировать 210 населенных пунктов и обеспечить доступ к газу свыше 650 тыс. жителей.
Продолжается работа по расширению туристических возможностей региона. Решены вопросы строительства дорог, обеспечения питьевой водой, электроснабжения и отвода канализационных стоков в туристических зонах на побережьях озер Алаколь и Балхаш. Начато укрепление береговой линии этих водоемов. Ведется реконструкция 31 км автомобильной дороги, ведущей к водопаду Бурхан-Булак", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что на развитие инфраструктуры побережья Алаколя выделят 10 млрд тенге.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?