Кадры и технологии: Токаев обсудил приоритеты сотрудничества в сфере ИИ с главой Sinovation Ventures Дополнено
Астана. 4 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Перспективы развития искусственного интеллекта и укрепления двустороннего сотрудничества обсудил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с генеральным директором компаний Sinovation Ventures и 01.AI Ли Кай Фу, сообщили в Акорде.
Глава государства подтвердил стратегическую приверженность Казахстана формированию эффективного и ориентированного на практические результаты партнерства в сфере искусственного интеллекта. Особое внимание было уделено расширению взаимодействия с 01.AI и Sinovation Ventures по ключевым направлениям.
В числе приоритетов обозначены образовательные инициативы, направленные на подготовку специалистов нового поколения, а также проекты по локализации передовых технологий и развитию устойчивой технологической экосистемы в стране.
Собеседники также обсудили дальнейшие шаги по реализации совместных инициатив, подчеркнув важность синергии между государством и международными технологическими лидерами для ускорения цифровой трансформации Казахстана.
Президент подчеркнул значительный вклад Ли Кай Фу в развитие высокотехнологичного сектора Казахстана. В Акорде напомнили, что бизнесмен участвует в работе совета по развитию искусственного интеллекта и является внештатным советником главы государства.
Позже глава государства принял исполнительного вице-президента Dubai World Trade Center Трикси Лохмирманд и председателя правления Presight AI Томаса Прамотедхама.
Основной темой встречи с Трикси Лохмирманд стало развитие цифровой экономики Казахстана и расширение сотрудничества в рамках международных технологических платформ. Токаев подчеркнул, что Казахстан ставит перед собой амбициозную задачу - в течение трех лет трансформироваться в полностью цифровое государство. Проведение в Алматы первого в регионе форума GITEX AI Central Asia & Caucasus рассматривается как наглядное подтверждение этой стратегии и готовности страны активно участвовать в формировании глобальной технологической повестки.
Особое внимание было уделено роли Алматы как ключевого технологического хаба, где сосредоточена почти треть всех IT-компаний страны, сформирована развитая экосистема с активным участием стартапов, инвесторов и международных игроков.
Собеседники обсудили перспективы превращения GITEX AI Central Asia & Caucasus в устойчивую ежегодную платформу для Центральной Азии, а также рассмотрели возможность проведения в Казахстане других региональных мероприятий.
С главой Presight AI президент обсудил перспективы развития сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.
Томас Прамотедхам сообщил о заинтересованности компании в участии в проекте "Долина ЦОДов", направленном на создание специализированной экосистемы для развития инфраструктуры искусственного интеллекта, вычислительных мощностей и цифровых сервисов.
Отдельное внимание в ходе встречи было уделено инициативе Smart City. Президент отметил, что ранее представленный компанией проект, уже реализуемый в Астане, способствует повышению уровня безопасности и качества жизни граждан. В этой связи также обозначен интерес к внедрению аналогичных решений в Алматы.
В знак признания личного вклада Томаса Прамотедхама в реализацию проекта Smart City и развитие двустороннего сотрудничества президент вручил ему орден "Достық" II степени.
