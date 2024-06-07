В Алматы сотрудников метро подозревают в хищении крупной суммы

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Шахтинск. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Четверых подсудимых признали виновными в деле о взрыве на шахте имени Ленина и гибели пяти горняков, - Четверых подсудимых признали виновными в деле о взрыве на шахте имени Ленина и гибели пяти горняков, сообщает пресс-служба Шахтинского городского суда Карагандинской области.





На скамье подсудимых по делу о взрыве на шахте имени Ленина и гибели пяти шахтеров оказались четыре человека. Они обвинялись в нарушении правил безопасности при ведении горных или строительных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц.





При проведении работ по бурению восстающих газодренажных и дренажных скважин из выработки породного бремсберга произошло загазирование метаном предельной нормы с выходом повышенного количества газа и пыли. Далее вследствие образования искры произошло возгорание газа метана с последующим взрывом. В результате образовавшейся взрывной волны пять шахтеров погибли на месте, четырем шахтерам - причинены средний и тяжкий вред здоровью", - говорится в материалах суда.





Суд признал всех четверых виновными и назначил им наказание от четырех до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в горнодобывающей сфере на срок 3 года.



