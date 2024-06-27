Миллиардные хищения в алматинском метро: суд вынес приговор

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Алматы. 26 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом Алматы оглашен приговор 10 обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге бюджетных средств при строительстве метрополитена южной столицы, - Алмалинским районным судом Алматы оглашен приговор 10 обвиняемым в хищении более 5 млрд тенге бюджетных средств при строительстве метрополитена южной столицы, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры Казахстана.





В ходе судебного процесса обвинение доказало, что подсудимые, будучи руководителями КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс", ТОО "Автоматизация и Технологии Сервис", в группе лиц при строительстве станций "Сарыарка" и "Достык" в период с июня 2018 года по август 2020 года путем финансовых махинаций, в том числе завышения стоимости оборудования (практически в 10 раз), регулярно через подставные фирмы выводили крупные суммы денег.





Осужденные приговорены к различным срокам лишения свободы (основные фигуранты от 7 до 8 лет) с лишением права работать в государственных и финансовых организациях. Кроме того, суд применил конфискацию арестованного имущества на сумму свыше 1 млрд тенге, а также взыскал причиненный государству ущерб.





Приговор суда не вступил в законную силу.





Напомним, летом 2022 года сообщалось о том, что департамент экономических расследований по Алматы ведет расследование двух уголовных дел в отношении АО "Алматыметрокурылыс" по статье 189, часть 4, пункт 2, УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере). Дело о хищении 5 млрд тенге было направлено в суд в январе 2024 года.



