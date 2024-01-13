Дело о хищении 5 млрд тенге при строительстве метро в Алматы направлено в суд

Ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы

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Атырау. 12 января. KAZAKHSTAN TODAY - Жителю Атырау, который пытался изнасиловать девочку с детским церебральным параличом, вынесли приговор, сообщили в пресс-службе суда Атырауской области.





Вина подсудимого полностью доказана показаниями малолетней потерпевшей и ее законного представителя, свидетелей, протоколом осмотра места происшествия, заключениями экспертиз", - цитирует портал "Мой город" сообщение пресс-службы.





Сам подсудимый вину свою признал. Окончательно ему назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы. Приговор суда вступил в законную силу.





Напомним, вопиющий случай произошел 6 декабря 2022 года в микрорайоне Авангард города Атырау. Полицейские задержали человека, который пытался изнасиловать 13-летнюю девочку. Мама везла дочь на уроки, вышла на несколько минут из авто. Девочка была в машине, в это время мужчина сел в авто и уехал вместе с ребенком. Как сообщили соседи, девочка - инвалид детства и страдает ДЦП.