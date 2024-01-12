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Астана. 11 января. KAZAKHSTAN TODAY - За 2023 год по линии транспортной прокуратуры государству возвращены активы на сумму более 53 млрд тенге. Об этом сообщил главный транспортный прокурор Тимур Сулейменов на расширенном заседании коллегии - За 2023 год по линии транспортной прокуратуры государству возвращены активы на сумму более 53 млрд тенге. Об этом сообщил главный транспортный прокурор Тимур Сулейменов на расширенном заседании коллегии ведомства





Государству возвращены активы на сумму более 53 млрд тенге. Рассмотрено 1367 актов надзора, по которым защищены конституционные права 5932 граждан и к различным видам ответственности привлечено 1358 лиц", - говорится в сообщении транспортной прокуратуры.





Сообщается, что в прошлом году было завершено расследование в отношении должностных лиц КГП "Метрополитен", АО "Алматыметрокурылыс" и других лиц по фактам хищения бюджетных средств на сумму более 5 млрд тенге и выписки фиктивных счетов-фактур при строительстве Метрополитена города Алматы. Материалы уголовного дела направлены в суд.





По данным ведомства, в прошедшем году были ликвидированы стихийные свалки в переделах приаэродромных территорий Алматы, Шымкента, Астаны и Туркестана.





В результате координации надзорного органа значительно улучшилась обстановка вблизи аэропортов, связанная со столкновениями самолетов с птицами. Зафиксировано снижение таких случаев на 60%", - отметили в транспортной прокуратуре.





Кроме того, проведена работа по повышению безопасности движения на автомагистралях. Министерством по чрезвычайным ситуациям впервые принята методика передислокации и определения мест размещения трассовых медико-спасательных пунктов.





Министерством транспорта совершенствованы стандарты по выявлению и учету потенциально опасных участков дорог. В этой работе теперь также будут задействованы местные акиматы. Проблемы "слепых зон" сотовой связи на автомагистралях страны планируется устранить в рамках национального проекта "Доступный интернет", - добавили в прокуратуре.





По информации ведомства, в связи с внедрением электронной очереди на границах с Китаем наблюдалось скопление грузового автотранспорта с товарами. Координационными мерами прокуратуры увеличена пропускная способность грузов в четыре раза на таможенных постах "Нур жолы", МЦПС "Хоргос" и сокращены сроки доставки товаров с двух месяцев до 10 дней.





Также оптимизирована процедура получения разрешения на международные перевозки. Выработаны поправки, которые позволят на треть сократить пакет документов и значительно смягчат требования к шести тысячам перевозчиков.