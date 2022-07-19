Несколько уголовных дел завели в Алматы по факту растраты бюджетных средств

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НУР-СУЛТАН. 18 ИЮЛЯ - Заместитель начальника первой службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов рассказал о ходе расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По его словам, зарегистрировано более 5 тысяч досудебных расследований. Как известно, погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма совершены в городах Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. В те трагические дни преступники организованно нападали на военнослужащих, перекрывали проезжие части дорог, поджигали транспортные средства, склоняли граждан к участию в беспорядках, совершали мародерства. Для блокировки обеспечения общественной безопасности и правопорядка ими совершены нападения на здания органов полиции.
На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд", - сказал Елдос Килымжанов.
Он сообщил, что в городе Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении троих граждан, подозреваемых в участии в массовых беспорядках, нападении на здания государственных органов и применении насилия в отношении представителей власти.
В ночь с 4 на 5 января указанные преступники, находясь на центральной площади города Алматы, в группе с другими лицами совершили погромы 42 служебных автомашин полиции, вооружившись подручными средствами, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата. Их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу", - пояснил представитель Генпрокуратуры.
По остальным уголовным делам специальными прокурорами проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности.
На сегодня в 8 регионах страны проведено более 30 тысяч следственных действий. Назначено свыше 4 тысяч судебных экспертиз. Производство обязательных следственных действий необходимо для выяснения роли каждого участника преступлений, объективной оценки его действий и принятия законного процессуального решения. В настоящее время под стражей содержатся 349 подозреваемых лиц. Достоверно установлено, что они принимали активное участие в погромах, поджогах зданий, хищении огнестрельного оружия, вооруженных нападениях на государственные объекты и сотрудников силовых ведомств. По каждому арестованному имеются достаточные сведения об их причастности к преступлениям", - сообщил Елдос Килымжанов.
По его информации, всего по январским событиям в суд направлено 429 уголовных дел, по которым осуждено 545 лиц. Реальные сроки лишения свободы получили 83 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с причинением насилия представителям власти, уничтожением имущества, кроме этого, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость.
Также, по словам заместителя начальника первой службы Генеральной прокуратуры, широко применяется институт процессуального соглашения.
В рамках этой процедуры в Актюбинской области в отношении 3 подозреваемых уже состоялся обвинительный приговор. Согласно установленным обстоятельствам 5 января т.г. указанные лица совершили захват Международного аэропорта города Актобе путем блокирования и приостановления его деятельности. В результате работа стратегического объекта была заморожена на двое суток, задержаны внутренние и международные рейсы, причинен значительный ущерб. Судом они приговорены к различным мерам наказания", - проинформировал он.
В другом случае в Алматинской области к условным срокам наказания осуждены 5 активных участников массовых беспорядков в городе Талдыкоргане, с которыми также заключены процессуальные соглашения.
Как ранее сообщалось, в те дни принимали активное участие в массовых беспорядках сторонники запрещенной в Казахстане экстремистской организации "ДВК/Коше" (ДВК). В Шымкенте приговором суда 3 приверженца этой запрещенной организации осуждены к 3 годам лишения свободы. Они не только призывали к участию в массовых беспорядках, но и сами совершали нападения на здание городского акимата, сопровождавшиеся погромами и повреждениями государственного имущества", - сказал Елдос Килымжанов, отметив, что судебный акт в законную силу не вступил.