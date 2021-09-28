Осужденные по делу Астана LRT объявили голодовку

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НУР-СУЛТАН. 27 СЕНТЯБРЯ - Как сообщают казахстанские СМИ, осужденные по скандальному делу LRT, объявили голодовку, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Улугбек Ачилов объявил голодовку в воскресенье. Кроме него, голодовку также объявили представитель подрядчика Тимур Касабаев, а также экс-председатель правления Astana Innovations Талгат Ашим. По состоянию здоровья не голодает бывший депутат и секретарь маслихата Нур-Султана Жанат Нурпеисов.

Напомним, 7 сентября ряд высокопоставленных чиновников вызвали в апелляционный суд по делу о строительстве LRT. В их числе - помощник президента, секретарь Совета безопасности Асет Исекешев, аким Алматы Бахытжан Сагинтаев, глава Нацбанка Ерболат Досаев и экс-посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов. Семь известных государственных деятелей Казахстана согласовали скандальный проект "Астана LRT". Они же отвечали за его финансирование и проверку использования бюджетных средств. Однако этих крупных чиновников до сих пор не допросили по делу о хищениях при строительстве ЛРТ, даже в качестве свидетелей.

30 июня стало известно о том, что в Нур-Султане возобновили строительство LRT. Сообщалось, что активная работа будет продолжена по мере поступления финансовых средств.

28 мая в Нур-Султане состоялось оглашение приговора подсудимым в деле о хищениях средств при строительстве легкорельсового транспорта LRT.

Напомним, суд по этому делу начался в октябре 2020 года. Семерых подсудимых обвиняют в хищениях 5,7 миллиарда тенге, совершенных при строительстве легкорельсовой трассы. Уголовное дело состоит из 155 томов и 8 эпизодов.

Сам проект "Астана LRT" - это система легкорельсового транспорта, которая должна была стать основной платформой транспортной системы города и объединить все виды общественного транспорта.

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