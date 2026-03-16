Явка избирателей на референдуме составила 64,43% на 16.00

Астана. 15 марта. KAZAKHSTAN TODAY - По состоянию на 16.00 в Казахстане в референдуме по новой Конституции приняли участие 64,43% казахстанцев, сообщили в Центральной избирательной комиссии.





Согласно данным, представленным территориальными комиссиями областей, городов республиканского значения и столицы, по состоянию на 16.00 явка граждан в регионах составила:





Область Абай 69,29%





Акмолинская область 71,33%





Актюбинская область 77,65%





Алматинская область 68, 23%





Атырауская область 64,33%





Западно-Казахстанская область 60,61%





Жамбылская область 70,31%





Область Жетісу 68,50%





Карагандинская область 72,63%





Костанайская область 70,96%





Кызылординская область 82,02%





Мангистауская область 68,19%





Павлодарская область 68,41%





Северо-Казахстанская область 60,70%





Туркестанская область 72,39%





Область Ұлытау 66,50%





Восточно-Казахстанская область 78,98%





город Астана 47,76%





город Алматы 28,16%





город Шымкент 72,61%.





В целом по стране на 16.00 часов получили бюллетени 8 029 286 граждан, что составляет 64,43% от числа включенных в списки для голосования", - сообщила член ЦИК Асель Жанабилова.





Вместе с тем в ЦИК рассказали, что в 16.00 по времени Астаны открылись участки референдума в городах Вашингтоне, Нью-Йорке, Оттаве.





Дальнейшая информация о явке на участки голосования будет предоставлена в 18.00.





Напомним, 11 февраля президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал указ о проведении республиканского референдума 15 марта 2026 года.





Избирательные участки будут работать до 20.00.





По состоянию на 07.00 открыто 10 388 избирательных участков. На 92 участках голосование началось в 06.00. В списки граждан, имеющих право на участие в референдуме включены 12 461 796 человек.





В бюллетене всего один вопрос: "Принимаете ли Вы новую Конституцию Республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года?". Варианты ответа: "да, принимаю" и "нет, не принимаю".







