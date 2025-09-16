Токаев поздравил казахстанских боксеров, завоевавших золотые медали на чемпионате мира по боксу

Рассказать друзьям

Астана. 15 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отдельно остановился на вопросе начала отопительного сезона. Подача тепла уже началась в Павлодаре, - На заседании правительства премьер-министр Олжас Бектенов отдельно остановился на вопросе начала отопительного сезона. Подача тепла уже началась в Павлодаре, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.





Заместитель премьер-министра Роман Скляр доложил о ситуации по республике. По его данным, на складах энергоисточников запас угля составляет 4,8 млн тонн угля, что на 6% больше уровня 2024 года, и 128,5 тыс. тонн мазута, что на 30% больше уровня прошлого года. Потребность населения и коммунально-бытового сектора в угле на предстоящий отопительный сезон составляет 7,7 млн тонн угля. Заготовлено в регионах 4,2 млн тонн, или 55%. В целом к новому отопительному сезону подготовлено 100% объектов образования, 96% объектов здравоохранения, 91% жилых домов и более 93% автономных котельных.





При этом, по словам Романа Скляра, имеются риски несвоевременного завершения работ по тепловым сетям в Степногорске, Уральске, Житикаре, Петропавловске и котельным в Аягозе и Сатпаеве.





Премьер-министр поручил акимам взять под жесткий контроль завершение ремонтных работ, и при этом они должны быть выполнены до следующего заседания правительства.





До следующего заседания работы должны быть завершены. Ускорение не должно сказаться на качестве. В случае неисполнения будут сделаны соответствующие выводы. Это касается и всех остальных регионов, необходимо своевременно начать отопительный сезон", - подчеркнул Олжас Бектенов.



