В ЕЭК обнулили таможенную пошлину на импорт в Казахстан сахара-сырца

Москва. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании совета Евразийской экономической комиссии принято решение об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт в Казахстан сахара-сырца в объеме до 100 тысяч тонн сроком до конца 2026 года, - На заседании совета Евразийской экономической комиссии принято решение об обнулении ввозной таможенной пошлины на импорт в Казахстан сахара-сырца в объеме до 100 тысяч тонн сроком до конца 2026 года, сообщает пресс-служба правительства.





Данная мера направлена на обеспечение загрузки казахстанских сахарных заводов сырьем и производство доступного по цене сахара для внутреннего рынка", - заявили в пресс-службе.





По данным правительства, в настоящее время основной объем сахара в Казахстане производится из тростникового сырца.





При этом в рамках комплексного плана развития сахарной отрасли предусмотрена поэтапная диверсификация производства, включая строительство новых мощностей по переработке сахарной свеклы. С учетом длительности этого процесса импорт тростникового сырца остается необходимым условием стабильной работы отрасли", - сообщили в пресс-службе.





Кроме того, до конца 2026 года от уплаты ввозной таможенной пошлины освобождается импорт в Казахстан штейна медного и меди цементационной в совокупном объеме до 2,5 тысячи тонн.





Решение принято в целях поддержки предприятий цветной металлургии за счет оптимизации затрат на приобретение сырья и повышения конкурентоспособности готовой продукции", - говорится в сообщении.





Также принято решение об обнулении сроком на три года ввозных таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых в Казахстан и другие страны ЕАЭС, предназначенных для обработки текстильных материалов, кожи, меха и других материалов химической промышленности.





Помимо этого, на совете ЕЭК договорились до 15 мая 2026 года освободить от таможенных пошлин ввоз в Казахстан вишни, абрикосов, черешни, сливы.





Участники заседания совета ЕЭК договорились оказывать финансовую поддержку для совместных кооперационных проектов в сфере АПК. Такая возможность будет доступна для сельскохозяйственных предприятий стран-участниц ЕАЭС после внесения необходимых поправок в право ЕАЭС", - добавили в пресс-службе.



