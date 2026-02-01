Токаеву доложили о результатах работы конституционной комиссии

В новой преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства

Астана. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссией по конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, - Комиссией по конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, сообщает Конституционный суд РК.





Концептуальные изменения Основного закона РК направлены на повышение человекоцентричности государства, отражение актуальных ценностей и принципов народа Казахстана, а также повышение эффективности структуры политических институтов республики", - уточнили в пресс-службе.





Отмечается, что в новой преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства.





Единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана. Суверенитет и Независимость, унитарность, территориальная целостность отнесены к категории неизменных ценностей. Такие принципы, как справедливость, закон и порядок, бережное отношение к природе, впервые закреплены на уровне Конституции", - подчеркнули в суде.





Кроме того, закреплено, что единственным источником государственной власти и носителем суверенитета является народ Казахстана.





В качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации. Это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан. Еще одной важнейшей смысловой линией является цифровизация. В этой связи в новом тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде", - говорится в сообщении.





Подчеркивается, что ключевой особенностью нового текста Конституции является ориентация на права человека. В частности, права и свободы человека закреплены не только в новой преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.





Также закрепляется четкое разграничение религии и государства. Утверждается светский характер системы образования и воспитания.





Помимо этого, вводится положение о том, что брак - это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины. Данное решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне и усиление защиты прав женщин.





В числе ключевых новелл проекта Конституции также можно выделить:





образование нового однопалатного парламента - курултая, состоящего из 145 депутатов и обладающего новыми, расширенными, полномочиями. При его формировании будет использоваться пропорциональная избирательная система, а срок полномочий депутатов составит 5 лет.





Кроме того, пропорциональная система будет способствовать развитию кадровой политики партий, повышать их институциональную роль и усиливать ответственность политических сил перед обществом.





Создание новой платформы общенационального диалога Қазақстанның Халық Кеңесі. Это будет высший консультативный орган, представляющий интересы народа РК, обладающий правом законодательной инициативы.

Учреждение института вице-президента. Он будет от имени президента РК осуществлять взаимодействие с общественно-политическими, научными и культурно-просветительскими организациями Казахстана и иностранных государств.

Закрепление впервые специальной статьи, посвященной адвокатуре и адвокатской деятельности.

Защита интеллектуальной собственности.

Усиление гарантии прав граждан, включая запрет на придание обратной силы законам, возлагающим новые обязанности на граждан или ухудшающие их положение, принципы презумпции невиновности, недопустимости повторного привлечения к ответственности за одно и то же правонарушение.

Закрепление "правила Миранды".





Также в проекте новой Конституции Казахстана комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата.





Суммарно в первом проекте новой редакции Конституции предлагается закрепить преамбулу, 11 разделов и 95 статей. Сбор предложений продолжается через порталы e-Otinish и eGov. Окончательное решение по новой Конституции примут граждане страны на общенациональном референдуме. Работа Конституционной комиссии продолжается", - добавили в пресс-службе.





С текстом новой Конституции Республики Казахстан можно ознакомиться по ссылке



