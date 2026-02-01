31.01.2026, 11:33 22106
Лифт с девушкой сорвался с высоты восьмого этажа в одном из ЖК Шымкента
Девушка получила серьезную травму ноги
Шымкент. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лифт с девушкой сорвался с высоты восьмого этажа в одном из новых жилых комплексов города Шымкента, сообщает телеканал КТК.
Лифт упал, началась суматоха. Все люди побежали на помощь. Открывали двери, смотрели, фонариком светили: ничего не было видно - ни снизу, ни сверху. В итоге нашли на седьмом этаже. Такое ощущение, будто лифт упал и потом снова поднялся", - заявил охранник ЖК Мухтар Ауелбеков.
Уточняется, что в кабине находилась молодая девушка, которая получила серьезную травму ноги.
Пострадавшая госпитализирована, у нее обнаружен закрытый компрессионный перелом и перелом костей стопы. В настоящее время состояние средней тяжести, она находится под постоянным наблюдением, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - проинформировали в пресс-службе управления здравоохранения Шымкента.
Также отмечается, что ранее подъемник падал в соседнем подъезде. Там обошлось без пострадавших. По факту произошедшего полиция завела уголовное дело.
Напомним, в прошлом году лифт с работниками обслуживающей организации, проводившими ремонтные работы, сорвался в одном из столичных жилых комплексов Астаны.
В 2024 году в Семее лифт с пассажирами сорвался в шахту.
Ранее депутатском запросе сенатор Бекбол Орынбасаров заявил, что в Казахстане почти каждый десятый лифт представляет угрозу для пассажиров. Он отметил, что проблема безопасности лифтов в стране становится все актуальнее, но системных решений до сих пор нет.
По словам сенатора, после передачи контроля за лифтами акиматам отрасль фактически лишилась профессионального надзора. В некоторых регионах отсутствуют специалисты, а проверки носят формальный характер. В Астане, к примеру, всего два сотрудника инспекции следят за более чем 10 тысячами лифтов.
31.01.2026, 18:50 13256
Гибель 10-летней девочки в Акмолинской области: проводится служебная проверка
Фото: Pixabay
Кокшетау. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что проводится служебное расследование после гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы, сообщает пресс-служба ведомства.
Как нам стало известно, сейчас проводится досудебное расследование со стороны правоохранительных органов, после которого будет известно о причинах смерти девочки и о всех событиях, которые произошли в этот момент. Управление здравоохранения при этом проведет служебное расследование по данному факту, о результатах которого будет сообщено позже", - сообщил глава управления.
Ранее в социальных сетях появилась информация о гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы. По данному факту департамент полиции Акмолинской области проводит расследование.
30.01.2026, 11:22 50501
Десятилетняя девочка скончалась во время занятий в Косшы
Астана. 30 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появилась информация о гибели 10-летней девочки во время занятий в культурно-спортивном комплексе в Косшы. По данному факту департамент полиции Акмолинской области проводит расследование.
Факт смерти несовершеннолетней зарегистрирован в отделе полиции города Косшы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По предварительным данным, во время занятий у несовершеннолетней ухудшилось состояние здоровья", - проинформировали в департаменте полиции Акмолинской области.
По результатам проверки будет принято окончательное процессуальное решение.
Напомним, на прошлой неделе девятиклассник скончался в одной из школ Каскелена.
29.01.2026, 12:54 80551
В Караганде скончались двое пострадавших при взрыве газового баллона в киоске
В киоске взорвался 17-литровый газовый баллон
Караганда. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В карагандинской больнице скончались двое мужчин, которые получили сильнейшие ожоги при взрыве газового баллона в киоске, сообщает телеканал КТК.
Оба пациента были доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии, с обширными ожогами. С момента поступления им была оказана вся необходимая специализированная помощь, в условиях реанимации с привлечением профильных специалистов. Несмотря на проведенный комплекс мероприятий, пациенты, к сожалению, скончались", - заявила руководитель ситуационного центра травматологической службы Карагандинской области Ксения Деревяшкина.
По данным телеканала, мощный хлопок случился в небольшом помещении рядом с супермаркетом. Взорвался 17-литровый газовый баллон. После этого начался пожар, который полностью уничтожил постройку. Внутри в тот момент находились четыре человека - это владелец заведения, который сам готовил бургеры и донеры, два курьера и клиент. Трое из них получили ожоги 65, 30 и 10% тела. Четвертого пострадавшего уже выписали из больницы. В реанимации остается еще один пациент.
Ранее в Кентау произошел взрыв газа в заведении общепита, погиб один человек.
29.01.2026, 10:10 86351
В Алматы подросток скончался после падения с высоты
Алматы. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - В социальных сетях появились сообщения о гибели 16-летнего подростка после падения с высоты. Трагедия произошла в районе улиц Розыбакиева - Сатпаева.
В департаменте полиции города сообщили, что по данному факту отделом полиции при УП Бостандыкского района возбуждено уголовное дело. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.
Ранее сообщалось, что полиция расследует заявление о многолетней травле и попытке суицида школьницы в Уральске.
28.01.2026, 12:18 128821
Дома жителей микрорайона Нур Алатау остались без отопления, горячей воды и газа
Фото: Kazakhstan Today
Алматы. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - В жилом массиве микрорайона Нур Алатау отключено газоснабжение, дома жителей остались без отопления, горячей воды и газа в кухонных плитах для приготовления пищи, передает корреспондент агентства.
Жители сообщили, что с утра сегодняшнего дня без предупреждений и объявлений была перекрыта подача газа в магистральной трубе. Как удалось выяснить после обращения в службу газа, ведутся работы по замене оборудования. Почему это происходит зимой при отрицательной температуре на улице и в условиях полного отсутствия информации для граждан, объяснения нет.
Можно себе представить, с какой проблемой мы и наши дети столкнулись сегодня утром, оказавшись в холодных неотапливаемых домах, без возможности даже знать о происходящем заранее! В связи с отключением для непонятной и необъяснимой замены оборудования среди зимы - это все, что сообщил газовый инспектор в ответ на запросы людей - есть угроза разморозки систем отопления в домах, что может обернуться катастрофой для жилого массива. Несложно представить себе, какие могут быть последствия от подобных "мер благоустройства" коммунальных служб города Алматы", - рассказали агентству жители района.
Редакция Kazakhstan Today обратилась в акимат города за разъяснением ситуации.
28.01.2026, 10:05 134141
Военнослужащий погиб в Жамбылской области: генпрокурор взял дело на личный контроль
Фото: кадр из видео Минобороны РК
Тараз. 28 января. KAZAKHSTAN TODAY - По факту гибели военнослужащего срочной службы в Жамбылской области, получившего 27 января текущего года смертельное ранение при обращении с оружием, военно-следственными органами МВД начато досудебное расследование. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РК.
Отмечается, что по делу создана следственно-оперативная группа, ход расследования находится на личном контроле генерального прокурора.
Наряду с этим в целях объективного и всестороннего (комиссионного) выяснения обстоятельств, предшествующих происшествию, направлены заместитель министра обороны, главный военный прокурор и начальник военно-следственного департамента МВД. Одновременно перед данной группой поставлена задача обеспечить проверки соответствующих воинских частей страны на предмет соблюдения воинской дисциплины и требований безопасности личного состава", - подчеркнули в Генпрокуратуре.
Кроме того, по данным ведомства, вопросы сохранения жизни и здоровья, безопасности прохождения срочной службы военнослужащими будут в ближайшее время рассмотрены на специальной коллегии Генеральной прокуратуры.
Как сообщалось ранее, в конце прошлого года президент поручил усилить меры по недопущению гибели и травматизма военнослужащих.
Напомним, срочник погиб во время караульной службы в воинской части Усть-Каменогорского гарнизона.
13 января срочник ранил себя во время учебной стрельбы.
В начале января в Шымкенте скончался военнослужащий воинской части 6506.
Также ранее сообщалось о гибели военнослужащего в Мангистау.
26.01.2026, 19:44 191871
В Алматы водитель автобуса скончался за рулем во время движения
Утром того дня водитель прошел обязательный предрейсовый медосмотр
Алматы. 26 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы водитель автобуса маршрута № 92 скончался за рулем после резкого ухудшения состояния здоровья, передает корреспондент агентства.
25 января в 14.35 в диспетчерскую службу поступило сообщение о внезапном ухудшении состояния здоровья водителя автобуса маршрута № 92. Инцидент произошел на проспекте Абая, на пересечении с улицей Саина, в момент остановки автобуса на запрещающий сигнал светофора. Водителю стало резко плохо. Один из пассажиров оперативно среагировал, зашел в кабину водителя и нажал на педаль тормоза, что позволило предотвратить возможные последствия. Пассажирами была незамедлительно вызвана скорая медицинская помощь. По прибытии медбригада констатировала смерть водителя. Предварительный диагноз - острый инфаркт миокарда", - проинформировали в ТОО "АлматыЭлектроТранс".
Как отметили в компании, утром того дня водитель прошел обязательный предрейсовый медосмотр, автобус также успешно прошел техническую проверку. Согласно графику 2/2 25 января был его первым рабочим днем на линии.
Автобус не получил технических повреждений, пострадавших среди пассажиров нет. После завершения необходимых следственных действий транспортное средство доставили в автопарк", - уточнили в компании.
25.01.2026, 18:24 204326
Пятеро человек погибли в ДТП в Жетысуской области
Фото: polisia.kz
Талдыкорган. 25 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Аксуском районе области Жетысу на четвертом километре автодороги Көшкентал - Қапал произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщили в департаменте полиции региона.
По предварительным данным, произошло столкновение автомобилей Toyota Avalon и Toyota Camry. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, проводятся первоочередные следственные действия. В результате ДТП погибли пять человек. Два пассажира с телесными повреждениями различной степени тяжести доставлены в больницу для оказания медицинской помощи", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Проводится досудебное расследование, в рамках которого устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего, а также проверяются все версии.
