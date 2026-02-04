Зимняя Азиада - 2029 пройдет в Алматы

Напомним, XXV зимние Олимпийские игры пройдут в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо в период с 6 по 22 февраля

Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены будут состязаться в 10 спортивных дисциплинах на XXV зимних Олимпийских играх. Об этом сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании правительства.





Министр отметил, что в соревнованиях планируется участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград. Национальная команда Казахстана будет состязаться за 58 комплектов медалей в 10 спортивных дисциплинах. Среди них биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика.





Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля в Милане, а церемония закрытия запланирована на 22 февраля в городе Верона. Программу игр первыми откроют выступления спортсменов по конькобежному спорту и лыжным гонкам. Завершающим этапом станут соревнования по горнолыжному спорту", - уточнил Ербол Мырзабосынов.





Он отметил, что согласно прогнозам в национальной команде ожидается участие порядка 35 спортсменов. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине нашу страну представляли 34 спортсмена.





На данный момент Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров имеют две именные официальные олимпийские лицензии по фигурному катанию. Кроме того, завоеваны 9 лицензий по шорт-треку и 12 по конькобежному спорту", - сообщил Ербол Мырзабосынов.





Также министр туризма и спорта РК рассказал, кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров на XXV зимних Олимпийских играх.





В их числе Анастасия Городко - чемпион мира 2025 года по фристайлу-могулу среди юниоров, а также обладательница бронзовой медали чемпионата мира среди взрослых.





В фигурном катании в 2025 году Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль чемпионата мира, а Софья Самоделкина завоевала первую историческую серебряную медаль женского Гран-при.





Денис Никиша завоевал историческую серебряную медаль чемпионата мира 2024 года по шорт-треку и повторил этот успех в 2025 году.





Конькобежец Евгений Кошкин завоевал две золотые медали этапов Кубка мира 2025 года.





На Азиатских играх 2025 года Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов завоевали золотую медаль в фристайл-акробатике, обыграв две команды фаворитов из Китая.





Кроме того, по словам министра, 7 спортсменов национальной команды завоевали 10 лицензий на XIV зимние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.





Ожидается участие 665 спортсменов, которые разыграют 79 комплектов медалей.





Национальная команда планирует участие в 2 видах спорта - пара лыжные гонки и пара биатлон. В данных видах спорта будут разыграны 38 комплектов медалей. На сегодняшний день 7 спортсменов национальной команды завоевали 10 лицензий. В их числе Ербол Хамитов - первый казахстанец, выигравший общий зачет Кубка мира по пара биатлону и обладатель Хрустального глобуса, Александр Герлиц - бронзовый призер Паралимпийских игр 2022 года в Пекине", - сообщил Ербол Мырзабосынов.





Для достижения высоких спортивных результатов заключен контракт с зарубежным тренером-консультантом по пара лыжным гонкам и пара биатлону Романом Александровичем Петушковым.





Комиссией утвержден эскиз экипировки казахстанских спортсменов. Комплект экипировки включает 22 наименования. В настоящее время он находится на согласовании с Международным олимпийским комитетом.



