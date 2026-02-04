03.02.2026, 20:46 4486
Зимняя Азиада - 2029 пройдет в Алматы
Фото: Нургали Жумагазы/пресс-служба НОК Казахстана
Алматы. 3 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Зимние Азиатские игры 2029 года пройдут в Алматы, сообщает издание "Синьхуа".
Саудовская Аравия получила право на проведение Олимпийских и Паралимпийских игр в 2022 году. Однако в прошлом месяце олимпийский и паралимпийский комитет Саудовской Аравии и Олимпийский комитет Азии объявили об отсрочке мероприятия на неопределенное время", - пишет издание со ссылкой на Олимпийский совет Азии.
По данным "Синьхуа", Олимпийский совет Азии и Республика Казахстан планируют официально подписать соглашение о проведении зимней Азиады 5 февраля в Милане.
31.01.2026, 18:35 22471
Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open 2026
Фото: olympic.kz
Мельбурн. 31 января. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер женской команды Казахстана по теннису Елена Рыбакина стала победительницей Australian Open 2026 в Австралии, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В финале казахстанка билась против первой ракетки мира Арины Соболенко. Первый сет остался за Рыбакиной. Елена выиграла его со счетом 6:4. Второй забрала соперница точно с таким же счетом. В решающем сете казахстанка вновь была сильнее - 6:4", - говорится в сообщении.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поздравил Елену Рыбакину с победой в финале теннисного турнира Australian Open, сообщает Акорда.
От всей души поздравляю Вас с очередным выдающимся спортивным достижением - блестящей победой на открытом чемпионате Австралии по теннису. Вы вновь убедительно показали свою совершенную технику и волю к победе, достигли результата, которым восхищено все мировое теннисное сообщество. Желаю Вам дальнейших спортивных побед на самых престижных турнирах!" - говорится в поздравлении.
Ранее Елена Рыбакина стала первой теннисисткой из Азии, выигравшей итоговый турнир WTA.
09.01.2026, 20:42 109116
Председатель правления КМГ возглавил Федерацию легкой атлетики Казахстана
Ольга Рыпакова перешла на должность почетного президента Федерации
Астана. 9 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президентом Федерации легкой атлетики Казахстана назначен председатель правления АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Асхат Хасенов, сообщили в пресс-службе федерации.
Олимпийская чемпионка по легкой атлетике, член Международной федерации легкой атлетики Ольга Рыпакова в связи с большим объемом и высокой ответственностью, связанной с развитием международных связей и взаимодействием с зарубежными специалистами, перешла с должности президента Федерации легкой атлетики Казахстана на должность почетного президента Федерации", - проинформировали в федерации.
Отмечается, что легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в Казахстане. В настоящее время этим видом спорта в стране на системной основе занимаются более 360 тысяч человек.
08.01.2026, 09:11 119206
В Казахстане почти вдвое увеличат финансирование детского спорта
Фото: Depositphotos
Астана. 8 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством туризма и спорта разработан проект закона, предусматривающий внедрение подушевого нормативного финансирования детско-юношеских спортивных школ и установление требований к их аккредитации, сообщили в пресс-службе ведомства.
Переход на подушевое финансирование позволит повысить уровень обеспечения детско-юношеского спорта. На содержание одного спортсмена в детско-юношеских спортивных школах будет выделяться в среднем 415 тыс. тенге в год, тогда как в настоящее время при сметном финансировании данный показатель в среднем составляет 233 тыс. тенге", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что в настоящее время Министерство туризма и спорта является единственным госорганом, использующим сметную систему финансирования. В связи с этим в целях повышения эффективности управления отраслью планируется переход на систему подушевого финансирования.
Реализация проекта потребует выделения дополнительных средств из местных бюджетов. Указанные расходы поддержаны решением республиканской бюджетной комиссии, дополнительные средства будут выделены из местного бюджета. Внедрение подушевого нормативного финансирования во всех ДЮСШ страны планируется с 1 января 2026 года", - уточнили в Минспорта.
Как сообщалось ранее, мажилис принял во втором чтении закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта.
30.12.2025, 10:45 148471
XXV зимние Олимпийские игры: казахстанские спортсмены будут состязаться в 10 видах спорта
Фото: правительство
Астана. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены будут состязаться в 10 спортивных дисциплинах на XXV зимних Олимпийских играх. Об этом сообщил министр туризма и спорта РК Ербол Мырзабосынов на заседании правительства.
Министр отметил, что в соревнованиях планируется участие порядка 3 тыс. спортсменов из 93 стран. Всего будет разыграно 116 комплектов наград. Национальная команда Казахстана будет состязаться за 58 комплектов медалей в 10 спортивных дисциплинах. Среди них биатлон, конькобежный спорт, фигурное катание, шорт-трек, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, лыжные гонки, прыжки с трамплина, фристайл-могул и фристайл-акробатика.
Торжественная церемония открытия состоится 6 февраля в Милане, а церемония закрытия запланирована на 22 февраля в городе Верона. Программу игр первыми откроют выступления спортсменов по конькобежному спорту и лыжным гонкам. Завершающим этапом станут соревнования по горнолыжному спорту", - уточнил Ербол Мырзабосынов.
Он отметил, что согласно прогнозам в национальной команде ожидается участие порядка 35 спортсменов. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине нашу страну представляли 34 спортсмена.
На данный момент Софья Самоделкина и Михаил Шайдоров имеют две именные официальные олимпийские лицензии по фигурному катанию. Кроме того, завоеваны 9 лицензий по шорт-треку и 12 по конькобежному спорту", - сообщил Ербол Мырзабосынов.
Также министр туризма и спорта РК рассказал, кто из казахстанских спортсменов может войти в число лидеров на XXV зимних Олимпийских играх.
В их числе Анастасия Городко - чемпион мира 2025 года по фристайлу-могулу среди юниоров, а также обладательница бронзовой медали чемпионата мира среди взрослых.
В фигурном катании в 2025 году Михаил Шайдоров завоевал серебряную медаль чемпионата мира, а Софья Самоделкина завоевала первую историческую серебряную медаль женского Гран-при.
Денис Никиша завоевал историческую серебряную медаль чемпионата мира 2024 года по шорт-треку и повторил этот успех в 2025 году.
Конькобежец Евгений Кошкин завоевал две золотые медали этапов Кубка мира 2025 года.
На Азиатских играх 2025 года Шерзод Хаширбаев и Роман Иванов завоевали золотую медаль в фристайл-акробатике, обыграв две команды фаворитов из Китая.
Кроме того, по словам министра, 7 спортсменов национальной команды завоевали 10 лицензий на XIV зимние Паралимпийские игры. Соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Ожидается участие 665 спортсменов, которые разыграют 79 комплектов медалей.
Национальная команда планирует участие в 2 видах спорта - пара лыжные гонки и пара биатлон. В данных видах спорта будут разыграны 38 комплектов медалей. На сегодняшний день 7 спортсменов национальной команды завоевали 10 лицензий. В их числе Ербол Хамитов - первый казахстанец, выигравший общий зачет Кубка мира по пара биатлону и обладатель Хрустального глобуса, Александр Герлиц - бронзовый призер Паралимпийских игр 2022 года в Пекине", - сообщил Ербол Мырзабосынов.
Для достижения высоких спортивных результатов заключен контракт с зарубежным тренером-консультантом по пара лыжным гонкам и пара биатлону Романом Александровичем Петушковым.
Комиссией утвержден эскиз экипировки казахстанских спортсменов. Комплект экипировки включает 22 наименования. В настоящее время он находится на согласовании с Международным олимпийским комитетом.
29.12.2025, 10:30 156091
В детско-юношеских спортивных школах внедрят подушевой норматив финансирования
Фото: Depositphotos
Астана. 29 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта.
В ходе подготовки закона ко второму чтению депутаты внесли поправки, направленные на развитие массового и детского спорта. Ключевым нововведением станет внедрение подушевого норматива финансирования в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ). Это позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тыс. тенге в год против нынешних 233 тыс. тенге в среднем", - сообщили в мажилисе.
Одновременно предусмотрено повышение заработной платы тренеров-преподавателей ДЮСШ. Увеличение предусмотрено за счёт введения доплаты за квалификацию тренерского-преподавательского мастерства - для специалистов, прошедших квалификационный тест и реализующих учебно-тренировочный процесс в соответствии с национальными стандартами спортивной подготовки. Так, заработная плата молодого тренера-преподавателя без категории увеличится со 150 тыс. до 200 тыс. тенге.
Также предлагается законодательно закрепить функционирование цифровой платформы физической культуры и спорта - е-Спорт. Она позволит автоматизировать процесс управления, сбора, обработки и анализа административных данных в сфере спорта, а также обеспечит информационное взаимодействие с другими объектами информатизации.
28.12.2025, 11:50 162386
Казахстанские штангисты завоевали четыре золотые медали на турнире в Кыргызстане
Фото: olympic.kz
Бишкек. 28 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Команда Казахстана по тяжелой атлетике завоевала четыре золотые медали на турнире в Бишкеке, сообщает Национальный олимпийский комитет РК.
Первыми на турнире стали Акмолда Сайрамкез, Аянат Жумагали, Сания Орманбаева, Акерке Байманап. На втором месте завершила свое выступление Марта Давлетиярова", - заявили в пресс-службе.
По данным НОК, в активе сборной Казахстана четыре золотые медали и одна серебряная.
Ранее казахстанцы выиграли три золотые медали на ЧМ по боксу в Дубае.
14.12.2025, 11:00 231561
Казахстанцы выиграли три золотые медали на ЧМ по боксу в Дубае
Фото: kfb.kz
Дубаи. 14 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Боксеры сборной Казахстана завоевали три золотые медали на чемпионате мира по версии Международной ассоциации бокса, который прошел в Дубае, сообщает "Хабар 24".
Победителями мирового первенства стали Сакен Бибосынов, Оразбек Асылкулов и Абылайхан Жусупов. Серебряную награду в копилку команды принес Сабыржан Аккалыков", - информирует телеканал.
Отмечается, что сборная Казахстана завершила турнир в Дубае на втором общекомандном месте.
Это важный и значимый результат для всего казахстанского спорта. Казахстанские боксеры подтвердили высокий класс казахстанской школы бокса. Это огромная победа, с которой мы всех поздравляем", - говорится в сообщении.
Ранее сборная Казахстана выиграла командный зачет чемпионата мира по боксу.
05.12.2025, 09:10 326786
Геннадий Головкин включен в Международный зал славы бокса
Фото: Турар Казангапов, НОК РК
Астана. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Геннадий Головкин официально включен в Международный зал славы бокса (International Boxing Hall of Fame). Он стал первым в истории представителем Казахстана, удостоенным этого статуса, сообщает НОК РК.
Его включение в Международный зал славы - это не просто награда за успехи, а признание спортсмена, который оставил глубокий след в истории мирового бокса и продолжает влиять на развитие спорта уже за пределами ринга. Имя Геннадия Головкина теперь официально стоит рядом с именами тех, кто формировал мировую историю бокса, получив статус легенды. В разные годы в Международный зал славы бокса включили Мухаммеда Али, Майка Тайсона, Флойда Мейвезера, Мэнни Пакьяо", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что любительская карьера Геннадия Головкина входит в число самых успешных в средней весовой категории.
Он провел 350 поединков, одержав 345 побед. На протяжении многих лет он являлся лидером сборной Казахстана. После перехода в профессионалы Геннадий Головкин стал одним из наиболее доминирующих чемпионов среднего веса XXI века. В его активе 45 боев, в которых он одержал 37 побед нокаутом и долгое время был лидером мирового рейтинга P4P (pound-for-pound). На протяжении профи-карьеры он владел титулами чемпиона мира по версиям WBA, WBC, IBF и IBO и престижного пояса журнала The Ring", - сообщили в НОК.
После подписания контракта с HBO Геннадий Головкин быстро стал главной звездой премиум-канала. Его бои регулярно собирали внимание зрителей, а нокаутирующий стиль и доминирование в среднем весе сделали его востребованным спортсменом на мировой арене и укрепили статус глобальной величины бокса.
Его серия из 23 побед нокаутом подряд на протяжении девяти лет стала самой длинной в истории дивизиона. При этом Головкин провел 21 успешную защиту титулов среднего веса, что стало рекордным показателем. Его процент досрочных побед, превышающий 90 процентов, был зафиксирован Книгой рекордов Гиннесса как один из самых высоких среди чемпионов мира, что также делает его одним из величайших боксеров современности.
Сегодня Геннадий Головкин представляет страну уже на другом уровне - управленческом. Он возглавляет Национальный олимпийский комитет Казахстана и федерацию World Boxing, став первым казахстанцем, кто стал президентом международной спортивной организации.
