14.02.2026, 11:21 12441
Олимпиада-2026: казахстанские спортсмены выступят в семи видах спорта
Фото: Турар Казангапов/ olympic.kz
Милан. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 14 февраля, на Олимпийских играх-2026 в Италии казахстанские спортсмены выступят в семи видах спорта, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
В частности, сегодня выступят:
- 14.00 (1 заезд), 17.30 (2 заезд), горнолыжный спорт, гигантский слалом (мужчины), Ростислав Хохлов;
- 14.30, фристайл-могул, параллельный могул (женщины), Юлия Галышева, Анастасия Городко, Аяулым Амренова;
- 16.00, лыжные гонки, эстафета (женщины), Надежда Степашкина, Ксения Шалыгина, Анна Мельник, Дарья Ряжко;
- 18.45, биатлон, спринт (женщины), Айша Ракишева, Милана Генева;
- 20.00, конькобежный спорт, командная гонка преследования (1/4 финала, женщины);
- 21.00, конькобежный спорт, 500 метров (мужчины), Евгений Кошкин;
- 22.45, прыжки с трамплина, большой трамплин (мужчины), Илья Мизерных, Данил Васильев;
- 01.00, шорт-трек, 1000 метров (женщины, квалификация), Ольга Тихонова.
Ранее казахстанский фигурист завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026. Также в Италии на Олимпийских играх-2026 в рамках соревнований по биатлону состоялся мужской спринт. В гонке приняли участие два представителя сборной Казахстана. Владислав Киреев финишировал 51-м, Асет Дюсенов показала результат 61-й.
Также представители мужской команды Казахстана по лыжным гонкам провели очередной старт зимних Олимпийских игр-2026 в Италии. Наиль Башмаков, Амиргали Муратбеков и Виталий Пухкало приняли участие в индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 километров. Муратбеков стал 43-м, Пухкало - 57-м, Башмаков - 74-й.
новости по теме
14.02.2026, 11:05 13676
Казахстанский фигурист завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026
Фото: Сали Сабиров/ olympic.kz
Милан. 14 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер мужской команды Казахстана по фигурному катанию Михаил Шайдоров завоевал золотую медаль Олимпийских игр - 2026, сообщает Национальный олимпийский комитет Республики Казахстан.
После короткой программы Шайдоров шел пятым, показав 92.94 балла. В "произволке" казахстанец получил от судей 198.64 балла, что позволило ему набрать в сумме 291.58. При этом он прыгнул пять четверных прыжков. Благодаря этому результату Шайдоров расположился на первой строчке, завоевав золотую медаль", - проинформировали в комитете.
Отмечается, что Казахстан завоевал вторую золотую медаль в истории участия в зимних Олимпийских играх в качестве независимой страны. Впервые на первую ступень пьедестала поднялся лыжник Владимир Смирнов в 1994 году.
Страна отметилась на Олимпийских играх первой золотой медалью в фигурном катании. До этого лучшим результатом была бронзовая медаль, которую в 2014 году принес Денис Тен.
С завоеванием титула чемпиона зимних Олимпийских игр Михаила Шайдорова поздравил президент Касым-Жомарт Токаев, написал советник - пресс-секретарь президента Айбек Смадияров.
В поздравлении подчеркивается, что первая в истории отечественного спорта золотая медаль в фигурном катании - это грандиозный успех исторического значения. Президент поблагодарил Михаила за высочайшее мастерство и волю к победе. Касым-Жомарт Токаев особо отметил, что любители спорта и все граждане Казахстана гордятся выдающимся достижением нашего спортсмена", - сообщил он.
Кроме того, глава государства принял решение наградить Михаила Шайдорова орденом "Барыс" II степени, а также выразил благодарность тренерскому штабу, Федерации фигурного катания на коньках и руководству профильного министерства за проделанную работу.
Напомним, в прошлом году Михаил Шайдоров стал победителем чемпионата четырех континентов в Сеуле.
13.02.2026, 09:27 23976
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров поборется за медаль Олимпийских игр - 2026
Фото: МТС
Астана. 13 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В седьмой день Олимпийских игр казахстанские спортсмены выступят в трех видах спорта, сообщили в Министерстве туризма и спорта.
В 15.45 состоится гонка лыжников с раздельным стартом на дистанции 10 километров. От Казахстана выступят три спортсмена - Амиргали Муратбеков, Наиль Башмаков и Виталий Пухкало.
В 18.00 начнется спринт по биатлону на 10 километров, в котором примут участие Асет Дюсенов и Владислав Киреев.
Произвольная программа по фигурному катанию начнется в 23.00. Михаил Шайдоров поборется за медаль Олимпийских игр - 2026.
Напомним, вчера казахстанская конькобежка Надежда Морозова выступила на дистанции 5000 метров на Олимпийских играх 2026 года, проходящих в Италии. Наша спортсменка финишировала с результатом 7:04.81 и заняла десятое место, сообщили в НОК.
Олимпийской чемпионкой стала Франческа Лолобриджида (Италия) - 6:46.17. Спортсменка во второй раз выиграла ОИ. Ранее она была первой на дистанции 3000 метров. Второе место заняла Мерел Конейн (Нидерланды) - 6:46.27, а замкнула тройку лучших Рагне Виклунд (Норвегия) - 6:46.34.
Также вчера на Олимпийских играх завершился первый финал соревнований по фристайл-могулу у мужчин. За выход в главный финал бился казахстанец Павел Колмаков. Для этого ему необходимо было попасть в топ-8. Колмаков в своей попытке получил от судей 75.70 балла. В итоге он занял 16-е место и не смог пройти дальше.
Отметим, что спортсмен также примет участие в параллельном могуле. Старт намечен на 15 февраля.
В женской индивидуальной гонке с раздельным стартом на 10 километров свободным стилем приняли участие казахстанские лыжницы Надежда Степашкина, Анна Мельник, Ксения Шалыгина, Дарья Ряжко.
Степашкина была на финише 63-й (26:42.6), Шалыгина - 71-й (27:19.9), Ряжко - 75-й (27:42.6), Мельник - 81-й (28:28.7).
Олимпийской чемпионкой стала Фрида Карлссон (Швеция) - 22:49.2. Ранее спортсменка также была первой в скиатлоне. Следом финишировала Эбба Андерссон (Швеция) - 23:35.8. Замкнула тройку лучших Джессика Диггинс (США) - 23:38.9.
В соревнованиях по горнолыжному спорту среди женщин в супергиганте Казахстан представила Александра Скороходова. Игры-2026 стали для нее первыми в карьере. Наша спортсменка показала результат 1:31.22 и в итоге заняла 25-е место.
Победу в соревнованиях одержала итальянка Федерика Бриньоне (1:23.41). Серебряную медаль завоевала француженка Роман Мирадоли (1:23.82), а бронза досталась австрийке Корнелии Хюттер (1:23.93).
Отметим, что также Александра Скороходова выступит в слаломе и гигантском слаломе.
12.02.2026, 10:22 32086
Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта в шестой день Олимпийских игр
Фото: МТС
Милан. 12 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанские спортсмены выступят в четырех видах спорта в шестой день Олимпийских игр, сообщили в Минтуризма и спорта РК.
В 15.30 начнутся соревнования в горнолыжном спорте. От сборной Казахстана выступит Александра Скороходова.
В 16.15 Павел Колмаков примет участие в соревнованиях в мужском фристайл-могуле.
В 17.00 пройдет женская лыжная гонка с раздельным стартом, в ней Казахстан представят Надежда Степашкина, Анна Мельник, Дарья Ряжко и Ксения Шалыгина.
В 20.30 - соревнования у конькобежек на дистанции 5000 метров, где примет участие Надежда Морозова.
11.02.2026, 09:22 42416
В каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены в пятый день Олимпиады-2026
Фото: МТС РК
Милан. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 11 февраля, на зимней Олимпиаде Казахстан будет представлен в трех видах спорта, сообщает Министерство туризма и спорта РК.
В 14.00 начнутся соревнования по лыжному двоеборью, на них выступит Чингиз Ракпаров. В 17.45 финал.
В 15.00 состоятся соревнования в женском фристайл-могуле. От Казахстана в финал постараются пробиться Юлия Галышева, Анастасия Городко и Аяулым Амренова. Финал начнется в 18.15.
В 18.15 пройдут соревнования по биатлону среди женщин. Казахстан представят Айша Ракишева и Милана Генева.
Напомним, вчера казахстанские спортсмены удачно выступили в соревнованиях по фристайл-могулу и фигурному катанию.
Казахстанец Михаил Шайдоров стал пятым в короткой программе на соревнованиях по фигурному катанию. За свой прокат фигурист получил от судей 92.94 балла. Лидером стал Илья Малинин из США - 108,16 балла. Второе место занял Юма Кагияма (Япония) - 103.07. Третье промежуточное место осталось за Адамом Сяо Хим Фа (Франция) - 102.55.
Произвольная программа состоится 13 февраля.
Также вчера на XXV зимних Олимпийских играх в Италии состоялся квалификационный этап по фристайл-могулу.
В соревнованиях принял участие бронзовый призер чемпионата мира Павел Колмаков, который с результатом 76.24 балла занял 9-е место.
Всего в квалификации выступили 29 спортсменов, и ТОП-10 получили прямые путевки в финал.
Финал соревнований запланирован на 12 февраля.
11.02.2026, 09:12 41576
Казахстанский фигурист Михаил Шайдоров вошел в топ‑5 финалистов Олимпиады-2026
Фото: НОК РК
Милан. 11 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня на XXV зимних Олимпийских играх в Италии определились 24 фигуриста, вышедшие в финал мужских соревнований по фигурному катанию. Серебряный призер чемпионата мира Михаил Шайдоров в короткой программе набрал 92,94 балла и занял 5-е место, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
Результаты короткой программы (29 участников):
1. Илья Малинин (США) - 108,16 балла
2. Юма Кагияма (Япония) - 103,07
3. Адам Сяо Хим Фа (Франция) - 102,55 балла (личный рекорд в карьере)
4. Даниэль Грассль (Италия) - 93,46 балла
Решающая произвольная программа состоится 13 февраля в 21.00 по времени Астаны.
Отметим, что в истории казахстанского фигурного катания Денис Тен завоевал бронзовую медаль Олимпийских игр 2014 года в Сочи.
10.02.2026, 09:45 52766
Казахстанские спортсмены выступят в пяти видах спорта в четвертый день Олимпийских игр - 2026
Милан. 10 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан будет представлен в пяти видах спорта на Олимпийских играх - 2026 10 февраля.
Напомним, вчера на Олимпиаде выступили казахстанские конькобежки и лыжники.
По конькобежному спорту состоялся розыгрыш медалей у женщин на дистанции 1000 метров. В этой дисциплине участие приняли три казахстанки. Лучший результат среди них показала Надежда Морозова. Она финишировала со временем 1:16.00, став в итоге 14-й.
Елизавета Голубева показала 19-й результат (1:16.40), Кристина Силаева - 28-й (1:17.57).
Победу с олимпийским рекордом одержала Ютта Лердам (Нидерланды) - 1:12.31. Серебряную медаль завоевала Фемке Кок (Нидерланды) - 1:12.59. Третьей стала Михо Такаги (Япония) - 1:13.95.
На соревнованиях по прыжкам на лыжах с трамплина среди мужчин в финал проходили 30 лучших спортсменов. Однако представители команды Казахстана не смогли преодолеть отбор.
Данил Васильев стал 34-м , а Илья Мизерных финишировал 39-м. Таким образом, нашим атлетам не удалось квалифицироваться в финал.
Промежуточным лидером стал Филипп Раймунд (Германия).
09.02.2026, 09:50 68411
В каких видах спорта выступят казахстанские спортсмены в третий день Олимпиады-2026
Фото: НОК
Милан. 9 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - Сегодня, 9 февраля, казахстанские спортсмены выступят на Олимпийских играх - 2026 в двух видах спорта, сообщили в Министерстве туризма и спорта РК.
В 21.30 начнутся забеги в конькобежном спорте на дистанции 1000 метров среди женщин. Казахстан представят Елизавета Голубева, Кристина Силаева и Надежда Морозова.
В 23.00 состоятся соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина на малом трамплине у мужчин. Казахстан представят Илья Мизерных и Данил Васильев.
Напомним, вчера состоялись соревнования по скиатлону и биатлону.
В рамках соревнований по лыжным гонкам состоялся мужской скиатлон (10 км+10 км). От сборной Казахстана в гонке приняли Наиль Башмаков и Амиргали Муратбеков. Муратбеков финишировал на 45-м месте. Башмаков показал 49-й результат. Золотую медаль завоевал Йоханнес Клебо (Норвегия). На вторую ступень пьедестала поднялся француз Матис Делож. С бронзой завершил свое выступление Мартин Ньенгет (Норвегия). Добавим, что Муратбеков и Башмаков являются дебютантами Олимпийских игр, сообщили в НОК РК.
Казахстанские биатлонисты приняли участие в смешанной эстафете. В этом виде соревновательной программы Казахстан представили Владислав Киреев, Асет Дюсенов, Милана Генева, Айша Ракишева. Казахстанская команда финишировала с 21-м результатом.
На первую ступень олимпийского пьедестала поднялась Франция. Серебро в свой актив записала Италия. Германия заняла третье место.
08.02.2026, 10:44 85551
Перед Олимпиадой в одном из видов спорта разгорелся скандал
Стало известно о новых и необычных ухищрениях спортсменов в прыжках с трамплина для завоевания олимпийских медалей
Милан. 8 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии зимних Олимпийских игр в Италии разгорелся необычный скандал, связанный со спортсменами в прыжках с трамплина, который получил название "пенисгейт". Атлетов подозревают в использовании косметических инъекций (а точнее гиалуроновой кислоты) в гениталии для получения преимущества на соревнованиях, сообщает РБК.
Первые сообщения о новой технологии мошенничества появились в немецком издании Bild еще в январе, однако только непосредственно перед Олимпиадой Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало, что действительно изучает подобные случаи, не упомянув конкретных имен и даже стран.
Федерация лыжных видов спорта (FIS) уже заявила, что вводит новые меры против манипуляций: продвинутое 3D-сканирование тела и костюмов, переработанные костюмы для предотвращения вмешательства и микрочипы в ткани, проверяющие наличие манипуляций. Также будет система карточек, как в футболе: за нарушение правил экипировки спортсмен получит желтую карточку. Повторное нарушение приведет к красной и дисквалификации из следующего этапа соревнований.
Для чего спортсмены идут на такие ухищрения и как эти инъекции дают им преимущество на фоне соперников
В прыжках с трамплина действует строгая система контроля экипировки, особенно аэродинамических костюмов. Размер и форма костюма четко регламентированы, так как даже незначительное увеличение площади поверхности на форме может повлиять на подъемную силу и дальность полета.
Суть предполагаемой "лазейки" заключается в том, что перед началом сезона проводятся 3D-сканирования тел спортсменов, в том числе измеряется длина от самой низкой точки области гениталий до пола. Введение гиалуроновой кислоты в пенис приводит к его увеличению. Соответственно, расстояние до пола меняется, и спортсмен получает право на больший размер костюма. Таким образом, создается большая площадь поверхности костюма и увеличивается подъемная сила во время прыжка. В результате спортсмен может дольше находиться в воздухе и дальше пролететь, что дает преимущество в борьбе за призовые места.
Комбинезон как способ мошенничества
И без инъекций некоторые страны шли на различные ухищрения с костюмами. В прошлом году разгорелся скандал на чемпионате мира, когда два норвежских тренера по прыжкам с трамплина и техник по костюмам были отстранены FIS на 18 месяцев за манипуляции. В центре спора оказались олимпийские чемпионы Мариус Линдвик и Иоганн Андре Форфанг, которых обвинили в использовании измененных комбинезонов (на них были армированной нитью усилены швы, что не соответствовало изначальному стандарту, но при этом улучшало аэродинамику).
По итогу спортсмены были дисквалифицированы, а Линдвик также лишен серебряной медали.
Норвежская федерация лыжного спорта признала, что команда манипулировала костюмами, но заявила о невиновности прыгунов. FIS оштрафовала спортсменов на 5 тыс. швейцарских франков (около $6,2 тыс.). Юристы отстраненных лиц назвали решение FIS "непропорционально строгим", отметив, что подобные нарушения ранее не влекли таких серьезных последствий.
В прошлом были дисквалификации, немало. Это часть спорта, - приводит слова представителя Международной лыжной федерации (FIS) Бруно Сасси New York Post. - Но никогда не было такой дерзкой попытки не только нарушить правила, но и просто сделать что-то... обманывать систему так, что это сильно отличается от простого костюма, который чуть длиннее или немного свободен".
