Десять человек погибли в результате ДТП на трассе Алматы - Өскемен
Талдыкорган. 14 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Десять человек погибли в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе Алматы - Өскемен вблизи поселка Көлбай в области Жетісу, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.
По предварительным данным, водитель автомашины Nissan Cefiro выехал на встречную полосу, где допустил касательное столкновение с автомашинами ВАЗ-2114 и Chevrolet Cobalt. В результате ДТП на месте погибли 10 человек. Один пассажир с различными травмами госпитализирован", - заявили в полиции.
Подчеркивается, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится досудебное расследование, направленное на установление всех обстоятельств произошедшего", - добавили в пресс-службе.
Дополнено 14.09.2025, 19.45
На трассе Караганда - Каркаралинск, вблизи поселка Шешенкара, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять человек, сообщает управление полиции Бухар-Жырауского района.
По предварительным данным, 33-летний водитель автомобиля Ford Mondeo, двигаясь в направлении Караганды, при выполнении обгона грузового автомобиля выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с Changan. В результате аварии на месте погибли 38-летний водитель Changan и его пассажир, а также трое пассажиров Ford Mondeo. Еще двое участников ДТП из обоих автомобилей с различными травмами доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что по факту возбуждено уголовное дело.
Водитель Ford Mondeo водворен в изолятор временного содержания. Следствие продолжается", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Мангистауской области в результате ДТП погибли десять человек.