15.04.2026, 13:00 87096
Свыше 832 тысяч га бывшего Семипалатинского ядерного полигона переводят в состав земель запаса
Семей. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане приняли постановление правительства "О некоторых вопросах перевода земель бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона в состав земель запаса", передает корреспондент агентства.
Перевести земли бывшего Семипалатинского испытательного ядерного полигона общей площадью 832,9 тысячи гектаров в состав земель запаса Карагандинской, Павлодарской областей и области Абай, согласно приложению к настоящему постановлению, в целях последующего перевода в земли зоны ядерной безопасности", - сообщает в тексте документа.
Акиматам Павлодарской области и области Абай предписывается принять соответствующие меры.
Напомним, Семипалатинский полигон - это обособленная, строго охраняемая территория, которая предназначалась для выполнения комплекса работ по подготовке и проведению испытаний ядерных зарядов, в том числе и в военных целях. Полигон представлял собой сложную разветвленную структуру со всеми элементами жизнеобеспечения, развернутой научно-исследовательской базой, большим количеством зданий и сооружений на различных площадках.
16.04.2026, 09:28 2496
Белых хакеров и специалистов по ИИ будут готовить для защиты энергосистем Казахстана
Астана. 16 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане планируют готовить специалистов по искусственному интеллекту, кибербезопасности и развитию "умных" энергосетей для защиты и цифровизации энергетической инфраструктуры. Об этом сообщили в Минэнерго.
В электроэнергетической и теплоэнергетической отрасли на текущий год запланирована разработка профессионального стандарта "Цифровизация и применение искусственного интеллекта в энергетике".
В рамках данного стандарта предусмотрены новые профессии:
- проектировщик интеллектуальных (умных) сетей;
- инженер по разработке и внедрению ИИ в энергосистемах (Smart Grid);
- специалист по кибербезопасности энергетических сетей.
Эти профессии сформированы на основе Атласа новых профессий и компетенций Казахстана и направлены на формирование современных образовательных программ и подготовку кадров, соответствующих требованиям цифровой трансформации отрасли". - уточнили в ведомстве.
В Минэнерго отмечают, что развитие "умных" сетей (Smart Grid) является одной из ключевых задач ближайших 5-10 лет. Это требует от специалистов не только глубоких знаний в области энергетики, но и компетенций в сфере искусственного интеллекта, поскольку в перспективе функции диспетчеризации будут частично переданы интеллектуальным системам управления.
В 2025 году в отрасли уже была разработана карточка новой профессии "Смарт-менеджер", направленная на повышение эффективности управления и мониторинга энергетических систем, внедрение интеллектуальных технологий и повышение энергоэффективности", - отметили в министерстве.
Также проведена актуализация Отраслевой рамки квалификаций с учетом текущих и перспективных потребностей отрасли. В рамках обновления пересмотрена функциональная карта отрасли; актуализирована карта профессиональных квалификаций; проведен анализ отрасли и потребности в кадрах; обеспечена синхронизация с системой подготовки кадров в организациях высшего и технического и профессионального образования.
15.04.2026, 20:25 55526
Токаев ратифицировал изменения в Конвенции о правовой помощи
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года", сообщает Акорда.
Также главой государства подписан закон "О ратификации протокола о внесении изменений в Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года".
15.04.2026, 20:02 51156
Убирать препятствия без промедления: депутат предложил расширить права экстренных служб
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Олжас Куспеков предложил законодательно разрешить экстренным службам устранять препятствия на пути к месту происшествия, включая вскрытие и повреждение шлагбаумов, ворот и автомобилей, если они мешают спасению людей, передает корреспондент агентства.
Последние чрезвычайные происшествия показали: система пожарной безопасности и доступа экстренных служб в Казахстане требует срочного пересмотра. Сегодня люди могут погибнуть не только из-за самого пожара, но и потому, что пожарная машина, скорая помощь или иная экстренная служба не может вовремя добраться до места происшествия", - сказал депутат.
По его словам, проблема касается не только жилых комплексов, но и частных домов, коммерческих помещений, социальных объектов и других мест массового пребывания людей. Закрытые проезды, хаотичная парковка, неисправные гидранты, отсутствие противопожарного оборудования и формальный контроль со стороны собственников и управляющих организаций создают прямую угрозу жизни людей.
Мажилисмен привел данные МЧС, согласно которым в 2025 году экстренные службы совершили свыше 93 тысяч выездов на пожары и аварийно-спасательные работы. Около 62% всех пожаров приходится на жилой сектор.
В этой связи считаем необходимым ввести специальные коридоры для проезда экстренных служб по принципу Fire Lane - с обязательной разметкой и полным запретом на парковку, остановку и любое блокирование таких зон; разрешить экстренным службам без промедления убирать препятствия на пути к месту происшествия, включая вскрытие и повреждение шлагбаумов, ворот и автомобилей, если они мешают спасению людей, без компенсации ущерба за счет государства при нарушении владельцем установленных правил", - заявил Олжас Куспеков.
Также депутаты мажилиса предложили усилить требования к пожарной безопасности зданий: обеспечить исправность противопожарного оборудования, внедрить цифровой контроль и поэтапно подключать датчики дыма к системе оповещения экстренных служб. Одновременно проработать механизмы обязательного страхования имущества граждан и бизнеса от последствий чрезвычайных ситуаций и происшествий.
Когда счет идет на секунды, шлагбаумы, автомобили и неисправные системы безопасности не должны становиться причиной гибели людей", - подчеркнул депутат.
Ранее в Астане трое детей погибли при пожаре в многоэтажном доме. По данным СМИ, во время пожара спасатели не смогли оперативно заехать во двор ЖК, потому что проезд был заблокирован легковым автомобилем. По словам соседей, водителя машины искали около 20 минут. Когда доступ наконец обеспечили и пожарные добрались до квартиры, спасти детей уже не удалось.
После трагедии в столичном ЖК в Минпроме высказались о парковках и доступе спасателей к домам.
15.04.2026, 19:38 57051
Автодорогу Караганда - Жезказган построят при участии международных банков
Фото: primeminister.kz
Вашингтон. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Во время визита казахстанской делегации в Вашингтон в штаб-квартире Всемирного банка подписано соглашение о финансировании строительства автодороги Караганда - Жезказган, сообщили в пресс-службе правительства.
Как отметили в правительстве, соглашение заключено между АО "НК "КазАвтоЖол", Международным банком реконструкции и развития и Азиатским банком инфраструктурных инвестиций. Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, повышение транзитного потенциала и улучшение связности регионов. Ожидается, что новая дорога позволит заметно сократить время в пути, повысить безопасность движения и даст дополнительный импульс развитию Центрального Казахстана.
В настоящее время конкурсные процедуры находятся на завершающей стадии. Протяженность дороги составит 457 км, сумма займа - 650 млрд тенге. В этом году начнется проектирование и строительство автодороги. Проект также позволит развить логистику, повысить инвестиционную привлекательность региона и создать новые рабочие места. Старт работ ожидается в ближайшее время", - говорится в сообщении.
В ходе встречи заместителя премьер-министра РК Серика Жумангарина с вице-президентом Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Антонеллой Бассани и представителями группы Всемирного банка было отмечено, что Казахстан высоко ценит сложившееся стратегическое партнерство, основанное на доверии, профессионализме и общей приверженности устойчивому развитию. За период 1993-2026 годов в рамках сотрудничества реализовано более 50 проектов на сумму свыше 8 млрд долларов США в сферах транспорта, образования, экологии, "зеленых" технологий и цифровизации.
15.04.2026, 17:28 66631
Более $21 млрд инвестиций и 5400 компаний: МФЦА отчитался перед президентом
Общий объем активов под управлением в МФЦА составил 5,4 млрд долларов.
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял управляющего международным финансовым центром "Астана" Рената Бектурова. Президенту были представлены ключевые результаты деятельности МФЦА за 2025 год и I квартал 2026 года, а также планы по дальнейшему развитию центра, сообщили в Акорде.
По словам Бектурова, на сегодняшний день объем привлеченных инвестиций через площадку центра за все годы работы достиг 21,5 млрд долларов (в том числе 7,2 млрд долларов с начала 2025 года). Общий объем активов под управлением в МФЦА составил 5,4 млрд долларов.
За весь период деятельности Центра участники МФЦА перечислили в бюджет страны в виде налогов 284,3 млрд тенге (по состоянию на 1 января 2026 года). Из них 135,9 млрд тенге перечислено за 2025 год. Основными факторами роста налоговых поступлений являются увеличение числа участников и активизация их деятельности. В течение 2025 года и I квартала текущего года зарегистрировано более 1800 новых компаний. Общее количество участников центра превысило 5400.
Касым-Жомарту Токаеву было доложено об итогах работы органов и организаций МФЦА. Так, привлеченный долговой и акционерный капитал посредством биржи AIX достиг 12,4 млрд долларов с момента основания. Совокупный объем торгов за 2023-2025 годы достиг 4 млрд долларов.
С начала 2025 года суд МФЦА и международный арбитражный центр привели в исполнение более 1600 дел, а общее количество рассмотренных дел превысило 4900.
Глава государства был проинформирован о запуске Aviation Finance Hub для развития авиационно-финансовой экосистемы, включая финансирование и лизинг воздушных судов, развитие отраслевой экспертизы. МФЦА также запустил специализированную платформу для привлечения инвестиций в проекты ранней стадии геологоразведки. Развивается специализированная экосистема для поддержки креативной индустрии в регионе: открытие венчурных фондов и студий, а также платформ для краудфандинга.
По итогам встречи Токаев поставил ряд задач по дальнейшему развитию МФЦА. В частности, он подчеркнул необходимость усиления международного присутствия Центра, совершенствования его регуляторной среды, обеспечения наиболее благоприятных условий для притока капитала в страну, а также масштабирования опыта МФЦА для развития финансового рынка Казахстана в целом.
15.04.2026, 17:12 71396
Участок в предгорьях Заилийского Алатау площадью 4,2 га вернули государству
Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматы вернула государству земельный участок в предгорьях Заилийского Алатау, сообщили в ведомстве.
В рамках надзорной деятельности выявлено незаконное предоставление в частную собственность земельного участка площадью 4,2 га. Спорный участок относится к землям оздоровительного назначения и является элементом экологической сети", - рассказали в прокуратуре.
По иску прокуратуры Алатауского района суд признал заключенные сделки недействительными. Судебной коллегией Алматинского городского суда решение первой инстанции оставлено в силе.
Принятыми мерами спорный земельный участок стоимостью более 2 млрд тенге возвращен в государственную собственность.
Ранее экологический активист Ажар Джандосова прокомментировала идею строительства масштабного горнолыжного курорта на Кок Жайляу и рассказала, как застройка может повлиять на экосистему урочища.
15.04.2026, 11:55 91291
Две казахстанские авиакомпании привлечены к административной ответственности
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках работы по вопросам авиатопливообеспечения Министерством транспорта Казахстана установлены факты представления АО "Air Astana" и АО "FlyArystan" искаженных данных по объему авиатоплива, сообщили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях к указанным авиакомпаниям применены меры административного характера в виде штрафа в размере 100 МРП в отношении каждой из них", - говорится в сообщении.
Напомним, 1 МРП в 2026 году составляет 4325 тенге.
Как сообщалось ранее, Ибрахим Жанлыел вступил в должность главного исполнительного директора группы компаний Air Astana.
15.04.2026, 09:17 103246
Назначен командующий войсками регионального командования "Запад"
Астана. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Карибаев Нурлан Серикбаевич назначен командующим войсками регионального командования "Запад", сообщила пресс-служба Акорды.
Напомним, в конце марта Артыков Бауыржан Шубаевич был освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад". Эту должность он занимал с февраля 2024 года.
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?