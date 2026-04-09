08.04.2026, 16:56
Пенсионный возраст женщин сравняют с мужским к 2031 году - Минтруда
Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сохраняет курс на поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, несмотря на действующую паузу в реформе. Об этом в кулуарах мажилиса сообщила вице-министр труда и соцзащиты Виктория Шегай.
По словам вице-министра труда, ранее принятое решение о приостановке повышения пенсионного возраста остается в силе до 2028 года, однако в дальнейшем процесс будет возобновлен и продолжится в рамках действующего законодательства. В итоге к 2031 году возраст выхода на пенсию для женщин планируется сравнять с мужским - 63 года.
Шегай подчеркнула, что эта мера напрямую связана с особенностями накопительной пенсионной системы Казахстана. Размер будущих выплат зависит от продолжительности трудового стажа и объема пенсионных отчислений. Соответственно, более ранний выход на пенсию сокращает период участия в системе и приводит к меньшим выплатам. Повышение возраста, как считают в министерстве, должно обеспечить женщинам более высокий уровень пенсионного обеспечения и приблизить его к мужскому.
Отметим, что действующий возраст выхода на пенсию для женщин составляет 61 год и сохраняется на этом уровне в рамках введенного моратория.
Решение о "заморозке" было принято в конце 2022 года. Пенсионный возраст для женщин зафиксировали на уровне 61 года на период с 2023 по 2028 год. Это стало реакцией властей на общественную критику прежней реформы, предусматривавшей более раннее и непрерывное повышение возраста.
Изначально повышение началось еще в 2018 году - возраст ежегодно увеличивали на шесть месяцев. Предполагалось, что уже к 2027 году он сравняется с мужским (63 года), однако затем сроки пересмотрели и сдвинули.
09.04.2026, 13:25
Когда Казахстан ощутит эффект от роста цен на нефть, ответили в Минэнерго
Астана. 9 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-министр энергетики Казахстана Санжар Жаркешов ответил на вопрос, когда Казахстан ощутит выгоду от скачка мировых цен на нефть, передает корреспондент агентства.
Выступая на брифинге в сенате, Санжар Жаркешов отметил, что стоимость нефти меняется практически ежедневно. Министерство, по его словам, сосредоточено не на прогнозировании, а на текущих задачах - обеспечении внутреннего рынка, стабильной добыче, бесперебойной переработке, а также эффективной работе экспортных маршрутов.
Отвечая на вопрос о возможной выгоде для экономики от роста цен на нефть, вице-министр пояснил, что резкие изменения стоимости сырья не сразу отражаются на доходах страны. Это связано с тем, что большинство экспортных контрактов заключаются на долгосрочной основе, а не по спотовым ценам.
Как отметил Жаркешов, согласно мировой практике, положительный эффект от удорожания нефти становится ощутимым лишь спустя некоторое время - ориентировочно через полгода.
Также Жаркешов прокомментировал ситуацию на рынке ГСМ после отмены моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо.
По его словам, после завершения моратория с 1 апреля рынок ГСМ функционирует на рыночных принципах - стоимость топлива формируется исходя из спроса и предложения. При этом на данный момент резких изменений цен не зафиксировано.
Жаркешов отметил, что в стране сформированы достаточные запасы топлива: порядка 600 тысяч тонн бензина и около 600 тысяч тонн дизельного топлива. Эти объемы позволяют полностью обеспечивать потребности внутреннего рынка.
Спикер подчеркнул, что власти продолжают внимательно следить за ситуацией: мониторинг осуществляют Агентство по защите и развитию конкуренции, а также региональные штабы при акиматах.
07.04.2026, 16:32
В Алматы при поддержке китайских инвесторов создадут НИИ в сфере горнодобычи Дополнено
Институт будет заниматься анализом состава минерального сырья, проектированием обогатительных испытаний и разработкой металлургических процессов
Алматы. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в рамках бизнес-форума "Алматы - Шанхай" представлен инвестиционный проект китайской компании Beijing Fuxing Yihua Technology Co., Ltd., предусматривающий создание научно-исследовательского института в области горнодобывающей промышленности, сообщили в акимате Алматы.
Планируется, что институт будет заниматься анализом состава минерального сырья, проектированием обогатительных испытаний и разработкой металлургических процессов.
Как сообщил представитель инвестора, вице-президент пекинской компании Фусин Ихуа, Казахстан обладает значительным потенциалом в горнодобывающей отрасли, однако в ряде направлений сохраняется дефицит научно-технологической экспертизы.
Казахстан - крупная горнодобывающая страна. В таких направлениях, как обогатительные испытания, разработка металлургических процессов и анализ состава минерального сырья, наблюдается определенный дефицит. Мы видим потенциал данного рынка", - подчеркнул он.
В Алматы состоялся бизнес-форум "Алматы - Шанхай", направленный на развитие торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя городами. Площадка объединяет представителей государственных органов, бизнеса и экспертного сообщества для обсуждения совместных проектов и новых направлений взаимодействия.
Дополнено 07.04.2026, 18.00
Китайская корпорация Shanghai Construction Group расширяет участие в инфраструктурных и городских проектах в Алматы. Об этом заявил вице-президент компании Сюэ Юншэн в ходе бизнес-форума "Алматы - Шанхай".
По его словам, компания планирует реализацию новых инициатив, включая проекты выставочного центра и комплексного транспортного планирования. Они направлены на развитие городской инфраструктуры, модернизацию транспортной системы и создание новых точек притяжения для туризма и бизнеса.
Сюэ Юншэн также отметил, что компания намерена и дальше расширять присутствие в регионе, опираясь на полный цикл компетенций - от проектирования до эксплуатации объектов.
Мы готовы совместно с партнерами из Алматы реализовывать практические проекты и вносить вклад в устойчивое развитие города", - добавил он.
Напомним, по итогам торгово-экономической миссии в Циндао казахстанские компании достигли договоренностей с китайскими партнерами на общую сумму $125 млн.
07.04.2026, 13:45
Электричество к концу второго квартала может подорожать в Казахстане
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Тарифы на электричество могут повысить к концу второго квартала в Казахстане, сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве.
Возможно, к концу второго квартала какие-то изменения будут. Мы регулируем тариф на выработку электроэнергии. По электроэнергии заявки поступали, как в прошлом году, так и сейчас коллеги обращаются", - заявил Сунгат Есимханов.
Ранее сообщалось, что цены на электроэнергию в 2025 году вновь могут вырасти. Минэнерго намерено ввести новые предельные тарифы на электроэнергию.
Согласно опросу, проведенному агентством Kazakhstan Today, 87% респондентов считают, что счета за электричество значительно выросли после перехода на единый часовой пояс.
Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today заявил, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.
Экономист и энергетик, бывший глава KEGOC Асет Наурызбаев также считает, что этот час потребления электроэнергии увеличивает счета казахстанцев.
Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта 2024 года перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.
После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.
Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.
В опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.
07.04.2026, 12:38
Минэнерго: экспорт казахстанской нефти по КТК продолжается
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Экспорт казахстанской нефти по Каспийскому трубопроводному консорциуму стабильно продолжается после атак беспилотников на объекты, сообщил вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве.
По информации моих коллег, с этого блока работа наших нефтяных всех направлений стабильная, и по КТК экспорт стабильно продолжается. Поэтому, наверное, коллеги все это перепроверят и вам дополнительную информацию дадут", - заявил он.
Напомним, в результате атаки беспилотников повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал, а также загорелись четыре резервуара с нефтепродуктами.
Кроме того, сообщалось, что повреждена и гражданская инфраструктура Новороссийска, включая частные и многоквартирные жилые дома. Ранены мирные жители, среди них дети.
07.04.2026, 12:10
Поднимут ли цены на топливо в Казахстане
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Поднимут ли цены на топливо в Республике Казахстан после отмены моратория на повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо, рассказал вице-министр энергетики Сунгат Есимханов на пресс-конференции в правительстве.
Я убежден, и мои коллеги это подтверждают, что никакого резкого роста на ГСМ не будет. Наверное, рыночный будет, вы же видите - у соседей там намного дороже эти все виды топлива. Поэтому постепенно небольшой рост возможен, но, я думаю, никаких резких скачков не будет", - заявил Сунгат Есимханов.
Напомним, в середине октября в правительстве приняли решение ввести мораторий на дальнейшее повышение цен на бензин марки АИ-92 и дизельное топливо до стабилизации уровня инфляции. В Казахстане зафиксировали цены на горюче-смазочные материалы на уровне 16 октября для сетей автомобильных заправочных станций. Коридор цен на крупных сетях АЗС составляет от 213 до 239 тенге за литр АИ-92 и от 317 до 337 тенге за литр дизельного топлива.
Ранее министр энергетики Ерлан Аккенженов в кулуарах мажилиса высказался о возможном росте цен на бензин после отмены моратория.
07.04.2026, 12:01
В 2026 году Казахстан увеличит добычу угля
Астана. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в текущем году добыча угля планируется на уровне 128,9 млн тонн. Об этом на заседании правительства сообщил министр энергетики Ерлан Аккенженов.
Основная часть добываемого угля направляется на внутренний рынок и используется в электроэнергетике, коммунально-бытовом секторе и промышленности. Уровень экспорта угля сохраняется", - отметил Ерлан Аккенженов.
По его словам, в 2025 году добыча угля составила порядка 115,9 млн тонн, что на 7% больше по сравнению с 2024 годом. На коммунально-бытовые цели и внутреннее потребление было использовано 85,9 млн тонн, а экспорт угля достиг 30 млн тонн.
Казахстанский уголь экспортируется в Россию, Польшу, Узбекистан, Турцию, Индию, Малайзию и другие страны.
Он напомнил, что правительство 20 марта 2026 года утвердило нацпроект "Развитие угольной генерации", который предусматривает реализацию комплекса инвестиционных проектов суммарной установленной мощностью порядка 7,8 ГВт.
Министр отметил, что Казахстан обладает значительными запасами угля и занимает 10-е место в мире по его запасам, которых хватит более чем на 300 лет при текущих объемах добычи.
Крупные угольные месторождения располагаются в двух основных регионах Центрального Казахстана: Карагандинский угольный бассейн, Тургайский угольный бассейн, месторождения Шубарколь, Жалын. Северо-Восточный регион: Экибастузский угольный бассейн, Майкубенский угольный бассейн, месторождение Каражыра. Объем запасов угля в стране составляет 33,6 млрд тонн", - уточнил Ерлан Аккенженов.
Он проинформировал, что в 2026 году в угольную отрасль планируется привлечь более 553 млрд тенге инвестиций. На сегодня в сфере твердых полезных ископаемых по углю ведут деятельность 40 недропользователей по 41 контракту.
В 2025 году объем инвестиций согласно рабочим программам к контрактам в угольную промышленность составил 305 млрд тенге.
Как сообщил председатель правления компании "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов, в Казахстане строятся новые мощности угольной генерации, "Самрук-Энерго" реализует 4 крупных проекта.
В частности, на Экибастузской ГРЭС-2 реализуется проект строительства энергоблоков № 3 и № 4 мощностью по 550 МВт каждый. В мае 2025 года заключен EPC-контракт с казахстанским консорциумом, завершена разработка проектно-сметной документации 2 объектов.
В Кокшетау ведется строительство новой ТЭЦ с увеличением мощности до 820 Гкал/час. На объекте подведены коммуникации, ведется подготовка инфраструктуры и продолжается строительство бетонного узла. Поставка оборудования начнется в 2027 году, ввод станции - в I квартале 2029 года.
В городах Семее и Усть-Каменогорске реализуются проекты строительства ТЭЦ. 30 января 2026 года заключены EPC-контракты с казахстанско-сингапурским консорциумом. Ввод станций запланирован в IV квартале 2029 года.
Отмечено, что все проекты направлены на покрытие дефицита мощности и обеспечение устойчивого энергоснабжения страны.
По информации Кайрата Максутова, на новых электростанциях будет применяться искусственный интеллект. Для внедрения предиктивной диагностики основного оборудования будут установлены вибрационные, акустические, тепловые и другие датчики. Это позволит своевременно выявлять дефекты и предотвращать аварии. Также будут внедрены современные технологии "чистого угля".
Напомним, на курултае президент отметил важность развития угольной энергетики и поручил принять национальный проект по угольной генерации. Проектом предусмотрено введение около 8 ГВт дополнительной мощности в течение 5 лет за счет строительства 8 новых станций и модернизации 11 существующих.
Премьер-министр поручил Министерству энергетики совместно с Министерством экологии в месячный срок провести анализ действующих энергоисточников, разработать и утвердить по каждой станции дорожную карту по внедрению современных технологий, основанных на "чистом угле".
Кроме того, глава кабмина поручил Министерству энергетики до 1 июля подготовить комплекс мер государственной поддержки отрасли углехимии, а также с холдингом "Байтерек" выработать конкретные механизмы финансирования углехимических проектов.
Помимо этого, Минэнерго необходимо совместно с предприятиями угольной промышленности в месячный срок разработать и утвердить план мероприятий по повышению эффективности угледобычи и обеспечению безопасности условий труда с учетом использования цифровых технологий.
06.04.2026, 10:33
Страны ОПЕК+ скорректируют добычу нефти в мае
Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Состоялось заседание группы восьми стран - участниц ОПЕК+, принявших дополнительные добровольные корректировки добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года. В состав группы восьми входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, сообщила пресс-служба правительства РФ.
В рамках обязательств по поддержке стабильности нефтяного рынка восемь стран-участниц решили провести корректировку добычи в мае 2026 года в размере 206 тыс. баррелей в сутки из дополнительных добровольных корректировок в 1,65 млн баррелей в сутки, объявленных в апреле 2023 года. Объем в 1,65 млн баррелей в сутки может быть возвращен частично или полностью в зависимости от изменения рыночных условий и постепенно", - говорится в сообщении.
Было отмечено, что страны продолжат внимательно следить за ситуацией. Они подтвердили важность осторожного подхода и сохранения гибкости для продолжения, приостановки или отмены дополнительных добровольных корректировок добычи, включая ранее введенные добровольные корректировки в размере 2,2 млн баррелей в сутки, объявленные в ноябре 2023 года.
Восемь стран - участниц ОПЕК+ также отметили, что эта мера предоставит участникам возможность ускорить компенсацию. Страны подтвердили свое общее обязательство достичь полного соответствия декларации о сотрудничестве, включая дополнительные добровольные корректировки добычи, которые будут отслеживаться совместным министерским мониторинговым комитетом (СММК). Они подтвердили намерение полностью компенсировать любой избыточный объем добычи с января 2024 года.
Кроме того, восемь стран - участниц ОПЕК+ подтвердили заявление комитета на его 65-м заседании, подчеркнув критическую важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойного потока энергоресурсов.
Комитет проанализировал текущую ситуацию на рынке нефти и подчеркнул важнейшую роль декларации о сотрудничестве в поддержании стабильности мировых энергетических рынков, особо отметив критическую важность защиты международных морских путей для обеспечения бесперебойных поставок энергоресурсов.
Комитет также выразил обеспокоенность атаками на энергетическую инфраструктуру, отметив, что восстановление поврежденных энергетических объектов до полной мощности требует значительных затрат и времени, что влияет на общую доступность поставок. Комитет подчеркнул, что любые действия, подрывающие безопасность энергоснабжения, в том числе атаки на инфраструктуру или нарушение международных морских путей, повышают волатильность рынка и ослабляют коллективные усилия в рамках декларации о сотрудничестве по поддержке стабильности рынка в интересах производителей, потребителей и глобальной экономики.
В связи с этим восемь стран - участниц ОПЕК+ высоко оценили инициативу стран декларации о сотрудничестве по обеспечению непрерывности поставок, особенно за счет использования альтернативных экспортных маршрутов, что способствовало снижению волатильности рынка.
Страны продолжат проводить ежемесячные встречи для анализа рыночных условий, соответствия и компенсации. Следующая встреча состоится 3 мая 2026 года.
Как сообщалось ранее, эскалация конфликта на Ближнем Востоке в 2026 году привела к резким колебаниям на мировом нефтяном рынке. На фоне военных действий и угроз для энергетической инфраструктуры в регионе цены на нефть значительно выросли.
Особую обеспокоенность у участников рынка вызывает ситуация вокруг Ормузского пролива - ключевой артерии мировой торговли энергоресурсами, через которую проходит около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Любые ограничения судоходства в этом районе способны вызвать масштабные перебои в поставках и усилить ценовую волатильность на глобальном рынке.
03.04.2026, 15:01
В Казахстане в геологоразведку привлекли около 280 млрд тенге частных инвестиций
Астана. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в геологоразведку привлекли около 280 млрд тенге частных инвестиций за три года, сообщает пресс-служба правительства.
Важным шагом стал запуск Единого портала недропользования, который обеспечивает прозрачный доступ к услугам. На основе передовой мировой практики "первый пришел - первый получил" значительно упрощены процессы предоставления права недропользования. Это позволило за три последних года привлечь в геологоразведку около 280 млрд тенге частных инвестиций", - говорится в сообщении.
Кроме того, подчеркивается, что внедрены международные стандарты отчетности по запасам.
Для дальнейшего устойчивого подхода к геологическим исследованиям осуществляется переход к формированию геофизических карт масштабом 1 к 50 000. Формируется современная и технологичная модель развития геологической отрасли. В числе долгосрочных приоритетов - вовлечение в экономический оборот техногенных минеральных образований, системная работа по инвентаризации месторождений подземных вод, а также подготовка специалистов новой формации - геологов, инженеров и аналитиков, способных работать в условиях цифровой трансформации отрасли. В Астане создается геологический кластер, включающий в себя аналитическую лабораторию, кернохранилище и фондохранилище геологической информации. Центр объединит кадровые и технические ресурсы и будет способствовать ускорению профильных исследований", - заявили в пресс-службе.
В правительства отметили, что Казахстан обладает значительным минерально-сырьевым потенциалом и рассматривается инвесторами как один из приоритетных регионов для разведки, добычи и переработки полезных ископаемых.
В стране насчитывается порядка 10 тыс. месторождений, общий объем запасов по ключевым видам сырья составляет свыше 2,3 тыс. тонн золота, 4,3 млрд тонн нефти, 3,8 трлн кубометров газа, 33,5 млрд тонн угля и 26,7 млрд тонн железа. Существенную часть ресурсной базы формируют редкоземельные металлы, в том числе открытое в 2025 году месторождение Куйрыктыколь с запасами порядка 800 тыс. тонн церия, неодима, иттрия и других элементов", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что "КазМунайГаз" и British Petroleum решили возобновить сотрудничество в геологоразведке.
