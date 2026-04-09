Пенсионный возраст женщин сравняют с мужским к 2031 году - Минтруда

Ранее принятое решение о приостановке повышения пенсионного возраста остается в силе до 2028 года, однако в дальнейшем процесс будет возобновлен

Астана. 8 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана сохраняет курс на поэтапное повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, несмотря на действующую паузу в реформе. Об этом в кулуарах мажилиса сообщила вице-министр труда и соцзащиты Виктория Шегай.





По словам вице-министра труда, ранее принятое решение о приостановке повышения пенсионного возраста остается в силе до 2028 года, однако в дальнейшем процесс будет возобновлен и продолжится в рамках действующего законодательства. В итоге к 2031 году возраст выхода на пенсию для женщин планируется сравнять с мужским - 63 года.





Шегай подчеркнула, что эта мера напрямую связана с особенностями накопительной пенсионной системы Казахстана. Размер будущих выплат зависит от продолжительности трудового стажа и объема пенсионных отчислений. Соответственно, более ранний выход на пенсию сокращает период участия в системе и приводит к меньшим выплатам. Повышение возраста, как считают в министерстве, должно обеспечить женщинам более высокий уровень пенсионного обеспечения и приблизить его к мужскому.





Отметим, что действующий возраст выхода на пенсию для женщин составляет 61 год и сохраняется на этом уровне в рамках введенного моратория.





Решение о "заморозке" было принято в конце 2022 года. Пенсионный возраст для женщин зафиксировали на уровне 61 года на период с 2023 по 2028 год. Это стало реакцией властей на общественную критику прежней реформы, предусматривавшей более раннее и непрерывное повышение возраста.





Изначально повышение началось еще в 2018 году - возраст ежегодно увеличивали на шесть месяцев. Предполагалось, что уже к 2027 году он сравняется с мужским (63 года), однако затем сроки пересмотрели и сдвинули.