30.03.2026, 09:11 68536
Освобожден от должности командующий войсками регионального командования "Запад"
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Распоряжением главы государства Артыков Бауыржан Шубаевич освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Запад", сообщила пресс-служба Акорды.
Артыков Бауыржан Шубаевич родился 4 августа 1973 года в селе Самсоновка Южно-Казахстанской области.
Служил на разных должностях от командира взвода до первого заместителя командующего Воздушно-десантными войсками - начальника штаба.
С февраля 2023 по февраль 2024 года был начальником департамента организационно-мобилизационной работы Генерального штаба Вооруженных сил Республики Казахстан.
5 февраля 2024 года распоряжением главы государства назначен командующим войсками Регионального командования "Запад".
Ранее сообщалось о назначении заместителя министра обороны Республики Казахстан.
30.03.2026, 17:40 34091
Токаев обозначил приоритеты стратегии национальной безопасности на ближайшие пять лет
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На заседании Совета безопасности Республики Казахстан президент Касым-Жомарт Токаев подвел итоги реализации стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2021-2025 годы, сообщает Акорда.
Правительством был представлен отчет по достижению основных показателей. Информацию по ключевым направлениям также представили руководители ряда профильных государственных органов.
Глава государства обратил внимание на необходимость дальнейшей проработки вопросов общественной, экономической, экологической, водной и продовольственной безопасности с учетом геополитической ситуации.
Кроме того, в ходе заседания был рассмотрен проект стратегии национальной безопасности Республики Казахстан на 2026-2030 годы.
Данная стратегия призвана стать одной из важнейших составляющих системы государственного планирования, определяя основные подходы к противодействию ключевым вызовам, прогнозируемым на предстоящий пятилетний период.
Министр национальной экономики Серик Жумангарин рассказал о приоритетах, целевых индикаторах и механизмах управления стратегическими рисками на среднесрочный период.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что принятие новой Конституции знаменует собой новый этап становления государственности, обеспечивая надежную защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности Казахстана.
Стратегия в свою очередь призвана обеспечивать защиту конституционных принципов, создавая условия для стабильного и поступательного развития страны.
Глава государства акцентировал внимание на необходимости качественной реализации поставленных задач по защите национальных интересов; обеспечению обороноспособности; повышению уровня защищенности граждан, окружающей среды, информационного пространства; усилению мер кибербезопасности; снижению рисков в социально-экономической сфере.
Касым-Жомарт Токаев также поручил ускорить разработку программы, направленной на создание благоприятных условий для привлечения в страну квалифицированных иностранных специалистов в востребованные сектора экономики, технологий и образования.
30.03.2026, 12:11 55691
Ругали Наурыз: в Генпрокуратуре предупредили об ответственности за псевдорелигиозную пропаганду
Высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни, влекут серьезную уголовную ответственность
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура РК предупредила казахстанцев о недопустимости распространения недостоверной информации на онлайн-платформах и иных публичных информационных площадках и разжигания розни в обществе.
Зафиксированы случаи, когда отдельные лица публично распространяли негативные высказывания о национальных традициях, обычаях и праздновании Наурыз, имеющего многовековую историю не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Все это они сопровождали своими искаженными измышлениями о несовместимости традиций и обычаев с их псевдорелигиозными догматами. Подобные заявления не только противоречат положениям Конституции, согласно которым Республика Казахстан является светским государством, но и способны причинить вред общественному, межрелигиозному и национальному согласию в стране, дискредитируют национальные традиции и обычаи", - заявили в Генпрокуратуре.
В ведомстве отдельно отметили ответственность журналистов, блогеров и владельцев информационных площадок, предоставляющих публичную трибуну подобным псевдорелигиозным деятелям.
Предоставляя им возможность распространять недостоверные и провокационные заявления, такие лица фактически способствуют их распространению и усилению негативного влияния на общественное сознание, пропагандируют половое превосходство, унижают честь и достоинство женщин. Призываем представителей масс-медиа соблюдать принципы профессиональной этики, объективности и не допускать использования своих платформ для пропаганды идей, способных нарушить общественное согласие", - подчеркивает надзорный орган.
В ведомстве напомнили, что распространение заведомо недостоверной информации влечет ответственность по статье 274 Уголовного кодекса РК (штраф до 3000 МРП либо ограничение/лишение свободы до 3 лет. - Прим. ред).
Кроме того, публичные высказывания, направленные на разжигание национальной, религиозной или иной социальной розни, подпадают под действие статьи 174 Уголовного кодекса Республики Казахстан и влекут серьезную уголовную ответственность - от двух до семи лет, а в отдельных случаях от 12 до 20 лет лишения свободы.
Также подобные действия могут квалифицироваться как нарушение законодательства о религиозной деятельности и религиозных объединениях, за что предусмотрена административная ответственность по статье 490 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.
Генеральная прокуратура призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации, уважительно относиться к культурным и национальным ценностям народа Казахстана, не допускать высказываний, способных спровоцировать рознь и конфликт в обществе. В случаях выявления подобных фактов органы правопорядка принимают строгие меры к правонарушителям в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - обратились к казахстанцам в Генпрокуратуре.
Ранее в Алматы мужчину оштрафовали за незаконные высказывания. На распространенном в соцсетях видео он позиционировал себя как представитель религиозного течения и заявлял, что передаст одну из жен своему ученику.
30.03.2026, 11:32 58646
В генконсульстве РК в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию в вахтовом поселке Усть-Луга
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральное консульство Казахстана в Санкт-Петербурге прокомментировало ситуацию в вахтовом поселке Усть-Луга, где 26 марта произошел инцидент бытового характера, в том числе с участием граждан Казахстана.
Сообщается, что 28 марта состоялись встречи сотрудников генерального консульства Казахстана в Санкт-Петербурге с работающими в вахтовом поселке гражданами РК.
Изначально в беспорядках участвовало несколько сотен человек. Сразу же после инцидента было задержано более 30 человек (граждане ряда стран). После проведения первичных следственных действий было отпущено большинство задержанных. Судебные решения об административном нарушении с арестом на 10 суток были вынесены в отношении ряда лиц, в том числе граждан Казахстана. Еще трое граждан РК остаются под следствием. Пострадавших или требующих лечения граждан Казахстана не имеется. Всем гражданам Казахстана оказывается необходимая консульско-правовая помощь", - проинформировали в генконсульстве.
Также, по данным консульства, "проведена встреча непосредственно в вахтовом поселке, на которой присутствовали представители работников предприятия, правоохранительных органов РФ, компании работодателя и охранного агентства. В конструктивном ключе обсуждена произошедшая ситуация и шаги по недопущению повторения подобных инцидентов в будущем".
В настоящее время ситуация в вахтовом поселке спокойная. Следственные мероприятия в отношении обеих сторон инцидента продолжаются, по итогам будет дана правовая оценка действиям всех участников конфликта", - уточнили в генконсульстве.
30.03.2026, 09:45 65541
Сколько человек призовут в армию в Казахстане в 2026 году
Астана. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Введено в действие постановление правительства Республики Казахстан от 20 марта 2026 года № 187 "О реализации указа президента Республики Казахстан от 14 марта 2026 года № 1202 "Об увольнении в запас военнослужащих срочной воинской службы, выслуживших установленный срок воинской службы, и очередном призыве граждан Республики Казахстан на срочную воинскую службу в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года".
Акимам областей, городов Астаны, Алматы и Шымкента в установленном законодательством порядке организовать:
1) работу призывных комиссий и обеспечить проведение призыва в марте - июне и сентябре - декабре 2026 года граждан мужского пола в количестве 43 231 человек в возрасте от восемнадцати до двадцати семи лет, не имеющих права на отсрочку или освобождение от призыва;
2) медицинское обеспечение призывных пунктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан", - говорится в документе.
Министерству внутренних дел Республики Казахстан поручено организовать усиленное дежурство в местах сбора и отправки в войска призывников, Министерству транспорта - обеспечить их перевозку.
Напомним, в марте президент подписал указ об очередном призыве казахстанцев на воинскую службу.
27.03.2026, 19:31 251036
Египет исключен из списка не рекомендуемых для посещения стран - МИД РК
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве иностранных дел Республики Казахстан сообщили об исключении Арабской Республики Египет из списка стран, поездки в которые не рекомендуются, передает корреспондент агентства.
Данное решение принято с учетом текущей обстановки, а также условий функционирования гражданской инфраструктуры, включая международные аэропорты и туристические зоны в этой стране. Вместе с тем в связи с сохраняющейся напряженной обстановкой на Ближнем Востоке, а также периодическим закрытием воздушного пространства рядом государств региона по-прежнему действуют рекомендации МИД Казахстана о воздержании от любого вида поездок до полной нормализации ситуации в следующие страны: Бахрейн, Израиль, Йемен, Иордания, Ирак, Иран, Катар, Королевство Саудовская Аравия, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Сирия", - говорится в сообщении.
Граждан Республики Казахстан, находящихся в регионе, вновь призвали соблюдать повышенные меры личной безопасности, воздерживаться от посещения потенциально опасных районов, строго следовать указаниям местных властей, в том числе незамедлительно направляться в убежища (укрытия) при возникновении ракетной угрозы, а также поддерживать постоянную связь с загранучреждениями РК, туроператорами и авиаперевозчиками.
27.03.2026, 17:59 256181
Депутат мажилиса Айгуль Куспан возглавила комиссию ПА ОДКБ по политическим вопросам и международному сотрудничеству
В мажилисе Куспан возглавляет профильный комитет по международным делам, обороне и безопасности
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса парламента Республики Казахстан Айгуль Куспан единогласно избрана на пост председателя постоянной комиссии парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) по политическим вопросам и международному сотрудничеству, сообщает Telegram-канал ПА ОДКБ.
Соответствующее решение было принято в ходе очередного заседания ПА ОДКБ 27 марта. Кандидатура казахстанского парламентария была поддержана представителями всех государств - членов организации.
В мажилисе Айгуль Куспан возглавляет профильный комитет по международным делам, обороне и безопасности.
Отмечается, что постоянная комиссия ПА ОДКБ, которую теперь возглавит Айгуль Куспан, играет ключевую роль в координации внешнеполитической деятельности парламентов государств - членов организации. В компетенцию комиссии входят вопросы укрепления региональной и глобальной безопасности, развитие межпарламентского диалога с другими международными организациями, а также выработка солидарных подходов к актуальным геополитическим вызовам.
27.03.2026, 16:40 271311
МИД: Казахстанские дипломаты провели ряд встреч
Рим. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Делегация Казахстана во главе с первым заместителем министра иностранных дел РК Ержаном Ашикбаевым провела ряд встреч в Риме и Ватикане, где обсуждались вопросы международного сотрудничества в сфере водной безопасности, сельского хозяйства и межрелигиозного диалога, сообщает МИД РК.
Казахстанская делегация приняла участие в 43-й встрече механизма "ООН - водные ресурсы", прошедшей в штаб-квартире Международного фонда сельскохозяйственного развития (IFAD) в Риме. В ходе мероприятия была представлена инициатива по созданию Международной водной организации под эгидой ООН, предложенная президентом Казахстана, а также планы по проведению регионального экологического саммита в Астане.
В рамках визита Ашикбаев также встретился с заместителем министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли. Стороны обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках платформы С5+1 и межправительственной рабочей группы по промышленному и экономическому сотрудничеству.
Кроме того, состоялись переговоры с руководством Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) и Международного фонда сельскохозяйственного развития. Обсуждены вопросы модернизации сельского хозяйства, обеспечения продовольственной безопасности и рационального использования водных ресурсов.
Также в Ватикане прошла встреча с префектом Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола кардиналом Джорджем Кувакадом. Стороны подтвердили заинтересованность в развитии межрелигиозного сотрудничества и взаимодействии в рамках Съезда лидеров мировых и традиционных религий, очередное заседание секретариата которого пройдет в октябре 2026 года в Астане.
По случаю Наурыза посольство Казахстана в Швейцарской Конфедерации совместно с казахско-швейцарской ассоциацией "Бірлік" организовало праздничное мероприятие, объединившее представителей казахской диаспоры и соотечественников, проживающих в различных кантонах Швейцарии. Посол Кайрат Саржанов отметил значение Наурыза как символа обновления, единства и созидания, отражающего ценности согласия, преемственности и устойчивого развития общества. Было также подчеркнуто, что за рубежом сохранение культурной идентичности, уважение к национальным традициям и родному языку продолжают оставаться объединяющим фактором для соотечественников.
Между тем в Измире состоялся международный весенний фестиваль Bahar, приуроченный к празднованию тюркского нового года Наурыз. Мероприятие было организовано мэрией города Измира совместно с генеральным консульством Республики Казахстан. В фестивале приняли участие студенты и жители Измира из Казахстана, Азербайджана, Кыргызстана и Узбекистана. Фестиваль стал значимой площадкой для продвижения культурно-гуманитарного сотрудничества и укрепления связей между представителями тюркских народов.
В Ханое состоялся культурный фестиваль, посвященный празднику весеннего обновления Наурыз. Мероприятие было организовано посольством Республики Казахстан и посольством Азербайджанской Республики совместно с Ханойским колледжем торговли и туризма. Фестиваль в Ханое стал площадкой для демонстрации богатого культурного наследия Казахстана и Азербайджана. В рамках мероприятия были представлены национальные музыкальные и танцевальные выступления, традиционные блюда, а также национальные игры и интерактивные культурные программы.
На набережной реки Ханган при организации International World in Korea и Ассоциации студентов Центральной Азии отметили праздник Наурыз. В мероприятии приняли участие граждане Казахстана и стран Центральной Азии, активисты, соотечественники и студенты, а также представители корейской культуры и общественных кругов.
Также празднование весеннего праздника Наурыз, символа обновления, единства и процветания, состоялось в Лондоне на площадке Европейского банка реконструкции и развития. Казахстан представил масштабную культурно-информационную программу, вызвавшую живой интерес со стороны международного делового сообщества и сотрудников банка.
Помимо этого, в Вене при поддержке посольства Казахстана в Австрии состоялось торжественное празднование Наурыза - праздника весны, обновления и согласия. Праздничное мероприятие объединило соотечественников и казахскую диаспору, представителей дипломатического корпуса, а также международных организаций, интересующихся богатым наследием казахской культуры празднования Наурыза.
На западном побережье Норвегии, в городах Ставангер и Берген, состоялись праздничные мероприятия, посвященные празднику Наурыз. В рамках программы гостям были представлены элементы казахской культуры и традиций, национальная кухня, включая традиционное блюдо наурыз коже, а также информация о Казахстане, его истории и значении праздника Наурыз. Мероприятия вызвали интерес как у представителей казахской диаспоры, так и среди местных жителей.
Посольство Республики Казахстан в Хорватии совместно с почетными консульствами организовало ознакомительно-познавательные фотовыставки "Что вы знаете о стране Великой степи?" в крупнейших туристических городах страны - Сплит, Дубровник и Опатия. В рамках мероприятий, приуроченных к празднованию Наурыз, на главных улицах и в общественных пространствах городов были размещены тематические демонстрационные плакаты с информацией о Казахстане. Инициатива направлена на укрепление культурных и гуманитарных связей между нашими странами, а также развитие двустороннего сотрудничества.
Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Чешской Республики Петр Мацинка принял посла Казахстана Кайрата Абдрахманова, обсудив двусторонние отношения, подготовку предстоящих визитов, региональную и международную повестку, а также политические реформы в Казахстане, включая новую Конституцию. Стороны отметили стабильность в стране, позитивную динамику торгово-экономического сотрудничества, потенциал для совместных проектов и взаимодействие в международных организациях, подтвердив готовность поддерживать активный политический диалог на высшем уровне.
Заместитель министра иностранных дел РК Алибек Куантыров принял участие в бизнес-форуме "Kazakhstan-India Pharma Business Meeting", посвященном развитию казахстанско-индийского сотрудничества в фармацевтической отрасли. Форум собрал ведущие фармацевтические компании обеих стран, обсудили инвестиционные проекты, включая строительство завода MSN Group в Алматинской области, а также возможности локализации производства лекарств и медицинского оборудования в Казахстане. Участники подчеркнули важность укрепления экономических и образовательных связей, включая обучение индийских студентов в медицинских вузах страны.
27.03.2026, 13:00 241396
Прошло время "мажориков": депутат заявил о необходимости масштабной чистки в структурах МВД
Астана. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутат мажилиса Бакытжан Базарбек в кулуарах правительства прокомментировал смертельную аварию на проспекте Аль-Фараби в Алматы и заявил о необходимости масштабной чистки в структурах Министерства внутренних дел, передает корреспондент агентства.
Я сам лично живу в Алматы, на улице Аль-Фараби. Я сам вижу постоянно, каждый день "летают" на спорткарах, на элитном автомобиле. Мы не видим, что их штрафуют, кого-то увольняют, кого-то привлекают к ответственности. Поэтому нужна масштабная чистка органов внутренних дел", - считает депутат.
По словам мажилисмена, зачистки в органах внутренних дел нужно проводить по всей стране.
Такие мажорики - дети высокопоставленных чиновников, высокопоставленных должностных лиц, дети крупных бизнесменов, которых крышуют должностные лица в департаментах внутренних дел, это не только в Алматы, но и в других регионах, это в каждом регионе (...) Прошло время вот этих вот мажориков 90-х годов. Поэтому, я думаю, в принципе, мы - депутатский корпус - готовы сейчас же обратиться к президенту по данному вопросу о том, чтобы жестко поставили вопрос перед министром внутренних дел касательно наведения порядка в системе дорожного движения", - добавил Бакытжан Базарбек.
Напомним, 21 марта на проспекте Аль-Фараби произошло страшное ДТП, в результате которого погибли три человека.
Водитель автомобиля ZEEKR, двигаясь по проспекту, выехал на встречную полосу и столкнулся с Mercedes. В результате ДТП водитель и двое пассажиров второго автомобиля погибли на месте. Подозреваемый получил травмы и находится под конвоем в медучреждении. После стабилизации его поместят в ИВС.
В полиции отметили, что все участники происшествия установлены, по фактам нарушений возбуждены административные производства, материалы направлены в суд. Автомобили помещены на штрафстоянку, изучаются записи камер видеонаблюдения. Расследование находится на особом контроле.
После случившегося в городе усилили контроль на дорогах, полиция начала проводить точечные рейды против опасного вождения и ночных гонок. Только за последние три дня выявлено более 5 тысяч нарушений ПДД, десятки водителей задержаны за управление автомобилем в состоянии опьянения.
Позже в Алматы ряд руководителей полиции сняты с должностей после смертельного ДТП.
