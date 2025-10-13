12.10.2025, 11:34 98651
В Астане неосвоенный земельный участок вернули в госсобственность
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане неосвоенный земельный участок площадью 8,9377 гектара, предоставленный для строительства торгового центра, вернули в госсобственность, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
В ходе которой установлено, что участок длительное время не использовался по целевому назначению. По результатам проверки землепользователю было выдано предписание об устранении нарушений земельного законодательства в течение одного года (...) В настоящее время земельный участок возвращен в государственную собственность", - говорится в сообщении.
Ранее государству вернули принадлежавшие высокопоставленным чиновникам земли на 1,6 млрд тенге.
13.10.2025, 15:11 1041
Полицейский без сознания рядом с бездыханным телом женщины в Караганде - глава МВД назвал случай позорным
МВД рассматривает различные версии случившегося
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел рассматривает различные версии происшествия, когда в одном из опорных пунктов полиции Караганды были обнаружены тело женщины и сотрудник полиции в бессознательном состоянии. Об этом сообщил глава ведомства Ержан Саденов.
На брифинге в мажилисе главу МВД попросили прокомментировать случай обнаружения в опорном пункте полиции сотрудника полиции в тяжелом состоянии рядом с голым телом женщины. Журналисты поинтересовались, рассматривает ли полиция версию, что они были под наркотическим опьянением.
Этот случай является нехорошим, позорным, когда тень сомнения ложится на полицейского", - сказал Саденов.
Он отметил, что по данному факты возбуждено уголовное дело, рассматриваются различные версии случившегося.
Дело находится на моем контроле. Тем более, что произошла смерить лица и там присутствовал полицейские - это не хорошо. Проводится следствие, итоги которого мы обязательно обнародуем", - сказал глава МВД.
При этом на вопрос о рассмотрении версии наркотического опьянения погибшей и полицейского Саденов ответил уклончиво.
Версий много", - ответил он.
Ранее в ходе правительственного часа в мажилисе к министру обратился депутат Бакытжан Базарбек с просьбой прокомментировать, почему многие полицейские сами совершают правонарушения и становятся фигурантами уголовных дел. В пример он привел несколько резонансных случаев, в которых полицейские совершили грубые правонарушения.
Вот сейчас мы институту участковых инспекторов полиции уделяем особое внимание. Мы освобождали от лишней бюрократической нагрузки, чтобы повысить доверие населения. Но в регионах есть обратный эффект. Например, в Актобе участковый требовал миллион тенге. В Северо-Казахстанской области участковый осужден за мошенничество. В Жетысуской области участковый украл вещественные доказательства на 24 миллиона. В Шымкенте вообще участковый за деньги "крышевал" салон боди-массажа. В ЗКО избивал участковый. В чем причина, и что делает министерство, чтобы не допустить подобных ситуаций?", - обратился к Саденову депутат.
По словам министра, данные случаи произошли в разные годы. Причину он видит в том, что раньше сотрудники полиции в Казахстане проходили обучение и подготовку к работе в органах внутренних дел в течение четырех лет, а сейчас полицейских набирают после двухмесячных курсов.
В 2018 году у нас имелось 4 академии, сейчас 5 академий, 1 институт, 2 учебных центра. Они готовили курсантов, то есть кадровые офицеры. 4 года изучали полицейское право", - рассказал Саденов.
Из обученных сотрудников ежегодно в органы отбирали около 6 тыс. человек. Сейчас число выпускников составляет около 200 человек.
Остальных набирают из институтов, соответственно, там месяц-два переподготовки (…) За два месяца гражданского человека сделать полицейским это, наверное, невозможно. На сегодняшний день мы об этом доложили президенту. Где-то с 2028 года в Казахстане полноценно будет выпускаться более 1000 курсантов. То есть академии полноценно будут выпускать 1000 кадровых офицеров разных направлений, в том числе и участковых, следователей и т.д", - пояснил министр.
Что касается полицейских, совершивших преступления, министр сообщил, что их "жестко наказывают", а также проводят показательные суды.
Полиция и преступность вообще несовместимые вещи", - резюмировал глава ведомства, подчеркнув, что весь командный состав занимается тем, чтобы не допускать подобные ситуации.
Напомним, о скандальном случае стало известно в начале октября. В опорном пункте полиции было обнаружено тело женщины. Рядом находился сотрудник полиции без сознания. Возбуждено уголовное дело. Создана специальная следственно-оперативная группа, подключен департамент собственной безопасности, параллельно ведется служебное расследование.
13.10.2025, 13:40 6956
Здоровье зубов и десен связано со всем организмом - врач высказалась о запрете использовать пенсионные излишки на стоматологию Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Врач стоматолог-терапевт Карлыгаш Дуйсен прокомментировала журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечение зубов, передает корреспондент агентства.
Честно говоря, отмена возможности использовать пенсионные накопления на стоматологию - это обидно. Для многих людей это был единственный шанс нормально пролечить зубы, ведь стоматология - одна из самых дорогих сфер медицины. Мы знаем, что здоровье зубов и десен связано со всем организмом: если есть воспаление во рту, страдает и сердце, и пищеварение, и общее состояние. Так что лечение зубов - это не просто про улыбку, а про здоровье в целом", - заявила стоматолог-терапевт.
По ее словам, "особенно жалко пожилых людей".
Им и так тяжело решиться пойти к стоматологу, а если еще и такой возможности не будет, большинство просто будет тянуть до последнего. Хочется, чтобы государство все-таки подумало о людях и предложило какую-то альтернативу - например, субсидии или льготные программы на лечение зубов. Это ведь не про роскошь, а про необходимость", - добавила Карлыгаш Дуйсен.
Подробнее с мнением эксперта можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
13.10.2025, 09:40 21256
Вступили в силу новые правила въезда в Шенгенскую зону
Фото: Depositphotos
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Для граждан стран, не входящих в Европейский союз, с 12 октября 2025 года начали действовать новые правила пересечения внешних границ 29 европейских стран, независимо от наличия или отсутствия безвизового режима с ЕС, сообщает DW.
Страны Шенгенской зоны ввели электронную систему въезда и выезда EES (Entry Exit System). Они будут собирать и проверять биометрические данные граждан третьих стран при въезде и выезде - в международных аэропортах, на железнодорожных вокзалах, автомобильных погранпунктах и в морских портах.
Отмечается, что вступившие в силу новые правила предназначены для отслеживания лиц, просрочивших визы, и направлены на борьбу с мошенничеством при использовании персональных данных и сдерживание нелегальной миграции.
Кого коснутся новые правила въезда в страны Шенгена
EES будет фиксировать в электронном виде данные граждан третьих стран, прибывающих с коротким визитом в страны Шенгена. Имеется в виду пребывание до 90 дней в течение 180-дневного периода. Граждан третьих стран, обладающих видом на жительство в странах Шенгенской зоны, это правило не коснется.
Для резидентов и граждан стран ЕС, а также обладателей долгосрочных шенгенских виз будут созданы отдельные очереди, в которых необходимо будет предъявить визу либо вид на жительство и паспорт.
Как изменится процедура въезда в Шенгенскую зону
При первом контакте с новой системой необходимо будет сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. Таким образом будет создана цифровая запись, куда также вносятся и паспортные данные. При последующих пересечениях границы Шенгенской зоны биометрические данные будут сверяться с этой записью. Детям до 12 лет отпечатки пальцев сдавать не нужно.
Регистрироваться надо будет либо на специальных терминалах EES, либо в автоматах на границе, которые будут считывать паспортные данные и собирать биометрические данные пассажиров. Автоматами смогут пользоваться только владельцы биометрических паспортов.
По данным издания, не все пограничные контрольно-пропускные пункты сразу же перейдут на новую систему. Введение EES будет постепенным: только к 10 апреля 2026 года она должна быть полностью внедрена на всех пунктах пропуска, а штампы в паспортах будут заменены электронными записями в базе данных.
Пока же власти европейских стран смогут сами решать, на каких пограничных переходах и когда начать использовать эту систему - переходный период должен дать пограничникам, транспортникам и путешественникам возможность адаптироваться к новым процедурам.
Как пишет The Independent, только Чехия, Эстония и Люксембург полностью внедряет EES 12 октября. Германия начинает с аэропорта Дюссельдорфа, где вначале только небольшая часть пассажиров должна будет пройти через новую систему. Затем последуют Франкфурт-на-Майне и Мюнхен.
Ожидается, что в течение первых шести месяцев обычная аналоговая процедура проверки и проставления штампов в паспортах будет продолжаться в привычном режиме, но параллельно у пассажиров могут запросить и биометрические данные. Фактически пограничники смогут ставить штампы в паспортах, пока система не начнет действовать в полном объеме.
В конце 2026 года EES будет дополнена Европейской системой информации и авторизации путешествий (ETIAS). Эта система потребует от путешественников из стран с "безвизом" получения разрешения на въезд в Шенгенскую зону.
13.10.2025, 09:35 26171
Добросовестные граждане лишены возможности использовать собственные средства - эксперт о запрете лечить зубы на пенсионные излишки Эксклюзив КТ
Фото: depositphotos.com
Астана. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Начальник юридического отдела группы компаний "ЩИТ" Петр Кодаш прокомментировал журналисту Kazakhstan Today запрет на использование излишков пенсионных накоплений на лечения зубов, передает корреспондент агентства.
По его мнению, приостановление финансирования стоматологических услуг носит коллективно ограничительный характер.
Из-за выявленных случаев мошенничества и подделки документов, в том числе медицинских, добросовестные граждане лишены возможности воспользоваться собственными средствами для восстановления здоровья. Такая мера может рассматриваться как несоразмерное вмешательство в реализацию имущественных прав граждан, особенно если отсутствует четкий срок ее действия и механизм обжалования решений об отказе. Таким образом, с юридической стороны решение о приостановке является законным, но его социальная справедливость сомнительна. Государство реализовало защитную функцию, но при этом нарушило баланс между публичными интересами и правом граждан на распоряжение своей собственностью и доступ к медицинской помощи", - утверждает специалист.
Он отметил, что в долгосрочной перспективе корректнее было бы не запрещать направление средств на стоматологию полностью, а установить прозрачный, контролируемый и адресный механизм, при котором пенсионные накопления действительно служили бы укреплению здоровья граждан, а не становились объектом злоупотреблений.
Подробнее с мнением эксперта можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, в Атырауской области проводятся масштабные следственно-оперативные мероприятия по делу об выведении более 200 млрд пенсионных накоплений. Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в Атырау, Астане, Алматы, Шымкенте, Актау и других регионах страны. На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. У них отсутствовали помещения, оборудование и квалифицированные сотрудники. Руководители и учредители стоматологических клиник даже не имели медицинского образования.
Ранее о преступных схемах по выведению средств из ЕНПФ на якобы стоматологические услуги доложил президенту РК глава АФМ Жанат Элиманов.
11 сентября, после заявлений о крупных аферах по незаконному выводу средств из ЕНПФ, в "Отбасы банке" (уполномоченный оператор по использованию ЕПВ) сообщили о решении правительства с 15 сентября 2025 года по 15 апреля 2026 года на платформе enpf-otbasy.kz приостановить прием заявок на лечение зубов. При этом отмечалось, что заявки, поданные до этой даты, будут отработаны в штатном режиме.
Позже стало известно, что Министерство здравоохранения РК намерено внести изменения в приказ об использовании единовременных пенсионных выплат.
Несколько дней назад на пресс-конференции в правительстве министр здравоохранения Акмарал Альназарова сообщила, что запрет на использование излишков пенсионных накоплений коснется только лечения зубов, но не распространится на другие медицинские услуги.
По словам Альназаровой, казахстанцы могут использовать пенсионные накопления для лечения по семи направлениям, включая орфанные заболевания, офтальмологические и реконструктивные операции.
На сегодня принято решение исключить только стоматологические услуги. Министр пояснила, что меры были приняты на фоне нескольких уголовных дел по нелегальному выведению средств из ЕНПФ.
12.10.2025, 18:42 73971
Пилоты обратились к руководству авиакомпании Qazaq Air
Минтранспорта потребовало от компании рассмотреть обращение
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Группа пилотов авиакомпании Qazaq Air обратилась к руководству компании, сообщает пресс-служба Министерства транспорта.
Министерство транспорта требует от авиакомпании рассмотреть данное обращение в соответствии с действующим законодательством страны", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что среди основных требований, изложенных в обращении: пересмотр подходов к оплате ночных рейсов; повышение оклада командиров воздушных судов, повышение оклада вторых пилотов, увеличение оплаты налета для всех пилотов.
Ранее сообщалось, что в Казахстане создадут комиссию для расследования инцидента с шасси самолета Qazaq Air.
12.10.2025, 12:30 93941
В Казахстане блокируют неверифицированные смартфоны
Фото: Depositphotos
Астана. 12 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане отключат от сети неверифицированные смартфоны, сообщает пресс-служба Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития.
На данный момент заблокировано 127 682 IMEI-кода", - уточнили в пресс-службе.
По данным ведомства, сейчас в сером списке - 886 003 уникальных IMEI-кода.
Данное количество не эквивалентно количеству устройств, поскольку одно устройство может содержать от 2 до 4 IMEI. В указанную цифру также входят IMEI, ожидающие подтверждения второго IMEI в связке с уже зарегистрированными устройствами, для которых владельцам требуется подать упрощенную заявку на верификацию. После подтверждения такие IMEI переводятся в белый список. В черном списке - 127 682 IMEI-кода. Для разблокирования таких IMEI требуется верификация с предоставлением подтверждающих документов в соответствии с установленной процедурой", - проинформировали в пресс-службе.
Как отметили в министерстве, изначально казахстанцам давали время на верификацию до мая этого года.
С 26 июля 2025 года реализуется поэтапный перевод устройств из "серого" списка в "черный". Перед окончательным отключением каждое устройство проходит дополнительную проверку актуального статуса. Данная процедура необходима для исключения ошибок и обеспечения корректности верификации. По завершении переходного периода первые отключения устройств, оставшихся в сером списке и не прошедших верификацию, произведены 18 августа 2025 года", - заявили в Министерстве ИИ.
При этом отмечается, что устройство может быть выведено из черного списка путем успешного прохождения процесса верификации IMEI с подтверждением законности ввоза соответствующими документами.
В ведомстве подчеркнули, что проект верификации реализуется для повышения доли официального импорта мобильных устройств и увеличения налоговых поступлений за счет "обеления" рынка.
По текущим итогам, указанный эффект подтверждается ростом официальных продаж, что способствует увеличению налоговых поступлений. По сведениям, предоставленным официальными дистрибьюторами и представителями брендов в РОО "Национальная лига потребителей", сегмент официального импорта демонстрирует относительный прирост на уровне 20-40% по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года", - добавили в пресс-службе.
Напомним, еще в феврале сообщалось, что в РК вступают в силу внесенные изменения в правила регистрации абонентских устройств сотовой связи.
Владельцы официально ввезенных и зарегистрированных до вступления приказа в силу устройств не столкнутся с ограничениями - их телефоны продолжат работать в обычном режиме. Никаких дополнительных действий не требуется. Покупатели новых устройств после вступления изменений в силу могут проверять IMEI перед покупкой на сайте imei.rfs.gov.kz.
11.10.2025, 16:23 143031
Шестилетний мальчик внезапно скончался в больнице в Жамбылской области
Семья требует справедливого расследования и наказания виновных
Тараз. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Кулан Жамбылской области скончался 6-летний мальчик, которому с конца сентября становилось все хуже, сообщает Sputnik Казахстан.
По словам тети мальчика, он болел с 29 сентября, врачи не сразу приняли ребенка. Бабушка пыталась попасть на прием, но без талона ее сначала не пустили. Позже ребенку назначили лечение, однако состояние ухудшалось.
7 октября мальчика госпитализировали, но, по словам родственников, несмотря на жалобы на сильные боли, ему давали только один препарат, после которого ребенка рвало. Ночью, когда мальчику стало хуже, медперсонал долго не подходил. Потом сделали систему и ушли. Утром ребенок скончался.
Семья требует справедливого расследования и наказания виновных. Ранее в той же больнице умерла и его мать. Она скончалась на 8-м месяце беременности два года назад.
Я не хочу, чтобы в нашем селе работали такие халатные врачи. Которые не могут вылечить ребенка с рвотой", - сказала тетя умершего мальчика.
Стоит отметить, что с каждым годом удовлетворенность граждан Казахстан системой здравоохранения снижается.
В частности, большое недовольство населения вызывает система страховой медицины, которая ограничивает доступ застрахованных казахстанцев к услугам бесплатной помощи. Госгарантии часто заменяют платными услугами. Обращаясь в государственные поликлиники, люди сталкиваются с очередями, необходимостью "выхаживать" направления и талоны к узким специалистам. Многие, не получая необходимых услуг, просто уходят в платную медицину.
По предварительным оценкам экспертов, "карманные" расходы казахстанцев на медицину составляют 30% от общих текущих расходов на здравоохранение, тогда как по рекомендациям ВОЗ этот показатель должен держаться в пределах 15-20%.
Не каждая казахстанская семья может позволить себе постоянно пользоваться всеми необходимыми платными медицинскими услугами, то есть ходить в клиники не в "пожарном" режиме, когда что-то заболело, а планово, для скрининга и профилактики заболеваний. Отсюда возникает серьезная проблема: из-за низкого уровня первичной профилактики (в государственных больницах или платных клиниках) 85% пациентов обращаются за ПМСП уже в остром состоянии болезни", - сообщают аналитики Finprom.
Казахстанский общественный деятель Александр Данилов обратил внимание, что в последнее время все изменения, происходящие в системе здравоохранения, негативны и население узнает о них через СМИ и блогеров. Инициативы Минздрава разрабатываются без учета влияния на широкие слои населения.
Как отметила зампредседателя мажилиса Дания Еспаева, Минздрав регулярно отчитывается на стабильный рост объема диагностических услуг, однако это не оказало никакого влияния на раннее выявление заболевания. В некоторых случаях эти услуги назначаются, даже несмотря на отсутствие необходимости.
В целом наметилась тенденция перехода всех медицинских организаций от принципа пациентоориентированности к принципу доходоориентированности", - отметила Дания Еспаева.
Ранее сообщалось, что в стране международному стандарту JCI (Joint Commission International) соответствуют лишь 9 медицинских организаций. Порядка 50% медицинской инфраструктуры изношены, половина действующих объектов эксплуатируется более 40 лет. Также остро стоит проблема дефицита врачей и среднего медицинского персонала.
Напомним, минувшей весной в Таразе с разницей в несколько дней два человека скончались после инъекций в процедурных кабинетах. В Павлодаре медики недооценили степень тяжести заболевания пациента, поздно перевели его в реанимацию, что ухудшило его состояние и привело к смерти. В Кызылорде мать ребенка, родившегося с тяжелой патологией, в течение семи лет не могла оформить инвалидность и не получала полагающиеся выплаты из-за халатности медработников поликлиники. В Караганде мужчина скончался после укола ЦЕФ-3, об аллергии на который он предупредил врачей. В Костанае трехлетний мальчик на 10 дней впал в кому после наркоза. В 2023 году громкий скандал разгорелся после заражения пациентов ВИЧ в ЦГКБ Алматы.
Также обратим внимание, что в стране регулярно возникают проблемы с обеспечением медикаментами пациентов с социально значимыми заболеваниями. Недавно о нехватке лекарств для больных эпилепсией сообщил депутат мажилиса.
10.10.2025, 16:20 215891
От миграционных ограничений в отношении казахстанских водителей фур отказались в России
Теперь казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания"
Москва. 10 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В России отказалась от миграционных ограничений в отношении казахстанских водителей, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки, заявил депутат мажилиса Болатбек Нажметдинулы.
Наше правительство по оперативным каналам связалось со своими коллегами в Российской Федерации, и вчера вечером было принято решение не применять новые миграционные ограничения к водителям, осуществляющим международные грузовые и пассажирские перевозки", - сообщил он на своей странице в Сети.
Он пояснил, что теперь:
• казахстанские перевозчики больше не попадают под действие нормы "90 дней пребывания";
• массовые депортации и штрафы остановлены;
• сохранены тысячи рабочих мест - в первую очередь у малых автопредприятий, где работают наши водители.
Ранее в России ввели новые правила въезда в страну, согласно которым для пересечения границы РФ иностранным гражданам потребуется QR-код. Позже на пограничном посту "Жайсан" в Мартукском районе на границе Казахстана и России образовались пробки из-за введения новых правил въезда в РФ для иностранцев.
