20.01.2026, 13:07 7921
Токаев назвал спасение Аральского моря актуальной задачей для всего человечества
Лидер Казахстана подчеркнул, что вода - стратегический ресурс для страны
Рассказать друзьям
Кызылорда. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая назвал спасение Аральского моря актуальной задачей для всего человечества, сообщает Акорда.
Невозможно не затронуть проблему Арала. Спасение Аральского моря по-прежнему остается крайне актуальной задачей для всего человечества. Я неоднократно поднимал этот вопрос и на международных площадках", - заявил глава государства.
Он подчеркнул, что благодаря многолетней работе нам удалось сохранить Северный Арал.
Сейчас предпринимаются меры по повышению Кокаральской дамбы. Проект начнется в конце этого года. Появится возможность значительно увеличить объем воды в Малом Арале. Однако это не только вопрос, зависящий от нас. Большинство крупных рек Казахстана берет начало в соседних государствах. В зависимости от водной политики стран, находящихся в верховьях реки, вода Сырдарьи каждый раз в разном объеме доходит до моря. Следовательно, решение многих проблем зависит от умелой дипломатии в водной сфере. В настоящее время старейшинами Центральной Азии со всеми ресурсами были заключены соглашения о совместном использовании. В конечном итоге для решения судьбы не только Арала, но и Каспия, Балхаша, Иртыша нам необходимо прийти к договоренностям с соседями и подписать соглашения", - сообщил он.
Лидер Казахстана подчеркнул, что вода - стратегический ресурс для страны.
Мы должны системно заниматься водной проблемой. В прошлом году в рамках Организации Объединенных Наций я предложил создать Международную водную организацию. В ходе реформирования Организации Объединенных Наций необходимо продвигать этот вопрос вперед. В апреле в Астане состоится Международный экологический саммит. На встрече мы обсудим проблему Арала с главами государств - членов Фонда спасения Арала", - добавил он.
Напомним, в декабре на полях саммита диалога "Центральная Азия - Япония" президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев предложил создать новую международную организацию для координации и объединения международных усилий по водной проблематике.
новости по теме
20.01.2026, 15:42 6126
Акимов и глав отделов ЖКХ привлекли к ответственности за множественные незаконные свалки в области Абай
В регионе выявлено около 200 незаконных свалок
Рассказать друзьям
Семей. 20 января. KAZAKHSTAN TODAY - В области Абай выявлено 191 место несанкционированного размещения отходов на территориях города Семея, а также Бескарагайского, Бородулихинского, Жанасемейского и Аягозского районов, сообщили в прокуратуре области.
В ведомстве сообщили, что по акту надзора прокуратуры все несанкционированные свалки ликвидированы.
К дисциплинарной и административной ответственности привлечены должностные лица, включая руководителей отделов жилищно-коммунального хозяйства, акимы сельских округов и сотрудники управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Абай.
Напомним, в Казахстане свыше 160 чиновников наказали за нарушения экологического законодательства.
Почти четыре тысячи несанкционированных свалок выявили в Казахстане в 2025 году.
15.01.2026, 17:09 31151
Неприятный запах от сточных систем: предприятие оштрафовали на 14 млн тенге за эконарушения в Алматинской области
Фото: depositphotos.com
Рассказать друзьям
Конаев. 15 января. KAZAKHSTAN TODAY - Предприятие "Алматы Су" оштрафовали на 14 млн тенге за экологические нарушения в Алматинской области, сообщает пресс-служба прокуратуре региона.
Одна из проблем, вызывающих обеспокоенность жителей Илийского района - устойчивый неприятных запах от городских сточных систем, ведущих к водоему "Сорбулак". Указанные сети находятся на балансе ГКП "Алматы Су". Проведенная совместно с экологами проверка выявила нарушения требований экологического законодательства (...) Из 48 отобранных проб в 21 случае зафиксировано превышение предельно допустимых концентраций метана, сероводорода и меркаптана. При этом свыше 400 жителей близлежащих сельских округов состоят на учете с различными заболеваниями органов дыхания (...) Департамент экологии привлек ГКП "Алматы Су" к административной ответственности с наложением штрафа в размере 14 млн тенге", - говорится в сообщении.
Кроме того, предприятию выдано предписание об устранении причин, приведших к экологическим нарушениям.
В настоящее время принимаются меры по устранению нарушений", - добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что отель сливал сточные воды в озеро Караколь. Генеральный менеджер отеля Rixos Water World Aktau Серик Исагалиев подтвердил факт слива сточных очищенных вод из отеля в озеро Караколь, где погибли сотни лебедей. Серик Исагалиев рассказал, что в Караколь сбрасываются очищенные сточные воды, так как у отеля имеется своя канализационно-очистительная система.
13.01.2026, 15:40 48876
В Алматы создаются зоны с низким уровнем выбросов и усиленным экологическим контролем
Рассказать друзьям
Алматы. 13 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы вводят зону с низким уровнем выбросов, где будут действовать строгие экологические требования для хозяйственных объектов и автотранспорта. Одновременно акимат реализует меры по обновлению парка общественного и частного транспорта, включая выкуп старых автомобилей и развитие электротранспорта.
В конце прошлого года маслихат Алматы утвердил правила охраны атмосферного воздуха. 8 января текущего года текст правил был официально опубликован. Часть положений документа вступает в силу через 60 дней после после дня его первого официального опубликования, за исключением ряда пунктов, которые вступят в силу только через год.
Правила предусматривают поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов. На территории зоны запрещены запуск пиротехники, использование твердого и жидкого топлива в газифицированных районах города. Все источники выбросов, включая коммунальную и строительную технику, должны быть оснащены системами очистки. Доступ автотранспорта в зону будет зависеть от экологического класса и подтверждаться техническим обследованием.
В рамках мер по охране воздуха акимат также стимулирует обновление транспортного парка: старые автомобили выкупают и утилизируют.
Применяются дополнительные меры, включая скидки на приобретение новых автотранспортных средств, предоставление бесплатных проездных на пользование общественным транспортом и другие меры", - сказано в правилах.
С полным текстом правил можно ознакомиться здесь.
Напомним, вопрос о введении оплаты за въезд в город на повестке пока не стоит.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
30.12.2025, 13:47 95256
Зоны с низкими выбросами, требования к транспорту: в Алматы утверждены правила охраны воздуха
Фото: Kazakhstan Today
Рассказать друзьям
Алматы. 30 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты маслихата Алматы на внеочередной сессии приняли "Правила охраны атмосферного воздуха", которые предусматривают некоторые ограничения на эксплуатацию автомобилей и другие нормы, направленные на снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.
Правила охраны атмосферного воздуха направлены на поэтапное снижение загрязнения и упорядочивание экологических требований. Необходимость мер подтверждена расчетами за 2024 год: общий объем выбросов в Алматинской агломерации составил 225 тыс. тонн.
Правилами вводятся следующие требования к автопаркам: ограничение холостого хода, системы очистки, регулярный контроль. Планируется поэтапное обновление автопарка до Евро-5 с последующим переходом на газ и электротранспорт.
Предусмотрено поэтапное внедрение зон с низким уровнем выбросов (LEZ), где будет запрещено использование угля при наличии газа, сжигание отходов и применение пиротехники; генераторы и спецтехника должны работать с системами очистки. В таких зонах смогут ездить только соотвествуюзие экологическим требованиям автомобили", - рассказали в акимате, отметив, что за нарушение правил последует административная ответственность.
На сессии депутаты также обсудили вопрос введения платного въезда в город. Замакима Алматы Алмасхан Сматлаев отметил, что пока данную норму вводить не будут.
Сейчас мы только определяем зоны, куда не будут въезжать Евро-0, и это будет работать в пилотном режиме. Для того чтобы вводить платность в экологические зоны, мы должны входить в Экологический кодекс", - пояснил Сматлаев.
Стоит отметить, что экологическая ситуация в мегаполисе остается одной из самых главных проблем. Недавно Алматы в очередной раз попал в список городов с самым грязным воздухом. По данным аналитиков, основной причиной загрязнения атмосферы в южной столице является автотранспорт. Ранее проведенные в Алматинской агломерации исследования допустимых выбросов загрязняющих веществ показали, что их суммарная нагрузка составляет более 225 тыс. тонн загрязняющих веществ, из которых 189 тыс. тонн приходится на Алматы. Около 60% загрязнения формирует транспорт.
В акимате рассказали, что сегодня в городе ежедневно передвигается более 1,1 млн автомобилей. По прогнозам, к 2030 году население Алматы достигнет 2,5 млн человек, а количество автомобилей составит 311 на тыс. жителей. Это требует системных решений и ускоренного развития общественного транспорта.
Количество личного транспорта, въезжающего в Алматы в будни, сопоставимо с автопарком целой страны. Из области в Алматы регулярно въезжает "целая Латвия". На местном уровне - это пять Западно-Казахстанских областей, или два автопарка Астаны.
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев назвал транспорт и уплотняющую застройку основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Он заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
На фоне этого сохранение и увеличение зеленых насаждений в мегаполисе становится особенно важным. Между тем в СМИ периодически появляются сообщения о незаконной вырубке или варварской обрезке деревьев.
19.12.2025, 13:25 151176
Почти четыре тысячи несанкционированных свалок выявили в Казахстане в 2025 году
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в 2025 году космический мониторинг выявил 3827 свалок, из которых 91% ликвидирован, сообщил ходе пресс-конференции правительства министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По сравнению с 2018 годом количество незаконных полигонов сократилось на 45%", - заявили в пресс-службе правительства.
По словам министра, ежегодно в стране образуется более 4,5 млн тонн коммунальных отходов, уровень их переработки в 2025 году вырос до 28,6%.
Одобрено 63 проекта в сфере управления отходами, из которых 22 уже профинансированы на сумму 89,4 млрд тенге. К 2030 году мы планируем достичь показателя переработки в 40%", - сообщил Ерлан Нысанбаев.
Кроме того, планируется строительство трех мусоросжигательных заводов в Астане, Алматы и Шымкенте.
Ранее в Казахстане свыше 160 чиновников наказали за нарушения экологического законодательства.
12.12.2025, 15:21 198621
Россия могла бы стать участником Фонда спасения Арала в качестве наблюдателя - Токаев
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 12 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на международном форуме в Ашхабаде заявил, что Россия могла бы стать участником Фонда спасения Арала в качестве наблюдателя, сообщает Акорда.
В условиях нарастающего дефицита воды ее сохранение и рациональное использование уже стали стратегическим, можно сказать, жизненно важным приоритетом для нашей страны и, полагаю, для других государств региона. Безотлагательных решений и мер требуют проблемы трансграничного водопользования, экологическое состояние Аральского и Каспийского морей. На наш взгляд, совместными усилиями на основе взаимных компромиссов можно было бы усилить эффективность Международного фонда спасения Арала. Этому способствовало бы приглашение России стать участником фонда в качестве наблюдателя. Что касается Каспия, то при нынешних темпах обмеления этот опасный процесс может стать необратимым, что неминуемо вызовет цепную реакцию экологических, социально-экономических и даже политических последствий", - заявил глава государства.
По его словам, Казахстан выступил с инициативой разработки специальной межгосударственной программы, направленной на предотвращение разрушения экосистемы и обмеления Каспия.
Призываем все мировое сообщество поддержать наши усилия по сохранению этого уникального водоема", - заявил Касым-Жомарт Токаев.
Также глава государства предложил создать международную водную организацию в структуре ООН.
В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН. Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится Региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас", - подчеркнул он.
Кроме того, на полях международного форума в Ашхабаде президент Касым-Жомарт Токаев встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе.
Глава государства подчеркнул, что Грузия остается надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе. Также он отметил ценность многолетнего сотрудничества, основанного на крепких узах дружбы и исторической близости двух народов.
Касым-Жомарт Токаев и Ираклий Кобахидзе подтвердили поступательное развитие политического диалога, экономических и гуманитарных связей. Собеседники рассмотрели широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества. В этом контексте глава государства подчеркнул значительный потенциал для наращивания контактов с Грузией в транспортно-логистической и торгово-экономической сферах", - добавили в пресс-службе.
Ранее Токаев обозначил позицию Казахстана по ключевым международным конфликтам и инициативам мира.
09.12.2025, 13:36 225321
В Атырауской области компанию оштрафовали на 26,5 млн тенге за нарушение экологических требований
Сумма взыскана в полном объеме
Рассказать друзьям
Атырау. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Атырауской области компанию Karabatan Utility Solutions оштрафовали на 26,5 млн тенге за нарушение экологических требований, сообщает Комитет экологического регулирования и контроля.
В ходе проверки установлено, что предприятием произведен сброс сточных вод без наличия соответствующего экологического разрешения. Также был зафиксирован факт загрязнения земельного участка (...) За нарушение экологических требований товарищество привлечено к административной ответственности: наложен штраф в размере 26,5 млн тенге, сумма взыскана в полном объеме", - говорится в сообщении.
Также подчеркивается, предприятием разработана и согласована программа ремедиации.
Восстановительные работы завершены: проведена очистка загрязненного участка, восстановлены компоненты окружающей среды, что подтверждено актами исполнения", - добавили в пресс-службе.
Ранее в Атырау выявили почти 12 тысяч эконарушений.
05.12.2025, 10:20 266981
Экоактивисты заявляют о масштабной обрезке деревьев в роще Баума с 2019 года
Фото: Facebook/spasemroshubauma
Рассказать друзьям
Алматы. 5 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Экоактивисты с 2019 года фиксируют ежегодную масштабную обрезку деревьев в роще Баума, которая приводит к гибели деревьев.
После принудительного незаконного изъятия "Государственного памятника природы рощи Баума (особо охраняемой природной территории)" из республиканской собственности ЦИО в коммунальную собственность МИО (2017 год) и незаконного лишения статуса ООПТ Республиканского значения (2019 год), началась массовая непрекращающаяся рубка лесных насаждений Рощи Баума, проводимая по настоящее время", - заявили в Экологическом обществе Алматы.
По данным экоактивистов, здоровые деревья рощи Баума тысячами ежегодно подвергаются незаконной обрезке, лишаются раскидистых крон, топпируются топпингом и превращаются в поврежденные столбы-обрубки. После вредительской обрезки в местах срубов происходит вытекание сока, попадает влага от осадков, происходит перегрев/обморожение и растрескивание ствола, отслаивается кора. И самое главное, рубка (обрезка) сучьев (веток) приводит к гибели корневой системы, потому что корни перестают получать достаточное количество питательных веществ из-за отсутствия листьев, отмечают экологи.
Путем массовой ежегодной незаконной обрезки лесных насаждений рощи Баума происходит искусственное создание состояния ослабленных, усыхающих и больных насаждений, чтобы затем уже подвергнуть их окончательной рубке (сносу), что, собственно, и происходит", - считают эксперты.
Активисты опубликовали список незаконной рубки/обрезки лесных насаждений рощи по годам:
- 2019 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2020 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2021 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2022 год - рубка* 3718 деревьев.
- 2022 год - рубка 6000 деревьев (в тендерной документации фигурирует как санитарная обрезка деревьев, но в лесном хозяйстве не существует понятия обрезка, поэтому это рубка). В тендерной документации указано, что рубить (обрезать) деревья необходимо на высоту 4,5 метров, на протяжении 2,5 км, с шириной участка по 6 метров с каждой стороны дороги.
- 2022 год - рубка 500 деревьев (снос). Наименование тендера: Санитарная выборочная рубка деревьев. № 8320109-1. Тендер разыгран 20 октября 2022 года. Выделенная сумма 16 288 000 тг.
- 2023 год - рубка 1000 деревьев (снос). 9 июня 2023 года.
- 2023 год - рубка 755 деревьев (снос). Наименование тендера: Санитарная выборочная рубка деревьев, № 10719110-2 Тендер разыгран 20 октября 2023 года.
- 2023 год - выкорчевка 1000 пней.
- 2024 год - рубка* 6000 деревьев+2400 деревьев.
- 2024 год - рубка 1500 деревьев (снос).
- 2024 год - рубка* 3600 деревьев.
- 2024 год - рубка* 2330 деревьев.
- 2025 год - рубка 1000 деревьев (снос).
- 2025 год - рубка* 2924 деревьев.
- 2025 год - рубка* 3000 деревьев.
(*в тендерной документации фигурирует как обрезка деревьев, но в лесном хозяйстве не существует понятия "обрезка", поэтому это рубка).
По данным экоактивистов, аналогичная схема вредительской рубки-обрезки здоровых деревьев проводится на улицах города Алматы с 2008 года по настоящее время. Это приводит к гибели и ослаблению сотен тысяч зеленых городских насаждений.
Теперь абсолютно тот же самый вандализм с 2019 года вытворяют в памятнике природы роще Баума, в единственном месте где из-за природоохранного заповедного запрета на рубки (обрезки) были самые здоровые и крепкие деревья в городе. Вредительская губительная рубка (обрезка) лесных насаждений рощи Баума позволяет воплотить в реальность экопреступный план "Генплана развития инфраструктуры рощи Баума"... Согласно которому в 2011 году было ложно (фиктивно) обозначено сухими 90% лесонасаждений Рощи, подлежащих проектом к рубке (сносу). Проект является сфальсифицированным, потому что сухих деревьев в таком количестве в Роще Баума в 2011 году категорически никогда не имелось, что подтверждают документальные космоснимки сервиса "Google Планета Земля", как и не имелось в 2017 году на момент незаконного изъятия Рощи у РГУ "ГРПП Иле-Алатау". После 2022 года экопреступный проект от 2011 года по уничтожению Рощи Баума по госзаказу был переиздан сельхозинститутом для придания легитимности под новой датой, но главная его цель осталась прежней - срубить (повредить) все лесные деревья Рощи Баума под любыми предлогами, с целью упразднения и утраты природоохранного статуса памятника природы ООПТ и преобразовать в обычный урбанистический парк с застройкой территории", - считают активисты.
Они отметили, что, согласно требованиям правил рубок леса на участках государственного лесного фонда, на участках леса, имеющих научное значение, включая лесные генетические резерваты и государственные лесные памятники природы, и на участках леса, где заложены постоянные пробные площади, рубки ухода не проводятся. Вокруг таких участков создаются охранные зоны, а сами они подлежат тщательной охране.
Поэтому проводимые с 2019 года целенаправленная вредительская рубка (обрезка) и снос лесных насаждений "Государственного памятника природы рощи Баума" являются незаконными, противоречат его заповедному режиму и статусу памятника природы. В развитых странах запада таких как США и Германия, на заповедных лесных территориях деревья не только запрещено рубить, но и убирать погибшие деревья, потому что иначе естественные процессы леса будут нарушены и он погибнет", - подчеркнули экоактивисты.
Напомним, на фоне многократных заявления властей города о том, что в роще Баума не будет вырублено ни одно дерево, главный лесничий парка Медеу Узак Мыкитанов в ходе брифинга сообщил, что в 2026 году в роще будут удалены порядка двух тысяч старых и аварийных деревьев. На этом же брифинге глава управления развития общественных пространств Батырхан Сулейменов уверил, что в рамках реконструкции рощи не предусмотрена вырубка деревьев. Более того, в рамках проекта предусмотрена посадка более тысячи деревьев. В пресс-службе акимата города отметили, что в роще будет проводиться санитарная обрезка.
Инвентаризация, проведенная Казахским национальным аграрным исследовательским университетом и Лесным научно-инновационным институтом Минсельхоза РК, показала, что здоровые насаждения составляют 55%, ослабленные - 23%, угнетенные - 12%, усыхающие - 8%, сухостойные и аварийные - по 1%.
По мнению общественников, работы в роще наносят непоправимый ущерб уникальной природной среде. Искусственные дорожки, бетонные площадки препятствуют естественному перемещению и просачиванию влаги, что ведет к гибели леса и всей экосистемы рощи, заявили они.
Эксперты призвали вернуть роще Баума статус особо охраняемой территории республиканского значения. По их мнению, строительство негативно отражается на состоянии рощи Баума и ее обитателях.
Необходимо в первую очередь на центральном государственном уровне, официально признать незаконными строительные работы по возведению искусственных дорожек, площадок, освещения, а также работы по рубке (обрезке) лесных насаждений на территории рощи Баума, как и признать незаконным преобразование рощи из государственного памятника природы в парк. Постановлением правительства необходимо вернуть рощу Баума под охрану и защиту центрального уполномоченного органа, восстановить прежний статус особо охраняемой природной территории республиканского значения, изъять рощу у акимата и передать в ведение природоохранной организации РГУ "Алматинский заповедник" с восстановлением лесничества и государственной лесной охраны рощи. Затем приступить к демонтажу всех незаконно построенных объектов", - заявили в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today представители Экологического общества Алматы.
В ночь с 25 на 26 октября неизвестные злоумышленники вырубили в роще Баума несколько деревьев. О происшествии сообщил на своей странице в Instagram общественник Санжар Бокаев. В снятом видео он показал, что пни от срубленных деревьев замазаны землей, а некоторые деревья подпилены внизу у самого основания. При этом все срубленные и подпиленные деревья молодые и здоровые. По данному факту горожане написали заявление в полицию. Возбуждено уголовное дело.
Роща Баума - уникальный лесной массив площадью 137,7 гектара, который выполняет функцию "легких" Алматы, сохраняя биоразнообразие и обеспечивая благоприятный микроклимат. Это одно из немногих мест в мегаполисе, где сохранился естественный природный ландшафт и редкие породы деревьев.
Роща Баума была заложена в 1894 году изначально на площади 228 гектаров Эдуардом Баумом. На должности областного лесничего при генерал-губернаторе Семиреченской области Эдуард Баум вел селекционную работу, был организатором зеленого строительства, отбирал в России посадочный материал, завез и интродуцировал 44 лиственных, 17 хвойных пород и 52 вида кустарников. Также доставил саженцы 74 сортов яблонь, 49 сортов груш и других плодовых растений. По предложению Эдуарда Баума вдоль основных трактов были заложены рощи из карагача, вяза, дуба, березы, ясеня и других. В 1892 году в своей записке в городскую управу Баум попросил отвести землю, принадлежащую казачьей станице, для закладки "рощи". Согласие было дано, расселение деревьев в роще, которую впоследствии назвали именем Баума, получилось лесное, сообщает wikipedia.org.
Уникальная фауна рощи представлена 223 видами позвоночных животных: 8 видов млекопитающих (еж ушастый, малая белозубка, нетопырь-карлик, рыжая вечерница, белка обыкновенная, лесная соня, лесная и домовая мыши и др.); 4 вида земноводных (озерная лягушка, сибирская лягушка, зеленая жаба, черепаха обыкновенная); 3 вида пресмыкающихся (алайский гологлаз, водяной уж и обыкновенный уж); 36 видов птиц (большая синица, князек, черный дрозд, египетская горлица, семиреченский фазан, чайки и др.).
Агентство намерено отслеживать ход заявленных работ и просит читателей сообщать о своих наблюдениях в процессе работ подрядчиков.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
21.01.2026, 10:27В Казахстане предлагают ввести уголовную ответственность за массовую утечку персональных данных 21.01.2026, 10:539886В Казахстане регламентируют порядок использования госсимволов юридическими и физическими лицами 21.01.2026, 11:148961В Казахстане хотят ограничить доступ детей к соцсетям 21.01.2026, 11:267316Премьер поручил проанализировать предложения бизнеса и населения по новому Налоговому кодексу 21.01.2026, 11:423236В Казахстане снижают стоимость авиатоплива в рамках развития авиахабов 15.01.2026, 14:32506936От финпирамид до опасных препаратов: сенатор о рисках рекламы в соцсетях 15.01.2026, 11:07483241В Алматы ожидаются снегопад и резкое похолодание 15.01.2026, 13:52476991Ключевой ветеринарный НИИ Казахстана может быть уничтожен застройкой - депутат 15.01.2026, 09:19460461Авиакомпания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с закрытием воздушного пространства Ирана 14.01.2026, 15:35452836В Казахстан запретили ввозить десять марок чая 30.12.2025, 19:18733506В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47629446Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42618371Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52618326В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12615626Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?