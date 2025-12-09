Президент Казахстана подписал бюджет на три года

Также подписан закон об объемах трансфертов между республиканским и местными бюджетами

Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О республиканском бюджете на 2026-2028 годы", сообщили в пресс-службе Акорды.





Также главой государства подписан закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы".





Ранее мажилис парламента согласился с поправками сената в республиканский бюджет на 2026-2028 годы. Предусмотрено увеличение объема субвенций регионам на 17,5 млрд тенге. Дополнительно в 2026 году на развитие регионов планируется направить еще 28,5 млрд тенге. Эти средства будут направлены на развитие систем теплоснабжения и электроэнергии, газоснабжения, проведение берегоукрепительных работ и другие приоритетные направления.





Сенат внес поправки и в закон "Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2026-2028 годы". Было предложено дополнительно направить 17,5 млрд тенге на развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в населенных пунктах для завершения уже начатых и продолжающихся проектов.





Отмечается, что в 2026 году государственные доходы прогнозируются в размере 19,2 трлн тенге; в 2027 году - 21,2 трлн тенге; в 2028 году - 23,2 трлн тенге. Расходы составят 27,7 трлн тенге в 2026 году с ростом до 29,7 трлн тенге к 2028 году.





Согласно документу, в 2026 году месячный расчетный показатель определен в размере 4325 тенге; минимальная заработная плата (МЗП) - 85 000 тенге; минимальная пенсия - 69 049 тенге; минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 35 596 тенге; прожиточный минимум - 50 851 тенге.