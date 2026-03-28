В Костанайской области аудиторы выявили финнарушения на 51 млрд тенге

Костанай. 27 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Костанайской области аудиторы выявили финансовые нарушения на 51 млрд тенге, - В Костанайской области аудиторы выявили финансовые нарушения на 51 млрд тенге, сообщает Высшая аудиторская палата Республики Казахстан.





По итогам аудита установлены финансовые нарушения на 51 млрд тенге, неэффективное планирование и использование бюджетных средств - на 50 млрд тенге. Материалы по 52 фактам переданы для возбуждения административного производства", - проинформировали в пресс-службе.





В частности, установлено, что при исполнении бюджета допущен факт привлечения заимствований в объеме 30 млрд тенге при наличии 19 млрд тенге неиспользованных свободных остатков.





Это указывает на несогласованность между планированием расходов и долговой нагрузкой", - пояснили в ВАП.





Кроме того, сохраняется низкая динамика притока прямых иностранных инвестиций. По информации палаты, 6 из 8 инвестпроектов стоимостью 188 млрд тенге, которые планировалось запустить в 2025 году, не введены в эксплуатацию.





Также отмечаются недостатки при исполнении программы развития области. В 2022-2024 годах из плана мероприятий по ее реализации ежегодно исключалось от 12 до 164 бюджетных инвестиционных проектов.





В ходе реализации ряда инфраструктурных проектов допущены системные нарушения, связанные с некачественной разработкой проектно-сметной документации. В результате некоторые объекты либо не могут быть введены в эксплуатацию, либо требуют корректировок уже на стадии строительства. Несмотря на господдержку 352 субъектов предпринимательства на сумму 11 млрд тенге, 179 из них прекратили деятельность, а еще 168 не выполнили обязательства по созданию рабочих мест. Это говорит о недостаточном уровне мониторинга и оценки эффективности оказываемых мер", заявили в пресс-службе.





Помимо этого, зафиксированы признаки скрытого субсидирования финансово устойчивого частного бизнеса, что нарушает принципы конкуренции и снижает эффективность СПК. По мнению аудиторов, в регионе отсутствует должный контроль за качеством выполнения дорожно-строительных работ.





В ходе осмотра на 12 объектах выявлены различные дефекты: просадки и места разрушения асфальтобетонного покрытия. В том числе там, где ранее уже были выполнены работы. Агропромышленный комплекс остается ключевой отраслью региона. Однако, несмотря на ежегодное выделение господдержки, ее развитие характеризуется нестабильностью. Валовой выпуск продукции сельского хозяйства с 2022 года показывает снижение, поголовье животных сократилось, а количество ликвидированных сельхозпредприятий выросло", - рассказали в ведомстве.





Также в области госзакупок установлены нарушения на 12 млрд тенге. Кроме того, по проектам строительства врачебных амбулаторий завышение стоимости медицинского оборудования составило порядка 200 млн тенге.





При этом отдельные позиции фактически приобретались в 18-46 раз дешевле, чем было предусмотрено проектно-сметной документацией. Цены на отдельные виды оборудования формировались на основании прайс-листов компании, признанной банкротом", - добавили в пресс-службе.



