Финансовые нарушения на более чем 203 млрд тенге выявили аудиторы в Алматы

Фото: МИД РК

Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял заместителя министра иностранных дел Польши Войцеха Зайончковского, прибывшего в Астану для участия в политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, - Министр иностранных дел Республики Казахстан Ермек Кошербаев принял заместителя министра иностранных дел Польши Войцеха Зайончковского, прибывшего в Астану для участия в политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами двух стран, сообщили в пресс-службе ведомства.





В ходе встречи дипломаты обсудили актуальные вопросы углубления казахско-польского партнерства в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также "сверили часы" по актуальным международным и региональным вопросам", - проинформировали в МИД.





Ермек Кошербаев отметил, что Польша является одним из ключевых партнеров Казахстана в Европейском союзе. В частности, было подчеркнуто, что дипломатические отношения между двумя странами насчитывают 34 года, при этом их исторические корни и связи имеют гораздо более длительную историю.





Войцех Зайончковский подтвердил приверженность Варшавы к дальнейшему последовательному укреплению сотрудничества с Астаной, уделив особое внимание важности поддержания высокого уровня казахско-польских отношений.





Стороны обменялись мнениями по вопросам торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, а также обсудили график двусторонних мероприятий на 2026 год. По итогам встречи дипломаты подтвердили заинтересованность продолжить предметный диалог в целях активизации всестороннего взаимодействия между Казахстаном и Польшей.





Особое внимание дипломаты уделили торгово-экономическому блоку, отметив значительный потенциал для дальнейшего наращивания взаимной торговли и инвестиций. За 11 месяцев 2025 года объем взаимной торговли составил 1,1 млрд долларов (+6%), в том числе экспорт - 496,3 млн долларов (+10,2%), импорт - 605,9 млн долларов. (+2,7%). В Казахстане осуществляют свою деятельность порядка 150 польских компаний. Валовой приток инвестиций из Польши в нашу страну с 2005 года превысил 600 млн долларов. Приоритетными сферами двустороннего взаимодействия являются энергетика, транспорт, логистика, сельское хозяйство, образование, IT.