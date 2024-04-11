Ранее судимые охранники и неработающие камеры: грубые нарушения безопасности обнаружили в школах Жетысу

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Астана. 11 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената одобрили закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы".





Согласно заключению комитета по конституционному законодательству, целями инициированного депутатами парламента закона являются совершенствование законодательства в сферах миграции населения и уголовно-исполнительной системы, механизмов государственного контроля в области миграции населения, обеспечение гарантии прав граждан в условиях чрезвычайного положения, а также устранение имеющихся пробелов в законодательстве.





Также задачами закона являются:





ограничение въезда в Республику Казахстан и приобретения гражданства страны иностранцам, осужденным за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних;

запрет на въезд в страну иностранцам, причастным к экстремистской или террористической деятельности;

определение порядка осуществления государственного контроля за соблюдением законодательства в области миграции. В частности, на законодательном уровне утверждается порядок проверки юридических, физических лиц, использующих иностранную рабочую силу, которая будет осуществляться территориальными органами внутренних дел;

урегулирование вопроса использования в чрезвычайных ситуациях документов, удостоверяющих личность, и иных документов с истекшим сроком действия, если возможность их продления или замены отсутствует. Такие документы будут признаваться действительными независимо от срока их действия;

в целях предотвращения двойного гражданства вводится новое основание для утраты гражданства Республики Казахстан - в случае использования документов, подтверждающих гражданство другого государства, после приобретения гражданства Казахстана.





Отмечается, что в действующем законодательстве предусмотрена регистрация утраты гражданства Казахстана только за приобретение гражданства иностранного государства.



