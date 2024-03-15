13.03.2024, 14:28 38491
Насильников детей трудоустраивали в школы Атырауской области
Директора школ скрывали случаи избиения детей старшеклассниками
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Атырау. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорская проверка организаций образования в Атырауской области выявила порядка 1,2 тысячи нарушений в сфере безопасности, строительства, государственных закупок, качества образования, санитарно-эпидемиологических норм, пожарной безопасности, сообщили в прокуратуре региона.
В ходе проверки выявили три случая трудоустройства ранее привлеченных к уголовной ответственности за нарушение половой неприкосновенности несовершеннолетних, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, рассказали в областной прокуратуре.
Кроме того, за сокрытие фактов избиений и других противоправных действий старшеклассниками к административной ответственности привлечены пять директоров школ по статье 127-1 КоАП (Несообщение о противоправных деяниях, совершенных несовершеннолетними).
В 16 государственных и 1 частной школе выявлены факты свободного доступа к запрещенному интернет-контенту. В настоящее время доступ к данным сайтам ограничен, виновные лица привлечены к административной ответственности.
Всего проверкой охвачено 129 государственных и 11 частных школ, по результатам внесено 91 представление об устранении нарушений, к административной ответственности привлечены 108 юридических и 55 должностных лиц, 1 лицо привлечено к уголовной ответственности за использование поддельного диплома, по аналогичным фактам начато еще 2 досудебных расследования, приостановлены необоснованно запланированные государственные закупки на сумму 353 млн тенге", - подытожили в ведомстве.
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14.03.2024, 19:59 7001
Аэропорт Алматы приостановил работу
Фото: freepik.com
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Алматы. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Из-за непогоды временно приостановлены вылеты из аэропорта Алматы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
В связи со сложными погодными условиями временно невозможно производить противообледенительную обработку.
До улучшения метеоусловий приостановлены вылеты из Алматы. Также сообщаем, что с 19.00 по местному времени аэропорт Алматы закрывается на прилет. Международный аэропорт Алматы возобновит свою деятельность, как только улучшатся погодные условия", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.
14.03.2024, 18:52 8166
Балаева закрыла ток-шоу на "Хабаре" за поддержку семейно-бытового насилия
Фото: Министерство культуры и информации РК
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане набирает обороты скандал с участием канала "Хабар". В эфир программы "Бірақ" пригласили женщину, много лет терпевшую физическое насилие со стороны пьющего супруга. Женщина сбежала от него из Шымкента в Астану с шестью детьми.
Историей заинтересовались журналисты, и женщину пригласили принять участие в ток-шоу. Она согласилась, но при условии, что ее лицо будет закрыто и в передаче не будет принимать участие супруг. Однако в прямом эфире к ней с букетом подошел мучитель и начал говорить о примирении. Ему вторил ведущий.
Министр культуры и информации Аида Балаева подчеркнула, что национальный телеканал, в том числе разъясняющий государственную политику, не должен допускать подобного.
Прежде всего редакция должна была соблюсти все этические нормы, не допускать даже скрытой поддержки семейно-бытового насилия и провокаций, не унижать героев публично. Произошедшее в прямом эфире должно стать большим уроком для редакции телеканала. Данное ток-шоу будет закрыто", - написала Балаева на своей странице в Facebook.
14.03.2024, 14:53 12756
В Казахстане будут штрафовать рестораны с кальянами
Сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношении самого потребителя
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Астана. 14 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Республике Казахстан разрабатывают нормы, предусматривающие наказание владельцев ресторанов и баров за кальяны, передает корреспондент агентства.
Касательно кальянов - на них действует запрет потребления в общественных местах. Однако мы все знаем, что их потребляют в барах и ресторанах. В этой связи в рамках КоАП внесены предложения по усилению ответственности. То есть будут увеличены и суммы штрафов и усилена норма в отношении рестораторов и предпринимателей", - проинформировала заместитель директора департамента организации медицинской помощи Гульнар Сарсенбаева.
Она уточнила, что сегодняшнее законодательство регулирует только применение мер в отношении самого потребителя, но нет нормы в отношении рестораторов, предпринимателей, которые допускают у себя на объекте потребление этих табачных изделий.
СМИ спросили спикера, на сколько будут увеличены штрафы в отношении владельцев ресторанов и баров с кальянами.
Сейчас этот вопрос прорабатывается, но предусматривается увеличение суммы действующих норм в два раза", - ответила она.
Ранее сообщалось, какое наказание грозит продавцам вейпов после принятия закона об их полном запрете.
13.03.2024, 17:18 35376
За чей счет будут ремонтировать пострадавшие от землетрясения здания, рассказали в акимате Алматы
Фото: Instagram/kanatsakhariya
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В акимате Алматы разъяснили, как действовать и куда обращаться при повреждении здания от землетрясения.
При районных акиматах функционируют комиссии в составе представителей ДЧС, УГК, районных архитекторов и других уполномоченных органов. При обнаружении каких-либо повреждений строения горожанам необходимо обратиться с заявлением в районный акимат, приложив фотоматериалы", - пояснили в ведомстве.
Далее члены комиссии на основе заявления проводят выездной осмотр здания для предварительного определения уровня повреждений. А именно: являются ли они свидетельством нарушения несущих конструкций или касаются элементов отделочных материалов, таких как навесные потолки, штукатурка, кафель и отделка фасада.
Все материалы районных комиссий аккумулируются в управлении городского планирования и урбанистики, затем направляются в Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры (КазНИИСА). В свою очередь специалисты КазНИИСА дают заключение о причинах и степени повреждения того или иного объекта", - пояснили в акимате.
В ведомстве подчеркнули, что за счет бюджетных средств будут ремонтировать поврежденные социальные объекты.
При повреждениях отделочных элементов многоквартирных жилых домов ремонтные работы необходимо производить за счет средств кондоминиума. В случае выявления повреждений, несущих угрозу целостности зданий, средства на восстановительные работы будут выделяться из бюджета государственных органов", - заявили в акимате.
Напомним, 4 марта в Алматы произошло землетрясение силой пять баллов. В соцсетях горожане поделились фотографиями и видео повреждений, вызванных сильными подземными толчками. Поврежденные здания обследовала спецкомиссия. После проверки эксперты заявили, что несущие конструкции не нарушены.
13.03.2024, 13:53 40586
В Алматы сносят жилой комплекс "Мечта"
Фото: Кадр из видео
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Алматы. 13 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы начат снос жилого комплекса "Мечта", судебные разбирательства по которому продолжались с 2022 года, сообщает акимат мегаполиса.
Объясняя причины сноса, в акимате рассказали, что при строительстве ЖК "Мечта", расположенного на улице Обсерватория, 104/4, были допущены многочисленные нарушения, в частности отсутствовали разрешительные документы на момент проверки и многочисленные отклонения от проекта по всему объекту.
Жилой комплекс расположился на земельном участке с целевым назначением для эксплуатации и обслуживания жилого дома.
Таким образом, возводив жилой комплекс под видом индивидуального жилого дома, застройщик планировал реализовать квартиры, вводя в заблуждение горожан", - отметили в ведомстве.
Ранее была проведена внеплановая проверка объекта.
По результатам проверки 1 августа 2022 года в отношении заказчика (физлицо) приняты административные меры в соответствии с КоАП РК и выдано предписание на устранение допущенных нарушений, которое заказчиком в свою очередь не было исполнено. 19 октября 2022 года в Медеуский районный суд направлено исковое заявление о сносе объекта, после чего последовали продолжительные судебные разбирательства. 20 июля 2023 года решением Алматинского городского суда иск на снос удовлетворен. 30 января 2024 года Верховный суд оставил без изменений постановление Алматинского городского суда от 20 июля 2023 года о сносе объекта", - проинформировали в акимате.
В ведомстве отметили, что ЖК ранее публиковался в СМИ как не рекомендуемый для покупки недвижимости и вошел список 54 объектов горной местности, возводимых с нарушением требований законодательства и строительных норм.
Напомним, эксперты заявили о растущей опасности от застроек в предгорьях Алматы.
Ранее сообщалось, что четверо членов одной семьи погибли при сходе оползня на жилой дом в Медеуском районе Алматы. По заявлению властей города, дом был построен в запрещенном для ИЖС месте.
12.03.2024, 22:40 51546
Театр Булата Аюханова представил балет "Гамлет. Принц датский"
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Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В городе Алматы театр Булата Аюханова представил восстановленный балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира "Гамлет. Принц датский", передает корреспондент агентства.
Сегодня у нас состоялся восстановленный спектакль в видеопроекции. Спектакль - вторая редакция. Первая (редакция. - Прим. ред.) была в Одессе в 1975 году", - сообщила художественный руководитель Государственного академического театра танца, заслуженный деятель РК, ученица Булата Аюханова Гульфида Гафурова.
По ее словам, корректировки в балет вносились в зависимости от исполнителей.
В любом случае, весь музыкальный материал Аиды Петровны Исаковой остался такой же. Все мизансцены, порядок номеров остался тот же, но, конечно, какие-то технические вещи были отредактированы под исполнителей. Я имею в виду главных героев. Я считаю что, в этой версии очень насыщенная техническая сторона", - заявила Гульфида Гафурова.
Она отметила, что в сегодняшнем спектакле основной акцент делался на видеопроекцию.
Мы не делаем иллюстрацию или конкретное место локации. Визуальной картинкой мы хотим подчеркнуть настроение спектакля, показать ту эпоху, ту атмосферу. Я думаю, что у нас получилось, потому что очень много хороших отзывов. Видеопроекция была замечательная. Она не "перебивала" исполнителей балета на сцене. Наоборот, подчеркивала их настроение", - сказала Гульфида Гафурова.
Как подчеркнула художественный руководитель, спектакль очень сложный, с тяжелыми образами.
Это всемирно известное произведение. Конечно, мы к этому отнеслись очень серьезно и ответственно. Я хочу сейчас повторить слова Булата Газизовича (Аюханова. - Прим. ред.). Когда он ставил этот спектакль, то говорил, что в каждой эпохе есть свой Гамлет. Человек с обостренным чувством справедливости, которой не терпел предательства. Тем более убийства, сплетни, козни. Он был очень открытым молодым человеком и выступал за правду и справедливость. За это все окружающие считали его безумным", - заявил она.
Также Гульфида Гафурова рассказала о работе над спектаклем.
Мне повезло, что я присутствовала на постановке второй редакции Булата Газизовича. На каждой репетиции. Я слышала, что хотел Булат Газизович. Какие были у него требования к каждому персонажу. И я это сохранила в себе и стараюсь сейчас то же самое передать (...) артистам балета ", - добавила она.
Балет по одноименной трагедии Уильяма Шекспира делится на два акта и повествует о принце датском, который, прервав учение, возвращается в родной Эльсинор в связи с внезапной кончины короля.
Главную роль в спектакле исполнил ведущий солист балета Дияр Акенев. Мать Гамлета сыграла Айнур Мукашева, призрака покойного короля - Алишер Калибай, Офелию - Айя Мелис.
Ранее театр Булата Аюханова представил балет "Анна Павлова - лебедь русского балета".
12.03.2024, 16:25 58376
Эвтаназия единственный выход? - глава Минэкологии прокомментировал меры по убийству бродячих животных
Фото: Depositphotos
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Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Почему Казахстан становится страной живодеров на международной арене, спросили журналисты министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан Ерлана Нысанбаева.
Сегодня проблема бродячих собак коснулась других людей, когда взрослые и дети реально были покусаны. Пока отдельно взятого гражданина не коснется эта тема, конечно, мы будем говорить о том, гуманно это или нет", - сказал глава Минэкологии.
Напомним, 14 февраля 2024 года депутаты мажилиса приняли в работу законопроект об ответственном обращении с животными, одна из норм которого предусматривает эвтаназию бродячих животных.
Когда люди оголтело просто говорят о гуманизме, вы поймите, сегодня многие боятся за своих детей. В некоторых населенных пунктах есть районы большого сосредоточения бродячих собак", - прокомментировал Нысанбаев.
По словам министра, в Европе активно практикуется эвтаназия бродячих животных, поэтому это не новшество в мире.
Проблему надо решать. Конечно, путем их устройства в приемные пункты, конечно, в первую очередь, путем устройства в добрые руки. Но, извините, если эта система сегодня не работает, скажем, отлов, стерилизация, вакцинация. Как быть нашим родителям и детям, которые от этого страдают. Здесь должна быть какая-то середина. Мы должны очень постараться, законодательно это заложено - устроить их (в приюты. - Прим. ред.), но, если есть агрессивные собаки..." - добавил он.
Ранее Нысанбаев уже комментировал разрешающий убивать бродячих животных законопроект. Тогда он заявил, что введение эвтаназии не повлияет на имидж страны.
Между тем зоозащитники высказались против принятия данных мер. По информации портала Informburo, депутаты, выступившие инициаторами поправок, в январе посетили с волонтерами столичный приют для животных для ознакомления с условиями их содержания. Зоозащитники ожидали поддержки от депутатов, однако оказалось, что в парламенте решили усыпить всех собак, содержащихся в приюте.
Как рассказала руководитель фонда "Стоп отлов" Мария Гребенкина, до передачи питомника для собак и кошек в доверительное управление фонду было большое финансирование из бюджета, в том числе и на лечение животных. Однако сейчас по неясным причинам финансирование планируют прекратить.
В общественном фонде "Добрый город" Караганды заявили о нагнетании социального напряжения и разжигании ненависти к животным со стороны правительства.
Напомним, в начале марта в Мангистауской области близ села Батыр был обнаружен собачий могильник, куда вместе с трупами сбросили живых собак. Ранее в социальных пабликах распространялось видео сожжения трупов бродячих собак. На видео житель одного из поселков, показывая на черный дым, рассказывает, что таким образом избавляются от убитых животных. Между тем они, жители этого района, мучаются от неприятного запаха.
12.03.2024, 15:44 55936
Грязь, выхлопные газы и пробки: жители Алматы жалуются на перегруженный транспортом проспект Райымбека
Автобусы останавливаются от Назарбаева до Тулебаева в два ряда, создавая аварийные ситуации
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Алматы. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Жители одного из домов на проспекте Райымбека в Алматы жалуются на перегруженную автобусами и автомобилями дорогу, из-за которой им приходится дышать выхлопными газами, а на дороге создаются аварийные ситуации.
В коллективном письме, отправленном на почту Kazakhstan Today, жители многоквартирного пятиэтажного дома № 100 просят рассмотреть вопрос в отношении автобусной остановки, расположенной на пересечении проспектов Назарбаева и Райымбека.
На вышеназванной остановке помимо городских автобусов пустили большое количество межпоселковых маршрутов, игнорируя такие критерии, как интенсивность транспортного движения на данном участке улицы, пропускную способность остановочного пункта, рациональность интервала движения городского и межпоселкового пассажирского транспорта", - говорится в письме.
По словам авторов письма, пропускная способность остановки не рассчитана на 32 маршрутных автобуса с периодичностью движения каждые 2-5 минут.
В часы пик водители автобусов, осуществляя посадку/высадку пассажиров, останавливаются от Назарбаева до Тулебаева в два ряда, создавая аварийные ситуации. Добавляют сложности и автомобили, которые паркуются вблизи остановки, ограничивая и без того сложный участок дороги", - пишут жильцы.
Они посетовали, что их дом находится в зоне повышенного загрязнения из-за выхлопных газов. Также возле дома беспорядочно паркуются автомобили, которые мешают проезду и создают аварийные ситуации.
На жилой территории регулярно производится выгрузка товара для торговых точек и пунктов общественного питания, расположенных в нашем доме", - сообщают авторы.
Они обратились к руководству города с просьбой ограничить проезд и парковку автотранспорта возле дома, а также обратить внимание на содержание пунктов розничной торговли, где царит антисанитария.
По их словам, за уборку прилегающей к коммерческим объектам территории должны отвечать владельцы торговых точек, которые этим не занимаются.
В письме жители дома попросили принять меры по улучшению их жилищных условий.
Напомним, транспорт и уплотняющая застройка являются основными причинами загрязненного воздуха в Алматы. Президент РК заявил, что проблема загрязненного воздуха в Алматы перешла в разряд одной из самых главных для горожан и требует незамедлительного решения.
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Ваше мнение
В Казахстане имеют место случаи ДТП во дворах жилых домов. Жертвами безответственных водителей становятся жильцы, в том числе и дети, которые просто гуляют на придомовой территории. Считаете ли вы необходимым внести в ПДД изменения, предполагающие ограничение скорости до 5 км/ч во дворах домом?