Аэропорт и отремонтированный спорткомплекс затопило из-за сильного ливня в Актау
Фото: кадр из видео
Актау. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Актау из-за сильного ливня затопило международный аэропорт и новый спортивный комплекс, пишет Lada.
Последствия дождя сняли на видео жители Актау.
Из-за ливня в международном аэропорту образовались большие лужи, а с потолка вода капала прямо на посетителей зала ожидания", - пишет источник.
Инцидент прокомментировали в пресс-службе аэропорта.
Ситуация носит временный характер и связана с выпадением сильных ливневых осадков во время проведения плановых работ по подготовке объектов к зимнему периоду. Все необходимые мероприятия по техническому обслуживанию и обеспечению бесперебойной работы инженерных систем проводятся в штатном режиме. Службы аэропорта оперативно отреагировали на инцидент: вода была устранена в кратчайшие сроки, помещение приведено в порядок, функционирование зала ожидания восстановлено", - сообщили в пресс-службе.
Там отметили, что подготовка инфраструктуры к осенне-зимнему периоду началась заблаговременно и продолжается в соответствии с утвержденным графиком. Особое внимание уделяется состоянию кровли, системам водоотведения и отопления.
Мы благодарим пассажиров за понимание и приносим извинения за возможные временные неудобства. Аэропорт продолжает работу в штатном режиме, обеспечивая безопасность и комфорт пассажиров", - заключили в пресс-службе.
Кроме того, дождь затопил спорткомплекс "Маңғыстау-Арена". По словам горожан, летом в спорткомплексе сделали ремонт, однако крыша все равно протекает и вода стекает прямо в зал.
Редакция Lada.kz пыталась связаться с администрацией спорткомплекса "Маңғыстау-Арена", однако указанные на их официальной странице в Instagram номера оказались недоступны. Журналисту также не удалось дозвониться до руководителя и заместителя управления спорта Мангистауской области - их телефоны были отключены", - сообщает сайт.
Напомним, в июле прошлого года в Астане из-за поврежденного водопровода затопило аэропорт. Также дважды, в марте 2024-го и в июне 2025 года, затопило аэропорт Атырау. В первом случае работа аэропорта была заблокирована из-за того, что талые воды залили взлетно-посадочную полосу, во втором - из-за сильного ливня в аэропорту протекла крыша.
12.09.2025, 19:28 6911
В связи с проведением служебного расследования прокурор Актау отстранен от должности
Фото: Polisia.kz
Алматы. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Авиационный транспортный прокурор Алматы обжаловал решение специализированного суда Актау о прекращении дела в отношении Ерболата Абдирова по факту мелкого хулиганства, сообщает пресс-служба главной транспортной прокуратуры.
Законность судебного акта и доводы апелляции будут рассмотрены Мангистауским областным судом в установленном порядке.
В связи с проведением служебного расследования Ерболат Абдиров временно отстранен от занимаемой должности до окончательного решения вопроса о его ответственности", - говорится в сообщении надзорного органа.
Ранее в Сети появилась информация о задержании прокурора в аэропорту Алматы за "пьяный дебош".
12.09.2025, 18:37 10931
Стало известно, кто построит ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске
Фото: primeminister.kz
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель правления АО "Самрук-Энерго" Кайрат Максутов провел совещание с акимами Абайской и Восточно-Казахстанской областей по вопросам строительства ТЭЦ в Семее и Усть-Каменогорске, сообщает пресс-служба компании.
В ходе встречи определены электрическая и тепловая мощности будущих станций с учетом роста потребления и перспективного развития регионов. Также обсуждены вопросы разработки предпроектной документации, планы по строительству инфраструктуры для ТЭЦ и схемы теплоснабжения городов.
Глава АО "Самрук-Энерго" отметил, что в настоящее время завершаются работы по привлечению финансирования для проектов, обеспечению возврата инвестиций, утверждению технологических решений.
Отдельно Кайрат Максутов сообщил, что при строительстве ТЭЦ будут применены современные технологии "чистого" угля, позволяющие обеспечить минимальное воздействие на окружающую среду.
Акимы области отметили важность строительства ТЭЦ для городов в целях обеспечения экономического роста и выразили готовность оказать всестороннее необходимое содействие в выделении земельных участков и осуществлении мероприятий для своевременного строительства объектов инфраструктуры.
Напомним, в начале ноября 2023 года стало известно, что российская сторона примет участие в строительстве трех ТЭЦ в Казахстане.
Весной 2024 года Казахстан и Россия подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ. Позже экс-министр энергетики Алмасадам Саткалиев рассказал, когда в Казахстане запустят три новые теплоэлектроцентрали. По его словам, ожидается завершение всех трех проектов в 2028 году. В январе текущего года он заявил, что технико-экономическое обоснование по Усть-Каменогорску и Семею будет уже в марте.
Летом этого года стало известно, что теплоэлектроцентраль в городе Кокшетау Казахстан начал строить самостоятельно.
13 августа сообщалось, что Казахстан закупит услуги и оборудование у Китая для строительства теплоэлектроцентрали в Кокшетау.
14 августа появилась информация, что правительство России прорабатывает вопрос финансирования строительства двух ТЭЦ - в Семее и Усть-Каменогорске.
12.09.2025, 14:28 22626
Борьба с наркоторговлей и мошенничеством, необоснованные проверки бизнеса - Токаев дал ряд поручений главе Генпрокуратуры
Стороны обсудили переименование Комитета по возврату незаконно выведенных активов
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генеральному прокурору Берику Асылову продолжить работу по обеспечению законности во всех сферах и утверждению в обществе принципа "Закон и зорядок", сообщает Акорда.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул важность координации деятельности правоохранительных и других госорганов по таким направлениям, как противодействие мошенничеству, борьба с наркоторговлей, профилактика семейно-бытового насилия, вандализма, а также недопущение безосновательного уголовного преследования бизнеса.
В свою очередь Асылов проинформировал президента о ходе расследования спецпрокурорами уголовных дел особой важности, вызвавших широкий общественный резонанс, затрагивающих интересы государства, а также дел, связанных с пытками.
Всего в текущем году спецпрокурорами направлено в суд 55 уголовных дел, по ним осуждено 112 лиц. В производстве находятся 80 дел. Возмещенный ущерб составил 14,4 млрд тенге.
Также глава Генпрокуратуры представил сведения о новых подходах в поиске преступных доходов и перспективах их использования для экономики страны. Всего по уголовным делам арестовано имущество на 105 млрд тенге, из них только по делам о наркотиках прокурорами совместно с другими правоохранительными органами арестованы активы почти на 12 млрд тенге.
Кроме того, он доложил, что за два года органами прокуратуры возвращены активы на 850 млрд тенге. На эти средства осуществляется строительство порядка 400 социальных и коммунальных объектов в различных регионах страны. На сегодня завершено возведение 60 объектов.
Отдельно стороны обсудили переименование ведомства Генеральной прокуратуры. Новый формат позволит сосредоточиться на создании благоприятного инвестиционного климата и долгосрочной защите прав предпринимателей и инвесторов.
Напомним, комитет по возврату незаконно выведенных активов Генеральной прокуратуры переименуют в комитет по защите прав инвесторов, об этом в ежегодном послании народу Казахстана заявил президент Касым-Жомарт Токаев.
12.09.2025, 12:12 30316
В Казахстане планируют возобновить проведение паспортизации рек и озер
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Для выполнения поручения президента по ликвидации черного рынка воды Министерство водных ресурсов и ирригации достигло договоренности с Генеральной прокуратурой и МВД о необходимости создания рабочей группы на республиканском уровне с разработкой плана мероприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.
Рабочей группой будет проводиться системная оперативно-аналитическая работа с выездными рейдовыми мероприятиями. Проверки будут проводиться в целях выявления незаконных водопользователей и недобросовестных должностных лиц в РГП "Казводхоз" и бассейновых инспекциях.
Этот год показал, что неисполнение рядом специалистов своих обязанностей тоже отчасти привело к незаконному водозабору... Напоминаю всем об ответственности. Министерство создало все необходимые условия для качественного выполнения специалистами водного хозяйства своих функциональных обязанностей. Укреплена материально техническая база, повышена оплата труда", - отметил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.
Напомним, ранее глава водного ведомства поручил провести служебную проверку по итогам вегетационного периода.
Для борьбы с черным рынком воды также разрабатываются дополнительные поправки в правила пользования поливной водой, Административный и Водный кодексы. Изменения призваны предотвратить незаконный водозабор из каналов. Разрабатывается система по цифровому мониторингу вегетации на базе Национальной информационной системы водных ресурсов.
По данным Министерства водных ресурсов, для создания единой цифровой платформы водных ресурсов планируется возобновить проведение паспортизации рек и озер с целью формирования государственного водного кадастра.
В рамках кадастра будут проводиться расчет и оценка поверхностных водных ресурсов. Как по всей стране, так и в пределах каждого водохозяйственного бассейна. Ведение государственного водного кадастра в Национальной информационной системе водных ресурсов создаст прочную аналитическую основу для принятия обоснованных решений в условиях климатических рисков", - уточнили в ведомстве.
Также прорабатывается проект по составлению каталогов ледников совместно с Центрально-Азиатским региональным гляциологическим центром.
Для организации учета объема забранных водных ресурсов начата работа по реорганизации филиала РГП "Казводхоз" "Су-метрология". Планируется, что филиал будет заниматься разработкой стандартов и требований учета использования воды, оказанием услуг по разработке и установке систем учета, их проверкой и производством необходимых компонентов.
Поручаю всем вице-министрам организовать комплексную работу и мониторинг по всем реализуемым проектам. Для стабильного проведения текущего и капитального ремонта гидротехнических сооружений и механизированной очистки каналов поручаю укрепить материально-техническую базу организаций по эксплуатации водохозяйственных сооружений. Также нужно завершить разработку технико-экономической документации по проекту увеличения объема Северного Аральского моря, упомянутого в послании президента. Необходимо ускорить работу с Министерством национальной экономики касательно получения государственной гарантии по займу Исламского банка развития", - подчеркнул министр водных ресурсов.
12.09.2025, 09:09 40946
5,6 млрд тенге возвращенных активов направлены на строительство медицинских объектов в области Абай
Фото: Depositphotos
Астана. 12 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане продолжается работа по строительству социальных объектов на возвращенные в страну незаконно выведенные активы. Из специального государственного фонда на реализацию проектов в сфере здравоохранения в области Абай выделено 5,6 млрд тенге, сообщили в правительстве.
В селе Урджар средства направлены на строительство дополнительного корпуса многопрофильной центральной районной больницы и оснащение современной медицинской техникой.
В городе Аягозе на выделенные средства строится дополнительный корпус многопрофильной центральной районной больницы, где будет установлен магнитно-резонансный томограф.
Сдать объекты в эксплуатацию планируется в текущем году.
Проекты позволят расширить охват граждан своевременными и качественными медицинскими услугами", - отметили в правительстве.
Ранее 2,6 млрд тенге из спецгосфонда также были выделены на строительство психоневрологического медико-социального учреждения на 100 мест в городе Семее.
11.09.2025, 20:04 76671
В Жетысуской области 30 тыс. га земель вернули государству
На сегодняшний день в оборот введено 21 тыс. га, или 69% возвращенных земель
Талдыкорган. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В Ескельдинском районе за последние три года в собственность государства возвращено 30 тыс. га неиспользуемых земель, включая 26 тыс. га пастбищ, 3,7 тыс. га пашни, 300 га сенокосов, сообщает пресс-служба акимата региона.
На сегодняшний день в оборот введено 21 тыс. га, или 69% возвращенных земель. Из них 5 тыс. га были переданы по конкурсу, 16 тыс. га - в качестве общественных пастбищ для всех сельских округов района.
Между тем в этом году на земли, находящиеся в фонде района, проведено 2 конкурса, охватывающих 13 участков, передано 1800 га земли. В октябре будет проведен еще один конкурс на 1 тыс. га. При этом из 7 тыс. га годового плана в госфонд в районе на сегодня возвращено 3700 га.
Ранее более пяти тысяч гектаров сельскохозяйственных земель возвращены в государственную собственность в Западно-Казахстанской области.
11.09.2025, 16:30 89251
Токаев планирует принять участие в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России
Фото: Акорда
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках своего визита в Россию планирует принять участие в форуме межрегионального сотрудничества РК и РФ, сообщает Акорда.
Государственный визит президента Касым-Жомарта Токаева в Российскую Федерацию запланирован в ноябре этого года. В рамках визита ожидается участие главы государства в форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что взаимоотношения между РФ и РК развиваются по восходящей линии.
11.09.2025, 13:27 100256
В Минсельхозе сменится вице-министр
Нынешний замминистра Баглан Бекбауов освобожден от должности
Астана. 11 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Баглан Бекбауов освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК, сообщает пресс-служба правительства.
Постановлением правительства Республики Казахстан Бекбауов Баглан Абдашимович освобожден от должности вице-министра сельского хозяйства РК", - говорится в сообщении.
Бекбауов в разные годы работал на различных должностях в структуре АО "НИТ". В частности, с января по февраль 2021 года работал в должности зампредседателя правления. Также работал гендиректором частной компании.
В должности вице-министра сельского хозяйства работал с 10 ноября 2021 года.
Кто станет новым вице-министром МСХ, пока неизвестно.
