Уникальная экосистема водохранилища Сайран под угрозой уничтожения

Фото: volunteer.kz

Рассказать друзьям

Алматы - уникальный и интенсивно развивающийся современный мегаполис. Город продолжает расти и застраиваться новыми зданиями, бизнес-центрами и многочисленными ЖК. Именно поэтому алматицы так ценят уголки живой природы, которые еще остались в мегаполисе. Одним из таких прекрасных мест считается озеро Сайран - настоящий оазис в центре южной столицы.





Водохранилище Сайран





Само озеро (водохранилище. - Прим. ред.) Сайран создано на месте бывшего карьера по добыче пескогравийных материалов при помощи плотины, расположенной под улицей Толе би. Объем озера - 2,3 млн кубометров, средняя глубина - 12 метров, максимальная - 18 метров, сообщает sputnik.kz.





Плотина "Сайран" сооружена в 1971 году к 100-летию со дня рождения Владимира Ильича Ленина . Берега озера были капитально благоустроены, организованы пляжи, лодочные станции.





В 1988-1989 годах благоустройство Сайрана продолжилось: провели новые и засфальтировали старые аллеи по всей его окружности, вдоль которых также установили ночное освещение. В наиболее живописных местах Сайрана поставили беседки для отдыха и устроили детские площадки.





Сайран в условиях теплой погоды выполняет функцию селеуловителя, в холодное время года пруд безводен.





С середины 2000-х годов в зимние сезоны на дне озера проводился джип-фестиваль. В настоящее время ввиду благоустройства и превращения территории озера в парк отдыха въезд туда закрыт. В 2010 году Сайран не наполняли из-за угрозы селя. В 2014 году водохранилище также не наполняли из-за реконструкции русла речки Большая Алматинка, пишет tengrinews.kz.





Реконструкция





Сегодня на территории озера разворачивается масштабный проект по изменению облика и функционала ключевого водоема.





В акимате мегаполиса заверили , что особое внимание будет уделено озеленению территории: планируется высадить около 4 тысяч деревьев, 7 тысяч квадратных метров живой изгороди и цветочных клумб, 300 тысяч квадратных метров разнотравья. Кроме того, впервые на Сайране появятся водные растения - лотосы.





Также проектом благоустройства предусмотрена установка 5 общественных туалетов и огороженной площадки для выгула собак. Безопасность отдыхающих будет обеспечена за счет строительства 2 пунктов полиции, 2 спасательных постов. По периметру зоны отдыха появятся камеры видеонаблюдения и тревожные кнопки.





Фото: gov.kz





Мы соединяем два берега в единую прогулочную набережную длиной в 2,5 километра непосредственно около воды. Есть два пантонных перехода 250 и 150 метров. Набережная станет шириной 11 метров. Со стороны улицы Толе би мы сделаем большой зеленый массив, который защитит парк от шума, от гари и придаст ему завершенность. В целом у нас есть все виды активностей. Мы подводим сети для теннисной площадки и для зимнего ледового катка", - добавила ландшафтный архитектор Нелли Лаптева.





Завершение проекта и сдача набережной в эксплуатацию планируется уже в мае 2025 года после весенних посадок растений.





Опасения экоактивистов





Между тем многие жители Алматы опасаются, что уникальной природной зеленой зоне Сайрана будет нанесен колоссальный экологический ущерб.





Акимат города Алматы принял недальновидное решение провести строительные работы на озере Сайран и в его зеленой зоне, что приведет к огромным бюджетным затратам, экологическому ущербу природе, изменению сложившегося облика природной территории и передаче ряда участков в частные руки", - заявили защитники природы, экологические активисты, инициативная группа "Защитим Сайран" на своей странице в Сети.





Кроме того, недавно инициативная группа обратились к акиму города с требованием пересмотреть и скорректировать проводимую в этом году перестройку и застройку "Особо охраняемой природной территории, водоохранной полосы - озера Сайран и его зеленой зоны".





Активисты отмечают, что Сайран, включая прилегающую территорию, с 1994 года является государственной особо охраняемой природной территорией местного значения. Кроме того, территория водоема и прилегающие территории относятся к водоохранной полосе.





Фото: Экологическое Общество Алматы





Жители считают, что проект перестройки и застройки ООПТ "Сайран" ухудшит качественное и гидрологическое состояние водоема, увеличит антропогенную нагрузку, загрязнение, засорение, истощение водного объекта.





Будет утрачен исторический первоначальный облик акватории озера и прилегающей зеленой зоны", - заявили они.





Также активисты подчеркивают, что в связи со строительством новой береговой линии объем противопаводкового водосбора чаши водохранилища существенно сократится, что негативно скажется на паводковой безопасности города в случае возникновения селя или разрушительного землетрясения.





Также о том, что проект антиприродный и антиэкологический, свидетельствует массовое повреждение деревьев зеленой зоны, отмечаю они.





Зарубежный опыт





В китайской провинции Чжэцзян в самом центре города Ханчжоу расположено пресноводное озеро Сиху. Водоем является городской достопримечательность.





Кроме того, озеро с окрестными храмами, мостами, парками и садами внесено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщает РИА Новости.





Фото: russian.news.cn





По данным wikipedia.org, вокруг озера Сиху растут самые разные растения, которые цветут в разное время года: магнолия обнаженная, сакура, гибискус изменчивый, османтус душистый и др. Также, благодаря тому что городские власти уделяют большое внимание защите окружающей среды, экологическая ситуация в районе озера Сиху постепенно улучшается. На озере живут кряквы и зимородки, в озере встречаются карпы кои, а среди деревьев на берегах видны стрижи.





Напомним, в прошлом году алматинцы просили сохранить рощу Баума и навести там порядок. Тогда видеообращение появилось в Сети. Местные активисты были обеспокоены состоянием старейшей алматинской рощи, пишет Tengrinews.kz.





Обратите внимание на наши просьбы, на наши мольбы, пускай остановят вырубку. Пускай они хотя бы частично восстановят то, что они выпилили. Уродуют нашу рощу, здесь гулять уже невозможно с детьми, на великах, на колясках. Тропинки стали кучей грязи - ни пройти, ни проехать. Раньше был запрет для машин, сейчас машины приезжают и большие, и маленькие. Эти лужи и ямы - невозможно не только там проехать, пройти невозможно негде. Такая там грязь", - сообщила местная жительница.





Отмечается, что в рощу Баума приезжают жители со всего Алматы.





Тогда в акимате города заявили, что в целях удаления зараженных болезнями деревьев в 2022 году Комитетом лесного хозяйства и животного мира было предоставлено разрешение на вырубку 1000 деревьев, в 2023 году - на вырубку 755 деревьев.