22.04.2024, 11:12 5386
154 года исполняется со дня рождения вождя мирового пролетариата Владимира Ленина
Фото: gazeta.ru
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Сегодня, 22 апреля 2024 года, исполняется 154 года со дня рождения революционера, основателя партии большевиков и советского государства, теоретика марксизма и вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина.
Будущий вождь мирового пролетариата появился на свет в 1870 году в семье инспектора народных училищ Симбирской губернии Ильи Николаевича Ульянова, сообщает historyrussia.org.
Тот был сыном бывшего крепостного крестьянина, но сам дослужился до чина действительного статского советника, что давало право на потомственное дворянство. Детство Ленина было счастливым: большая любящая семья, игры и, конечно, книги - в пять лет Володя Ульянов уже бегло читал. Поступив в Симбирскую гимназию, во всем, что касалось учебы, был неизменно на голову выше сверстников.
Вот что пишет одноклассник Володи Ульянова А. Н. Наумов, будущий министр царского правительства:
Способности он имел совершенно исключительные, обладал огромной памятью, отличался ненасытной научной любознательностью и необычайной работоспособностью… Воистину, это была ходячая энциклопедия… Он пользовался среди всех его товарищей большим уважением и деловым авторитетом, но… нельзя сказать, чтобы его любили, скорее - ценили… В классе ощущалось его умственное и трудовое превосходство… хотя… сам Ульянов никогда его не выказывал и не подчеркивал".
Ирония судьбы: директором гимназии, в которой учился молодой Ульянов, был Ф. М. Керенский - отец будущего непримиримого оппонента Ленина. Именно он рекомендовал прилежного Володю Ульянова для поступления в Казанский университет.
Ни в гимназии, ни вне ее, - писал Керенский, - не было замечено за Ульяновым ни одного случая, когда бы он словом или делом вызвал в начальствующих и преподавателях… непохвальное о себе мнение".
Все прочили Владимиру Ульянову блестящее будущее на государственной службе. Никаких определенных политических убеждений у него тогда еще не было. В 1887 году он поступает на юридический факультет, однако спустя несколько месяцев его отчисляют за участие в студенческих беспорядках. Причиной столь резкого поворота стала казнь родного брата Александра, осужденного за подготовку покушения на царя. Для всей семьи это был, говоря современным языком, шок: никто до последнего не знал о революционных взглядах старшего брат, мать - Мария Александровна - писала прошение императору с просьбой о помиловании. Но приговор привели в исполнение в мае того же года.
Сам Владимир Ульянов с тех пор тоже под надзором полиции. Он все больше проникается революционными идеями, несколько лет после отчисления штудирует "прогрессивные" журналы и труды Чернышевского - они оказали на него решающее влияние. Впрочем, скоро жизнь, казалось бы, вернулась в привычное русло: в 1891 году Ульянов экстерном окончил юридический факультет Петербургского университета, потом работал в Самаре помощником присяжного поверенного. А в 1893 году переехал в Санкт-Петербург, где вступил в марксистский кружок студентов Технологического института.
Спустя два года, в мае 1895-го Владимир Ульянов впервые отправился за границу, где встретился с крупнейшими деятелями международного рабочего движения. По возвращении он объединил существовавшие на тот момент разрозненные марксистские кружки в "Союз борьбы за освобождение рабочего класса", главной целью которого стало свержение самодержавия. И хотя деятельность "союза…" вскоре была прервана, но именно с того момента начался путь к революции 1917 года.
Кстати, Глеб Кржижановский так писал о Крупской:
Владимир Ильич мог найти красивее женщину, вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна, преданнее делу, чем она, у нас не было…"
В начале XX века революционная активность набирает обороты, хотя сам Ульянов после ссылки уезжает за границу. Чтобы наладить связи между социал-демократическими кружками, решено было выпускать политическую рабочую общероссийскую газету. Однако в России это было невозможно. В 1901 году "Искра" начала печататься в Швейцарии. В ее редакцию входили Георгий Плеханов, Павел Аксельрод, Вера Засулич, Владимир Ульянов, Юлий Мартов и Александр Потресов.
В 1905 - 1907 годах Ленин находился в Швейцарии, но продолжал активно сотрудничать с русскими революционерами. На короткий срок он нелегально возвратился в Петербург, чтобы руководить революционным движением, однако вскоре вновь уехал за границу.
В начале Первой мировой войны, находясь на территории Австро-Венгрии, Ленин был арестован по подозрению в шпионаже в пользу Российского правительства. Впрочем, вскоре был освобожден - благодаря участию австрийских социал-демократов. После этого он уехал в Швейцарию, где выдвинул лозунг о превращении грабительской империалистической войны в войну гражданскую.
В следующий раз Ленин возвратился в Россию уже после Февральской революции. На следующий день после прибытия в Петроград он выступил со своими знаменитыми "Апрельскими тезисами", в которых изложил программу перехода от буржуазно-демократической революции к социалистической, а также призвал к свержению временного правительства.
Приехав только 3 апреля ночью в Петроград, я мог, конечно, лишь от своего имени и с оговорками относительно недостаточной подготовленности выступить на собрании 4 апреля с докладом о задачах революционного пролетариата", - говорил Ленин на собрании партий большевиков, меньшевиков и демократов в Таврическом дворце.
В октябре 1917 года, после государственного переворота и свержения самодержавия, власть в стране полностью перешла к советам. В ходе последовавшей Гражданской войны Ленин стал главным идеологом политики "военного коммунизма": он одобрил создание Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем. Ленин активно проводил политику красного террора, массовые расстрелы и ссылки любых "неблагонадежных" стали нормой борьбы за укрепление власти. Любые восстания жестоко подавлялись.
Этот курс был прекращен лишь тогда, когда стало очевидно: победу одержали красные. В 1921 году "военный коммунизм" был отменен, а продовольственная разверстка была заменена продовольственным налогом. Ленин провозгласил так называемую новую экономическую политику, которая разрешила частную свободную торговлю. Одновременно шла работа по электрификации страны.
В 1922 году здоровье Ленина пошатнулось. В мае и декабре 1922 года вождь перенес два инсульта. Впрочем, он успел сделать главное - официально создать новую страну - Союз Советских социалистических Республик. 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР был подписан договор об образовании СССР. Этот документ был утвержден днем позже - 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде советов.
Третий инсульт, который Ленин перенес уже спустя несколько месяцев, сделал его фактически недееспособным. Примерно через год он скончался в своей резиденции в Горках.
27 января 1924 года, после пятидневного прощания, гроб с забальзамированным телом Ленина перенесли в Мавзолей на Красную площадь.
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15.04.2024, 07:02 29081
7 апреля Джеки Чану исполнилось 70 лет
Фото: Ethan Miller / Getty Images
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7 апреля исполнилось 70 лет Джеки Чану - актеру, режиссеру, певцу и кумиру миллионов зрителей по всему миру. "Лента.ру" вспоминает творческий путь Джеки и рассказывает, как он сумел придумать собственный неповторимый стиль, позволяющий ему оставаться звездой на протяжении уже нескольких десятилетий.
В середине марта Джеки Чан попал в новости благодаря неудачной фотографии со своей встречи с фанатами. Пользователи соцсетей по всему миру не на шутку встревожились, стали сетовать на беспощадное время и желать великому гонконгскому актеру здоровья.
Тут волей-неволей пришлось вспомнить, что нестареющему Джеки уже 69 лет, а время на свой лад обтачивает всех - от преклонного возраста никто не застрахован. Тем более Чан, который прожил всю жизнь до настоящего момента буквально без страховки: из-за привычки самостоятельно исполнять все трюки в своих фильмах его жизнь уже давно отказываются страховать даже самые рисковые компании.
Актер говорит, что в его теле от макушки до кончиков пальцев не осталось ни одной косточки, которая не была бы сломана хотя бы один раз.
Он даже нашел способ превратить последствия рискованных съемок в аттракцион: классические фильмы Чана вроде "Доспехов Бога" зрители обычно досматривали до самых последних кадров, поскольку там показывали нарезку неудачных - и очень травматичных - дублей.
За головокружительной актерской карьерой и многочисленными травмами несколько теряется тот факт, что Джеки Чан не просто актер, а фигура из тех, про кого говорят "человек эпохи Возрождения". Зрителям по всему миру известно, что он режиссер и продюсер своих фильмов, но не все в курсе, что Джеки сам пишет и исполняет в них песни.
На его счету 20 музыкальных дисков - он большая звезда китайской эстрады. И не случайно, что именно в этом качестве Чан был приглашен выступить на закрытии Олимпийских игр в Пекине.
В человеческой жизни все, как известно, начинается с детства - вот и привычка заниматься всем и сразу у Джеки именно оттуда. В семь лет родители отдали его в пекинскую оперную труппу, члены которой, помимо пения, традиционно занимаются акробатикой и боевыми искусствами. Тогда Чана звали данным при рождении именем Чан Конг-Санг - "рожденный в Гонконге". Отдав сына на обучение, родители улетели на заработки в Австралию. В оперной школе Чан провел десять лет. Там он овладел не только разнообразными искусствами, но и прикладными навыками - например, железной дисциплиной. Здесь же он познакомился с Саммо Хуном и Юэнь Бяо, которые впоследствии стали его ближайшими друзьями и партнерами. Благодаря Саммо Хуну Чан попал и на съемочную площадку, снявшись среди прочего в массовке классических фильмов Брюса Ли "Выход дракона" и "Кулак ярости". Национальный кумир Брюс Ли был, разумеется, образцом и для молодого актера. Сразу запустить карьеру в кино, впрочем, не вышло, так что Чан уехал к родителям в Австралию.
Имя Джеки молодой человек получил, работая на стройке в Канберре.
Вернувшись в Гонконг, Чан предпринял еще одно хождение в кино, подвизавшись сниматься у маститого продюсера Ло Вэя, который наградил Джеки новым псевдонимом Чэн Юэнь Лун - "Уже дракон". В этот период, в начале семидесятых, Джеки снялся в нескольких картинах, где не слишком успешно выполнял роль имперсонатора Брюса Ли - таких в тогдашнем гонконгском кино было много. К этому периоду относятся "Разборка в Гонконге" и "Новый кулак ярости" - сезонные фильмы, которые сегодня помнят лишь настоящие фанаты Чана. Прорыв случился в 1978-м, когда Джеки снялся в двух картинах режиссера Юэнь У-Пина.
Змея в тени орла", и особенно "Пьяный мастер", наконец указали молодому мастеру кунг-фу путь развития. Набор боевых талантов, невероятная работоспособность, личное обаяние и темперамент сдетонировали, запустив Джеки Чана в высшие эшелоны национального жанрового кинематографа.
Джеки рассказывал, что подробнейшим образом разбирал работы Чарли Чаплина и Бастера Китона, которые стали для него не только кумирами, но и учителями в профессии. Тесные рамки фильма о боевых искусствах были расширены благодаря уникальному чувству юмора и включению в арсенал жанра элементов слэпстика. Насчет того, как именно Джеки использовал наследие Бастера Китона, сегодня существуют самостоятельные большие исследования.
Дело, впрочем, по всей видимости, даже не в юморе как таковом и даже не в невероятной выносливости и отваге. Просто Чан - сознательно или интуитивно - нашел совершенно логичный путь для азиатского кино про драки, которое после смерти Брюса Ли переживало кризис, казавшийся непреодолимым. Ли был не просто бойцом, он еще при жизни стал мистической фигурой, каждое движение которого было овеяно аурой чуда человеческого духа. После смерти эти свойства моментально обрели легендарный, мифологический статус, соревноваться с которым было бессмысленно, да и не нужно. Чан вывел на экраны новый тип героя - вертлявого, ловкого, чуть нелепого парня, с которым зрителю было легко себя ассоциировать. Важно здесь еще и то, что этот образ оказался очень удобен практически в любом жанре.
Нащупав индивидуальный почерк, Джеки развил его в своих режиссерских работах - "Проекте А", "Полицейской истории" и "Доспехах Бога". Постепенно Чан взял под контроль все стадии производства, став не только постановщиком и актером, но и каскадером, композитором, оператором.
Уже в восьмидесятых Джеки Чан был не просто именем, а полноценным предприятием полного цикла, приносящим огромный, баснословный доход. Харизма как тогда, так и сейчас помогает Джеки отбиваться от вызовов нового времени. Несмотря на многочисленные (и, по всей видимости, небезосновательные) обвинения в мизогинии и сложные отношения с детьми, он остается народным героем, одной из главных звезд гонконгского кино. Даже сегодня, когда после возвращения в состав Китая местная индустрия переживает очередной кризис.
Разумеется, такому амбициозному артисту и хваткому бизнесмену, как Джеки Чан, было тесно даже в статусе главной гонконгской кинозвезды. Попытки завоевать Голливуд он начал еще в восьмидесятых, однако настоящей победой стала "Разборка в Бронксе". Режиссер Стэнли Тун сумел снять гонконгский фильм в Америке, сохранив все характерные особенности азиатской кинематографии. Эта картина сделала Чана звездой в США, так что следующей работой стал уже "Час пик" с Крисом Такером. Снимаясь в фильме Бретта Рэтнера, Джеки еще нетвердо знал английский, так что традиционная финальная нарезка неудачных дублей содержит и те, в которых он путает слова. С этого момента Чан стал желанным гостем в Голливуде - правда, по большей части на правах партнера главного героя-американца. Среди работ голливудского периода - и "Шанхайский полдень", и "Вокруг света за 80 дней".
Однако главной художественной победой, пожалуй, стоит считать менее успешного в коммерческом смысле "Иностранца". Фильм поставил режиссер "Казино "Рояль" Мартин Кэмпбелл, который сумел раскрыть драматический потенциал Джеки и превратить его возрастные изменения в преимущества.
На родине Чан тоже работать, конечно, не переставал. Кульминацией позднего гонконгского периода стали "Доспехи Бога 3: Миссия Зодиак". С этим фильмом Джеки во второй раз попал в Книгу рекордов Гиннесса как актер с наибольшим количеством упоминаний в титрах - их здесь пятнадцать. Ранее он стал рекордсменом по более очевидному поводу - за наибольшее число трюков в карьере.
12.04.2024, 11:32 42551
12 апреля - День советской космонавтики: как человек покорял просторы галактики
Фото: chg.msr.mosreg.ru
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Ежегодно 12 апреля во всем мире отмечается День космонавтики. Учрежден этот праздник был 9 апреля в 1962 году в СССР. В 1968 году Международная авиационная федерация придала этому празднику статус международного. В этот день во всем мире вспоминают первый полет человека в космос и передовые достижения в освоении просторов Вселенной.
История человечества в космосе началась 12 апреля 1961 года, когда советский космонавт Юрий Гагарин осуществил полет на корабле "Восток-1", сообщает газета "Известия".
В 1957 году Советский Союз уже сделал значительный шаг вперед в космической гонке, запустив первый искусственный спутник Земли. Это событие послужило началом космической эры и вызвало повышенный интерес к исследованиям в этой сфере.
12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. Корабль "Восток-1" с 27-летним космонавтом на борту взлетел со стартовой площадки Байконура и провел на орбите Земли 108 минут.
Космическое судно состояло из отдельных модулей, включая аппаратуру для автоматического возвращения. Во время полета Гагарин выполнял задачи по наблюдению и сбору данных о состоянии своего организма в космическом пространстве.
Полет российского космонавта вызвал огромное волнение и восхищение не только в СССР, но и во всем мире. Он стал символом технического и научного превосходства советской космической программы, а сам Гагарин - национальным героем.
После успешной экспедиции многие страны начали разрабатывать собственные космические программы. Первый полет человека открыл путь для дальнейших исследований космоса и вдохновил многих молодых людей по всему миру стремиться познать тайны Вселенной.
Юрий Гагарин продолжал служить в советской космической программе после своего полета, но 27 марта 1968 года во время тренировки произошла авиационная катастрофа, в которой он погиб. В честь смелого путешествия человека к звездам 12 апреля отмечают Всемирный день авиации и космонавтики.
7 апреля 2011 года Организация Объединенных Наций (ООН) заявила, что в мире наступает новая космическая эра. И в связи с этим на специальном пленарном заседании провозгласила 12 апреля Международным днем полета человека в космос. В этот день сотрудники мировой космической сферы также празднуют "Юрьеву ночь".
Зарубежные астронавты организуют вечеринки с угощениями, конкурсами. Обязательно подобные мероприятия проводятся на МКС", - рассказал "Ленте.ру" первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский.
Вступив в 21-й век, мы видим поразительные успехи космической техники - вокруг Земли обращаются десятки тысяч спутников, космические аппараты совершили посадку на Луну, привезя оттуда образцы грунта. Впоследствии на Марс и Венеру опускались автоматические зонды, несколько космических аппаратов покинули пределы Солнечной Системы и несут на себе послания Внеземным Цивилизациям, сообщает издание calend.ru.
Поэтому, провозглашая этот праздник - Международный день полета человека в космос, Генеральная ассамблея ООН выразила глубокую убежденность "в общей заинтересованности человечества в содействии исследованию и использованию космического пространства, являющегося достоянием всего человечества, в мирных целях, в расширении масштабов этой деятельности и в продолжении усилий по обеспечению всем государствам возможности пользоваться связанными с этим выгодами".
Сам же праздник было рекомендовано отмечать на международном уровне ежегодно 12 апреля в ознаменование начала космической эры для человечества, вновь подтверждая важный вклад космической науки и техники в достижение целей устойчивого развития и повышение благосостояния государств и народов, а также в обеспечение реализации их стремления сохранить космическое пространство для мирных целей.
11.04.2024, 17:17 47111
11 апреля - Международный день освобождения узников фашистских концлагерей
Фото: Мемориальный комплекс Бухенвальд в Веймаре (ФРГ) (скульптурная группа Фрица Кремера, 1952—1958 годы). 21 сентября 2013 года. / ru.wikipedia.org
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11 апреля ежегодно отмечается Международный день освобождения узников фашистских концлагерей (International Day of Fascist Concentration Camps Prisoners Liberation), который установлен в память о восстании узников концлагеря Бухенвальд (Германия) 11 апреля 1945 года, сообщает РИА Новости.
Концентрационные лагеря (места массового пребывания людей, заключенных под стражу по политическим, социальным, расовым, религиозным и иным признакам) широкое распространение получили в фашистской Германии.
Первый немецкий концлагерь был создан в марте 1933 года на окраине города Дахау на территории бывшего порохового и патронного завода. Изначально он предназначался для содержания тысяч противников нацистского режима (оппозиционных политиков, священников), а также евреев, цыган, гомосексуалистов, уголовников и душевнобольных. Затем в лагерь стали заключать "асоциальные элементы" - бродяг, пьяниц, хулиганов. С началом Второй мировой войны (1939-1945) туда начали привозить советских военнопленных, которых в основном расстреливали. Всего в Дахау в результате планомерного уничтожения заключенных, издевательств, непосильного труда и преступных медицинских опытов, согласно документам лагерного учета, погибли 32 099 человек (реальная цифра составляет около 41,5 тысячи человек без учета отправленных в другие лагеря и умерших там).
К началу войны в тюрьмах и концлагерях Германии находилось 300 тысяч немецких, австрийских и чешских антифашистов. В последующие годы на территории оккупированных стран Европы Третий рейх создал гигантскую сеть концлагерей, превращенную в места организованного систематического убийства миллионов людей.
Одним из крупнейших нацистских концлагерей был Бухенвальд, который начал функционировать в 1937 году близ города Веймара (Тюрингия). По разным данным, имел от 66 до 130 филиалов и внешних рабочих команд. Через лагерь прошли около 265 тысяч человек из 33 стран, из которых свыше 56 тысяч, в том числе 19 тысяч советских граждан, погибли от истощения, болезней, истязаний, были казнены или подвергнуты преступным медицинским опытам. В лагере действовали антифашистские группы Сопротивления.
11 апреля 1945 года узники Бухенвальда, которые узнали о подходе к лагерю войск союзников, организовали успешное восстание. Отряды сопротивления взяли лагерь под свой контроль, пленив 76 человек. Представители 10 стран создали лагерный совет и комиссии для обеспечения выживания. Позднее в тот же день разведывательный отряд 6-й танковой дивизии США вошел в Освенцим с северной стороны.
12 апреля в лагерь вошли регулярные части армии США. Из лагеря было освобождено около 21 тысячи человек, из них 900 - дети.
После освобождения концлагерей советскими, американскими и британскими войсками мир узнал о всех ужасах нацистских преступлений. Были обнаружены массовые захоронения, горы умерших заключенных лежали непогребенными. Немногие выжившие из-за тяжкого труда, голода и издевательств были абсолютно истощены. Почти все страдали от болезней. Многие не могли двигаться. Более 400 заключенных Бухенвальда умерли уже после освобождения.
В число всемирно известных нацистских концлагерей также вошли: Освенцим - четыре миллиона узников, Майданек - 1,38 миллиона, Маутхаузен - 122 тысячи, Заксенхаузен - 100 тысяч, Равенсбрюк - 92,7 тысячи, Треблинка - 80 тысяч, Штуттгоф - 80 тысяч. Количество детей до 14 лет в этих лагерях составляло 12-15%. Десятки тысяч жертв насчитывали и концлагеря, которые были созданы гитлеровцами на территории СССР - Саласпилс, Алитус, Озаричи, 9-й форт Каунаса.
В годы Второй мировой войны через 1100 концлагерей и примерно 14 тысяч мест заключения прошли почти 20 миллионов человек. Около 12 миллионов узников были уничтожены. Это 25% от общих человеческих потерь в этой войне. Всего более двух миллионов детских жизней были прерваны в местах заключения. В целом за годы войны погибло около 13 миллионов детей.
Система германских концлагерей была ликвидирована вместе с разгромом гитлеризма, она была осуждена приговором Международного военного трибунала в Нюрнберге (1945-1946) как преступление против человечности.
22 июня 1988 года был образован Международный союз бывших малолетних узников фашизма. В него вошли граждане Армении, Белоруссии, Казахстана, Латвии, Литвы, Молдавии, России, Узбекистана, Украины, Эстонии, а также Болгарии, прошедших в детском возрасте концлагеря, гетто, тюрьмы, и другие места принудительного содержания, созданные нацистской Германией на территориях Третьего Рейха и его союзников в оккупированных областях СССР и других стран Европы.
На момент образования союз объединил около 1,2 миллиона бывших малолетних узников. Малолетние узники фашизма - принципиально новая в мировой истории категория невольных участников и безвинных жертв войны. Это последние живые свидетели преступлений фашистов и нацистов.
По состоянию на 2023 год их осталось менее 300 тысяч. В настоящее время союз продолжает свою работу по сохранению информации о трагических событиях тех лет, проводит встречи бывших малолетних узников лагерей, митинги памяти и другие мероприятия.
Международный день освобождения узников фашистских концлагерей во всем мире отмечается памятными мероприятиями, поминовением погибших, поклонением их памяти, возложением цветов к могилам и местам захоронения жертв фашизма.
08.04.2024, 14:47 58686
Это самое крупное стихийное бедствие в Казахстане за 80 лет - Токаев о паводках
Фото: mazhilis_kz
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к жителям страны в связи с тяжелой паводковой ситуацией в республике, сообщает пресс-служба Акорды.
В ходе своего обращение президент Казахстана сообщил следующее:
- возможно, это самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет;
- из-за паводков режим чрезвычайной ситуации местного масштаба объявлен в десяти регионах страны: Абайской, Акмолинской, Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской и Улытауской областях;
- в Казахстане создан республиканский штаб во главе с премьер-министром;
- все спасательные работы на местах находятся личном контроле главы государства;
- главное - не допустить человеческих жертв;
- правительству Казахстана дано поручение правительству разбронировать государственный материальный резерв, помочь жителям;
- всем пострадавшим будет оказана финансовая и другая необходимая помощь, все материальные потери будут компенсированы;
- информационному штабу необходимо непрерывно и всесторонне оповещать граждан обо всех принимаемых государством мерах;
- казахстанцам следует доверять только официальным источникам информации.
Напомним, в стране сохраняется сложная паводковая обстановка. По последним данным, из-за паводков эвакуированы почти 76 тысяч человек.
В Актюбинской и Алматинской областях прорвало плотины. Прокуратура Актюбинской области зарегистрировала уголовное дело по факту прорыва дамбы плотины "Щербаковское" в Айтекебийском районе. В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки.
В связи с ухудшающейся паводковой ситуацией в разные регионы Казахстана отправлены дополнительные силы МЧС.
В связи со сложной паводковой ситуацией на пограничных пунктах с Россией образовались пробки. В Погранслужбе РК предупредили о возможном ограничении движения в 5 регионах Казахстана.
Политолог Уразгали Сельтеев назвал потопы в Казахстане из ряда вон выходящей ситуацией. По его словам, региональные власти проваливают практически любой паводковый сезон, а за провалы отделываются выговорами.
Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей из-за наводнений в ряде регионов страны. Глава государства подверг резкой критике действия правительства и акимов, назвав это халатностью и непрофессионализмом. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.
06.04.2024, 12:16 67431
79 лет назад советскими войсками взят Кенигсберг
Фото: МО РФ
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79 лет назад советскими войсками взята столица Восточной Пруссии - Кенигсберг. С 1946 года город переименован в Калининград. Штурм считавшегося неприступным города завершился в рекордно короткие сроки - всего за четыре дня. Это нанесло колоссальный моральный удар, в корне подорвавший веру немцев в победу, сообщает iz.ru.
Кенигсберг считался наиболее укрепленным городом Балтики - немцы разместили вокруг столицы Восточной Пруссии три пояса обороны с артиллерийскими установками, подступы к городу были заминированы. Каждый дом превращен в дзот.
Как пишет в предисловии к сборнику "Взятие Кенигсберга" руководивший операцией маршал Александр Василевский, усиленная фортификация Восточной Пруссии началась после того, как немцы проиграли Сталинградскую битву. Здесь располагалась наиболее боеспособная группа немецких войск "Центр", всего 41 дивизия общей численностью 580 тысяч солдат. Они должны были предотвратить наступление Красной армии не только в направлении Кенигсберга, но также и на варшавско-берлинском направлении.
К началу 1945 года, когда Красная армия вышла к границам Восточной Пруссии, в регионе проживало 2,5 млн человек, в столице оставалось от 130 тысяч до 400 тысяч жителей. Нацистская пропаганда уверяла бюргеров, что город надежно защищен со всех фронтов. Как позднее вспоминал в своих мемуарах последний комендант Кенигсберга Отто Ляш, жители самостоятельно прорывали туннели из подвала в подвал, чтобы иметь возможность укрыться от бомбежек и убежать в случае прихода русских.
Уже к началу января городское командование начало понимать: паники среди жителей, несмотря на все усилия, избежать не удастся. 11 января состоялось совещание по вопросу эвакуации гражданского населения. Отто Ляш отмечает, что предупреждал начальство: скоро начнутся боевые действия и все дороги окажутся забиты солдатами и беженцами. На это, по его словам, последовало стереотипное возражение со стороны гауляйтера провинции Эриха Коха: "Восточную Пруссию будем удерживать, об эвакуации не может быть и речи".
Когда 13 января СССР начал Восточно-Прусскую операцию, потоки беженцев из северных районов региона хлынули в Кенигсберг и Пиллау, многие стремились уехать в Германию. Беженцы, как и предупреждал Ляш, создавали пробки и мешали передислокации войск.
22 января из Кенигсберга отправился последний поезд в Берлин. На следующий день советские войска перерезали железнодорожное сообщение столицы региона с Центральной Германией. Гитлер приказал начать эвакуацию морем, началась операция "Ганнибал" по вывозу немцев из Восточной Пруссии, Померании и Курляндии, однако тяжелые погодные условия и постоянные обстрелы затрудняли и этот путь. Всего с января по май 1945 года немцы успели вывезти с этой территории почти 2 млн человек.
Жители Восточной Пруссии, напуганные немецкой пропагандой о зверствах Красной армии, пошли в Берлин пешком. Многие погибли в пути, оказавшись под бомбежками. Вид беженцев угнетающе действовал на жителей Центральной Германии, еще сильнее подрывая моральный дух рейха.
6 апреля начался штурм первого внешнего пояса обороны, уже через два дня советские войска захватили порт, железнодорожный узел города и промышленные объекты, а также отрезали гарнизон Кенигсберга от группировки немцев, находившейся на Земландском полуострове. Командованию города было предложено капитулировать. На это последовал отказ, бои перешли на улицы города.
Несмотря на указ Гитлера командованию города не уступать Кенигсберг ни в коем случае, поздно вечером 9 апреля губернатор подписал акт о капитуляции. За это фюрер заочно приговорил Отто Ляша к смертной казни, однако последний комендант города выжил в войне, пережил советский плен и вернулся в Германию в 1950-х годах.
По советским данным, в плен было взято 93 853 военнослужащих противника, около 42 тысяч убито, захвачено более 2 тысяч орудий, 1652 миномета и 128 самолетов.
Как пояснил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков, Кенигсбергскую операцию по праву можно считать блестящей. Взятие неприступного, как считалось, города обошлось Красной армии малой кровью, при этом немцам был нанесен максимальный удар.
Город удалось так быстро взять благодаря большому опыту полководцев, наученных искусству ведения уличных боев в Сталинграде и Будапеште. Было обеспечено полное господство в воздухе. Бои шли за каждый квартал, создавались небольшие штурмовые группы, мобильные отряды, куда входили пулеметчики, два-три танка, саперы, огнеметчики. Они, надо отметить, эвакуировали немцев из подвалов, прежде чем начать зачистку", - подчеркнул эксперт.
Он также напомнил, что еще в рамках Тегеранской конференции, когда лидеры СССР, США и Великобритании решали судьбу послевоенного мира, поляки сопротивлялись тому, чтобы передать Советскому Союзу всю территорию Восточной Пруссии. Иосиф Сталин в письме Уинстону Черчиллю указывал, что СССР требует себе небольшой кусок на Балтийском побережье с незамерзающим портом Кенигсберг.
Черчилль с советским руководителем согласился, признав, что требования Москвы абсолютно оправданны. Аппетиты поляков были умеренны. По итогам Потсдамской конференции территория области была поделена на две части - Польше отходило 2/3 провинции, СССР - оставшаяся 1/3 с Кенигсбергом и прилегающими областями.
По словам историков, сейчас в западной прессе намеренно раздувается миф о бесчинствах советских солдат на территории Восточной Пруссии после взятия региона. Однако западные СМИ почему-то не пишут о том, как бойцы Красной армии обеспечивали гражданское немецкое население пайком и жильем, помогали с эвакуацией.
24.03.2024, 17:00 95516
Война в Югославии: 25 лет с начала операции НАТО
Фото: ОНТ
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25 лет назад войска НАТО начали масштабные бомбардировки военной и гражданской инфраструктуры Югославии в рамках операции "Союзническая сила", которые продолжались 78 дней, пишет белорусское издание "Общенациональное телевидение".
Формальным поводом для начала атаки на страну стало "предотвращение геноцида" косовских албанцев и вывод войск из Косова и Метохии. На самом деле, НАТО преследовало исключительно геополитические цели: усилить свои позиции в регионе и свести к минимуму российское влияние. Также альянс использовал Югославию как полигон для отработки взаимодействия войск в реальных боевых действиях.
24 марта в календаре - дата не просто "красная", а по-настоящему кровавая. 25 лет назад США и НАТО показали всему миру свое истинное лицо, организовав настоящий геноцид сербов... 25 лет с начала бомбардировки мирного населения Югославии.
Югославия - многонациональное государство, образованное после Первой мировой войны с целью объединить южнославянские земли. С 1918 до 1929 года именовалось как Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.
С самого начала страна представляла собой этакую сборную солянку, где каждый народ, будь то сербы, хорваты, албанцы, черногорцы или словенцы, имели свои собственные интересы, часто противоречащие друг другу.
Все национальные противоречия обострились во время Второй мировой войны. Гитлер сразу обозначил своим врагом лишь сербов, а хорватские националисты, например, оказывали фюреру поддержку. Внутри страны помимо прочего началась масштабная гражданская война между сербами и хорватами. В Хорватии существовали целые концлагеря, и, по разным данным, за время Второй мировой было уничтожено до 1 млн сербов.
После победы над фашизмом к власти пришел маршал Иосип Броз Тито, который объединил югославов. Страна процветала. По своему развитию в странах соцлагеря Югославия уступала лишь ГДР. На протяжении долгого времени власти удавалось балансировать между интересами всех этнических групп. Но со смертью в 1980 году Тито в Югославии начались проблемы. И уже через 4 года в США был разработан своеобразный план под названием "Политика США в отношении Югославии". Обширные санкции, долги страны, сокращение социальных расходов, безработица и сокращение производства - США спровоцировали в стране тотальный кризис.
А с приходом к власти Слободана Милошевича и принятием новой Конституции, которая урезала права автономий, ситуация в стране стала критической. На это повлиял и распад СССР. И в 1991 году Хорватия и Словения в один день заявили о своей независимости. Впоследствии это сделала Босния и Герцеговина. Спровоцировав гражданскую войну, в конфликт открыто включились страны НАТО.
Благодаря Западу, в Югославии воевали все и со всеми, определить правых и виноватых было уже невозможно. Но абсолютно все грехи были повешены на сербов, а военные преступления и этнические чистки в их сторону оставались как будто незамеченными. Запад поддерживал всех, кто противостоял Сербии.
В итоге продолжительных войн в составе Югославии остались лишь Сербия и Черногория, а камнем преткновения стало Косово. Косовские албанцы уже давно требовали отделения, а Сербия хотела сохранить единство. И в 1998 году армия Косова начала войну против сербов. Боевики "Освободительной армии Косова" нападали на сербскую полицию. И чтобы прекратить теракты, Белград ввел в автономию сначала полицейские, а потом и регулярные войска. Противостояние переросло в гражданскую войну.
На протяжении почти полугода НАТО разрабатывало операцию по "принуждению Сербии к миру". Альянс использовал формальный повод - отказ "Белграда вывести югославские войска из автономной области Косово и Метохия".
В итоге 24 марта 1999 года в 19.45 по местному времени без одобрения Совета Безопасности ООН, в нарушение международного права НАТО начало бомбардировку союзной республики Югославия. Операция "Милосердный ангел" продлилась 78 дней и принесла сербам смерть более чем 2 тыс. человек, в том числе 400 детей. Целью НАТО являлись якобы только военные объекты, но на самом деле бомбили мосты, дороги, нефтехранилища, объекты производства и энергетики, больницы, школы, жилые районы, здание центрального телевидения…
За 2,5 месяца было совершено 35 тыс. вылетов и сброшено 23 тыс. бомб и ракет.
13 апреля 1999 года, несмотря на сложности, в Югославию прибыла колонна грузовиков с гуманитарной помощью из Беларуси и России. А уже на следующий день в Белград прилетел Александр Лукашенко. Это произошло в самый сложный для страны момент. Притом что никто не мог гарантировать президенту Беларуси безопасность.
В июне 1999 года Слободан Милошевич был вынужден под давлением впустить в Косово иностранные войска.
В 2000 году Запад организовал в Югославии первую современную мягкую революцию, получившую название "бульдозерная". Госпереворот был быстрым, и Слободан Милошевич ушел в отставку. Уже через год в Гааге Слободана Милошевича и еще 4 политиков обвинили в преступлениях против человечности, убийствах, преследованиях по политическим и национальным признакам, нарушении законов и обычаев войны.
В 2006 году с выходом Черногории из состава федерации Югославия прекратила свое существование. Операция по уничтожению процветающего социалистического государства и унижению этнических сербов была окончена.
Сербы так и не смирились с потерей Косова, и межнациональный конфликт никуда не исчез. Автономия вспыхивала в 2004 и в конце 2022 года. Там продолжают жить тысячи сербов, считающих Косово своей территорией.
Весь мир до сих пор вспоминает США и НАТО запредельную и ничем не обоснованную жестокость к мирному населению Югославии. А американские элиты все еще убеждены, что любые их действия так и остаются… безнаказанными.
11.03.2024, 11:09 127841
Исполнилось 100 лет со дня рождения историка Алексея Соловьева
Фото: vlast.kz
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Учитель - это тот, кто открывает двери разума, освещает путь знания и вдохновляет на поиск истины. Таким человеком для нас в свое время стал Алексей Васильевич Соловьев - доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой "Истории КПСС" исторического факультета КазГУ им. С. Кирова, сообщает Vecher.kz.
17 февраля 2024 года исполнилось 100 лет со дня рождения этого выдающегося ученого, участника Великой Отечественной войны, имя которого звучит с гордостью и уважением в контексте истории Казахстана и его главного университета.
Алексей Васильевич родился в селе Ворошиловка Чуйского района Джамбулской области. Его семья, переехавшая из Украины в Казахстан в 1908 году, в годы столыпинской аграрной реформы, в полной мере пережила трагические события коллективизации и голода в 1930-е годы. Большое влияние на формирование его мировоззрения оказали школьные педагоги, пострадавшие от репрессий, сосланные в Казахстан и тем не менее воспитавшие в своих учениках любовь к Родине, честность и порядочность.
Алексей Васильевич прошел суровую школу жизни в Великой Отечественной войне, его призвали в армию сразу же после окончания школы, 8 июля 1942 года. Он попал в Ташкентское авиационное училище, после окончания которого в 1943 году практически весь выпуск был направлен в 14-e военно-летное училище в Чувашию для прохождения теории и практики ночных полетов. Потом был 2-й Прибалтийский фронт в составе 4-го авиаполка ночных бомбардировщиков, а в ноябре 1945 - долгожданная демобилизация.
Среди многочисленных наград Алексея Васильевича, заслуги которого были высоко оценены государством, есть те, которые вызывают особенное уважение - орден Великой Отечественной войны I степени, медали "За победу над Германией", "Георгий Жуков", "60 лет Вооруженных сил СССР".
Вернувшись с фронта, в 1946 году он решил поступить на исторический факультет КазГУ, окончил его в 1951 году и проработал в университете до конца своей жизни - до 2006 года, пройдя путь от студента до доктора наук, профессора.
Высочайший уровень профессионализма и способность к генерации идей, блестящая эрудиция, широта мысли, восприимчивость к новому, талант исследователя и в то же время сохранение ценного опыта и традиций, накопленных казахстанской наукой, - вот те качества, которые характеризуют Алексея Васильевича как выдающегося ученого и педагога. Его вклад в развитие науки и образования в Казахстане неоценим, а научные статьи и монографии до сих пор служат основой для исторических исследований и являются примером ответственной и самоотверженной работы для молодых исследователей.
Лекции Алексея Васильевича обладали для нас особым магнетизмом, и только сейчас мы понимаем почему. Настоящий образец мужества, интеллигентности и преданности принципам, он и в аудитории, и в жизни не только передавал знания своим студентам, но и воспитывал в них гражданскую позицию, ответственность, готовность щедро делиться своими знаниями и опытом.
На наш взгляд, Алексей Васильевич был одним из очень уважаемых людей не только среди студентов, а среди всех преподавателей и сотрудников КазГУ. Его помнили все, все с ним всегда общались, советовались практически все, кто работал или учился в нашем университете. Он поражал своим спокойствием, всегда слушал мнение окружающих, не отличал студента от преподавателя. К нему можно было зайти студенту первого курса или студентам из других вузов для того, чтобы обсудить ту или иную тему.
Можем с уверенностью сказать, что профессор, заведующий кафедрой Соловьев всегда поддерживал молодых аспирантов и преподавателей из областных вузов или даже из соседних стран. Помнится, на кафедре часто проходило обсуждение кандидатских диссертации…
Как-то разговаривали с преподавателем одного из вузов Алматы, который его лично знал и в свое время защитился на нашей кафедре, он с большим удовольствием вспоминал время, когда писал свою научную работу под руководством Алексея Васильевича, и подчеркивал: "Если ты учился и писал научную работу под руководством профессора Соловьева, считай, что ты счастливый человек, таких научных руководителей один на миллион…"
Мы думаем, многие его аспиранты и докторанты подтвердят эти слова…
Сегодня отмечаем не только 100-летний юбилей выдающегося ученого, но и возможность восхищаться его наследием, которое живет в каждом исследовании, каждой лекции, каждом студенте, продолжающем его дело. Алексей Васильевич Соловьев из тех людей, которые делают мир лучше, будучи источником вдохновения для всех, кто ценит образование, науку и сохраняет настойчивость и веру в собственные силы на пути к успеху.
В настоящее время выпускники нашего факультета работают в разных сферах и занимают различные посты, проживают в разных странах мира. Мы уверены, что все коллеги и выпускники прекрасно помнят Алексея Васильевича - этого удивительного человека, прекрасного преподавателя и руководителя….
Автор: Елена НЕЧАЕВА, Жалгас АДИЛБАЕВ, Vecher.kz.
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09.03.2024, 12:12 137966
"Поехали!": 90 лет исполняется со дня рождения Юрия Гагарина
Фото: East News / Fine Art Images
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Юрий Гагарин - человек, не нуждающийся в представлении. Первый космонавт СССР и мира погиб молодым, но вполне мог бы дожить до наших дней: 9 марта 2024 года исполняется 90 лет со дня его рождения. Вспоминаем, как простой советский парень стал особенным для миллионов людей на всей планете и подарил им мечту о космосе, сообщает rambler.ru.
Юра Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР (сейчас - Гагаринский район Смоленской области). Отец, Алексей Гагарин, был плотником, мать, Анна Тимофеевна, - работницей молочной фермы. Будущий космонавт был третьим из четырех детей, помимо него в семье было два брата и сестра.
Гагарины жили зажиточно - крепкий дом, скотный двор, большой сад, огород, свои холсты и пряжа. Алексей Иванович Гагарин был из местных крестьян, а вот Анна Тимофеевна окончила начальную школу в Петербурге. В гимназию не пошла, не хватило средств, но была очень начитанной и прививала детям любовь к учебе.
По воспоминаниям односельчан, Юра с детства отличался требовательностью к себе, целеустремленностью, но "ботаником" не был, про него говорили: "живой, как ртуть".
Он имел много интересов: занимался фотографией, играл на всех подвернувшихся музыкальных инструментах, пусть и не все удавалось освоить.
После окончания войны в мае 1945 года Гагарины переехали в Гжатск (ныне Гагарин), где было проще прокормить семью - хозяйство разорили захватчики. Там в 1949 году Юра закончил шестой класс (тогда учились семилетками) и высказал желание продолжить учебу в Москве, где у них жили родственники. Он планировал поступить в ремесленное училище и с раннего возраста приобщиться к какой-нибудь профессии.
Набор в московские училища закончился раньше, чем он с родителями смог приехать в Москву. Тогда Гагарин поступил в Люберецкое ремесленное училище и параллельно пошел в вечернюю школу рабочей молодежи, где в 1951 году окончил седьмой класс. Параллельно он с отличием окончил училище по специальности формовщик-литейщик. Но дальнейшая его жизнь оказалась связана отнюдь не с литьем.
Все изменилось, когда он поступил в Саратовский индустриальный техникум на литейное отделение, желая повысить свою квалификацию и разряд.
Там молодого студента заметили как хорошего физкультурника - он еще с училища, несмотря на небольшой рост (165 см, по другим данным, даже меньше), занимался баскетболом. А еще - заинтересовали авиацией.
В 1954 году Юрий впервые пришел в Саратовский аэроклуб ДОСААФ, а в 1955 году на спортивном аэродроме Дубки совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18.
Открыв для себя небо, он уже не останавливался. Всего за то время, что Гагарин состоял в аэроклубе, он совершил 196 полетов общей продолжительностью 42 часа 23 минуты.
По его собственным воспоминаниям, именно с доклада о работах Циолковского для этого клуба началась его "космическая биография". Слова о том, что человечество не останется вечно на Земле, но в погоне за светом и пространством сначала робко проникнет за пределы атмосферы, а затем завоюет себе все околосолнечное пространство, поразили его воображение.
В итоге, когда в 1955 году он окончил техникум и был призван в армию, его дальнейшая судьба оказалась предопределена - Гагарина распределили в 1-е военное авиационное училище имени Ворошилова и приписали к воздушным войскам.
Начало карьеры Гагарина в авиации
В военном училище Юрий Гагарин обучался у известного летчика-инструктора Якова Акбулатова.
Перспективного юношу назначили помощником командира взвода, но его сослуживцы не оценили это решение: Гагарин оказался весьма строгим и требовательным сержантом.
Несогласные с его решениями подчиненные однажды даже сильно избили Юрия, так что он месяц провалялся на больничной койке, но высоких требований он не снизил и тогда.
За штурвалом Гагарину удавалось все, кроме посадки. Самолет под его управлением вечно клевал носом и садился жестко, так что в какой-то момент даже встал вопрос об отчислении его из авиационного училища.
Гагарин едва не плакал и умолял оставить его, утверждая, что не может жить без неба.
Все решила наблюдательность начальника училища генерал-майора Василия Макарова: в какой-то момент он заметил, что Гагарин из-за невысокого роста просто не видит нос самолета и землю под нужным углом. Как только ему подложили на сиденье толстую подушку, ситуация резко выправилась. И в 1957 году Гагарин окончил училище с отличием.
К октябрю 1959 года за спиной Юрия Гагарина было в общей сложности 265 часов налета. Он служил в истребительной авиации в звании старшего лейтенанта и имел квалификацию "военный летчик 3-го класса".
Как Юрий Гагарин попал в космонавты
5 января 1959 года Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР было принято решение начать отбор космонавтов для первого полета в космос на корабле "Восток-1". 20 кандидатов должны были выбрать и предоставить Военно-воздушные силы СССР.
Узнав об отборе, 9 декабря того же года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. Медкомиссия признала его годным для космических полетов - Юрий был здоров, физически развит, уверен в себе и обладал нужным набором психологических качеств.
Невысокий рост Гагарина, из-за которого чуть не прервалась на взлете его авиационная карьера, здесь оказался только плюсом. Требования к первым космонавтам были такие: возраст 25-30 лет, рост не более 170 см, вес не более 70-72 кг.
Главный конструктор Сергей Королёв, проектировавший "Восток-1", был вынужден поставить ограничения по росту и весу, так как не был уверен, что более тяжелого пилота без проблем выведет в космос ракета-носитель.
Подготовка Юрия Гагарина к полету в космос
11 января 1960 года по приказу главнокомандующего ВВС была организована специальная войсковая часть, куда вошла группа отобранных для полета в космос летчиков (Первый отряд космонавтов СССР). Зачисленный в эту группу Гагарин 11 марта вместе с семьей выехал к новому месту военной службы. Уже с 25 марта начались регулярные занятия и интенсивные тренировки будущих космонавтов.
Отобранные кандидаты должны были сдать множество тестов и пройти множество тренировок на способность к высотной и стратосферной адаптации, быстроту реакции, физическую выносливость, психическую уравновешенность.
Космос был неосвоенной территорией, и к первому полету за пределы земной атмосферы готовились буквально как к прыжку в неизведанное: нужно было предусмотреть любую внештатную экстремальную ситуацию.
Космонавтов готовили к посадке на воду, на землю, на деревья и - что страшнее всего - на территорию потенциального противника (а в разгаре была холодная война с США). На этот случай в набор советского космонавта входил пистолет - бесполезный в невесомости, он мог оказаться незаменимым в случае необходимости защиты военных секретов от вражеских агентов. Или обороны от принявших его за инопланетян соотечественников.
Зачем пистолет космонавту?
Когда ему вручили пистолет Макарова, Гагарин был очень удивлен.
Он спросил: "Неужели я должен иметь при себе пистолет, потому что мне угрожают инопланетные существа?"
Ему ответили: "Нет, но он может понадобиться для защиты от существ земных, когда вы приземлитесь. Мы будем ждать вас в одном месте, но вы можете приземлиться в другом".
Тренеры пояснили, что корабль может отклониться от курса и приземлиться в лесу, полном хищников, например, или в местности, где Гагарину никто не поверит, посчитав существом, прибывшим с другой планеты и очень опасным.
Конкуренция в Первом отряде была нешуточная. Ведь речь шла ни много ни мало о том, кто войдет в историю. Будущие космонавты должны были проявить себя во множестве областей, и далеко не все осилили эту гонку. Из двадцати претендентов в 1960 году отобрали шестерых, ими стали:
Юрий Гагарин, Герман Титов, Григорий Нелюбов, Андриян Николаев, Павел Попович, Валерий Быковский.
Их тренировками занялся знаменитый летчик-испытатель Герой Советского Союза Марк Лазаревич Галлай.
Именно от него, кстати, его подопечные переняли манеру говорить "Поехали!" - эта фраза в исполнении руководителя звучала на каждой тренировке, к ней привыкли.
Юрий Гагарин не выделялся ничем особенным, про него никогда не говорили, что ему в чем-то "не было равных". Но он обладал дисциплиной, выдержкой, никогда не опаздывал и на длинной дистанции по сумме дисциплин оставил многих товарищей позади.
Когда Юру отобрали для полета, я ему очень завидовал. И никак не мог понять, почему он? Мы все были тренированы и психологически, и физически. Но потом понял: только Гагарин обладал отличным качеством - у него не было чувства зависти!", - рассказывал второй космонавт планеты Герман Титов.
На выбор первого космонавта, естественно, повлияло не только это.
Знаменитая история о том, что Королёв выбрал Гагарина за улыбку - не более чем красивый миф. Гораздо большее значение имела его сила, надежность, образованность и психологическая устойчивость: даже когда космонавты проходили самое тяжелое испытание, 15 дней в изолированной комнате, где у нормального человека могут возникнуть галлюцинации из-за тишины, Гагарин стойко пережил эти две недели и - эти аудиозаписи сохранились - развлекая себя, пел песни.
Перед полетом в отряде было проведено тайное голосование среди космонавтов, где им предлагалось самим ответить на вопрос, кто из них больше подходит на роль первого человека в космосе.
Большинство, хотя они были конкурентами, первым номером назвали Гагарина.
23 марта 1961 он был назначен командиром отряда. А в апреле перед самым полетом на Государственной комиссии его утвердили в качестве первого космонавта. Его дублером должен был стать Герман Титов. Вторым дублером - Григорий Нелюбов.
Ходит версия, что первоначально на роль первого космонавта рассматривали Нелюбова. Но в последний момент отказались от этой мысли - якобы высокому руководству не понравилась его фамилия и неславянская внешность летчика. Гагарин же удовлетворил советскую номенклатуру по всем параметрам.
Королёв и корабль "Восток-1"
Знакомство Юрия Гагарина с космическим кораблём "Восток" произошло за девять месяцев до его запуска.
В тот день главный конструктор Сергей Королёв встретился с шестью претендентами и показал им разные типы космических кораблей, в конце остановившись около "Востока". Он предложил будущим космонавтам посидеть в кресле пилота, и Гагарин вызвался первым. Причем в кабину он забрался, предварительно сняв ботинки, чем приятно впечатлил Королёва. Он шепнул заместителю: "Этот, пожалуй, и полетит первым".
При строительстве "Востока-1" конструкторы часто вынуждены были выбирать неоптимальные, но простые и быстрые решения, потому что СССР пытался выиграть у США в космической гонке и отправить человека в космос первым любой ценой. Чтобы не задерживать пуск, решили отказаться от систем аварийного спасения на старте и от мягкой посадки корабля.
Также из конструкции убрали дублирующую тормозную установку, поскольку корабль, если бы его не удалось посадить сразу, всё равно в течение десяти суток сошел бы с орбиты и затормозился об атмосферу. На эти же 10 суток рассчитывались и системы жизнеобеспечения.
И даже с миниатюрным Гагариным всё оказалось не так гладко: суммарный вес космонавта, его скафандра и кресла превысил максимально допустимую нагрузку на 13,6 кг, поэтому инженеры демонтировали часть внутренней аппаратуры "Востока-1", чтобы сократить вес.
Первый полет человека в космос: как это было
Корабль "Восток-1" с пилотом Юрием Гагариным на борту стартовал 12 апреля 1961 года в 09.07 по московскому времени. В самом начале подъема ракеты Гагарин произнес фразу "Поехали!", которая моментально стала крылатой.
Ракета-носитель отработала без замечаний и вывела корабль на орбиту, но не обошлось без накладок. На завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени, и они отключились немного позже по таймеру, но в итоге корабль поднялся на 100 км выше расчетной точки орбиты.
Это ставило под угрозу сценарий аэродинамического торможения, если бы механизмы посадки тоже отказали: по разным оценкам, сход с такой орбиты мог занять от 20 до 50 дней, что не гарантировало выживание Гагарина.
Однако после полет пошел штатно.
С орбиты поддерживалась связь с командным центром, которому Гагарин сообщал о своих ощущениях, состоянии корабля и наблюдениях. Он сообщил, что ему очень нравится вид Земли из космоса, в частности, произнес следующее:
Наблюдаю облака над Землей, мелкие кучевые, и тени от них. Красиво, красота!.. Внимание! Вижу горизонт Земли. Очень такой красивый ореол. Сначала радуга от самой поверхности Земли и вниз. Такая радуга переходит. Очень красиво!"
Гагарин также провел простейшие эксперименты: пил, ел, пытался делать записи. Это может показаться странным, но до него в космосе никто этого не делал, поэтому все данные о том, что происходило с человеком во время полета, были чрезвычайно важны для науки.
В конце полета тормозная двигательная установка успешно отработала, но из-за недобора импульса автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду.
Гагарин решил не пугать руководителей полета и расплывчато сообщил о нештатной ситуации на борту корабля.
Когда отсеки наконец разделились из-за сгорания разделяющих кабелей в плотных слоях атмосферы, спуск "Востока" происходил по баллистической траектории с 8-10-кратными перегрузками, к которым заранее готовили космонавтов.
Но все равно спуск был испытанием не для слабонервных: из-за трения воздушных масс температура снаружи корабля достигала 3000-5000 градусов Цельсия, так что обшивка загорелась, а по стеклам иллюминаторов потекли струйки расплавленного металла.
Кабина выдержала.
На высоте 7 км в соответствии с планом полета Гагарин катапультировался и спустился на парашюте, в то время как капсула тоже начала спускаться на парашюте отдельно от пилота.
Затруднения возникли уже на земле - в герметичном скафандре Гагарина заело клапан, через который должен был поступать наружный воздух, так что космонавт едва не задохнулся.
К счастью, проблему удалось решить, он избежал посадки в ледяную воду Волги и приземлился в Саратовской области, неподалеку от Энгельса в районе сел Смеловка и Подгорное. Это было далековато от запланированного места посадки под Сталинградом, но руководство было готово к такому развитию событий. Зенитчиков ПВО предупредили заранее, чтобы они следили за спускающимися с неба "контейнерами" и передавали данные в командный центр.
Первыми человека, побывавшего в космосе, встретили местные жители: жена местного лесника Анна (Анихайят) Тахтарова и ее шестилетняя внучка Рита (Румия).
Впоследствии Рита вспоминала, что человек в громоздком оранжевом скафандре очень напугал их с мамой, но Гагарин криком "Мамаша, стойте, свои!" успокоил женщин и даже показал корабль, тоже севший неподалеку.
Вскоре на место приземления прибыл майор Гассиев, который доставил Юрия Гагарина в расположение местной воинской части, где он по телефону отрапортовался о выполнении поставленной задачи. А уже оттуда его - уже в статусе героя Советского Союза и первого в мире летчика-космонавта - повезли в Энгельс, Куйбышев и наконец в Москву докладывать и принимать награды и поздравления.
Тем временем знаменитый советский диктор Юрий Левитан объявил по радио:
12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник "Восток" с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника "Восток" является гражданин Союза Советских Социалистических Республик, летчик, майор Гагарин Юрий Алексеевич".
Рабочий день был "испорчен": он превратился в праздник, люди были охвачены эйфорией, со всех сторон слышалось неизвестное до сего момента имя - Юрий Гагарин", - из воспоминаний инженера Льва Музурова, сотрудника ОКБ-1.
Весь полет занял 108 минут (по другим данным, 106 минут), за это время "Восток-1" сделал один полный оборот вокруг Земли и приземлился на территории СССР, как и было запланировано.
Когда принималось решение о полете, многие, включая Гагарина, хотели сделать его более продолжительным. Но в ходе тестовых полетов собак было замечено, что на третьем-четвертом витке их самочувствие ухудшалось, так что во избежание этого решили ограничиться одним витком.
Слава первого космонавта
В Москве 14 апреля героя по настоянию генерального секретаря Никиты Хрущёва встречали грандиозным торжеством.
На подлете самолета с Гагариным к Москве к нему присоединилась воздушная эскадрилья из семи истребителей МиГ-17. Во Внуково, где села эта воздушная колонна, уже был подготовлен грандиозный прием: ликующая толпа, журналисты и кинооператоры, руководство страны, красная ковровая дорожка и оркестр, исполнявший авиамарш "Мы рождены, чтоб сказку сделать былью".
После того как Гагарин под всеми этими взглядами прошел к Хрущёву и отрапортовал о выполнении задачи, ему предстояла поездка по Москве в открытом автомобиле, чтобы все советские граждане могли видеть "первого человека в космосе".
Несмотря на обрушившуюся на него славу, Юрий Гагарин не страдал от "звездной болезни". Крестьянский сын, росший в военное время, он держался с достоинством на высоких приемах и приветливо, по-простому - с рабочим людом.
Образ Гагарина широко тиражировался и использовался. С ним выпускали марки, монеты, плакаты, а его улыбка стала самой известной на Земле после разве что Моны Лизы. Сам Гагарин достаточно сдержанно относился к своей популярности.
У меня, как и у других людей, много ошибок. Есть у меня и свои слабости. Не надо идеализировать человека. Надо брать его таким, как он есть в жизни. А то неприятно получается, как будто бы я такой паинька, такой хорошенький, что тошно становится", - писал он в своем дневнике.
Но в глазах всего мира он был, конечно, небожителем.
Рутина военной службы была на время забыта. В рамках двухгодичного международного турне, которое иногда называют "Миссией мира", Гагарин посетил свыше десятка стран, от Чехословакии до Японии, где его встречали на самом высоком уровне.
Завтракал у королевы в Букингемском дворце. Вот как! Королева приняла хорошо. Была обходительной, корректной. Побеседовали с ней о погоде, о космосе, о впечатлениях. С принцем говорил о летчиках, полетах, новых машинах… Подарил королеве книгу. Она очень обрадовалась. В ответ преподнесла семейную фотографию", - из дневников Гагарина.
Помимо этого, Гагарин стал депутатом Верховного Совета СССР, президентом общества "СССР - Куба", представителем многих комиссий, инструктором по полетам для новых космонавтов, участвовал в совещаниях конструкторских бюро, посещал заводы и больницы, учился, проводил время с семьей. Современники удивлялись, как много он успевал.
Как погиб Юрий Гагарин
Несмотря на то что Гагарин неоднократно просил снова отправить его в космос, вновь отправиться на орбиту ему так и не удалось.
Советское руководство не хотело рисковать главным символом победы в космическом противостоянии на новых опасных миссиях. Но от судьбы это героя не уберегло.
27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15 УТИ. Несмотря на знакомую машину и руководство опытного инструктора Владимира Серёгина на соседнем кресле, полет закончился крушением вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области.
Тела летчиков были кремированы, прощание прошло 30 марта в Центральном Доме Советской Армии, а на Красной площади состоялся траурный митинг. По всей стране объявили минуту молчания.
Расследование причин катастрофы на долгие годы было засекречено.
Специальная государственная комиссия сделала вывод, что из-за изменившейся в полете воздушной обстановки экипаж вошел в вертикальное пике, из которого самолет не смог выйти, и погиб, столкнувшись с землей.
Наиболее вероятной причиной для такого странного поведения названа попытка уклонения от воздушного шара-зонда или другого самолета с попаданием в вихревой след.
Возможно, пилоты рассчитывали успеть вывести самолет из падения, но из-за неточных метеорологических данных или показаний приборов неверно оценили запас высоты. Технической неисправности самолета не выявили.
Награды и звания
Как первый космонавт СССР и мира Юрий Гагарин имеет множество званий, орденов и наград - как прижизненных, так и посмертных. Приведем лишь некоторые из них.
Звания:
Сразу после полета в 1961 году был произведен в звании от старшего лейтенанта до майора, через год и два месяца подняли до подполковника, а в 1963 году дали полковника;
Герой Советского Союза (14 апреля 1961 года);
Герой Социалистического Труда СССР;
Герой труда;
Летчик-космонавт СССР;
Заслуженный мастер спорта СССР;
Почетный гражданин 14 городов СССР и двух городов России (в том числе Калуга, Гагарин, Байконур, Смоленск), почетный гражданин Афин (Греция), Софии, Перника и Пловдива (Болгария), Лимасола и Фамагусты (Кипр), Сен-Дени (Франция), Тренчьянске Теплице (Словакия).
Ордена и медали:
Орден Ленина (СССР);
Орден Карла Маркса (ГДР);
Орден за заслуги в воздухоплавании (Бразилия);
Орден Звезды Индонезии II класса; - Крест Грюнвальда I степени (Польша);
Ожерелье Нила" (Египет);
Медаль "40 лет СССР"
Медаль "За освоение целинных земель" (где неосвоенными землями был объявлен космос);
Медаль "Золотая Звезда СССР";
Золотая авиационная медаль ФАИ (высшая награда международной федерации аэронавтики);
Золотая медаль имени Константина Циолковского "3а выдающиеся работы в области межпланетных сообщений" и др.
Кроме того, за первый полет от руководства СССР Гагарин в награду получил автомобиль "Волга", четырехкомнатную квартиру с меблировкой и премию 15 000 рублей, не считая более мелких подарков.
В России и за ее пределами множество памятников, посвященных первому человеку в космосе. Один из самых известных - 42-метровый памятник Гагарину в Москве на площади Гагарина (скульптор Бондаренко).
Не обходится без памятников и бюстов во всех городах России, связанных с космосом и названных в честь его первопроходцев: Гагарине, Циолковском, Королёве.
Наконец, именем Гагарина назван один из лунных кратеров и астероид.
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