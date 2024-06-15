Жители Алматы требуют пересмотреть план перестройки Сайрана

Фото: Посольство КНР в РК

Рассказать друзьям

Господин Посол, спасибо, что нашли время дать интервью. Недавно были успешно проведены "Две сессии" Китая. Не могли бы Вы рассказать о них?





- "Две сессии" Китая, а именно вторая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва и вторая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая 14-го созыва, прошли в Пекине с 4 по 11 марта. "Две сессии" этого года приурочены к 70-летию основания Всекитайского собрания народных представителей, 75-летию со дня основания Народного политического консультативного совета Китая, является важным собранием, проведенным в ключевой год для выполнения целей и задач, намеченных в 14-й пятилетней программе. В рамках "двух сессий" Си Цзиньпин и другие высшие руководители Коммунистической партии Китая и государства участвовали в рассмотрениях делегации, совместно обсуждая национальные дела направленные на всеобщее стремление и развитие страны с представителями. Конгресс рассмотрел и одобрил доклад о работе Правительства и другие важные отчеты и проголосовал за принятие новой редакции Органического закона Государственного Совета Китая. Около 5000 представителей ВСНП и члены НПКСК собрались вместе. Более 3000 журналистов зарегистрировались для освещения "двух сессий" этого года, в том числе более 1000 журналистов из Гонконга, Макао и Тайваня, а также иностранных журналистов.





Две сессии" являются не только важным событием в политической жизни Китая, но и важной платформой для отражения и погружения китайской народной демократии во всем процессе. "Две сессии" - это важное окно для наблюдения и понимания Китая. В ходе "двух сессий" этого года перед народом посредством министерских, представительских и членских каналов, а также пресс-конференций выступили 24 главы ведомств, 18 представителей и 27 членов комитета. Они обсудили острые темы и ответили на волнующие их вопросы. "Две сессии" сосредоточатся на неотложных, сложных и тревожных проблемах народа, действительно отразят голос и желания народа и продемонстрировают сильные институциональные преимущества Китая.





Под твердым руководством ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, китайский народ воспримет успешный созыв "двух сессий" как возможность объединить свои усилия, двигаться вперед и всесторонне реализовать идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эпоху, мы будем выполнять решения и поручения ЦК КПК, всесторонне продвигать великое дело построения могущественной державы и национального возрождения и совместно напишем великолепную главу китайской модернизации.





Господин Посол, мы заметили, что ключевые слова "новые качественные производительные силы" и "открытость более высокого уровня" часто использовались на протяжении "двух сессий" и привлекли широкое внимание общественности. Скажите, пожалуйста, как понимать данные часто используемые слова?





- В ходе "двух сессий" Китая в этом году "новые качественные производительные силы" и "открытость более высокого уровня" стали часто встречающимися ключевыми словами, которые привлекли широкое внимание. Благодаря этим словам международное сообщество увидело Китай неуклонно движущимся вперед, с новаторскими идеями, открытостью, уверенностью и солидарностью. Международное сообщество еще более позитивно оценивает огромный потенциал экономического и социального развития Китая и ожидает, что высококачественное развитие Китая откроет перед миром новые возможности.





Важное понятие "новых качественных производительных сил" направляет китайскую экономику к новым достижениям. Новые качественные производительные силы характеризуются инновациями, ключ к успеху заключается в высоком качестве, а ее суть - в повышенной производительности. Присутствуя на обсуждении делегации провинции Цзянсу, генеральный секретарь Си Цзиньпин подчеркнул, что мы должны сохранять приверженность приоритету высококачественного развития и развивать новые качественные производительные силы с учетом местных условий. Впервые в Докладе о работе Правительства за этот год говорится о том, что мы должны стремиться к модернизации промышленной системы и ускоренному развитию новых качественных производительных сил. В прошлом году экспорт "нового трио", а именно электромобилей, литий-ионных батарей и фотоэлектрической продукции, превысил один триллион юаней, что на 30% больше, чем в прошлом году. В прошлом году также наблюдалось ускоренное развитие цифровой экономики: половина населения страны пользуется услугами 5G. По количеству международных патентов, полученных китайскими заявителями в рамках Договора о патентной кооперации, Китай уже четыре года подряд занимает первое место в мире. Новые качественные производительные силы сформировались и оказали мощную поддержку развитию высокого качества.





Новые пути расширения открытости высших стандартов демонстрируют решимость Китая делиться возможностями развития с миром. В Докладе о работе Правительства отмечается, что мы должны придерживаться более высоких стандартов открытости и продвижения взаимной выгоды, способствовать приведению в соответствие с высокими стандартами международных правил экономики и торговли, неуклонно расширять институциональную открытость, работать над неуклонным увеличением объема и повышением качества внешней торговли, активизировать усилия по привлечению иностранных инвестиций, стремиться к прочному прогрессу в высококачественном совместном строительстве "Одного пояса и одного пути", углублять многостороннее, двустороннее и региональное экономическое сотрудничество. Китай продолжит сокращать список негативных факторов для иностранных инвестиций. Все ограничения на доступ к рынку для иностранных инвестиций в обрабатывающую промышленность будут отменены, а ограничения на доступ к рынку в секторах услуг, таких как телекоммуникации и здравоохранение, будут сокращены. Мы улучшим сервис для иностранных инвесторов и сделаем Китай благоприятным местом для иностранных инвестиций. Мы облегчим для иностранных граждан условия работы, учебы и путешествий в Китае. В январе в Китае было открыто 4588 предприятий с иностранными инвестициями, что на 74,4% больше, чем в прошлом году. Все больше и больше транснациональных компаний осознают, что инвестиции в Китай - это инвестиции в будущее, а "Китай будущего" - это все еще Китай. Открытость ведет к прогрессу, а сотрудничество открывает светлое будущее. Китай продолжит придерживаться концепции открытости, укреплять взаимовыгодное сотрудничество с другими странами и добиваться общего развития.





Во время "двух сессий" экономика Китая привлекла внимание международного сообщества. Пожалуйста, расскажите о текущей экономической ситуации в Китае и перспективах ее развития?





- В этом году во время "двух сессий" экономика Китая по-прежнему находится в центре внимания отечественных и иностранных СМИ. Позвольте мне кратко рассказать о своем мнении по этому поводу.





В 2023 году экономика Китая сопротивлялась внешнему давлению, преодолевала внутренние трудности и получила отличные отчеты. В 2023 году экономика Китая сильно восстановилась с ростом в годовом исчислении на 5,2%, заняв высокое место среди крупнейших экономик мира. За последние 10 лет экономика Китая внесла треть вклада в мировую экономику, став крупнейшим двигателем глобального экономического роста. Экономическое развитие Китая привело не только к количественному и разумному росту, но и к качественному и эффективному улучшению. Бурно развиваются новые отрасли, плодотворно осуществляется зеленый переход, продолжают оправдываться ожидания населения, ускоряется развитие новых качественных производственных сил. Гигантский китайский рынок, поддерживаемый населением в 1,4 млрд человек открывается внешнему миру. Здесь всегда достаточно нового спроса и прорывных бизнес-моделей, быстро расширяется пространство как для собственного развития, так и для внешнего сотрудничества, предоставляя важные исторические возможности для мировой экономики. Общий объем человеческих ресурсов, ресурсы научных и технологических кадров, а также общая численность научно-исследовательского персонала занимают первое место в мире. Количество высокотехнологичных предприятий составляет около 400 000, а количество частных предприятий (компаний-единорогов) занимает второе место в мире. Применение новых технологий, таких как большие данные и блокчейн, ускоряется, а такие технологии, как искусственный интеллект и квантовая связь, ушли далеко вперед. Институциональная открытость на высоком уровне актуализируется, демонстрируя на практике эффективность. Уровень пошлин на импортные товары уже снижен в целом до уровня развитых стран-участниц ВТО, "негативный список" для иностранных инвестиций сокращен до 31 пункта, производственный сектор Китая полностью открыт для иностранных предпринимателей, ускоряется снятие ограничений в секторе услуг, рентабельность иностранных инвестиций в Китае остается одной из самых высоких в мире.





В 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Китайской Народной Республики, этот год является ключевым годом для выполнения целей и задач, намеченных в 14-й пятилетней программе. Успешный созыв "двух сессий" нарисовал новый план высококачественного развития экономики Китая. В рамках "двух сессий" в докладе о работе Правительства был выдвинут ожидаемый целевой показатель роста в размере около 5%, что намного превышает прогноз МВФ по темпам роста США и Европы. С начала этого года накапливаются факторы, способствующие укреплению китайской экономики. Во время Праздника весны в этом году в Китае было совершено более 2,293 миллиарда межрегиональных поездок, при этом внутренние туристы потратили более 632,6 миллиарда юаней, что на 7,7% больше, чем за тот же период 2019 года. За первые два месяца этого года общий объем торговли товарами в Китае достиг 6,61 трлн юаней, что на 8,7% больше, чем в прошлом году. Поскольку китайская экономика продолжает набирать обороты и улучшаться, ожидается, что первый квартал начнется с хорошего старта. В новых исторических координатах двери открытости Китая распахиваются все шире и шире, и приведет экономику Китая к большому развитию. Мы приветствуем все страны, включая Казахстан, поделиться дивидендами и возможностями экономического восстановления Китая.





В последние годы международный статус Китая продолжает повышаться и играть все более важную роль в международных делах. Господин Посол, не могли бы Вы рассказать о нынешней дипломатии Китая?





- Под твердым руководством ЦК КПК дипломатия Китая придерживается идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, особенно идей Си Цзиньпина о дипломатии с миссией реализации великого возрождения китайской нации. В целях защиты мира во всем мире и содействия общему развитию, а также формированию сообщества единой судьбы человечества, Китай предпринимает действия по укреплению международной солидарности и сотрудничества, предлагает китайскую инициативу решения в вопросах различных кризисов и проблем, внося вклад в содействие миру и развитию во всем мире, открывая новую сферу китайской дипломатической теории и практики.





Дипломатия Китая остается верной своим первоначальным устремлениям, поддерживает фундаментальные принципы и открывать новые горизонты, преследует цели служения народу и стремится защитить законные права и интересы китайских граждан за рубежом. Мы - слуги народа, работаем ради народа. Для китайской дипломатической работы ради народа нет предела совершенству. В прошлом году мы усилили работу по консульской защите за границей, способствовали облегчению кадровых обменов и разработали первое в истории Положение консульской защиты и помощи, оптимизировали и обновляли мобильное приложение "консульские услуги Китая", функции приложения "Китайское консульство", запустили горячую линию, обеспечивающую всепогодное и круглосуточное обслуживание для зарубежных соотечественников. Мы заботимся о том, что думают наши соотечественники, заботимся об их проблемах, передадим теплоту и заботу ЦК КПК и правительства каждому соотечественнику за рубежом.





Дипломатия Китая учитывает общие интересы, активно участвует в глобальном управлении и предоставляет больше общественных благ международному сообществу. Китай выдвинул ряд крупных инициатив и предложений, таких как Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации, формирование сообщества единой судьбы и осуществление высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", внося китайскую мудрость в глобальное управление и обеспечение общественных благ, способствующих миру и развитию во всем мире. Китай способствовал историческому примирению между Саудовской Аравией и Ираном, содействовал соглашению о прекращении огня на севере Мьянмы и активно предлагал китайские решения для решения региональных горячих точек и глобальных проблем. Китай выступает за равноправную и упорядоченную многополярного мира и общедоступную инклюзивную экономическую глобализацию, практикует подлинную многосторонность и способствует демократизации международных отношений. Китай содействует взаимному уважению и взаимопознанию между различными цивилизациями, твердо следует по правильному пути единства и сотрудничества в мире. Китай предоставляет миру новые возможности благодаря новому развитию и твердо выступает в качестве конструктивного фактора поддержания международного мира, стабильности и прогресса.





Как отмечено на центральном Совещании по внешнеполитической работе, формирование сообщества единой судьбы человечества - это благородная цель, преследуемая дипломатией державы с китайской спецификой в новую эпоху. Г-н Посол, почему Китай выступает за формирование сообщества единой судьбы человечества?





- Концепция формирования сообщества единой судьбы человечества указывает верное направление, куда движется человечество в этот исторически важный момент, когда в мире происходят тектонические изменения. Это основная концепция идей Си Цзиньпина о дипломатии, которая представляет собой наш ответ на вопросы: какой мир построить и как его построить, и благородная цель, преследуемая дипломатией державы с китайской спецификой в новую эпоху.





Конечная цель концепции сообщества единой судьбы человечества заключается в создании чистого и прекрасного мира, где царит всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и инклюзивность. Для этого нужно продвигать глобальное управление на основе принципов широких консультаций, совместного вклада и общих выгод. При этом важно придерживаться общечеловеческих ценностей, содействовать формированию международных отношений нового типа, реализовать Инициативу по глобальному развитию, Инициативу по глобальной безопасности и Глобальную инициативу цивилизации, осуществлять высококачественное сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс и один путь", объединить усилия всех стран для противостояния вызовам и достижения совместного процветания, и тем самым открыть светлое будущее во имя мира, безопасности, процветания и прогресса.





Прошло ровно 10 лет с тех пор, как Председатель Си Цзиньпин впервые выдвинул концепцию сообщества единой судьбы человечества, которая очень плодотворно реализуется. Формирование сообщества единой судьбы человечества переходит из стадии концепции к созданию научной системы, из китайской инициативы превращается во всеобщий консенсус международного сообщества, из добрых устремлений переходит к применению на практике, показывая колоссальную жизненную силу. Мы уже построили различные формы сообщества единой судьбы с десятками стран и регионов - от двусторонних до многосторонних, от региональных до глобальных, от здравоохранения до киберпространства и морского развития. Со всеми странами Центральной Азии и полуострова Индокитай договорились формировать сообщество единой судьбы. Достигнуты новые успехи в развитии сообщества единой судьбы на таких площадках как Китай - Африка, Китай - АСЕАН, Китай - арабские государства, Китай - Латинская Америка. Данная концепция уже несколько раз вписывалась в резолюции ГА ООН, закреплена в резолюциях и декларациях ШОС, БРИКС и других многосторонних структур.





Формирование сообщества единой судьбы человечества соответствует общим интересами и желаниям народа всех стран. Мы готовы работать с другими странами мира, включая Казахстан, чтобы внести новый вклад в содействие формированию сообщества единой судьбы человечества.





В прошлом году, после того как Казахстан и Китай подписали Cоглашение о взаимном освобождении от визовых требований, обмен кадрами между двумя сторонами стал более удобным, а сотрудничество во всех сферах продолжило углубляться. Текущий год ознаменован, как Год казахстанского туризма в Китае. Каковы перспективы казахстанско-китайских отношений в условиях качественного развития казахстанско-китайского вечного всестороннего стратегического партнерства и улучшения сотрудничества между двумя странами в различных областях?





- За прошедшие 30 лет с момента установления дипотношений под руководством дипломатических стратегий глав государств, китайско-казахстанские отношения развиваются на опережение, и достигли самого высокого уровня в истории как вечное всестороннее стратегическое партнерство.





2023 год стал началом еще одного "золотого тридцатилетия" китайско-казахстанских отношений, характеризующегося новыми прорывами в двусторонних отношениях и сотрудничестве в различных областях. Дипломатия глав государств возглавляет развитие отношений. Президент К.К. Токаев дважды посетил Китай, главы двух стран провели теплые встречи и плодотворные переговоры и достигли важного консенсуса. Обмены на высоком уровне были тесными и углубленными, механизмы сотрудничества на всех уровнях работали бесперебойно, успешно проведено 11-е Заседание китайско-казахстанского Комитета по сотрудничеству. Практическое сотрудничество было улучшено, и объем торговли между Китаем и Казахстаном впервые достиг 41 миллиарда долларов США, увеличившись на 32% в годовом исчислении. Качественное совместное построение "Одного пояса и одного пути" продолжает достигать существенных успехов, в Сиане запущен казахстанский логистический терминал, через территорию Казахстана прошло более 13 000 грузовых поездов Китай-Европа. Межличностное и культурное сотрудничество принесло плодотворные результаты и есть много ярких моментов в сотрудничестве между двумя странами в сфере образования, культуры, науки и технологий, туризма и других областях, вступило в силу китайско-казахстанское Cоглашение о взаимном освобождении от визовых требований, была открыта и введена в эксплуатацию первая "Мастерская Лу Баня" в Казахстане, официально подписано соглашение о взаимном создании культурных центров между двумя странами. В связи с этим, заложена прочная основа для межличностного и культурного сотрудничества.





2024 год - первый год продвижения совместного высококачественного строительства "Один пояс и один путь" на новом этапе. Учитывая беспрецедентные исторические возможности, Китай готов работать с Казахстаном для закрепления добрососедской дружбы, укрепления стратегической координации, углубления прагматического сотрудничества и развития связей между людьми, содействовать стабильному и долгосрочному развитию китайско-казахстанских отношений и приложить совместные усилия для создания китайско-казахстанского сообщества единой судьбы, которое характеризуется вечной дружбой, высоким уровнем взаимного доверия и солидарностью.





Первое, усилить дипломатическое стратегическое руководство главы государства. Продолжать использовать ведущую стратегическую роль дипломатии глав государств, чтобы направлять и ориентировать развитие китайско-казахстанских отношений. Добросовестно реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, углублять политическое взаимное доверие, активизировать обмены на высоком уровне, твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим основные интересы друг друга, и постоянно привносить новый смысл в вечное всестороннее стратегическое партнерство Китая и Казахстана.





Второе, способствовать качественному развитию сотрудничества в практических сферах. Продолжать эффективно использовать существующие механизмы сотрудничества, такие как Межправительственный комитет сотрудничества, укреплять политическую коммуникацию и координацию, продолжать углублять сотрудничество в сельском хозяйстве, транспорте, новой энергетике, автомобилестроении, трансграничной электронной коммерции, инвестиционной и других областях, а также культивировать новые точки роста.





Третье, построить следующее "золотое тридцатилетие" высококачественного строительства "Одного пояса и одного пути". Расширять и укреплять образцовую и ведущую роль Казахстана как первого места совместного строительства "Одного пояса и одного пути", достичь нового существенного прогресса, совместно превратить "Один пояс и один путь" в "дорогу к счастью", приносящую пользу народам обеих стран.





Четвертое, укрепить основу общественного мнения для межличностного и культурного обмена. Мы должны успешно провести Год туризма Казахстана в Китае, углублять сотрудничество в сфере образования, науки и технологий, спорта, СМИ и других областях, способствовать скорейшему созданию культурных центров, создавать больше платформ для молодежного обмена, а также постоянно доносить до общества важность вечной дружбы между двумя странами.





Пятое, усилить координацию и сотрудничество в международных делах. Китай полностью поддерживает Казахстан в выполнении своих обязанностей в качестве ротационного председателя Шанхайской организации сотрудничества и продолжит углублять координацию и сотрудничество с Казахстаном в рамках многосторонних механизмов, таких как Организация Объединенных Наций, Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азия, "Китай - пять стран Центральной Азии", для совместной реализации "трех глобальных инициатив", предложенных Председателем Си Цзиньпином, построения сообщества единой судьбы человечества и продвижения мира светлого будущего во имя мира, безопасности, процветания и прогресса.