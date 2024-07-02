Вместо зеленых палисадников - многоэтажные общежития: жители одного из районов Алматы выступили против его реновации
Фото: Orda.kz
Алматы. 1 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Алматинцы, проживающие в квартале улиц Жандосова - Манаса - Озтюрка - Ауэзова на специально организованной пресс-конференции рассказали, что вместо жилых двухэтажных домов в их районе планируют построить общежития, сообщает Orda.kz.
Дома собираются снести ТОО "RTC" и "Open Campus".
Акимат разрешил использовать этот земельный участок. Но жители считают, что застройщики нарушают их права", - пишет сайт.
Одна из жительниц, Нина Терлецкая, переехала сюда всего год назад, но уже считает, что менять в этом районе ничего не нужно. Ей все нравится.
Район зеленый, тихий, комфортный для жизни людей. Когда-то этот район строили для интеллектуальной элиты города. Это был район старого КИЗа (института земледелия). Здесь жили ученые, педагоги, строились школы, университеты, медицинские центры, больницы. Рядом находится центр переливания крови", - говорит жительница.
Прежде чем сносить дома, жильцов планируют расселить, а квартиры выкупить у собственников, которые опасаются, что цена окажется невыгодной.
Жители с этого проекта получат сомнительные деньги от выкупа квартир по розничной стоимости, которая прыгает, скачет и часто падает. Это также будут квартиры сомнительного качества в новых ЖК на окраинах города, как нам обещали", - рассказывает Нина.
Участок, о котором идет речь, - это два здания. Сейчас в квартале живет две с половиной тысячи жителей. Четыре новые общаги добавят еще шесть тысяч жителей. По мнению жителей, общежития увеличат плотность населения, будет больше машин и шума. Они также сомневаются, что такая застройка сочетается с генпланом Алматы.
Застройщики, которые купили один дом и 12-13 соток земли, претендуют на весь участок. Самое главное нарушение - право на частную собственность, будто людей нет. Просто вместо наших домов хотят построить девятиэтажку в центре жилого района", - рассказывает архитектор Михаил Васильев.
По словам жильцов, акимат якобы устроил "общее собрание", после которого был составлен протокол, но подписей у них не собирали.
Не было ни председателя, ни секретаря. Застройщики в рабочем порядке ходили по квартирам. И когда им открывали дверь, они спрашивали о покупке квартир на договорных условиях", - пояснил житель квартала Александр Сорокин.
Жильцы также переживают, что застройщики вырубят плодовые деревья и каштаны, которые сажал отец Александра Сорокина. Кроме того, они считают, что существующие дома сейсмически безопасны, в отличие от тех новостроек, в которые их хотят переселить.
Я большую часть времени прожила в панельном доме. И сейчас понимаю, что главный плюс в моем доме - безопасность. Когда было сильное землетрясение, мы перевернулись и спали дальше. В это время люди из многоэтажек выбегали на улицу", - говорит одна из жительниц Галина Каракулова.
Жильцы хотят сохранить целостность и уникальность своего района. В СМИ они обратились, так как не получили результатов после отправленных писем в госорганы.
Действия застройщиков сайту прокомментировал юрист Таир Назханов.
По его словам, в соответствии со статьей 29 закона РК "О жилищных отношениях" собственнику должно быть предоставлено благоустроенное жилище либо денежная компенсация. Денежная компенсация должна включать рыночную стоимость жилища и земельного участка, а также возместить в полном объеме убытки, которые причинили собственнику.
Это еще не весь перечень убытков, которые могут понести люди после изъятия их земель. Когда их участки выкупают по решению суда, то жители имеют право подать иск к акимату города Алматы", - рассказал Назханов.
По словам юриста, затраты возместят при предъявлении самостоятельного иска с предоставлением подтверждающих документов.
Редакция Orda.kz также обратилась к застройщикам проекта. Они ответили, что претензий у жильцов как таковых нет.
Есть недопонимание со стороны жителей в части реализации проекта, по которым наша компания ведет постоянные разъяснительные работы по мере возникновения вопросов. Большинство жителей двухэтажных старых домов, наоборот, поддерживают проект. Мы уже выкупили дом 59а из восьми квартир. Протокол согласования на выкуп подписан с жителями дома 57а, ведем переговоры с собственниками домов 59 и 61 по улице Манаса", - прокомментировали застройщики Open Campus.
По словам застройщиков, цель проекта - комплексная застройка. Они планируют строительство двух студенческих общежитий с учетом современных требований безопасности и комфорта студентов и жильцов квартала.
Это будут общежития не более шести этажей. Мы заказчики проекта. Наша организация специализируется на создании современных жилых пространств, соответствующих высоким стандартам комфорта и безопасности", - отметили в компании.
Застройщики сказали, что обвинения жильцов в подделке подписей на согласие выкупа - неправда.
Восемь семей, у которых мы выкупили квартиры, счастливо встретили Новый год в новом месте. Мы продолжаем поддерживать с ними хорошие отношения", - добавили застройщики.
Сейчас к сносу готовится административное здание по улице Манаса. Строительно-монтажные работы планируют начать в августе-сентябре этого года.