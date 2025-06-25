Свыше 40 нефтяных пятен обнаружили на Каспии со спутников

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Астана. 19 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента одобрили закон по вопросам лесного хозяйства, особо охраняемых природных территорий и гарантирования обязательств субъектов частного предпринимательства, передает корреспондент агентства.





Законом определяется перевод земельных участков ООПТ в земли запаса по решению правительства для обеспечения функционирования объектов социальной (лечебные и образовательные учреждения, действующие кладбища), инженерной инфраструктуры (канализационно-очистные сооружения, линии электропередачи)", - говорится в заключении к закону.





Наряду с этим земельные участки ООПТ в зоне ограниченной хозяйственной деятельности предлагается предоставлять физическим и юридическим лицам для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дороги, мосты, линий электропередач и другие коммуникации) без перевода земель ООПТ в земли запаса на основании типового договора.





При этом не допускается дальнейшего изменения целевого назначения переводимого участка в другие категории земель, а также запрещаются корректировки градостроительных проектов, изменение целевого назначения земельных участков до установления охранной зоны ООПТ на двухкилометровой территории по их границам.





Закон также разрешает сенокошение в Алакольском заповеднике для нужд местных жителей.





Кроме того, документ регулирует вопросы:





- правообладания и реализации лесных углеродных офсетов;





- создания резерва авиатоплива для тушения лесных пожаров;





- перевода земель лесного фонда под строительство ГЭС до 100 МВт;





- ремонта и демонтажа магистральных трубопроводов в пределах природных заказников.





Вместе с тем закон предусматривает введение механизма предоставления госгарантии по обязательствам субъектов бизнеса; устанавливаются правила выбора получателей гарантии, их контроля и оценки эффективности.





Нормы закона будут поэтапно вступать в силу с 2025 по 2027 годы.





По мнению сенаторов, закон обеспечит баланс между сохранением уникальной природы и развитием инфраструктуры, а также повысит устойчивость бизнеса за счет новых инструментов господдержки.