Свободные территории застраиваются вопреки требованиям безопасности: депутаты обеспокоены нехваткой эвакуационных зон при ЧС в Алматы
Алматы. 15 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы существуют серьезные пробелы в системе гражданской защиты: в городе отсутствуют четко определенные и нормативно закрепленные места сбора населения при чрезвычайных ситуациях. Об этом заявила в своем запросе депутат мажилиса Ирина Смирнова, обратив внимание на застройку потенциально безопасных территорий.
Алматы является одним из самых сейсмоопасных городов страны. Город расположен в зоне возможных сильных землетрясений мощностью до 10 баллов и других природных рисков. В такой ситуации вопросы гражданской защиты должны быть не формальными рекомендациями, а четко прописанной системой безопасности. Однако при изучении материалов действующего и корректируемого генерального плана города Алматы выясняется, что в них отсутствуют системные решения по обеспечению безопасных общественных пространств для эвакуации и сбора населения при чрезвычайных ситуациях, в том числе при возможных землетрясениях", - заявила Смирнова.
Она обратила внимание, что действующее законодательство в сфере гражданской защиты вообще не содержит четкого регулирования понятия "места сбора населения при чрезвычайных ситуациях" и требований к таким территориям.
В ответах МЧС и ДЧС фактически говорится лишь о том, что населению рекомендуется выйти на открытую территорию подальше от зданий, линий электропередачи и деревьев. Но это общая рекомендация, а не норматив. Фактически сегодня получается, что не предусматривается система безопасных мест для эвакуации и сбора людей при чрезвычайной ситуации", - подчеркнула депутат.
В то же время рекомендации считать местами сбора при землетрясении территории школ, детских садов несостоятельны, считает она.
На территории школы-лицея № 131 имени Б. Момышұлы уже построено здание яслей-сада № 115, а в настоящее время планируется строительство еще одного школьного корпуса. При этом территория школы отнесена к сборному эвакуационному пункту № 289 - одному из 386 сборных эвакуационных пунктов, определенных неизвестно на каком основании на территории города Алматы. В результате территория, которая могла бы выполнять функцию безопасного пространства для эвакуации и сбора населения при возможных землетрясениях, фактически застраивается", - привела пример Ирина Смирнова.
Аналогичная ситуация наблюдается и в других районах города.
В Академгородке единственное свободное общественное пространство, где ранее располагался сквер, в настоящее время застраивается жилыми комплексами. Жители выступали за сохранение данной территории как общественного пространства - сквера и открытой площадки, которая могла бы использоваться в том числе как место сбора населения при чрезвычайных ситуациях. Несмотря на обеспокоенность жителей и их обращения, сохранить территорию не удалось и строительство жилых комплексов уже ведется", - подчеркнула спикер.
Подобные случаи сокращения свободных городских пространств наблюдаются и в других районах Алматы, что постепенно приводит к утрате открытых территорий, которые в условиях сейсмоопасного города могли бы выполнять критически важную функцию безопасных мест для эвакуации и сбора населения при чрезвычайных ситуациях.
Депутат требует в срочном порядке изучить проблему и решить ее в интересах жизни и здоровья граждан в самое ближайшее время. Генпрокуратуру просят дать правовую оценку положению дел с отсутствием как самих мест сбора при чрезвычайных ситуациях, так их нормативного определения.
Напомним, в Турксибском районе Алматы создали палаточный городок на случай землетрясения. Однако, как сообщили в МЧС, такие городки не могут создать в каждом районе мегаполиса из-за плотной застройки.
Стоит отметить, что жители Алматы регулярно требовали от экс-акима Ерболата Досаева прекратить беспорядочную застройку города. Они обращали внимание на то, что с появлением новых ЖК не остается места для проезда транспорта, а также не выдерживают коммунальные сети. Также у горожан вызывает беспокойство высокая плотность населения при отсутствии соответствующей социальной инфраструктуры: детсадов, школ, поликлиник и т.п.
В феврале прошлого года против застройки выступили жители Бостандыкского района Алматы. Алматинцы считают, что стройка увеличит риски при землетрясении, ухудшит экологическую и транспортную обстановку, усилит нагрузку на существующие инженерные сети и соцобъекты. Они просят построить парк.
По данным аналитиков, Алматы относится к городам, где проблемы, связанные с деятельностью недобросовестных застройщиков и обманом дольщиков, остаются крайне актуальными.
Ранее премьер-министр Бектенов отметил, что застройка городов ведется акиматами без учета мнения общественности.
Алматинцы предложили перенести многоэтажное строительство за пределы города из-за сейсмоопасности. На это аким мегаполиса Ерболат Досаев ответил, что вопросы застройки города уже обсуждены в новом генплане развития Алматы. Что в соответствии со стандартами КазНИИСА в городе уже ограничили этажность застройки - не более 9 этажей в верхней части города. Однако, по данным Антикора, несмотря на ограничения при строительстве объектов выше проспекта Аль-Фараби, был частично сдан в эксплуатацию клубный дом "Домино" высотой 15 метров. Выявлено 18 таких объектов.
По мнению общественников, новый генплан развития Алматы нацелен на защиту интересов застройщиков. Специалисты утверждают, что перед отправкой на экспертизу не были учтены замечания общественной группы, генплан был утвержден в недоработанном виде и его нельзя считать полноценной программой развития города.