68426
Служба госохраны обратилась жителям Астаны из-за ряда политических мероприятий
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Служба государственной охраны обратилась жителям и гостям Астаны из-за ряда международных политических мероприятий, передает корреспондент агентства.
20-24 апреля 2026 года на отдельных участках улиц столицы будут введены временные ограничения на передвижение транспортных средств. Просим жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к мероприятиям по обеспечению безопасности, проводимым во время важного события международного уровня", - говорится в сообщении.
Напомним, 20-23 апреля по приглашению Касым-Жомарта Токаева Казахстан с государственным визитом посетит президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух.
Как пояснили в Акорде, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества двух стран.
Также 22-24 апреля Астана принимает региональный экологический саммит #RES2026. В мероприятии примут участие главы государств и правительств ряда стран, а также руководители международных организаций.
Помимо этого, 22 апреля под председательством Касым-Жомарта Токаева состоится заседание Совета глав государств - учредителей Международного фонда спасения Арала.
новости по теме
21.04.2026, 15:13 7686
Крысиный яд в популярном детском питании - в Минздраве РК сделали заявление
Астана. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения республики Казахстан заявили, что в Казахстане не реализуется детское питание HiPP, в образцах которого был обнаружен крысиный яд в Австрии.
В связи с публикациями в СМИ о выявлении крысиного яда в детском питании HiPP, произведенном в Германии, комитет сообщает, что информация о данном нарушении от компетентных органов Европейского союза через систему быстрого уведомления по качеству продуктов питания и кормов (RASFF), а также по линии Международной сети органов по безопасности пищевых продуктов ВОЗ (INFOSAN) не поступала", - сказано в сообщении.
В ведомстве отметили, что реализация данного продукта на территории Казахстана и других стран ЕАЭС не допускается. Мониторинг торговых точек не выявил наличия данного продукта на полках.
В случае обнаружения продукта в продаже граждан просим обращаться в территориальные подразделения комитета для принятия оперативных мер", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в Австрии в баночке с детским питанием компании HiPP обнаружен крысиный яд после отзыва продукции с рынка. Компания HiPP заявила, что нельзя исключать возможности попадания в продукт опасного вещества, а также возможного вскрытия банок с морковью и картофелем.
Ранее компания Nestlé отозвала партии детского питания с рынка Казахстана из-за риска наличия токсина.
В октябре прошлого года около трех тысяч жителей Великобритании обвинили американскую фармацевтическую компанию Johnson & Johnson в продаже опасной детской присыпки, содержащей загрязненный асбестом тальк. Фармкомпанию обязали выплатить 40 миллионов долларов женщинам, которые заявили, что тальк стал причиной рака яичников.
21.04.2026, 09:57 16531
Стала известна дата общественных слушаний по проекту застройки Кок Жайляу
Алматы. 21 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Общественные слушания по проекту Almaty SuperSki на Кок Жайляу пройдут 26 мая в 09.00 во Дворце школьников в Алматы. Об этом сообщается на странице общественного движения Save_kok_zhailau в Instagram.
Компания Kazakh Tourism Development Ltd. проведет общественные слушания по отчету о возможном воздействии на окружающую среду строительства горного курорта Almaty Superski в урочище Кок Жайляу", - говорится в сообщении.
Almaty Superski - проект горнолыжного курорта, который затронет урочище Кок Жайляу и пик Кумбель с трассами общей протяженностью более 65 км.
Стоит отметить, что споры вокруг данного проекта идут уже больше 10 лет. Общественники и экологи выступают против строительства курорта.
Напомним, еще в 2011 году бывший аким Алматы Ахметжан Есимов на совещании в правительстве по вопросам развития Алматы заявил, что в городе планируется развивать горнолыжный курорт "Кок-Жайляу". По его словам, общая потребность средств для разработки ТЭО, включая концепцию данного проекта, составляет порядка 3 млрд тенге.
В 2013 году стало известно, что акимат Алматы объявит тендер на разработку ПСД курорта "Кок Жайляу" стоимостью около 3,145 млрд тенге.
Тогда отмечалось, что проект реализуется вопреки протестам общественности. Эксперты, экологи, спортсмены и другие жители Алматы заявляли, что горнолыжный курорт на плато Кок-Жайляу навредит дикой природе, может стать причиной нехватки воды в городе и не принесет заявленных экономических выгод (привлечение местных и зарубежных туристов, организация новых рабочих мест). Для защиты Кок-Жайляу представители общественности подали жалобу в Орхусский комитет.
В 2019 году на заседании Общественного совета 8 апреля 2019 года бывший аким Алматы Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию курорта "Кок Жайляу" на 3-5 лет под предлогом "более тщательного изучения вопроса строительства". Но, по мнению активистов, эта отсрочка не является решением такой важной проблемы.
Экс-министр культуры и спорта Актоты Раимкулова в Facebook прокомментировала вопрос по строительству горнолыжного курорта Кок Жайляу.
Министр напомнила, что в апреле этого года строительство курорта было отложено поручением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Как тогда подчеркнул глава государства, в этом важном вопросе не должно быть спешки и следует изучить экспертные оценки, а также мнение жителей города. Как вы помните, на тот момент аким Алматы Бауыржан Байбек, по рекомендации Касым-Жомарта Токаева, озвучил необходимость доработать и отложить проект строительства курорта "Кок Жайляу", - написала она.
В 2023 году общественники Алматы выступили против передачи акимату города земель Иле-Алатауского нацпарка для застройки.
Общественники опасаются, что принятые в мае 2023 года парламентом РК поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), позволяющие понижать юрисдикцию особо охраняемых земель, дадут возможность переводить земли нацпарков в региональные парки, которые, в свою очередь, находятся в ведении местных органов власти.
Член инициативной группы "Сохраним Кок Жайляу" Ажар Джандосова добавила, что реклассификация территорий алматинских национальных парков, по ее мнению, преследует единственную цель - содействие в реализации крупных девелоперских проектов.
В свою очередь в управлении экологии и окружающей среды акимата Алматы, комментируя ситуацию, рассказали, что в этом году на развитие и содержание Иле-Алатауского нацпарка выделили 203 млн тенге. При этом из них почти 175 млн тенге предусмотрено на выплату заработной платы сотрудникам парка, а остальные средства - на развитие.
Также в декабре прошлого года Комитет индустрии туризма Министерства культуры и спорта Республики Казахстан на портале "Открытые НПА" опубликовал проект постановления "Комплексный план развития туризма Алматинского горного кластера на 2025-2029 годы".
В пояснительной записке отмечается, что принятие проекта будет содействовать развитию туристской отрасли на территорий Алматинской области, города Алматы и страны в целом, также увеличению туристского потока и окажет положительное влияние на позиционирование Казахстана, создаст благоприятный инвестиционный климат. Согласно плану, 127 мероприятий на сумму 655 911 млн тенге запланировано для реализации проекта.
Тогда о комплексном плане развития высказалась общественная, экологическая активистка Ажар Джандосова. Как пояснила эксперт, каким бы экологичным ни было строительство и деятельность объектов - это несомненно скажется на состоянии почвенного покрова, биоразнообразия, состояние ледников, которые сейчас катастрофически уменьшаются, а это влияет и на климат в Алматы.
На сайте информационного агентства Kazakhstan Today проводился опрос на тему строительства горнолыжного курорта, результаты которого показали, что 80% респондентов не поддерживают застройку Кок-Жайляу.
Респондентам предлагалось ответить на вопрос: "В урочище Кок Жайляу близ Алматы планируют построить масштабный горнолыжный курорт, однако эксперты заявляют о рисках урбанизации и призывают рассмотреть альтернативные территории. Поддерживаете ли вы идею строительства?"
80% участников опроса ответили: "Нет, это может привести к необратимым последствиям для экосистемы", 10% выбрали ответ: "Да, это создаст туристический поток и новую инфраструктуру" и 10% - "Мне все равно".
20.04.2026, 16:49 60026
Казахстан вводит скоринг для иностранцев при получении ПМЖ
Астана. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - С 10 апреля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые подходы к регулированию приема иностранных граждан на постоянное проживание: страна сохраняет открытую миграционную политику для инвесторов и востребованных специалистов, но вводит более строгие критерии отбора, включая скоринговую систему и требования к квалификации и интеграции.
О логике этих решений, о практических вопросах, которые сегодня волнуют иностранцев, и о том, как Казахстан сочетает открытость с более ответственным подходом к приему на постоянное проживание, изданию "Sputnik Казахстан" рассказала заместитель премьер-министра - министр культуры и информации Республики Казахстан Аида Балаева.
Казахстан перешел к обновленной модели миграционной политики, сделав акцент на селективном приеме иностранцев на ПМЖ. По словам Аиды Балаевой, страна по-прежнему заинтересована в инвестициях, технологиях и квалифицированных кадрах, однако теперь приоритет отдается тем, кто может внести реальный вклад в экономику.
Упрощенный порядок сохраняется для инвесторов, специалистов из перечня востребованных профессий (51 позиция, в том числе в том числе нейрохирурги, гематологи, инженеры-технологи фармацевтической промышленности, бактериологи, специалисты в сфере цифровых и креативных направлений), а также тех, кто въезжает на основании мотивированного ходатайства уполномоченного государственного органа. Для остальных вводятся дополнительные условия: подтверждение платежеспособности (5,7 млн тенге), проверка образования, расселение в определенных регионах сроком до пяти лет и прохождение цифровых процедур приема.
Ключевым нововведением стала система скоринга.
Процедура состоит из пяти этапов: онлайн-тестирование, заполнение анкетных данных, анализ этих сведений с присвоением суммарного балла, проверка со стороны МВД и КНБ, а затем собеседование в загранучреждениях или местном исполнительном органе. Для этой категории установлен и пороговый балл - 600", - уточнила министр.
При этом она добавила, что базовый принцип открытости сохраняется: действуют безвизовые режимы, различные категории виз и программы для привлечения иностранных специалистов, включая цифровых кочевников.
Ранее сообщалось, что Казахстан вводит новые требования к мигрантам и кандасам. Контроль за соблюдением миграционного законодательства будет усилен, а ответственность за нарушения - неизбежна как для мигрантов, так и для работодателей.
20.04.2026, 13:00 70881
В Алматы снесли долгострой возле озера Сайран
Алматы. 20 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы незавершенное высотное здание на проспекте Абая вблизи озера Сайран полностью снесли, сообщает ИА "Международное информационное агентство "Казинформ".
Спецтехника разбирает остатки фундамента, а рабочие аккуратно сортируют и вывозят арматуры. Еще недавно здание, частично покрытое граффити, воспринималось жителями как своеобразный неформальный арт-объект и напоминание о затянувшемся строительстве. Теперь от него не осталось видимых следов - участок полностью очищен", - говорится в сообщении.
По данным агентства, земельный участок площадью 0,6747 гектара находится в частной собственности. В городских службах отметили, что информация о собственнике не может быть раскрыта, поскольку относится к персональным данным. Отмечается, что строительство здания началось в 2006 году силами АО "Корпорация Куат". Однако уже через два года работы были остановлены из-за отсутствия финансирования - объект так и остался на уровне 10 этажа. В январе этого года сообщалось о начале сноса объекта.
Между тем планируют, ли демонтировать частный развлекательный комплекс в Бостандыкском районе среди кладбищ, пока неизвестно.
Напомним, этой зимой в предгорной зоне Алматы компания Gorki.kz организовала массовые катания с возведением горок. Площадка при этом расположена в непосредственной близости от трех кладбищ, два из которых являются мусульманскими. Информационное агентство Kazakhstan Today неоднократно поднимало вопрос о работе этого объекта.
На данный момент площадка не функционирует, однако ее конструкции до сих пор остаются на месте и не демонтированы. Несмотря на благоприятные погодные условия, работ по разбору и вывозу сооружений не проводится: объект продолжает возвышаться посреди захоронений, что вызывает дополнительную обеспокоенность среди местных жителей. Собираются ли его демонтировать, остается неизвестным. Редакция Kazakhstan Today обратилась с запросом в акимат Алматы.
18.04.2026, 20:33 199731
Последний барьер: экспертное сообщество Казахстана пытается остановить "закон о смерти"
Караганда. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Законопроект "Об ответственном обращении с животными", который должен был стать символом цивилизационного рывка страны, на глазах превращается в инструмент легализованного убийства. Пока поправки о массовой "эвтаназии"*, одобренные мажилисом, готовятся к рассмотрению в сенате, юристы и ученые предупреждают: власть выбирает путь, который не решит проблему безопасности, но создаст идеальные условия для бюджетного мародерства и правового нигилизма, передает корреспондент агентства.
В Караганде на базе хаба проекта "Жiгер" прошла пресс-конференция, посвященная критическому анализу новых поправок в законодательство. Доклады экспертов вскрыли пугающую правду: под предлогом заботы о безопасности граждан Казахстан пытаются вернуть в эпоху кровавых тендеров и неэффективных убийств. Ученые, юристы и аналитики представили доказательства того, что поправки, принятые мажилисом 8 апреля, - это не шаг вперед, а признание государственной некомпетентности.
Особый вес дискуссии придало участие экспертов, которые стояли у истоков действующего закона 2021 года. Юрист Ольга Ченцова, биолог Анастасия Перфилова и глава ассоциации INUCOBA Лилия Сарсенова были ключевыми разработчиками базовых норм гуманности в Казахстане. Опираясь на многолетний анализ мирового опыта и рекомендации ВОЗЖ (Всемирной организации здоровья животных), они годами выстраивали юридический фундамент, который сегодня пытаются демонтировать поправками об эвтаназии.
Подробнее с позицией экспертов можно ознакомиться здесь.
Стоит отметить, что проблема бродячих животных в Казахстане уже много лет остается одной из самых болезненных социальных тем - именно потому, что она напрямую связана не только с безопасностью, но и с уровнем гуманности общества. В разных регионах годами повторяется одна и та же картина: голодные собаки возле жилых домов, волонтеры, которые буквально вытаскивают животных с улиц за свой счет, и регулярные новости о жестоком обращении, отравлениях и даже отстрелах прямо на улицах.
Между тем государство ежегодно выделяет сотни миллионов тенге на отлов и содержание бездомных животных, что не дает никаких эффективных результатов.
К примеру, только в Алматы в 2026 году на отлов, временное содержание и стерилизацию безнадзорных и бродячих животных из местного бюджета выделено 834,3 млн тенге, пишет inform.kz.
По данным ветеринарной службы города, в прошлом году в рамках программы ОСВВ 1500 бездомных собак и 108 кошек были помещены во временные пункты содержания, стерилизованы и вакцинированы. После этого отловленные животные отправлены в места прежнего обитания.
Напомним, мажилис одобрил законопроект о внесении изменений и дополнений в закон "Об ответственном обращении с животными", который предусматривает регулирование численности безнадзорных животных, включая возможность эвтаназии.
По словам одного из инициаторов законопроекта депутата мажилиса Едила Жанбыршина, государство планирует сэкономить миллиарды тенге за счет эвтаназии бродячих собак.
Мажилисмен сообщил, что содержание собаки в среднем обходится в 5,5 тысячи тенге. Отлов и выпуск собаки с учетом стерилизации и содержания в течение 10 дней стоит 74 тысячи тенге, эвтаназия - около 11 тысяч тенге, а чипирование одной собаки или кошки - минимум 1500 тенге, сообщает zakon.kz.
По данным депутата, согласно имеющейся статистике, в стране около 270 тысяч бродячих собак. Если выпускать их, предполагая, что половина - самки, это обойдется примерно в 9-10 млрд тенге. Если половина - самцы, тогда затраты составят около 4 млрд тенге. В целом общие затраты на выпуск составят примерно 14-15 млрд тенге. Если применять отлов с эвтаназией, затраты будут примерно в семь раз меньше, подчеркнул Жанбыршин.
При выпуске животных бюджет тратит больше средств, чем при их отлове, подытожил мажилисмен.
Между тем нововведения вызвали волну возмущения среди активистов и зоозащитников. Вчера в редакцию информационного агентства Kazakhstan Today пришло письмо от активистов, в котором казахстанцы выразили свое мнение о законопроекте и предложили системную реформу вместо точечных мер. По словам активистов, ключевая ошибка в борьбе с безнадзорными животными - попытка решить сложную системную проблему одной мерой, будь то стерилизация или эвтаназия. На практике ни один из этих подходов в чистом виде не дает устойчивого результата, считают они.
Тем временем простые казахстанцы также активно обсуждают законопроект в Сети. Под постами СМИ с новостью об одобрении нововведения сотни простых граждан оставили свои комментарии. В частности, некоторые высказались категорически против умерщвления животных на деньги налогоплательщиков.
* Эвтаназия - это добровольное прекращение жизни неизлечимо больного человека из сострадания, чтобы избавить его от невыносимых страданий.
18.04.2026, 18:29 208456
В Карагандинской области в больнице скончался ребенок: Минздрав проведет проверку
Караганда. 18 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве здравоохранения Республики Казахстан прокомментировали смерть ребенка в одной из больниц Карагандинской области, передает корреспондент агентства.
По данным управления здравоохранения Карагандинской области, пациент был госпитализирован в инфекционный центр на вторые сутки от начала заболевания. В связи с ухудшением состояния ребенок был переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии. В ходе обследования выявлено крайне тяжелое состояние, обусловленное сочетанной инфекцией с участием бактериальных, вирусных и грибковых возбудителей. Течение заболевания осложнялось выраженным иммунодефицитом, а также отсутствием вакцинации с рождения, что существенно ограничивало возможности организма противостоять инфекции и снижало эффективность проводимой терапии", - проинформировали в Минздраве.
Как отметили в ведомстве, медпомощь оказывалась в полном объеме в соответствии с действующими клиническими протоколами. Тактика лечения неоднократно рассматривалась в рамках республиканских консилиумов с участием профильных специалистов, включая главного внештатного детского инфекциониста, главного детского пульмонолога, главного детского реаниматолога. Дополнительно рассматривалась возможность применения экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО). Однако по итогам консилиумов с учетом тяжести состояния и медицинских показаний данный метод не был рекомендован.
Несмотря на проведение интенсивной терапии и комплекс принятых мер, спасти ребенка не удалось. Следует отметить, что подобные случаи носят крайне сложный медицинский характер. Сочетание тяжелой инфекции, иммунодефицита и отсутствия вакцинации значительно повышает риски неблагоприятного исхода даже при своевременно начатом и полном объеме лечения", - говорится в сообщении.
Уточняется, что по данному факту будет проведена всесторонняя проверка с привлечением независимых экспертов для объективной оценки оказанной медицинской помощи.
Ранее сообщалось, что Минздрав проводит проверку по факту смерти ребенка в Мангистауской области.
17.04.2026, 16:50 314421
Посетитель зоопарка Алматы кидал камни во льва
Алматы. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В администрации зоопарка Алматы сообщили, что обратились в полицию после инцидента, когда посетитель кидал камни во льва.
По факту инцидента с посетителем, бросавшим камни во льва, мы уже обратились в полицию. Заявление зарегистрировано в управлении полиции Медеуского района. О результатах сообщим дополнительно", - рассказали в администрации.
В соцсетях зоопарка опубликовано доказательство инцидента - видео, на котором посетитель бросает камни в вольер.
Это категорически запрещено и опасно для животных. Напоминаем: на территории зоопарка нельзя дразнить животных, бросать посторонние предметы, кормить их, перелезать через ограждения, стучать по стеклу и оставлять мусор. Просим всех соблюдать правила и показывать правильный пример детям. Бережное отношение к животным - ответственность каждого из нас", - добавили в пресс-службе.
Позже в полиции сообщили, что по видеозаписям установили личность нарушителя, он доставлен в полицию для разбирательства.
По данному факту в отношении него возбуждено административное производство по факту мелкого хулиганства. По итогам рассмотрения дела специализированным межрайонным административным судом города Алматы гражданин признан виновным и привлечен к ответственности", - проинформировали в полиции.
Ранее аналогичный случай произошел в Семее. Там посетители биологического центра также швыряли камни в клетку со львами. Осенью прошлого года в зоопарке Алматы камнем попали в глаз носорогу.
17.04.2026, 13:45 326286
FlyArystan отменил рейсы в Дубай из-за нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке
Астана. 17 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Авиакомпания FlyArystan отменила рейсы по маршруту Актау - Дубай - Актау до 29 августа из-за нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Пассажирам отмененных рейсов доступен полный возврат стоимости билетов без удержания штрафов по месту приобретения. Пассажиры, оформившие билеты на официальном сайте или в мобильном приложении FlyArystan, могут самостоятельно оформить возврат онлайн. При покупке через туристические агентства и другие каналы продаж рекомендуется обращаться по месту приобретения", - говорится в сообщении.
Ранее в пресс-службе авиакомпании Air Astana сообщили о продлении отмены рейсов на Ближний Восток.
Ваше мнение
В Казахстане предложили внести поправки в закон "Об ответственном обращении с животными". Нововведения предусматривают эвтаназию (т.е. безусловное умерщвление) бездомных собак. Как вы оцениваете эти изменения?